10 ingyenes januári program Budapesten pénztárcabarát kikapcsolódáshoz

Januárban sem áll meg az élet a fővárosban, sőt! Mutatjuk, milyen szuper ingyenes programokon vehettek részt ebben a hónapban, úgy, hogy a pénztárcátok ugyanolyan vastag maradjon és élményekkel is gazdagodjatok.

Rejtélyes plakátlelet – A titokzatos magyar Warhol // Marczibányi Téri Művelődési Központ (2024. január 5-26.)

A január 5-én nyíló kiállításon magyar és külföldi filmek beharangozó plakátjait sorakoztatják fel, mind 1971-ből. Egy főhős, egy fontos szereplő az adott filmből, akit meglepő és erős színekkel örökített meg az ismeretlen művész. Akit a plakátok fellelés helye miatt csak Borsodi Warhol-nak hívnak. Aki élhetett volna bárhol, Barcelonában vagy akár Londonban is, ott is elismerték volna, hogy hatalmas tehetség a maga műfajában, mert a reklám mindenhol, mindenben, akkor is és most is fontos volt. És lesz. A kiállítás január 26-ig, a művelődési központ nyitvatartási idejében látogatható.

Csengeri Viktorina kiállítás // Crafty Bar (2024. január 6.)

Január 6-án egy különleges ingyenes tárlat válik elérhetővé az érdeklődők számára Csengeri Viktorina festőművész legújabb, akvarellpapírra készült munkáiból, amik többségében az elmúlt egy évben készültek. A kiállítás közel egy hónapig ingyenesen megtekinthető a Crafty Barban, ahol a vizuális élmény mellett még sör- és kávékülönlegességeket is megkóstolhattok!

Veganuár – workshopok, vásár, kerekasztal-beszélgetés // K11 (2024. január 6.)

Tévhitek, tények és történetek, avagy a veganizmusról kezdőknek. Fancsikai Eszter (a Vegamama YouTube-csatorna és a Nemakarokbeleszólni tartalomkészítője), Enyingi Vivien (dietetikus), Bergovecz László (a MAVEG elnöke) beszélgetnek a témáról, őket Antal Évi (Vászonzsákoslány) kérdezi. A workshopokon 14:00-16.00 óra között vehettek részt, míg a kerekasztal-beszélgetés 17:00 órakor kezdődik. A kerekasztal-beszélgetésen és a vásáron a részvétel ingyenes!

További évindító programok január első hétvégéjére:

Kiállításmegnyitó – Oláh Anna: Felül férfi, alul ló // Easy Art Space (2024. január 9.)

A Felül férfi, alul ló című tárlat három év kísérletezésének és keresésének vegyes technikával készített lenyomata a vásznon, Oláh Anna, az ANNA AMÉLIE márka megálmodójától. A görög mitológiai teremtmények inspirálta kutatásának átvitt és egyben a szó legszorosabb értelmében való körvonalazása, egyúttal Anna művészeti pályájának egy új fejezete. A tárlatban összpontosul fél év görögországi elvonulás, valamint a kecskeméti művésztelepen való elvonulás és alkotás végeredménye. A kiállításmegnyitó különlegessége, hogy Anna élő performansza közben, a szemünk láttára fogja megfesteni a tárlatot egésszé tévő utolsó alkotást.

Dalos Pont – Metrókoncertek a Fővám téren (2024. január 10., 17., 24., 31.)

Ahogy a tavalyi évben, úgy idén is ingyenes metrókoncerteknek lehetünk szem- és fültanúi a Fővám téri metróállomáson, január 10-én, 17-én, 24-én és 31-én. A Dalos Ponton minden héten szerdán 16 és 19 óra között élő zene dobja fel a hétköznapokat. A pontos helyszín az M4-es metró, Fővám tér metróállomásának középső szintje. A koncertek díjmentesek, de ne feledjétek, hogy a metró területére csak érvényes jeggyel vagy bérlettel tudtok belépni!

TABULA RASA – csoportos kiállítás // Kastner Kommunity (2024. január 11. – február 6.)

A Kastner Kommunity első kiállítása 2024-ben a mentális egészség témakörét helyezi fókuszba. A tárlat négy kortárs képzőművész teljesen eltérő, együtt mégis egy közös narratívát alkotó megközelítésében mutatja be ezt a sokszor még mindig tabuként kezelt témát. A tabula rasa ismeretelméleti fogalomként arra utal, hogy az ember elméje születéskor nem rendelkezik semmiféle eredendő szellemi tartalommal, minden ismeretünk a környezetünkből, neveltetésből, tanulásból származik. A filozófia és a pszichológia tudománya számos aspektusból feldolgozta már ezt a tézist, melyet a kiállítás is különböző művészi perspektívákból mutat be.

Marczi Dokumentumfilmklub – Fortuna vendégei (2024. január 11.)

A Marczibányi Téri Művelődési Központ vetítéssorozatának következő filmes alkotása január 11-én a Fortuna vendégei című film, Kálmán Mátyás rendezésében. A belépés díjtalan!

Újbudai Dekameron Könyvklub // Albertfalvi Közösségi Ház (2024. január 16.)

Ha szerettek olvasni, akkor itt az ideje, hogy csatlakozzatok az Újbudai Dekameron Könyvklubhoz, amelynek tagjai minden hónapban elolvasnak egy kijelölt könyvet, amelyet a következő összejövetelen megbeszélhetnek egymással. A következő ilyen alkalom január 16-án lesz az Albertfalvi Közösségi Házban, a részvétel pedig ingyenes!

Slam Poetry Budapest Klub // Turbina (2024. január 17.)

A Slam Poetry Budapest Klub legújabb helyszínén, a Turbina Kulturális Központban folytatja immár 15 éves küldetését!

A Népzene Tanszék nyilvános kamarazene-vizsgája a Hagyományok Házában (2024. január 19.)

A kamarazene a Zeneakadémia egyik legfontosabb és legrégebbi hagyománnyal rendelkező tantárgya. A hallgatók minden szemeszter végén koncert formájában számolnak be munkájukról. A tavalyi évhez hasonlóan – a Hagyományok Háza és az Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszék közös rendezvényeként – ezt az alkalmat megnyitják a nagyközönség számára is. Az egész napos műsorfolyam közel hat órányi népzenét tartogat, amelyben minden szakirány bemutatkozik. Szeretettel várnak minden érdeklődőt!

További kihagyhatatlan programok a fővárosban 2024 januárjában:

