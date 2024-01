9 kihagyhatatlan múzeum az országban, ahol felejthetetlen élmények várnak

Országunk nagyszerű múzeumai és látogatóközpontjai számos izgalmas, nem mindennapi, akár interaktív kiállításnak adnak otthont, így most ezek közül hoztunk el számotokra néhány igazán különleges helyszínt.

Bükki Csillagda, Répáshuta

A 2017-ben a Csillagos Égbolt Park címet elnyerő, valamint Közép-Kelet-Európa egyik legmodernebb csillagászati bemutatóhelyeként ismert Bükki Csillagda lenyűgöző kiállításokon keresztül kalauzol el minket a világűr rejtelmeibe. Az egyik kiállításon, a kiterjesztett valóság segítségével a Nap és megannyi más csillagtípus világában veszhetünk el. De a látogatóközpont páratlan meteoritgyűjteménye között a Holdról és a Marsról érkező meteoritok csodájára is járhatunk. Ezenfelül a csillagda planetáriuma, obszervatóriuma, VR-játékai és bolygótúra tanösvénye is bepillantást enged az univerzum titkaiba, sőt, rendszeresen hirdetnek meg éjszakai távcsöves csillagászati bemutatókat is.

3559 Répáshuta külterület, hrsz. 016/5 | Weboldal | Facebook

Ipolytarnóci ősmaradványok

Egy 17 millió évvel ezelőtti, vulkáni katasztrófa következtében tovatűnt ősvilág lenyűgözően gazdag ősmaradvány-lelőhelyén járhatunk Ipolytarnócon. A természetvédelmi területen cápafogakat, kövesedett fákat, levéllenyomatokat, ősállati lábnyomokat és egy 8 millió éves hatalmas ősfenyőtörzset fedezhetünk fel. A látogatóközpont világszínvonalú kiállítása és 4D szimulációs terme a terület 20 millió évvel ezelőtti élővilágát fedi fel előttünk. Ezenfelül geológiai tanösvény, kőzetparki kősziklaösvény, miocén erdő, illetve lombkoronasétány teszi felejthetetlenné az Ipolytarnócon tett látogatásunkat.

3138 Ipolytarnóc, Külterület 039 hrsz. | Weboldal | Facebook

Lámpamúzeum, Zsámbék

Borus Ferenc a hatvanas években saját „bormúzeumába” keresett megfelelő világítási eszközöket, így szépen lassan szebbnél szebb lámpák gyűjteményét halmozta fel. Az egyre nagyobb érdeklődésnek köszönhetően pedig 1970-ben megnyitotta a helyi Művelődési Házban a lámpakiállítását, ahol 250 tárgyat sorakoztatott fel. Az azóta további szerzeményekkel gyarapodott kiállítás híre az évek során világszinten is elterjedt, eközben 1979-ben egy zsámbéki parasztházba költözött át, mígnem 1995-ben bekerült a Guinness-rekordok Könyvébe. Jelenleg 1000–1100 db különleges lámpa várja az érdeklődőket a múzeumban.

2072 Zsámbék, Magyar u. 18. | Weboldal | Facebook

Zsolnay Múzeum, Pécs



Pécs legrégebbi, már 1324-ben is álló épületében lelhetünk rá a Zsolnay Múzeumra, amelyet még Zsolnay Miklós születésének 100. évfordulójára hoztak létre 1928-ban. A nem mindennapi kerámiagyáras család alkotásait kronológiai sorrendben tárja fel előttünk a múzeum hat helyiségen keresztül. Többek között megismerhetjük Zsolnay Vilmos legjelentősebb találmányait, a porcelánfajanszt és az eozin technikát, de az általa Perzsiából és Egyiptomból hozott kerámiákat is megcsodálhatjuk. Az emeleti lenyűgöző díszkerámia-gyűjtemény mellett pedig egy emlékszobában a Zsolnay család életébe is bepillantást nyerhetünk a család berendezési és dísztárgyai között járva.

7621 Pécs, Káptalan u. 2. | Weboldal

Fedezzétek fel hazánk legszebb Zsolnay-kerámiával díszített épületeit:

Időalagút, Eger

Izgalmas kalandoknak ad helyet az Eger alatt futó pincerendszer, ahol a helyi kultúrát és történelmet hozzák közelebb az idelátogatókhoz. A „Város A Város Alatt” kiállítás érdekességeit rejti a pincerendszer, míg az épület emeleti része az „Élet a szocializmusban” retró tárlatnak ad otthont. Ezenfelül az időalagútban egy stand up comedy repít minket vissza Eger múltjába, ahol a város meghökkentő történelmi eseményeit és titkait ismerhetjük meg. E programokon a standard túrákra váltott jegyünkkel vehetünk részt. A múzeumi látogatást pedig olyan aktív programokkal is kiegészíthetjük, mint például a lézercsata, csapatépítő játékok, valamint születésnapi és céges rendezvények.

3300 Eger, Városfal u. 1. | Weboldal | Facebook

Korda Filmpark, Etyek

A filmipar egyik fellegvárába nyerhetünk betekintést Etyeken, ahol a felejthetetlen vezetett túrákon a filmkészítés titkait vihetjük haza magunkkal. Az életnagyságú díszletvárosokban járva interaktívan ismerhetjük meg, hogy miképp dolgozik akár 15 000 stábtag a nemzetközi és magyar produkciókon. Az élménytúrán felül az iskolai csoportok a filmek és a filmkészítés inspirálta játékokon is részt vehetnek, a családok és a baráti társaságok akár egy filmforgatást is kipróbálhatnak, de a céges csapatépítők számára is kiváló helyszín a filmpark számtalan programja. Az élménytúrára és a külön programokra is egyaránt előzetes időpontfoglalás szükséges.

2091 Etyek, Korda út 1572 hrsz. | Weboldal | Facebook

Orfűi Malmok

Eredeti, illetve korhűen felépített, ma is működőképes malmok között kalauzolnak végig minket a Malommúzeum idegenvezetői Orfűn, ahol a malmok működését és történeteit is egyaránt megismerhetjük. A száraz-, papír- és vízimalom közül az utóbbi kettő azonban nem csupán egy kiállítótér, hanem grafikai és cukrászműhelyként is szolgál. Az itteni tevékeny életbe pedig mi is belekóstolhatunk a különböző foglalkozásokon keresztül, míg a Malom Pincében és a Pajtapékségben különböző finomságok várnak ránk.

7677 Orfű, Füzes Antal sétány 3. | Weboldal | Facebook

Mátra Múzeum, Gyöngyös

Az Orczy-kastély 1957 óta ad otthont az ország második leggazdagabb természetrajzi gyűjteményével büszkélkedő Mátra Múzeumnak, ahol egy 50 ezer éves gyapjasmamut-csontvázat, illetve egy vadásztörténeti és egy helytörténeti kiállítást is megtekinthetünk. A kastély kertjében egy modern pavilonban találhatunk rá a múzeum természetrajzi kiállítására, amelynek az emeletei a gyökér-, cserje- és lombkoronaszint állat- és növényvilágát sorakoztatják fel előttünk. Mindezek mellett egy 300 négyzetméteren elterülő pálmaház trópusi és szubtrópusi növényeit, illetve a madárröpte, az akváriumok és a terráriumok állatait is megcsodálhatjuk.

3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos u. 40. | Weboldal | Facebook

Modern Kortárs és Művészeti Központ, Debrecen

A kortárs művészet iránt érdeklődők számára az egyik legjobb választás lehet a debreceni MODEM, amely a XX. század legjelentősebb hazai és nemzetközi alkotásait, valamint a kortárs képzőművészet itthoni és külföldi képviselőinek műveit mutatja be. Jelenlegi kiállításaikat mind-mind február 11-ig tekinthetjük meg. Ezek között szerepel Fátyol Zoltán képzőművész és Tamus István grafikus „Határkor” című tárlata, amely Fátyol és Tamus műveit rendszerezi. Illetve a „Feltűnő tárgyak” című kiállítás is, amely a MODEM és a Ferenczy Múzeumi Centrum együttműködésében jött létre, és (mű)tárgyai a debreceniség kulturális ás személyes mintázatai közé szerveződnek.

4026 Debrecen, Baltazár Dezső tér 1. | Weboldal | Facebook

Hazánk megannyi múzeumában utolérhet minket a retró életérzés: