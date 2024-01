5 múltidéző játékmúzeum országszerte, ahol csak úgy elrepül az idő

Kivétel nélkül mindenki őriz emlékeket kedvenc játékáról, egy-egy kisautóról vagy játékbabáról, mely meghatározta a gyerekkori éveket. Ha szívesen nosztalgiáznátok, részt vennétek néhány órányi időutazásban, ajánlunk 5 játékmúzeumot az országban, ahol kedvetekre merülhettek el a kedves emlékekben.

Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely, Kecskemét

A Kecskeméti Katona József Múzeum tagintézménye, a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely állandó kiállítása mintegy kétszáz év játékaiból szemezget. A több termet is benépesítő játéktárlaton megtekinthetitek a polgári világ kiemelkedő játékait, fiúk-lányok kedvenc darabjait, régi gyerekkönyveket, sőt mi több, magyar játékműhelyek féltve őrzött darabjait és egy válogatást is a Rodolfo-gyűjteményből. A játékmúzeum azonban nem áll meg itt, válogat ritkán látható darabokból, több ezer éves játékokból, de a legismertebb és méltán szeretett hazai játékokon túl megismerhetitek különböző népek és földrészek játékszereit is.

6000 Kecskemét, Gáspár András krt. 11. | Weboldal | Facebook

Vidor Játékmúzeum, Keszthely

Keszthely belvárosának méltán izgalmas múzeumparadicsoma a régi játékok szerelmeseinek is tartogat meglepetéseket. A Vidor Játékmúzeumba lépve egyetlen csettintésre újra gyerekek lehetünk a közel 15 ezer darabot számláló gyűjtemény láttán. A folyamatosan frissülő játékgyűjtemény az 1900-as évektől napjainkig mutatja be különböző generációk mára legféltettebb darabjait. A nosztalgikus tárlat keretében még ha egy rövid időre is, de újra találkozhatunk felmenőink játékkatonáival, népi játékaival, porcelán- és Barbie-babáival valamint Moncsicsijeivel egyaránt.

8360 Keszthely, Kossuth Lajos u. 2. | Weboldal

Régi játékok kiállítása, Szerencs

Igazi, kézzelfogható időutazásban lehet része mindazoknak, akik szerencsi látogatásukkor nem felejtik el meglátogatni a Régi játékok kiállítását. A közel két évtizedes gyűjtőszenvedélynek hála Juhász Attila ezernél is több játékkal örvendezteti meg a látogatókat, akik elmerülhetnek így az ’50-es és ’80-as évek között gyártott játékok rengetegében. A hétfő kivételével a hét minden napján nyitva tartó tárlat legfőképp a magyar és a KGST-tagországok játékaira, a szocialista játékiparra fókuszál, ahol a legapróbb trafikáru játékoktól egészen a Magyar Lemezárugyár játékaiig megtalálható minden.

3900 Szerencs, Rákóczi út 121. | Weboldal | Facebook

Hetedhét Játékmúzeum, Székesfehérvár

A székesfehérvári Szent István Király Múzeum Hetedhét Játékmúzeumában két gyűjtemény is segít elmerülni a régimódi játékok világában. Az állandó kiállítás keretében lehetőségetek van megtekinteni Moskovszky Éva és édesanyja, Auer Erzsébet különleges és nem kevésbé szemet gyönyörködtető polgári játékgyűjteményét, valamint Réber László grafikáiból és illusztrációiból összeállított tárlatot. A játékmúzeumban ezen felül nemcsak a kiállítás, de számos családi program és előadás is színesíti az itt eltöltött időt.

8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. | Weboldal | Facebook

TAKI Játék és Nosztalgia Múzeum, Bakonybél

A Bakony mesés települései közül Bakonybélben, a Tájházban lelt otthonra Takács János pápai magángyűjtő nosztalgiát nem nélkülöző tárlata. A tájház torkospajtájában berendezett játék- és nosztalgiamúzeumban a ’60-as évektől a ’80-as évekig tartó időszakban kalandozhatunk ikonikus játékok, játékeszközök társaságában. A legkülönfélébb játékokon túl könyvek és különféle berendezési tárgyak is színesítik a gyűjteményt, hitelesen megidézve a kor meghatározó, felejthetetlen és generációkon átívelő hangulatát.

8427 Bakonybél, Fő u. 15. | Facebook

