3 különleges játékbolt Budapesten, ahol igazi retró kincsekre lelhetünk

Porcelánbaba, ólomkatona, ritka modellautó, búgócsiga, üveggolyók; csak néhány azon játékok közül, amelyek hallatán sokunkat azonnal elkap a nosztalgia. A régi korok játékainak többsége már igazi ritkaságnak számít, ám szerencsére még mindig találhatunk a fővárosban néhány helyet, ahol lecsaphatunk e különleges, retró kincsekre.

Babaklinika

Generációkon átívelő, anyáról lányára szálló családi vállalkozás bújik meg a Múzeum körúti kis üzletben, ahol Barta Judit a sorban harmadikként viszi tovább a babajavítás és -készítés hagyományát. A család legelső babakészítője még Párizsban tanulta ki a szakmát, majd az első üzletet a Károly körúton nyitották meg. Az államosítás azonban őket sem kerülte el, a Károly körúti üzletből babajavító szövetkezet lett, így 1957-ben Judit nagymamája kisiparosként megnyitotta az Astoriánál ma is működő Babaklinikát.

Napjainkban egy igazi varázsvilág fogad minket az üzletbe betérve, ahol a több mint 100 éves Singer varrógép lehel új életet a babákba és a plüssmackókba egyaránt. Judit számára aligha van lehetetlen, a szinte muzeális darabok, és a modern elemes síró-járó babák is újjáélednek gondos kezei között. Emellett ő maga is tervez játékokat, a polcokon pedig a legkülönfélébb korokból származó babák sorakoznak javításra vagy árcédulával, új játszótársra várva.

1053 Budapest, Múzeum krt. 5. | Weboldal | Facebook



Játékszerek Anno

Az Európában is ritkaságnak számító Teréz körúti játékbolt 27 éve várja a gyermeklelkű felnőtteket, akik szívesen szemezgetnének különlegesebbnél különlegesebb játékok közül szüleik, akár nagyszüleik gyermekkorából. A családi vállalkozást Majercsik Krisztina indította el, aki a hetvenes években játéktervezőként dolgozott egy fővárosi szövetkezetben, majd később Németország tematikus múzeumait végigjárva bővítette tudását a külföldi példákkal.

A családi vállalkozás első játékainak egyike az Anker építőkocka volt, az évek során pedig több olyan játék – mint például a Pisa építőjáték, Maugli – is került ki a kezeik közül, amelyet ők fejlesztettek, majd eladták a jogokat külföldre. Jelenleg, a boltba betérve az elmúlt 200 év játékipari történetének nem mindennapi darabjainak reprodukcióira csaphatunk le, a magyar lemezgyár termékeitől kezdve, fajátékokon és porcelánbabákon át egészen a társasjátékokig. A megannyi retró játék mellett pedig különféle ajándékokra, ékszerdobozokra is lelhetünk a boltban, amely egyben egy muzeális tárgyakat rejtő kiállítóterem is.

1066 Budapest, Teréz krt. 54. | Weboldal | Facebook



Regiment Játéküzlet

A Teréz körút másik kincseként lelhetünk rá a Regiment Játéküzletre, ahol szintén családi tradíció a játékok szeretete. A játékbolt jelenlegi vezetőjének, Gubányi Istvánnak még a nagypapája kezdett el ólomkatonákat gyártani, majd őt követte fia a saját tervezésű figurákkal. Végül 2000-ben nyitották meg a Regimentet, ahol az addig csak kézműves vásárokban megjelenő játékok új otthonra lelhettek. A boltban a kezdetektől fogva antik, vintage és retró játékokkal foglalkoznak, aminek köszönhetően egyedi ólomkatonák, különleges lemezjátékok, régi, használt játékok nem mindennapi tárháza tárul elénk.

1066 Budapest, Teréz krt. 32. | Weboldal | Facebook



