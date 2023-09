5+1 romantikus pincesor Budapest közelében, ahol szüreti programokkal várnak

Nem is gondolnánk, hogy a főváros környékén mennyi többszáz éves múltra visszatekintő, hangulatos pincesor és szőlőületvény aratja le az idei év gyümölcsét, melyet autentikus szüreti mulatságokkal és nyitott pincékkel ünnepelnek meg. Ha igazi őszköszöntő programra vágytok, szemezgessetek válogatásunkból!

Pátyi Pincehegy

Különleges, múltidéző sétával, látnivalókkal kecsegtet az igazi kuriózumnak számító pátyi Pincehegy, a maga 200-nál is több présházzal büszkélkedő pincesorával. Nem túlzunk, mikor azt mondjuk, kuriózum, hiszen ez a Zsámbéki-medence egyik legegységesebben megmaradt pincesora. A különféle hársak, diók, kőrisek és akácok közt megbújó pincék a 19. század első felében épültek, és mind a mai napig túlnyomórészt rendezetten, itt-ott újjáépítve várják látogatóikat. A szőlőfajtákról elnevezett utcákon barangolva padok és asztalok teszik kényelmessé a meg-megpihenést.

A szőlőhegyi gazdák havonta pincenyitogató napokkal és családi programokkal várják az ide látogatókat, szeptember 30-án a CivilÍZáció programjain kóstolhattok bele a helyi gasztronómiába, míg október 14-én a pincetulajdonosok nyitják meg a pincék ajtajait előttetek. A részletes információkért kövessétek a Pátyi Pincehegyi Közösség Facebook-oldalát.

Töki Pincesor

A Budai-hegység és a Gerecse által közrefogott Zsámbéki-medencében található Töki Pincefalu egymás után sorakozó pincéi és présházai elbűvölő látvánnyal kecsegtetnek bennünket. A település védett értékének számító pincesor minden korban betöltötte a maga szerepét, a török idején például a falu lakóinak védelmét szolgálta. Találunk itt több, mint 100 éves, igazán egyedi épületeket, ahogy színes ajtajú, kovácsoltvas díszekkel hívogató portákat is. Ha itt járunk, egy üveg finom bor és egy-egy falat töki pompos nélkül ne álljunk tovább!

Alkalomadtán a Töki Pincesoron is belecsöppenhettek egy-egy ünnepi mulatságba, amelyekről pontosabban a Nyakas-hegyi Borút Egyesület Facebook-oldalán informálódhattok. Szeptember 23-án Zsámbék és Tök utcáit ellepik a népviseletbe öltözött felvonulók, ha arra jártok, garantáltan egy hamisítatlan szüreti forgatagban lehet részetek.

Körpincesor, Etyek

A Budapest szőlőskertjeként elhíresült Etyek térségében már a rómaiak idejében is szívesen termesztették a fás szárú, fürtös termésű növényt, ám a valódi virágkor az 1700-as években, a német telepesek megérkezésével köszöntött be. Az Etyek-Budai borvidék egyik, nemzetközileg jegyzett filmstúdióval is rendelkező névadó települése ma több száz, kőből épült pincével és kiváló borokkal várja az idelátogatókat. A történelmi jelentőségű Körpincesor, a 15. század elejéről való (kissé rozoga állapotú) botpusztai kápolna, a mögötte elterülő horgásztó és a falu felett, a nyugalom és béke oázisaként emelkedő Kálvária-domb mind kötelező látnivalók, de a főváros közelsége, az elbűvölő vidéki hangulat és a pincefalu gazdag gasztronómiai kínálata is garancia az élményekben gazdag időtöltésre.

Ha Etyeken jártok keressétek fel az Öreghegy és Újhegy kiváló borászatait, melyek az önálló borkóstolók és vacsorák mellett közösségi programokat is szerveznek. Ezek közül a legismertebb a havi rendszerességű Etyeki Piknik pincefesztivál, amely legközelebb október 14-15-én szezonális ételkülönlegességekkel, szüreti hangulattal, valamint hamisítatlan helyi borokkal és pezsgővel várja az ínyenceket.

Öreghegyi pincesor, Ócsa

Ócsa román stílusú, 13. századból származó premontrei kolostora csak egy a Budapesttől déli irányban 30 kilométerre található város látványosságai közül, ám a többi is szorosan hozzá fűződik. A Franciaországból ide települt premontrei szerzetesek ugyanis nemcsak imakönyveiket hozták magukkal, hanem a szőlőművelés kultúráját is. Az öreghegyi pincefalu nádfedeles építményei azonban későbbi korok szülöttjei: a sajátosan alföldi, nyeregtetős, tömött sorokba rendezett és földbe vájt pincék hazánkban egyedülálló gazdasági műemlékegyüttest képeznek, számuk pedig megközelíti a százat. Ha összefuttok egy helyi gazdával, érdemes szóba elegyedni vele: így megtudhatjátok, mi is az a gádor, hogyan vájták ki az ősök a pincéket, és a végén még talán egy kóstolót is kaphattok!

A közösségi eseményekért kövessétek figyelemmel az Ócsai Öreghegyi Pincesor Egyesület Facebook-oldalát, ahol már most több őszi program közül is szemezgethettek: szeptember 23-án helytörténeti sétát tehettek a 200 éves pincék között az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület szervezésében, október 17-én egy Pinceegyesületi est keretében megismerkedhettek a magyarországi szüreti szokásokkal, míg a november 18-i újborkóstolón a nyitott pincék között barangolhattok.

Monori pincefalu

A 190 méter magas, löszös-agyagos talajú Strázsa-hegy közel ezer pincéből és présházból álló, rendezett szőlőskertek által tagolt pincefaluja, Monor féltve őrzött öröksége, a kunsági borvidék kapuja. A borkultúra a 15. században jelent meg a környéken, maga a pincefalu pedig az 1800-as évek során alakult ki: mai összterülete nagyjából 180 hektár, a borházak között hatféle épülettípust különböztethetünk meg, jellemző szőlőfajtái között pedig ott találjuk a rizlinget, a kékfrankost, a zweigeltet és az ezerjót is, melyeket a vendégváró pincékben lehet megkóstolni minden hétvégén délután 1 és este 6 óra között, előzetes bejelentkezés alapján. A helyi borok mellett fedezzétek fel a pincefalu szépségeit, a helyi jellegzetességeket és hazánk szőlő- és borkészítési hagyományait a Szent Orbán és a Bacchus tanösvények bejárásával!

A Monori pincefalu Facebook-oldalán nyomon követhetitek az ügyeletes nyitott pincék listáját és a szezonális programokat. Október 7-én a városból induló szüreti felvonuláson vehettek részt, október 22-én pedig a TÖK-JÓ napokon egy hangulatos őszi barangolásra invitálnak a nyitott pincék közé.

+1 Budafoki Pincejárat Budapest Bornegyedében

Minden hónap első szombatján, legközelebb október 7-én Budapest Bornegyedében útnak indul a Budafoki Pincejárat. Ezen a napon az ingyenes transzferbuszok olyan pincék előtt állnak meg, ahol valamilyen különleges program részesei lehettek, legyen az egy izgalmas helytörténeti túra, egy varázslatos pinceséta, vagy akár egy bor- és pezsgőkóstoló. A helyszínek sokszínű élménykínálatából természetesen a kulturális és családbarát programok, az interaktív játékok és a kulináris kalandok sem hiányozhatnak. A havonta megújuló programkínálatot a Budafoki Bornegyed weboldalán találjátok.

