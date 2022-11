13 varázslatos korcsolyapálya Budapesten, ahol hangolódhatunk az ünnepekre 2022-ben

Amennyiben kedvelitek a téli sportokat, akkor itt az ideje leporolni a korcsolyát, hiszen számtalan lehetőséget nyújt Budapest a jégkorcsolyázás szerelmeseinek. Biztosan feltölt majd a szabadban sportolás élménye, mutatjuk, merre induljatok!

Újbuda – Etele tér (2022. december 24-ig)

Az Újbudai Advent részeként ünnepi díszbe öltözik a kerület, és megnyitja kapuit a korcsolyapálya az Etele téren. A rendezvénysorozat jóvoltából minden héten neves színpadi fellépőkkel, különféle felnőtt- és gyermekprogramokkal kedveskednek a látogatóknak a hangulatos ünnepi fényekkel kivilágított jégpálya mellett, amelyet december 24-ig vehetünk igénybe. Az eseményen a Fogadj örökbe egy kívánságot jótékonysági kezdeményezésnek köszönhetően ismét több mint 150 kerületi gyermeknek tehetjük szebbé a karácsonyát.

1115 Budapest, Etele tér | Weboldal

Westend Winter Wonderland (2022. december 30-ig)

A Westend Tetőkert a korábbi évekhez hasonlóan idén is vár titeket egy város feletti, korcsolyázással egybekötött ünnepi hangolódásra. A jégpálya mellett körhintával, izgalmas programokkal, fűtött sátorral és téli ételekkel, valamint italokkal kedveskednek a látogatóknak, december 30-ig. A jégpálya a 10 év alatti gyerekeknek, valamint érvényes VI. vagy XIII. kerületi lakcímkártyával rendelkezőknek ingyenesen használható, más kerületek lakosai pedig 1500 forintért korcsolyázhatnak, amely összeg levásárolható a Westendben. A helyszínen korcsolyabérlésre is van lehetőség.

1062 Budapest, Váci út 1-3. | Weboldal

Adventi ünnep a Bazilikánál (2023. január 1-ig)

Az Európa legszebb karácsonyi vásárának már kétszer is megválasztott Advent a Bazilikánál idén is készül korcsolyapályával, egészen január 1-ig. Érdemes sötétedésig maradni a jégen, mert ahogy lemegy a nap, a Bazilika gyönyörű fényfestésben tündököl majd, ami csak még hangulatosabbá teszi a szabadtéren sportolást. Akkor sem kell aggódnotok, ha az aktív időtöltés közben megéheztek, hiszen a közel száz hazai kiállító portékái között finom téli csemegéket is találhattok. A korcsolyapálya a 14 év alatti gyerekeknek ingyenes és bérlésre is van lehetőség.

1051 Budapest, Szent István tér 1. | Weboldal

Hello Buda Winterland (2023. január 8-ig)

A Hello Buda gasztroudvar már november közepén varázslatos téli birodalommá alakult át, amit január 8-ig a hét minden napján kiélvezhetünk. Azért két csúszás között érdemes hódolni a gasztroélményeknek is, amelyekkel négy étterem, a Crunchy, a Waffle Dog, a Meraki és a Cafat jóvoltából gazdagodhatunk. Az új gasztrokínálatnak, a téli programoknak és az isteni lélekmelengetőknek köszönhetően biztosan nem fogtok fázni. Hangolódjatok a karácsonyra a budai dombok lankái között!

1025 Budapest, Törökvész utca 93/A | Weboldal

Újpesti Jégpálya (2023. január 8-ig)

Január 8-ig bárki ingyenesen korcsolyázhat az újpesti Szent István téren kialakított jégpályán. A Városháza melletti koripályát hétfőtől péntekig 15 órától 20 óráig igénybe vehetitek, de hétvégén is van lehetőség néhány csúszásra. Szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap pedig 15 órától 20 óráig nyitva tartanak. Fontos tudnivaló azonban, hogy a szabadban való sportolás feltétele a kesztyű használata!

1041 Budapest, Szent István tér | Weboldal

Fő tér, Óbuda (2023. január 15-ig)

Az Advent Óbudán 2022 rendezvénysorozatnak köszönhetően két helyszínen is ingyen korcsolyázhatunk a III. kerületben. A hagyományokhoz híven idén is megtelik látogatókkal Óbuda Fő tere, ahol vásári forgataggal, változatos koncertekkel, gyerekprogramokkal és a már említett korcsolyapályával idézik meg az ünnepi hangulatot egészen január 15-ig. Ha két csúszás között megpihennétek, forralt bor, puncs, forró csoki és sok-sok finomság társaságában melegedhettek fel.

1033 Budapest, Fő tér | Weboldal

Békásmegyeri Piac (2023. január 15-ig)

A Fő tér mellett a Békásmegyeri Piac közösségi terén is lehetőségetek van ingyenes korcsolyázásra egészen január 15-ig. Korcsolyabérlést széles választékban biztosítanak mindkét pályán, a kerületi iskolásoknak, óvodásoknak kedvezményesen, de megélezni őket csak a Fő téren lévő pályán tudjátok majd. Hétfőtől csütörtökig reggel 8 órától este 8-ig, hétvégén pedig reggel 8-tól este 10-ig mindkét pálya nyitva tart. A sportolás mellett Óbuda-Békásmegyer kulturális intézményeiben kiállítások, színházi előadások, komolyzenei koncertek és workshopok is várják az érdeklődőket.

1039 Budapest, Heltai Jenő tér 1. | Weboldal

Csepeli Jégpark (2023. január 31-ig)

Advent első hétvégéjétől egészen január 31-ig hódolhatunk kedvenc téli sportunknak Budapest legnagyobb, 250 méter hosszú, körfolyosós jégpályáján. A hétköznapokon 14 órától 21 óráig, míg hétvégente szinte egész nap, már reggel 8-tól este 21 óráig nyitva tartó jégparkba 2000 Ft-ért válthatjuk meg a belépőnket. A belépés 3 éves kor alatt ingyenes, csepeli lakcímkártyával rendelkezőknek pedig kedvezményesen 1200 Ft, és természetesen korcsolyabérlésre is van lehetőség.

1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 89-91. | Weboldal

Budapest Park Jégvilág (2023. január 31-ig)

Idén már második alkalommal készülnek jégpályával a közkedvelt szabadtéri szórakozóhely, a Budapest Park területén. A nagytánctér helyén kialakított, a tavalyinál nagyobb koripálya december 1-től január 31-ig nyitva áll a csúszni vágyók előtt. Egy biztos: isteni italokkal és illatokkal, jó zenével és utánozhatatlan téli Park-érzéssel készülnek nektek, amit már a nyitóhétvégén megtapasztalhattok. A jegyértékesítés már elindult, csapjatok le a belépőkre!

1095 Budapest, Soroksári út 60. | Weboldal

Budapest Garden (2023. február 5-ig)

Az Óbuda szívében található Budapest Garden hatalmas területén kialakított műanyagpálya is tökéletesen adott ahhoz, hogy korcsolyázhassunk rajta a téli időszakban. A pálya minden nap nyitva tart, déltől este 9 óráig, a csúszás ára 1200 Ft, a korcsolya kölcsönzése pedig 1000 forintba kerül. Ráadásként december 4-én még a Mikulással is találkozhattok a helyszínen, erről bővebb információt az esemény linkjén találhattok.

1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 125. | Weboldal

Jégpálya a Bókay-kertben (2023. február 12-ig)

A XVIII. kerületi Bókay-kertben igazán meghitt, karácsonyi hangulatot teremtenek a látogatók számára. November végétől az ünnepekig adventi vásárral, finom ételekkel és italokkal készülődhetünk az ünnepekre, nem is beszélve a helyben kialakított, fényfüzérekkel még meghittebbé varázsolt jégpályáról, amit a kerület lakói kedvezményesen, 800 forintért, a látogatók pedig 1500 forintért vehetnek igénybe. A korcsolyabérlés díja 800 forint.

1118 Budapest, Szélmalom utca 33.

Városligeti Műjégpálya (2023. február végéig)

Már november közepén kezdetét vette az idei korcsolyaszezon hazánk legnépszerűbb és leghangulatosabb télisporthelyszínén, a Városligeti Műjégpályán. Ezúttal is sok látogatóval számolnak a szervezők, ezért a már megszokott oktatógárdával és több ezer pár kölcsönözhető korcsolyával készülnek. A felnőttek 2500 forintért, a diákok és nyugdíjasok pedig 2000 forintért korcsolyázhatnak a tó jegén. Az idén 151 éves pálya a téli időszakban végig nyitva tart, amíg az időjárás engedi.

1146 Budapest, Olof Palme sétány 5. | Weboldal

Józsefvárosi jégpálya

Józsefvárosban is megkezdődik az adventi készülődés, az elkövetkezendő hetekben számtalan izgalmas családi programmal kedveskednek az érdeklődőknek a Horváth Mihály téren. Irodalmi előadások, koncertek, revü és bábszínház is lesz a helyszínen, de ne feledkezzünk meg a korcsolyapályáról sem, amely minden évben nagy sikert arat, nem csak a kerület lakóinak körében. Nyitvatartás az adventi időszak alatt, további információk a kerület Facebook-oldalán.

1082 Budapest, Horváth Mihály tér | Weboldal

Zuglói jégpálya

A XIV. kerület idén sem maradhat ki az adventi készülődés sorából, ezért ismét felállították Zugló feldíszített karácsonyfáját a Bosnyák téri templom mellett. November 27-én meggyújtják majd az első adventi gyertyát is Zugló főterén, illetve a karácsonyfa szomszédságában megnyílik a nagy sikerű korcsolyapálya, amely az egész adventi időszak alatt nyitva áll az érdeklődők számára.

1149 Budapest, Bosnyák tér | Weboldal

