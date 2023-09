60+ kihagyhatatlan őszi program Budapesten 2023 októberében

Temérdek izgalmas őszi program vár ránk Budapesten 2023 októberében. Koncertek, színházi előadások, vásárok, fesztiválok, gasztroélmények, gyerekprogramok – mindből találhattok összeállításunkban. Sok köztük az ingyenes program is.

Újbuda Streetball Fesztivál // több helyszínen (2023. október 1., 15., 29.)

A nagy sikerre való tekintettel 2023 őszén már negyedik alkalommal kerül megrendezésre az Újbuda Streetball Fesztivál, ismét három helyszínnel és három időponttal! A háromállomásos sorozat Gazdagrét (október 1.) mellett Őrmezőn (október 15.) és a Bikás parkban (október 29.) zajlik majd 3+1 fős csapatok részvételével.

Gőzmozdonyos nosztalgiavonat (2023. október 1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29.)

Az októberi hétvégéken egy igazi gőzmozdonyos nosztalgiavonaton utazva csodálhatjuk meg a budai hegyek őszi színpompában tündöklő erdeit. A Gyermekvasút mindkét nap két-két járatot indít Hűvösvölgyből és Széchenyihegyről, de ne feledjétek, az utazáshoz nosztalgia pótjegy váltása szükséges.

Müpa Filmklub: Fogd a pénzt és fuss (2023. október 2.)

Hét évtizede tolja rendületlenül. Kezdetben vicctollnokként, stand-up komédiásként, aztán filmesként. Két paródiafilm után végre elkészül az első minden porcikájában Woody Allen-film, a Fogd a pénzt és fuss! Ezt nézhetitek meg a Müpa Filmklubjában angol nyelven, magyar felirattal. A vetítést megelőző és az azt követő beszélgetés magyar nyelven zajlik.

Grecsó – Benkő – Baló // IF Cafe Jazz Club (2023. október 4.)

Legenda, történelem, de főleg szabad jazz. Dallam, ritmus, dinamika határok nélkül. Grencsó Istvánnal, Benkő Róberttel és Baló Istvánnal.

Országos Étterem Hét (2023. október 5-15.)

Az október 5-15. között lezajló rendezvényen több, mint 150 étterem várja a vendégeket különleges menüsorokkal. Számos budapesti vendéglátóhely is mennyei fogásokkal készül az eseményre, melyeket ráadásul a megszokottnál jóval kedvezményesebb áron kóstolhatunk meg. Az asztalfoglalás kötelező!

Budapest Design Week // több helyszínen (2023. október 5-15.)

A 2023-ban 20. évébe lépő Budapest Design Week a legátfogóbb, legtöbb programot magában foglaló, a fővároson messze túlmutató kreatívipari eseménysor, mely egyben a designszakma éves hazai seregszemléje is. Az idén jubileumát ünneplő, október 5–15. között megrendezett fesztivál remek alkalmat nyújt arra, hogy közösen felidézzük, ünnepeljük az elmúlt két évtizedet, és visszatekintsünk a kiemelkedő designpillanatokra.

Szemrevaló Filmfesztivál // Művész Mozi (2023. október 5-15.)

A Goethe Intézet, az Osztrák Kulturális Fórum és a Svájci Nagykövetség közös filmhetét idén október 5-15. között rendezik meg a budapesti Művész Moziban. A német nyelvterület 11 legfrissebb alkotását négy tematikus blokkba rendezve vetítik, ezúttal is eredeti nyelven, magyar felirattal. A fesztivál nyitófilmje Christian Petzold az idei Berlinalén Ezüst Medve-díjat és a zsűri nagydíját nyert Tűzvörös égbolt című filmje, de érkezik többek között Németország idei Oscar-nevezettje, A tanári szoba is.

Nélküled // Apertúra – A Perpetuum Manufaktúra (2023. október 6.)

A történet egy Magyarországon, egy erdélyi kastélyban játszódik, egy kocsmában, vagy bárhol, ami egy színház is. Lehet. Egy üres térben, amiben nincs más bútor, csak az emlékek, a történelem és két színész, aki nem adja fel. Hőseink idegen-vezetést tartanak. Magukban. Magunkban. Együtt. Hátha egyszer meghalljuk egymást.

LOVASI – Egy az egybe … csak maga // Gödör (2023. október 6.)

Lovasi András „egyszálgitáros” műsora, amiben akusztikus gitárral válogat 35 éves dalszerzői munkáiból. Az esten a szólólemezek dalai mellett Kiscsillag, valamint Kispál és a Borz-számok is megszólalnak. Gyakran ezen a műsoron kerülnek bemutatásra először az újabb dalok, ez egyben kuriózum és teszt, hogy hogyan működnek színpadon.

Black Bartók – The Last Disco // A38 (2023. október 6., 7.)

Van az a mondás, hogy akkor a legjobb egy koncert, ha úgy játszik a zenekar, mintha az lenne az utolsó. Na, ez most tényleg így lesz. Ezekkel a fellépésekkel búcsúzik a Black Bartók, ezért két igazán rendhagyó estére számíthat mindenki: ez nemcsak egy temetési buli lesz, hanem a második nagylemezük bemutatója is.

Állatszeretet ünnep // Fővárosi Állat- és Növénykert (2023. október 6-8.)

Az Állatszeretet Ünnep programjain a nagyközönség találkozhat a Vadállatmentő Központ állataival, a zoopedagógus csapat rengeteg szemléletformáló játékkal készül, a kézműves csapat pedig az Állatok világnapja köré építve és környezetvédelmet figyelembe véve készül programjával.

Nyílt nap és kertmozi a Kisdiófa Közösségi Kertben (2023. október 7.)

A Kisdiófa Közösségi Kert minden hónap első szombatján nyílt napot tart, hogy az érdeklődők megismerhessék a kertet, a működését, történetét, a benne munkálkodó embereket, növényeket, a belváros közepén megbújó csodás zöld oázist. A nyílt nap után egy 40 perces dokumentumfilm (Együtt Növekedünk) is vetítésre kerül, mely egy virágzó (közösségi) központ inspiráló történetét meséli el.

Helló Piac // Erzsébet tér (2023. október 7.)

Fedezd fel a hazai tervezők és designerek által készített legegyedibb és legkülönlegesebb táskákat, ruhákat, ékszereket, divat kiegészítőket, DIY és vintage stílusú lakásdekorációs terméket, kézműves gasztro készítményeket, természetes alapanyagokból készült kozmetikumokat, egyedi baba-mama kiegészítőket és játékokat, zero waste és környezetbarát alternatívákat az Erzsébet téren.

Őszi Játékfesztivál // Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (2023. október 7.)

Gyerekjátékokkal és felnőtt társasjátékokkal várnak minden játszani vágyó érdeklődőt a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumba október 7-én. Több, mint 50-féle, köztük nemzetközi és magyar játékdíjas játékok: izgalmas, különleges stratégiai, logikai, nyelvi és kvízjátékok, gyerekeknek készségfejlesztő és építőjátékok is kipróbálhatók a nap folyamán. Játékmesterek segítik az asztaloknál a szabályok gyors elsajátítását. Ha nemcsak játszanál, papírhajtogatást tanulhatsz egy vérbeli origamistól!

További szuper őszi fesztiválok októberben:

Asia GasztroFesztivál // AsiaCenter (2023. október 7.)

Október 7-én kerül megrendezésre a 6. Asia GasztroFesztivál, amelynek témája idén Ázsia izgalmas ízvilága lesz! Fellép az Alma Együttes, a Zaporozsec és Ricsi Bohóc, a látványkonyhában pedig Annuskám, Anger Zsolt, Magyar Attila, valamint Gáspár Bea és lányai forgatják majd a fakanalat. Idén is játékokkal, kóstolókkal, ajándékokkal és sok meglepetéssel készülnek a látogatóknak. Műsorvezető Papp Gergő Pimaszúr lesz! Minden program ingyenes.

Főzdekocsmák Éjszakája (2023. október 7.)

Október 7-én tartják a Főzdekocsmák Éjszakáját, amikor a taproomok, vagyis a sörfőzdék mellett működő vendéglátóegységek kerülnek rivaldafénybe. Az országos kezdeményezés keretében több helyszínen várják főzdetúrák az érdeklődőket, akik egy főzdekvízen is játszhatnak az értékes sörnyereményekért!

Lead Zeppelin · Led Zeppelin 55. születésnapi koncert // Muzikum (2023. október 7.)

1968 augusztusában Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones és John Bonham megalapította a történelem egyik legnagyobb rockzenekarát, az üstökösként berobbanó Led Zeppelint. Az 55 éves jubileumot a 20. születésnapjára készülő magyar Lead Zeppelin ezzel a koncerttel szeretné még emlékezetesebbé tenni.

A Kávé Napja // Akvárium Klub (2023. október 8.)

Magyarországon tizenegyedik alkalommal ünnepeljük a kávé világnapját A Kávé Napja esemény keretében. Október 8-án, vasárnap hatalmas kávézóvá alakul az Akvárium Klub, ahol hazai pörkölők, nemzetközi kávéforgalmazók, kávégép-kereskedők és baristák várják a közönséget. Rengetegféle finomság kóstolható a belépő árában egész nap a csúcsminőségű espressóktól a kávékoktélokig.

Újbudai Nemzetiségek Fesztiválja (2023. október 9-15.)

Újbuda közterein és meghatározó kulturális helyszínein, művházaktól, galériákon át kávézókig, ezen a héten közel 40 ingyenes programmal várnak titeket. Ezeken bemutatkoznak a kerületi bolgárok, cigányok, görögök, horvátok, örmények, lengyelek, németek, románok, ruszinok, szerbek, szlovákok, szlovének, ukránok.

Páratlan kiállítás vár rátok a Városligetben:

Hárs Róza & Hárs Viktor duó, feat Eliza Bliss // MU Színház kávézója (2023. október 10.)

Az apa, Hárs Viktor kiváló basszusgitáros, nagybőgős, baritongitáros, kiváló produkciókban fellépő zenekarok alapembere. Nagyszerű hangszerelő-zenei szerkesztő, zeneszerző. Lánya, Róza 21 éves, jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz ének szak hallgatója, remek zongorista, több saját szerzeményét is énekli majd a műsorban. A duó sztárvendége Eliza Bliss mélyhegedű-művész.

DIE TÜREN // Gödör (2023. október 11.)

A nagy múltú staatsakt berlini indie-kiadó idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját, amely alkalmából a kiadó nagyszabású, a német nyelvterület valamennyi országára kiterjedő turnét szervezett. Ennek keretében látogat el Budapestre a kiadó házi zenekara a berlini Die Türen. A független sztárnak számító csapat első magyarországi fellépésén az október 9-én megjelenő új lemezét (Kapitalismus Blues Band) is bemutatja. Az esemény a szponzoroknak köszönhetően ingyenes.

Liszt Ünnep // több helyszínen (2023. október 11-22.)

Október 11. és 22. között ismét Liszt-lázban fog égni Budapest, hiszen harmadik alkalommal rendezik meg a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivált, ahol zenetörténeti jelentőségű bemutatók, legendás együttesek és kortárs produkciók idézik meg az örökérvényű magyar zseni szellemiségét.

Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár // Millenáris (2023. október 12-15.)

Október 12-15. között kerül megrendezésre a fővárosiak kedvenc irodalmi fesztiválja, melynek a Nemzeti Táncszínház ad otthont. A rendezvényre elhozzák friss megjelenéseiket a legjelentősebb kortárs magyar és külföldi írók, de a könyvbemutatók mellett zenei-irodalmi programok is várják a közönséget.

Stand-up Comedy Showcase // Úri Muri (2023. október 13.)

Péntek 13 Stand-up Comedy Showcase az Úri Muriban, ahol a magyar underground stand-up világ ismert alakjai (Ligeti Dániel, Ress Abigél, Ferencz Norbert) lépnek színpadra.

Besh o droM // Turbina (2023. október 13.)

Fergeteges hangulatra számíthatunk a Besh o droM szezonnyitó koncertjén október 13-án, a Turbina Nagytermében. A hazai világzene legkiválóbb képviselői között emlegetik a zenekart, akik balkáni és román cigány-, illetve közel-keleti tradicionális zenét ötvöznek magyar hangzásvilággal.

Cabaret Medrano: Visszatérni délre // Katona József Színház (2023. október 13.)

A 22 éves Cabaret Medrano zenekar idén ősszel jelenteti meg negyedik albumát. A különleges, dramatizált, vizuális effektekkel és apró jelenetekkel színesített bemutatónak a Katona József Színház ad otthont.

Platon Karataev // Akvárium (2023. október 13.)

A zenekar tavaly januárban mutatta be harmadik nagylemezét az Akváriumban, amely nagy sikert aratott a közönség és a kritikusok körében. Az október 13-i koncert a tavasszal megjelenő új lemez dalaival egészül ki, a helyszín azonban változatlan. A jegyértékesítés már elindult, csapjatok le rá!

Message To Hendrix újra a Muzikumban (2023. október 13.)

Újra a Muzikum színpadán a Message To Hendrix „power trió”, amely Jimi Hendrix korszakalkotó munkásságát varázsolja a szemünk elé. Az autentikus élmény mellett a srácok – nevezetesen: Bűdi Szilárd (ének–basszusgitár), Petendi Tamás (gitár) és Kottler Ákos (dobok) – az egyéniségüket is megcsillantva hozzák létre az improvizációkkal tarkított ütős produkciót.

Kürtőskalács Fesztivál // Fővárosi Állat- és Növénykert (2023. október 13-15.)

Három teljes napon át a kürtőskalácsoké és a dínom-dánomé lesz a főszerep a Fővárosi Állat- és Növénykertben októberben. Tizedik születésnapját ünnepli ugyanis a Kürtőskalács Fesztivál, így október 13. és 15. között felsorakoznak az elmúlt évek, évtizedek legfinomabb és legkülönlegesebb kürtőskalácsai. Az idei kedvencek mellett ismét csemegézhetünk majd különleges desszertekből, melyet 10 stand kínál majd szüntelenül. Az állatkerti belépővel látogatható esemény nemcsak a kulináris élvezetekről szól majd, hiszen koncertekkel és gyerekprogramokkal lesz teljes az egyik legízletesebb gasztrofesztivál.

őszkert2023 // MATE Budai Campus (2023. október 13-15.)

Minden az őszi virágok körül forog majd október 13-15. között a MATE Budai Campusán, a Villányi úton. Érdemes lesz ellátogatni az Őszi Kertészeti Napokra, ha szívesen bóklásznál a növény- és designvásáron, megnéznéd a szobanövény- és a bonsaikiállítást, vagy csak csatlakoznál a vezetett arborétumi sétához.

PONT Fesztivál // Nemzeti Múzeum kertje (2023. október 14.)

Nyugat-Afrika csodái a Múzeumkertbe költöznek október 14-én, az ingyenes PONT fesztiválon. Történetmesélés és koncert ad betekintést a mande kultúrába, táncon és kézműves foglalkozásokon, interaktív programokon át részesülhet a térség örökségében minden korosztály.

Családi nap a Gyermekvasúton (2023. október 14.)

A hűvösvölgyi végállomáson lesz ugrálóvár, KRESZ pálya, óriás társas, óriás kirakó és vásári játékok, de kipróbálhatják a kicsik az arcfestést, vagy az alkotóházat is. A vonatokért rajongókat hajtánypálya, favasút, vonatszimulátor és terepasztal várja, akár a legkisebbek is beöltözhetnek gyermekvasutasnak egy fotó erejéig, és természetesen egész nap járnak a vonatok Hűvösvölgy és Széchenyihegy között. A családi kvíz nyertesei vasúttal kapcsolatos ajándékokra számíthatnak.

Holt költők társasága // Átrium (2023. október 14.)

Októberben mutatja be az Oscar-díjas amerikai filmdráma színpadi adaptációját, a Holt költők társaságát az Átrium. Az 1989-es világsikerű filmklasszikus írója, Tom Schulman maga készítette el forgatókönyvének színpadi változatát, az előadást a számtalan szakmai és kritikai díjjal elismert Vidovszky György, az ifjúsági drámák avatott szakembere rendezi. A közismert filmben Robin Williams alakította tanár, John Keating szerepét a Margit körúton Bányai Kelemen Barna játssza.

Muddy Waters Tribute Band koncert a Muzikumban (2023. október 14.)

A magyar bluesélet kiválóságaiból alakult Muddy Waters Tribute Band (HU) ötlete Fekete Jenőtől származik, aki 1998-ban hívta először életre ezt a nagyszerű formációt. Több, mint 20 év szünet után ismét összeáll a zenekar, hogy tisztelegjen a blues műfajának koronázatlan királya előtt.

Tuning & Retro Fest // Vasúttörténeti Park (2023. október 14-15.)

Megújult tematikával tér vissza október 14-15-én az autók szerelmeseinek kedvenc fesztiválja a Magyar Vasúttörténeti Parkba, ahol ritkaságok, oldtimer különlegességek és versenyautók mellett hazánk legszebb épített autói várják az érdeklődőket. Élő zene és előadások is színesítik a programot.

WAMP Design Market // Néprajzi Múzeum (2023. október 15.)

Október 15-én különleges helyszínen rendezik meg Budapest legismertebb design vásárát, a WAMP-ot, amely rendhagyó módon a Néprajzi Múzeum 2. emeletére költözik. Az egyedi helyszín mellett az esemény egy kivételes kiállítással egészül ki, a vásár előcsarnokában három fiatal művész alkotásaival találkozhatnak majd a látogatók, Körei Sándor, Matisz Richárd és Czagány Ivett személyesen is ott lesznek a design vásár ideje alatt.

Disney100 // Budapest Aréna (2023. október 15.)

Egy nagyszabású koncerttel ünnepli 100 éves jubileumát a Disney október 15-én, a Budapest Arénában. A turné budapesti állomásán életre kelnek a mindenki által ismert mese- és filmjelenetek, a Hollywood Sound Orchestra és sztárszólisták közreműködésével. Kihagyhatatlan élmény az egész családnak!

Pribil György emlékest // Gödör (2023. október 15.)

Október 16-án lesz 10 éve, hogy Pribil György beszállt az autójába… A Földön maradtak, mint ezelőtt többször is, tiszteletüket teszik néhány hang és hangulat felidézésével.

50 Cent // Budapest Aréna (2023. október 18.)

50 Cent újabb helyszínekkel egészítette ki világ körüli turnéját, amelynek előjátszója Busta Rhymes lesz. Október 18-án a Budapest Arénában koncertezik az Emmy- és Grammy-díjas rapper, amivel minden előző rekordot megdöntő Get Rich or Die Tryin’ debütáló albuma megjelenésének 20. évfordulóját is ünnepli.

Remek őszi programokkal várnak a Budapest környéki pincesorok is:

Vive Le Jazz! Fesztivál // Opus Jazz Club (2023. október 18-20.)

A francia jazz az európai színtéren belül is különleges színfoltot képvisel – ezt ünnepli a Budapest Music Center és a Francia Intézet közös fesztiválja, a Vive le Jazz!, amely idén október 18. és 20. között olyan sztárokat hoz el az Opus Jazz Club színpadára, mint Émile Parisien vagy Jim Black.

Csészényi Design Vásár (2023. október 19.)

Idén októberben visszatér az elbűvölő Csészényi Design Vásár, amelyen magyar tervezők saját készítésű termékei közül szemezgethetünk kedvünkre. Az október 19-i esemény helyszíne az Impact Hub Budapest szívében, ahol csodás printek, kitűzők, ékszerek, kerámiák, ínyencségek és megannyi kincs vár ránk!

Magyar Tenger Társasüdülő – Budapest végállomás (2023. október 19.)

A Magyar Tenger Társasüdülő kiállítás-sorozat az utolsó állomásához érkezik, Boglár, Zamárdi és Mindszentkálla után most a fővárosba. A megnyitón közreműködik Zólyomi Zsolt parfümőr, aki a retró illatok világát idézi majd meg.

Glass of Jazz // Budapest Jazz Club (2023. október 19.)

A bor és a jazz különleges együttállásának lehetnek tanúi, akik október 19-én ellátogatnak a Budapest Jazz Clubba. A borkóstolóval egybekötött jazzkoncert este 6 órakor veszi kezdetét: előbb hazánk legkiválóbb pincészeteinek borait kóstolhatjuk végig, majd Lukács Eszter igéző hangja kápráztat el.

Art Market Budapest // Bálna Budapest (2023. október 19-22.)

Közép- és Kelet-Európa legjelentősebb nemzetközi kortárs képzőművészeti vására immár 13. alkalommal nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt. A minden évben megrendezésre kerülő Art Market Budapest ezúttal is több mint 100 kiállítót lát vendégül a Bálna Budapest épületében, október 19. és 22. között.

Boban Marković Orkestar / Parno Graszt Romafest / Gypsy Dance Theatre // Müpa Budapest (2023. október 20.)

A cigány tánc- és zenekultúra ikonikus előadóművészei és együttesei, a Boban Marković Orkestar, a Parno Graszt, Lakatos Mónika, valamint a Romafest Gypsy Dance Theatre lép együtt színpadra a Liszt Ünnepen, hogy – egy szcenírozott koncert keretében – egy fergeteges roma lakodalom világát idézzék meg.

Taraf de Akácfa // Reunion koncert a Zsivágóban (2023. október 20.)

Négy év után először áll össze a régi Taraf a Zsivágóban egy rég várt koncert erejéig, új tagokkal és vendégekkel kiegészülve.

Egy kirándulás is csodás októberi program lehet Budapesten és környékén:

Oleg Markov Quartet // Jedermann (2023. október 22.)

Az Oleg Markov Quartet meglepetésvendégekkel tarkított jótékonysági koncertje a Migration Aid Madridi úti menekültszállója javára.

Beat Dis koncert a Turbinában // Special Guest: SOLKYM (2023. október 22.)

Egy különleges utazásra invitál minket űrbeli atmoszférák, dark-electro beütések és folkhangzások közös világába a Beat Dis és a SOLKYM október 22.-én a Turbinában.

DE MARKT x KOMMENZI vinyl fair // Kőbányai Kortárs Kultúr Központ – 4K (2023. október 23.)

Az idei év utolsó szabadtéri vásárának ad otthont október 23-án a Kőbányai Kortárs Kultúr Központ. Az esemény középpontjában nem más, mint a lemezek állnak majd, így hát elhivatott gyűjtőket és kezdő érdeklődőket is szeretettel várnak! A kiegészítő programokért a Kommenzi buliszervező csapat felel.

Budapest Bár // A38 (2023. október 23.)

Egy Budapest Bár mindig feltölt: kitűnő dalok, remek feldolgozások, csodálatos zenészek és nagyszerű énekesek. Felhőtlen szórakozás, dráma, szerelem, csalódás, öröm és örömzene közel két órában. Mindig jó és mindig más: sok-sok új számmal, de régi kedvencekkel is érkezik az A38 Hajóra a zenekar, ezúttal Ferenczi Borával, Németh Jucival, Tóth Verával, Frenkkel, Kollár-Klemencz Lászlóval, Mező Misivel és Szűcs Krisztiánnal.

Mother’s Cake, vendég Yeux // Gödör (2023. október 27.)

A forróvérű kvartett, amely júliusban a Budapest Arénában és Európa-szerte a Deep Purple előzenekaraként jelent meg, most az underground színteret forgatja fel. Valahol a progresszív rock, a funk és a pszichedelikus árnyalatok közötti spektrumban mozognak. Olyan zenekarokkal turnéztak, mint az Alice in Chains, a Wolfmother, a Velvet Revolver, a Limp Bizkit, Iggy Pop and the Stooges, a Pentagram és az Anathema.

Vingardium in the City // Bálna Budapest (2023. október 28.)

Ha ősz, akkor borfesztivál! A belvárosba költözik a Vingardium Borliget, ahová magukkal hozzák a borfesztiválok hamisítatlan hangulatát! Az október 28-i rendezvény helyszínéül a Bálna Budapest szolgál, ahol nagyszerű pincészetek standjai, igényes gasztronómiai felhozatal és zenei csemegék várnak.

Szlovén Filmnapok // Toldi Mozi (2023. október 28-29.)

2023. október 26. és 28. között a magyar közönség három kortárs szlovén alkotást láthat az immár hetedik Szlovén Filmnapokon. A hagyományoknak megfelelően idén is a budapesti Toldi mozi ad otthont az unikális eseménynek.

Whisky Show // Millenáris (2023. október 28-29.)

A Millenáris ad otthont a kétnapos Whisky Shownak október 28-29-én, amely során több, mint 60 standnál ízlelhetünk minőségi whiskey-ket és érlelt párlatokat. Hatszázféle minőségi ital közül válogathatnak az érdeklődők, melyek között a whisky mellett gineket és rumokat is találhatunk.

Premier bully // Apertúra – A Perpetuum Manufaktúra (2023. október 31.)

Az Apertúra új előadásában azt vizsgálja, hogy mi mindent vagyunk hajlandóak feladni ahhoz, hogy színházat csinálhassunk. Ha a színházi próbafolyamat egyben tűzpróba, akkor mi marad a meghajlás végén?

Co Lee: Cirque Aquatique // Akvárium Nagy Hall // vendég: Glsch (2023. október 31.)

Kedvenc reppered kedvenc reppere végre beveszi az Akvárium Klub Nagy Hallját, Halloween éjszakáján.

