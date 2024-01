40+ kihagyhatatlan téli program Budapesten 2024 januárjában

Ezernyi izgalmas téli program vár benneteket 2024 januárjában Budapesten. Válogassatok kedvetekre a főváros legjobb kiállításai, koncertjei, filmvetítései és ruhavásárai közül!

Françoise Gilot: Felszálló Főnix // Műcsarnok (egész hónapban)

Françoise Gilot kiemelkedő művész és rendkívüli ember volt, aki már életében legendává vált, megkerülhetetlen szellemi örökséget hagyva ránk. Műveinek letisztultsága, eleganciája, formai szilárdsága, élettől lüktető színei, dinamizmusa, szellemes motívumai és mitikus szimbólumai egy teljesen önazonos, sokrétegű személyiség kivetülései. A Műcsarnok kiállítása a művész Európában valaha megrendezett legátfogóbb bemutatkozásának tekinthető. Az egészen korai, még a pályaindulást reprezentáló művektől kezdve az életmű kései szakaszát jelentő 2016-os papírmunkáig Gilot főbb korszakai, témái és sorozatai mind felvonulnak.

Facebook-esemény >>

Schubert NOW! // Opus Jazz Club (2024. január 4.)

Schubert zenéjét ülteti át kortárs nyelvre Razvaljajeva Anasztázia hárfaművész, Harcsa Veronika énekes és Bolcsó Bálint zeneszerző új produkciója január 4-én az Opusban. Az improvizációk és az élő elektronika tovább tágítják a dalok érzéki univerzumát, és igazi térélménnyé lényegülnek át a trió előadásában.

Facebook-esemény >>

Tribute Maraton // Turbina (2024. január 4-6.)

Ezúttal a Turbinában kap helyet az ország legnagyobb tribute fesztiválja január 4. és 6. között. Két színpadon, három napon keresztül 18 zenekar lép fel, köztük Metallica, Linkin Park, Green Day, Rammstein, Red Hot Chili Peppers és Limp Bizkit tribute is. A 90-es évek rock, punk és metál kedvelőinek mindenképp érdemes ellátogatniuk, hiszen a zenekarok mind hangzásukban, mind megjelenésükben maximálisan az eredeti zenekar élményét törekednek visszaadni.

Facebook-esemény >>

Füst a szemében // Budapest Kongresszusi Központ (2024. január 5.)

Cseh Tamás története és dalai kelnek életre január 5-én, a Budapest Kongresszusi Központban, Ratkóczi Huba, Vecsei H. Miklós, Szabó Balázs, valamint Bereményi Géza tolmácsolásában. A zenés-irodalmi est elmeséli a legendás művész élettörténetét, amit 20 dal egészít ki, a közönség legnagyobb örömére.

Tovább a jegyvásárlásra >>

Újévi Gálakoncert // Szent István Bazilika (2024. január 5.)

Pénteken, este 8 órakor felcsendül a Szent István Bazilika világhírű orgonája, melyet Virágh András orgonaművész szólaltat majd meg. Az ETUNAM Kamarakórus is csatlakozik hozzá, trombitán pedig Borsódy László játszik ezen a különleges estén.

Részletek >>

Aprés-skate a Hello Budában (2024. január 5.)

Péntekenként a Hello Budában egy igazi téli élmény vár mindenkit az Aprés-skate keretein belül, ahol DJ Fagyi gondoskodik az igazi hüttehangulatról. Emellett a szuper légkört fokozza a korcsolyapálya, melyen körözve élvezhetitek a téli sportok varázsát, továbbá finom ételekkel, lélekmelengető italokkal és fűtött terasszal is várják az érdeklődőket.

Facebook-esemény >>

Újévköszöntő családok // Hagyományok Háza (2024. január 6.)

A Hagyományok Háza életében különleges helyet foglal el a nagyszabású újévköszöntő előadás a Müpában. Január 6-án a népzenével, néptánccal, népművészettel foglalkozó családok kerülnek előtérbe, az est vezérfonalát pedig Bartók hegedűduói adják Kelemen Barnabás hegedűművész és fia, Gáspár előadásában.

Facebook-esemény >>

BOWIE // Toldi (2024. január 6.)

A szokásos évnyitó David Bowie-est a Toldiban. Zeneileg természetesen Bowie teljes pályafutását átfogja az est, a dalain kívüli zenei fókusz pedig elsősorban a legsikeresebb, ’70-es évek környéki korszakának pályatársaira irányul, úgyhogy Bowie mellett olyanokra lehet táncolni, mint a Rolling Stones, Blondie, Roxy Music, Pink Floyd, Lou Reed, Iggy stb., a szokásos szép vetítéssel együtt!

Facebook-esemény >>

Jégvilág // Magyar Természettudományi Múzeum (egész hónapban)

A Magyar Természettudományi Múzeum lehengerlő tárlatait egész évben szívesen látogatják a felnőttek és a gyerekek egyaránt, idén télen pedig az eddigieknél is izgalmasabb attrakcióval találkozhatnak itt az érdeklődők: a múzeum nemcsak téli tematikájú kiállítással, hanem egy vadiúj jégpályával is várja látogatóit. A korcsolyázás szerelmesei így összeköthetik az aktív időtöltést a természettudománnyal, és miután siklottak a jégpályán, bepillantást nyerhetnek a jégkorszaki és a sarkvidéki élővilág titkaiba, kihalt vagy veszélyeztetett állatfajainak világába.

Részletek >>

Veganuár – workshopok, vásár, kerekasztal-beszélgetés // K11 (2024. január 6.)

Tévhitek, tények és történetek, avagy a veganizmusról kezdőknek. Fancsikai Eszter (a Vegamama YouTube-csatorna és a Nemakarokbeleszólni tartalomkészítője), Enyingi Vivien (dietetikus), Bergovecz László (a MAVEG elnöke) beszélgetnek a témáról, őket Antal Évi (Vászonzsákoslány) kérdezi. A workshopokon 14:00-16.00 óra között vehettek részt, míg a kerekasztal-beszélgetés 17:00 órakor kezdődik. A kerekasztal-beszélgetésen és a vásáron a részvétel ingyenes!

Facebook-esemény >>

Galaxy Fesztivál // Újpesti Kulturális Központ (2024. január 6.)

Star Wars-rajongók, itt az idő, hogy elővegyétek a fénykardjaitokat és sugárvetőiteket! Hamarosan megrendezésre kerül az első Galaxy Fesztivál, ahol rengeteg érdekességet és zsákmányt találhattok a galaxys minden pontjáról!

Facebook-esemény >>

Magyar Nemzeti Táncegyüttes: Éljen Petőfi! // Müpa (2024. január 6.)

Csupa tánc, csupa szín, csupa játék: ilyen lesz a Magyar Nemzeti Táncegyüttesnek a halhatatlan költő, Petőfi Sándor ihlette tánc-szín-játéka. Igazi jelkép ő, nemcsak a tegnap, de a ma fiataljai számára is, aki nem csupán a tankönyvek oldalain, de az ifjú szívekben is joggal keresi a helyét. A színpadon negyven táncos oldalán megjelenik Petőfi alakja is: aki itt, élőben meghallgatja a Nemzeti dalt vagy a Szeptember végént, hosszú időre elraktározza az élményt.

Facebook-esemény >>

Sosemvolt Budapest – kiállítás // Pesti Vigadó (egész hónapban)

Egyedülálló kiállítás nyílt Budapest meg nem valósult építészeti vízióiból, melyekkel ma egészen máshogy mutatna a város. A világ legnagyobb zsinagógáját ma Újlipótvárosban találnánk, francia felhőkarcoló magasodna a Budapest Sportcsarnok szomszédságában, és magasházak díszítenék a Duna-korzót, ha másképp alakult volna a történelem. 170 makett, terv, fotó és videó mutatja meg az érdeklődőknek, milyen lehetne napjaink Budapestje, ha ezek a papírra vetett víziók testet öltöttek volna. A tárlat a főváros 150. születésnapja alkalmából jött létre, és február 11-ig látogatható.

Bővebb infó >>

Moszkva tér // Bem Mozi (2024. január 11.)

Török Ferenc ikonikus, 2001-es alkotását nézhetjük meg január 11-én a Bem Mozi ismerősen hangulatos termében, 18:45-ös kezdéssel. Ne hagyjátok ki!

Facebook-esemény >>

Európa Kiadó // vendég: Kiss Llászló // Dürer Kert (2024. január 12.)

Január 12-én Budapesten, a Dürer Kert nagytermében ad koncertet az Európa Kiadó! Az este vendégelőadója a Kiss Llászló + 4 lesz.

Facebook-esemény >>

Hókirálynő // Turay Ida Színház (2024. január 13.)

Kihagyhatatlan családi programnak ígérkezik a Turay Ida Színház Hókirálynő című előadása, melyet decemberben és januárban is láthat a közönség. Az eredeti Andersen-meséhez hű színpadi adaptáció egy igazi téli mesebirodalomba repíti a nézőket, akik a főszereplő Gerdával együtt fedezhetik fel a ragyogó jégpalota titkait. Egy elbűvölő történet kerekedik ki a hóval fedett világban, ahol a barátság és a szeretet ereje mindent legyőz. A kicsik és nagyok számára egyaránt lenyűgöző műsort Győri Péter rendezte, valamint zenéjét is ő szerezte, míg a Hókirálynő szerepében Vanya Tímeát láthatjuk.

Bővebb infó >>

Hadikpszichó – Kiégés // Szatyor Bár és Galéria (2024. január 13.)

A burnout, azaz a kiégés mára jelentős népegészségügyi problémává nőtte ki magát, melynek lelki és fizikai egészségre gyakorolt negatív hatása messzire terjed. Hogyan függ össze a lelkesedés és a kiégés? Mi választja el a stresszt és a depressziót a burnouttól? Mit tegyünk, ha úgy érezzük, kiégtünk? A januári Hadik Pszichón Dr. Bene Katica orvos, Füzes Nóra szexuálpszichológus és Ott Anna tisztázzák ezeket a kérdéseket, eloszlatva a tévhiteket, ismeretterjesztő, tudományos, pszichológiai és szépirodalmi művek segítségével.

Facebook-esemény >>

Séta a budapesti Zsidónegyedben (2024. január 13.)

Fedezzük fel a budapesti Zsidónegyed ismert és ismeretlen helyszíneit, rejtett zugait, emlékeit! A Pestbudai Séták programja a világ második és Európa legnagyobb zsinagógájától, a Dohány utcai zsinagógától indul, végigmegyünk az egykori gettó területén, megnézzük a Rumbach zsinagógát, sétálunk a „legpestibb” utcán, a Király utcán, ahol megtaláljuk a lebontott gettófal maradványát, és felkeressük a Kazinczy utcai ortodox zsinagógát is.

Facebook-esemény >>

TechnoCool. kiállítás // Magyar Nemzeti Galéria (egész hónapban)

A Magyar Nemzeti Galéria új időszaki kiállításán a rendszerváltás utáni évtized művészete az akkor fiatal alkotók szemszögéből bontakozik ki. Az új művészgeneráció tagjai kutatták az újfajta formákat, és inspirációt merítettek az elektronikus zene forradalmából, a partik új látványvilágából. A számítógép kínálta lehetőségek az önmeghatározás újszerű formáivá váltak. Fedezzétek fel ezt az egészen elképesztő, ma is friss és releváns tárlatot, amelyen több, mint 50 alkotó fotói, festményei, objektjei, printjei és videói mutatják be a kilencvenes évek átalakulását.

További részletek >>

Lumina Christmas Park (2024. január 15-ig)

A tavaly nagy sikernek örvendő Lumina Park Palatinus Strandon megrendezett fényjátéka után idén a Római Strandfürdőn is élvezhetjük a mesés látványt, ez alkalommal pedig egy egészen különleges, karácsonyi kiadás formájában. A fények birodalmába belépve egy varázslatos mesevilág elevenedik meg előttünk, ahol többek között rénszarvasok, a Mikulás és hullócsillagok ragyogják be az éjszakát, amit sok esetben kihagyhatatlan szezonális slágerek kísérnek.

További részletek >>

Az alvás és az álmok titkai – pszichológiai beszélgetéssorozat // MáraiKult (2024. január 16.)

Miről beszélnek az álmaink? Valóban azt álmodjuk, amiről azt gondoljuk? Lehetséges, hogy az alvás nem is passzív állapot? Hizlal-e a kialvatlanság? Kisebb-e az alvásigényünk az erdőben? Miért kell napi 7 órát alvással töltenünk? Ilyen és hasonló érdekes kérdésekre kaphatunk választ Purebl György pszichiátertől, a Magatartástudományi Intézet igazgatójától, akivel Erhardt Ágoston televíziós szerkesztő, műsorvezető beszélget.

Bővebb infó >>

The King’s Singers // Budapest Aréna (2024. január 16.)

Az eddigi legnagyobb szabású The King’s Singers projekt a When you wish upon a star, mely vadonatúj feldolgozásokat tartalmaz az elmúlt évszázad közkedvelt Disney-klasszikusaiból. A világhírű együttes különleges szimfonikus zenekari arénaturnéval ünnepli meg az ikonikus történetmesélés 100 évét, hogy a zenén keresztül minden korosztály számára felidézzék a gyermekkor legszebb emlékeit.

Facebook-esemény >>

Muzikális bestiák – Bősze Ádám zenetörténész rémes előadássorozata // Eötvös10 (2024. január 17.)

Kentaurok, faunok, Hórusz és a Kis Hableány. Néhány ismert lény a félemberek, félállatok világából. De hogyan viselkednek ők zenei közegben? Erről is szól Bősze Ádám legújabb előadása, a “Muzikális bestiák” sorozat egyik legrémesebb epizódja.

Facebook-esemény >>

A Méltóság hangja – Jótékonysági koncert a Magyar Hospice Alapítványért // Müpa (2024. január 18.)

Január 18-án jótékonysági koncertet adnak a Müpában a Cziffra Fesztivál sztárjai a Magyar Hospice Alapítvány javára, A Méltóság hangja címmel. Miklósa Erika, Halász Judit, Kovács Kati és Balázs János először lépnek fel így együtt, egy színpadon – közös hangversenyük bevételét a Budapesti Hospice Ház egy betegszobájának éves fenntartására ajánlják fel.

Részletek >>

Kollár-Klemencz László: Vad – zenés-irodalmi est // B32 Galéria (2024. január 18.)

Kollár-Klemencz László a magyar könnyűzenei élet megkerülhetetlen alakja. A Kistehén zenekar munkássága mellett szólóalbumai és különböző zenei projektjei számottevőek, valamint szépirodalmi alkotásai is közismertek. Ezúttal a zene és az irodalom peremvidékére kalauzolja el a B32 közönségét. Az est apropója hamarosan megjelenő regénye a ‘Vad’.

Facebook-esemény >>

Vecsei H. Miklós József Attila-estje // Angyalföldi József Attila Művelődési Központ (2024. január 19.)

„József Attila az őrület erejével, egy-egy szavával néha mélyebbre nyúlt, mint bárki más előtte” – írja róla naplójában Márai Sándor. Ebből a mélységből merít Vecsei H. Miklós, innen próbálja megmutatni a költő életútját, szerelmeit és versrészleteit, zenés irodalmi estje alkalmával, Balla Gergő, a Platon Karataev frontemberének segítségével.

Facebook-esemény >>

Sárkány Éve Lampion Fesztivál // Fővárosi Állatkert (egész hónapban)

A Sárkány Éve Lampion Fesztivál egy színes és varázslatos világba vezet, mely a fény és árnyék fantáziájával várja a látogatókat egészen 2024. február 24-ig. A Fővárosi Állatkert páratlan lampionkiállítására egy „mágikus kapun” át léphetünk be a több ezer, szellemi, kulturális örökség részét képező Zigong lampion közé, ahol egy csodálatos, egyedi és látványos fény-, illetve hangjátékban merülhetünk el. A hideg téli estéken remek kikapcsolódást nyújtó kiállításon a lampionok hol hatalmas képekké, hol pedig 5-8 méteres kompozíciókká állnak össze, melyeknek maguk a látogatók is részesei lehetnek.

Tovább a jegyvásárlásra >>

Magashegyi Underground lemezbemutató koncert // Akvárium Klub (2024. január 20.)

Hét év után új sorlemezt hoz ki idén decemberben a Magashegyi Underground. Az Egymáshoz rövid az út című anyag visszatérés a Bocskor Bíborka vezette csapat korábbi csúcskorszakához, elvarázsolt hangulatú popdalokkal, Tariska Szabolcs szövegeivel és természetesen a mai kornak megfelelő pophangzással.

Facebook-esemény >>

ДEVA koncert // vendég: Musspell // A38 (2024. január 20.)

Az új év első Дeva koncertje, ahol Takács Dorina a teljes öttagú zenekarral lép majd színpadra az A38 hajón. Az estet a kolozsvári Musspell nyitja majd.

Facebook-esemény >>

Januári Kraft Vásár // Szimpla Kert (2024. január 20.)

2024-ben is visszatér a Szimpla Kert közkedvelt kézműves vására, amelyen hazai alkotók egyedi termékei közül szemezgethetnek a látogatók. Legközelebb január 20-án várják az érdeklődőket.

Facebook-esemény >>

„Egy darabka Svájc” – Séta a Svábhegyen (2024. január 21.)

A GreenWalks Budapest téli sétáján a Svábhegyről indulunk a Széchenyi-hegy felé, közben megtudhatjuk, miért szaladt Jókai lélekszakadva a fogaskerekű után, honnan kapta nevét a híres Karthauzi-lak, mi volt anno a Gloriette, ki lopta el a Széchenyi-szobrot, hol volt Budapest első golfpályája, működik-e még a Svábhegyi víztorony, és még sok más érdekességet a környékről.

Facebook-esemény >>

Kávéházi történetek – A Nyugat írói, ahogy a főpincér látja // PIM (2024. január 22.)

A New York kávéház mindent látó, mindent halló alkalmazottja, aki újságárusként kezdte pályáját, majd trafikos gyerekből, pikolófiúból lett felszolgáló, főúrként is mintegy „alulnézetből” mondja el történeteit őszinte, helyenként keresetlen szavakkal Ady, Babits, Karinthy, Kosztolányi, Krúdy, Móricz és kortársaik viselt dolgairól. Fráter Zoltán valós személyek emlékeit felhasználó, képzeletbeli főpincére szókimondó mesékben a kávéház leghíresebb irodalmi vendégeit kelti életre. Fesztbaum Béla előadásában.

Facebook-esemény >>

Electric Bál – IAMYANK // MáraiKult (2024. január 26.)

A zeneszerző és producer bő tízéves karrierje tele van váratlan fordulatokkal. IAMYANK műfaji határokat feszegető zenei világa az elektronikától a komolyzenén és a post-metálon át a sötét, cinematic noise-ambientig terjed. A zenei előadáshoz Biljarszki Maxim vetített, vizuális produkciója társul, melynek köszönhetően egy komplex élménnyel gazdagodhatunk.

Részletek >>

Britney Market – y2k turivásár // Manyi (2024. január 27.)

Párizs után elrabolja Budapest divatrajongóinak szívét a nagy sikerű Britney Market vintage ruhavására, amelyen a korai 2000-es évek kincsei közül szemezgethetünk, live DJ set kíséretében, délután 2-től este 7-ig, a Manyiban.

Facebook-esemény >>

Otthon Csikágóban – történetek a Nefelejcs utcából – városi séta (2024. január 27.)

A Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény Róth Miksa világhírű iparművész egykori otthonában működik, a VII. kerületi Nefelejcs utcában. A Pecz Samu tervei alapján átépített lakóház és műhely a korabeli „Csikágó” egyik izgalmas újítása volt. A program során kilépünk a múzeum kapuján, és el is távolodunk az épülettől: felfedezzük a múzeumnak otthont adó Nefelejcs utcát. Megvizsgáljuk Külső-Erzsébetváros utcaszerkezetét, házait, elmerülünk építéstörténetének izgalmas bugyraiban, hogy választ kapjuk arra a kérdésre, miért ide költözik a kor egyik legnagyobb művésze, Róth Miksa?

Facebook-esemény >>

Budapest Park Jégvilág (egész hónapban)

A Budapest Park a téli sport szerelmeseit hívja aktív kikapcsolódásra a nagy tánctér helyén kialakított, a hét minden napján látogatható, több mint 2000 négyzetméteres műjégpályával. A téli mesebirodalomban akár két csúszás között is találhatunk magunknak elfoglaltságot, hiszen a szervezők idén is gondoskodnak arról, hogy utánozhatatlan hüttehangulatot idézzenek meg a látogatóknak, így az évszakhoz illő étel- és italkínálatot sem szabad figyelmen kívül hagynunk ottlétünkkor.

Bővebb infó >>

OperaCinema // Operaház (2024. január 28.)

Január 28-án a legnagyobb magyar színészsztárok részvételével érkezik ismét a Magyar Állami Operaházba az OperaCinema. Az opera és a film keveredik ebben a teljesen újszerű, úttörő produkcióban, mely nemcsak szórakoztat és elkápráztat, de mindezt úgy teszi, hogy az opera műfaját eközben újszerű módon mutatja be. A színpadon zenekar és énekművészek, a filmvásznon olyan csillagok, mint Csuja Imre, Pokorny Lia, Ötvös András és Bogdányi Titanilla.

Bővebb infó >>

Helytörténet helyben Saly Noémivel – Költők a Tabánban // MáraiKult (2024. január 30.)

Érdekességek hónapról hónapra az I. kerületről. Saly Noémi irodalom- és Budapest-történész népszerű havi sorozata novembertől egészen a jó idő beköszöntéig a Márai Sándor Művelődési Házba költözik. Az izgalmas történetek és tanulságos előadások mellett a szokásos poénok sem hiányozhatnak majd.

Tovább a jegyvásárlásra >>

SZECESSZIÓ-ART DECO-NÉPMŰVÉSZET kiállításmegnyitó // Hagyományok Háza (2024. január 31.)

Egyedülálló kiállítást nyit meg 2024. január 31-én a Hagyományok Háza a szecesszió, az art deco és a népművészet jegyében, melynek középpontjában a női lélek és a népi formák állnak. A kiállítás a huszadik század elejének két nagy stílusa (a szecesszió, illetve az art deco) és a népművészet találkozását vizsgálja női alkotók sajátos perspektívájából. A tárlat június 22-ig megtekinthető.

Facebook-esemény >>

DIVAT & VÁROS // Kiscelli Múzeum (egész hónapban)

Budapest 150. születésnapján egyedülálló tárlat nyílt a Kiscelli Múzeumban, amelyen az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a főváros divattörténetének legutóbbi 150 évébe. Az április közepéig megtekinthető kiállítás megmutatja a látogatóknak, hogyan tükrözte a divat alakulása az egyes korok társadalmi és kulturális változásait. A megelevenedett múltban sétálva több, mint 120 öltözéken, divatkiegészítőn és más tárgyakon keresztül láthatjuk, hogyan fonódott össze a divat a nagyvárosi élettel. Fedezzétek fel a kiállítás 6 témáját 1873-tól 2023-ig, és vegyetek részt ezen a másfél évszázadon átívelő páratlan utazáson!

Bővebb infó >>