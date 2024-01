8 látnivaló és program a tovatűnt budapesti Montmartre-ban, napjaink Tabánjában

A Tabán egykori girbegurba utcái többek között tímároknak és a híres budai bor termelőinek adtak otthont, majd a XIX. és a XX. század fordulójára bohém vigalmi negyeddé vált a városrész, ahol minden második ház egy-egy vendéglőt rejtett. 1933-ban azonban végleg leáldoztak a napjai a budapesti Montmartre-nak, így a régi városrészt már csak képekről ismerhetjük. Ennek ellenére napjaink Tabánja is megannyi kincset rejt, s néhol még a hajdanvolt Tabán szellemét is megtapasztalhatjuk erre járva.

Mesemúzeum

Kányádi Sándor ötlete szülte a Döbrentei utcai Mesemúzeumot, amely igazi kis színes varázsvilágával kápráztatja el a 4–10 éves gyermekeket már 2012 óta. A „Magyar tündérmese világa” című állandó kiállítás egy meseútra fűzi fel a próbákat és akadályokat, amelyeket megoldva a gyermekek eljuthatnak az áhított „felekirályságig”. Ezenfelül a múzeumban különféle drámapedagógiai és művészeti foglalkozásokat is szerveznek a gyermekek számára.

Míg a nagyobbakat (11–14 éves korosztály) a szomszédos épületben, a Háromcsőrű Kacsa Történetalkotó Műhelyben várják, hogy a különféle digitális eszközök, installációk segítségével elmerüljenek a történetalkotás folyamatában. Bár a Mesemúzeumot nyitvatartási időn belül bármikor látogathatjuk, a Háromcsőrű Kacsába szükséges az előzetes bejelentkezés.

1013 Budapest, Döbrentei utca 15.



Kolodko-szobrok

Kolodko Mihály apró szobrai széles e vidéken sorra varázsolják el a kicsiket és nagyokat egyaránt, s a megannyi fővárosi alkotás közül kettőt a Tabánban találhatunk meg. A budai rakpart miniszobrait egy villámgyors felfedezőtúra alkalmával is felkereshetjük, ugyanis Lecsó és Vuk egymástól 5 perc sétára lakik. Míg a sziklába ékelődött rakétán himbálódzó rókát a Rudas Gyógyfürdő mögötti Forrásbarlang oldalában leljük meg, addig a L’ecsó című film sztárjára, a patkányra az Erzsébet híd lábánál bukkanhatunk rá.

Rudas Gyógyfürdő

A törökök mintegy 150 évnyi itt tartózkodásuk alatt igencsak megkedvelték a hajdanvolt városrészt, ahol több dzsámit és fürdőt is emeltettek. Ezek között szerepelt a Rudas Fürdő elődje is, amelyet még a XVI. században Buda leghíresebb pasája, Szokoli Musztafa építtetett. Később a belső tereit Ybl Miklós tervei alapján újították fel, majd 1933-ban hivatalosan is gyógyfürdőnek nyilvánították a létesítményt, amelynek a közelében 21 meleg vizű forrás ered.

Jelenleg a több mint 500 éves fürdőben panorámás tetőtéri medence, műemléki szépségű törökfürdő, gyógyvizes uszoda, modern wellnessrészleg, valamint mesés szaunavilág vár ránk. Ha pedig a hosszú fürdőzés során megéheznénk, akkor a Rudas Bistro mennyei nemzetközi és újragondolt magyar fogásai kápráztatják el az ízlelőbimbóinkat.

1013 Budapest, Döbrentei tér 9.



Zileat Brunch & Breakfast

Csupán pár éve, hogy tovább emeli a városrész fényét a Tabán szívében rejlő reggelizőhely, amely nevétől eltérően még egy hosszan elnyúló brunchnál is többet ad vendégei számára. Ugyanis itt egy gyors reggelit vagy épp egy pihentető hétvégi brunchot akár délután 3-kor is kérhetünk, de a hely bisztrókonyhájából mennyei fogások kerülnek ki, egészen este 9-ig.

Így hát a smoothiekon, frissen facsart gyümölcsleveken, Eggs Benedicten vagy épp az angol reggelin túl koktélok, borok, magyar tapastálak, mini hármas hamburgertriók és számtalan más finomság kényezteti a vendégeket. A különlegességek között külön köszönthetjük a burratát, egy olasz mozzarellafajtát, amelyet igencsak kevés helyen kóstolhatunk a fővárosban. A nem mindennapi fogásokat pedig a gyönyörű belső terek, valamint a lenyűgöző tálalás koronázza meg a Zileatban.

1013 Budapest, Döbrentei utca 22.



Semmelweis Orvostörténeti Múzeum

A XVIII. századi Apród utca környéke igazi izgő-mozgó vásári negyedként élte mindennapjait, ahol módos kereskedők húzták fel sorra a házaikat, köztük a napjaink orvostörténeti múzeumának is helyet adó épületet. Az akkor még klasszicizáló későbarokk stílusú házat az 1810-es tabáni tűzvész azonban nem kímélte, így ma már a katasztrófa után helyreállított, copf stílusjegyekkel ellátott formájában láthatjuk.

Jelenleg pedig a Semmelweis Ignác szülőházaként ismert épület – amely túlélte a Tabán felszámolását – egy, a nyugati medicina történetét feltáró kiállításnak ad otthont. A tárlat egészen az ókori Egyiptomtól a napjainkig mesél a gyógyítás fejlődéséről, a gyógyszerészetnek a különböző kultúrákban betöltött szerepéről. Mindezt egykori orvosi eszközök, természettudományos könyvek, dokumentumok, festmények, szobrok kísérik végig, miközben Semmelweis Ignác életének bemutatására is nagy hangsúlyt fektetnek.

1013 Budapest, Apród u. 1-3.



Mr. & Mrs. Columbo

Szintén a tovatűnt városrész egyik csodaszerűen megmaradt épülete a Szarvas-ház, amelyet még egy gazdag szerb tímár építtetett, majd az évek során volt dohányáruraktár, bérház, a környékbéli szerb mesterek kaszinója, de leginkább vendéglő.

E funkciójának szellemét őrzi a mai napig a Mr. & Mrs. Columbo cseh söröző és étterem, amely a ház legalsó szintjén kapott helyet. A hangulatos, téglaberakással bélelt pincében a csapolt és üveges sörök legjava enyhíti szomjunkat és deríti kedvünket, de különböző borokat és rövid italokat is felsorakoztat a hely itallapja. Az italok mellé kísérőként a burgonyalángosok sokszínű választékát, tócsnikat, de akár a jó öreg hermelin sajtot is választhatjuk.

1013 Budapest, Szarvas tér 1.



Virág Benedek Ház

Az egykori Tabán egyik különleges szigeteként tündököl a Virág Benedek Ház, amelyet még 1811-ben, a nagy tabáni tűzvészt követően emeltek. A pálos szerzetesről, íróról és költőről elnevezett műemlékvédelmi épületegyüttes boltíves földszinti nagytermeivel, XIX. századi festett emeleti teremsorával, romantikus belső udvarával és a több mint százéves diófájával idézi meg az egykori városrész hangulatát.

Mindeközben a tereit színes kulturális programokkal tölti meg. Ugyanis napjainkban kulturális színtérként funkcionál, ahol a családi és gyermekprogramokon túl kiállításokat, koncerteket, különböző foglalkozásokat, közösségi programokat, irodalmi esteket, bolhapiacokat, nyári táborokat, illetve nyaranta kertmozis esteket is szerveznek az ide betérőknek.

1013 Budapest, Döbrentei utca 9.



Tabáni Gösser Étterem

Ha igazi családias hangulatú, kedves helyre vadászunk a Tabánban, akkor a Tabáni Gösser Étterem lesz a mi helyünk. A Budai Vár aljában rejlő étterem fenséges fogásokkal, a magyaros és a nemzetközi konyha legjavával várja a hozzájuk betérőket. Ember legyen a talpán, aki étlapjáról választani tud, hisz a Cézár-salátától kezdve a rántott harapnivalókon át a juhtúrós sztrapacskáig megannyi fogunk alá valót kérhetünk. És csak ezután jön a hely leveskínálata, a bélszín- és halételek felhozatala, illetve a frissen sültek és a desszertek hada.

1013 Budapest, Attila út 19.



