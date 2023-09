35+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén – 2023. szeptember 28. – október 1.

Szeptember utolsó és október első napjain is izgalmas hétvégi programokkal vár Budapest, akár mozizásra, kiállításra, koncertre vagy szabadtéri kikapcsolódásra vágytok.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Italian Food Festival // Botellón Terasz (csütörtök-szombat)

Autentikus olasz ételek, a klasszikus tésztakedvencektől a kemencében sült pizzákig. Olasz borok, koktélok és az elmaradhatatlan Aperol. Élvezzétek együtt az igazi DOLCE VITA-t szeptember 28. és szeptember 30. között a Botellón Teraszon!

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál // Millenáris (csütörtök-vasárnap)

Az idei Fesztivál a Millenárison 140 kiállítóval, több mint 40 külföldi szerzővel várja látogatóit a Parkban, a B (Nagycsarnok) és D épületben (Üvegcsarnok), az Európa Ponton és a Nemzeti Táncszínházban.

Kutatók Éjszakája 2023 (péntek-szombat)

Magyarország legnagyobb tudomány-népszerűsítő rendezvénysorozata szeptember utolsó hétvégéjén.

30 éves a Nemzeti Kulturális Alap – születésnapi programok a Benczúr Házban (péntek-vasárnap)

A Romengo, Lackfi János és a Danubia Zenekar, Dánielfy Gergő zenei produkciója, Gergye Krisztián táncworkshopja, hangszersimogató, filmvetítések és számtalan foglalkozás várja a kultúra iránt érdeklődő közönséget a legkisebbektől az idősebb korosztály tagjaiig a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 30 éves fennállását ünneplő programsorozaton. A Budapest szívében, a Benczúr Házban tartott háromnapos rendezvény az Alap által támogatott művészeti értékeket mutatja be 2023. szeptember 29. és október 1. között.

Ferihegyi Ikarus Találkozó // Ferihegyi Aeropark (szombat-vasárnap)

Hamarosan elérkezik a ferihegyi Aeropark egyik legizgalmasabb napja, amikor a magyar járműgyártás legikonikusabb autóbuszai is beköltöznek a múzeumba. Szeptember 30-án és október 1-én közel 70 Ikarust lehet kívülről és belülről is megcsodálni, emellett pedig élménybuszozásra is sor kerül.

Nép-Szín-Ház Járdafesztivál 2023 (szombat-vasárnap)

Élő zene, világkonyha és civil kurázsi, vagyis újra Járdafesztivált rendeznek a Népszínház utcában. Az utca éttermei a hétvégére külön kedvezményes ajánlattal készültek.

¡Hola Budapest! – Spanyol-magyar fesztivál a Palotanegyedben (szombat-vasárnap)

Budapestre jön egy kis Spanyolország! Idén ősszel a spanyol zenéké és táncoké, a gasztronómiai, művészeti és a kulturális élményeké a főszerep a Palotanegyedben.

ARC kiállítás // Bikás park (egész héten)

Idén immár 23. alkalommal rendezik meg Budapest kedvenc szabadtéri tárlatát, az elgondolkodtató köztéri képeiről híres ARC plakátkiállítást. Az ingyenesen megtekinthető kiállításnak ebben az évben is a Bikás park zöld környezete ad otthont. Az ARC pályázat idei hívószava a „Mire készülsz?”, melynek keretében arra kérték az alkotókat, pályaműveikkel reflektáljanak a holnap kihívásaira. Emellett a főváros 150. születésnapja alkalmából kimondottan Budapest jövőjével foglalkozó munkákat is megtekinthetünk majd.

World Press Photo // Magyar Nemzeti Múzeum (egész héten)

Az elmúlt év legfontosabb történései állnak az idén rendhagyó módon 6 hét erejéig látogatható World Press Photo kiállítás fókuszában, melynek ezúttal is a Magyar Nemzeti Múzeum szolgál otthonául. A tárlatot minden évben több ezer fotóriporteri és dokumentarista kép válogatása és értékelése előzi meg, melyek legjobbjait láthatjuk a kiállításon, tavaly óta régiókra bontva. A gondolkodásra késztető alkotásokon 2022 jelentős eseményei köszönnek vissza, melyek nemcsak arról árulkodnak, milyen volt az elmúlt év, hanem remélhetőleg iránytűként is szolgálnak a jövő évre nézve.

Budapesti programok csütörtökön (2023. szeptember 28.)

Hatszemszög – A cukiság faktor // Ludwig Múzeum

A kortárs művészetben egyre jobban terjedő tendencia a „cukiság”, melynek során a művészek alkotásaikban előszeretettel emelik be és gondolják újra a kilencvenes évek rajzfilmfiguráit. A Ludwig Múzeumban kiállított, több mint 30 művész alkotása játékos módon, humorral és (ön)iróniával közelít a társadalmakat érintő globális vagy mindennapi problémákhoz. Ezen az eseményen Tari Annamária klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, generációkutató, Nemes Márton festőművész és Pőcze Balázs, a Mito Group alapítója, kreatívigazgatója beszél a cukiság jelenségének társadalmi terjedéséről.

Urban Grill estek a Petrol Beer & Barbeque-ban

A húsimádók paradicsomának is nevezett étterem nemrég ünnepelte első születésnapját, de Urban Grill estjeivel és sörvacsoráival már belopta magát a józsefvárosi ínyencek szívébe. Eseményeiken a gasztrorajongók egy kulináris kiruccanáson vehetnek részt, ami a Balkántól egészen Koreáig repíti a lassú tűzön sült fogások szerelmeseit. A töretlen népszerűségre való tekintettel az Urban Grill esteket szeptemberben is megrendezik, ráadásul számos újdonsággal is készülnek. Szeptember 28-án csupa vegán fogást kóstolhatunk náluk.

JAM – szabadzene // Zsengélő Café, Verőce

Közös örömzenélés a Zsengélő Café színpadán.

Kale Lulugyi, vendég: Coyotes // Turbina

Az estét a dél-amerikai ritmusok királyai, a Coyotes izzítja be, majd a Kale Lulugyi táncoltatja a népet kifulladásig.

Budapesti programok pénteken (2023. szeptember 29.)

Jótékonysági nap a kutyákért // Dorian’s Bar

Délután 2-től egészen este 10-ig tart az Izabella utcai Dorian’s Bar jótékonysági napja, amelyen két nemes cél is kitűzésre került: egyrészt az Osiris Állatmentő Alapítvány munkáját támogathatjuk, másrészt a Feneketlen-tavi kutyafuttató felújításához is hozzájárulhatunk. A pénteki eseményen stand-uppal, akusztikus koncerttel és vásárral várják a kutyabarátokat, a kutyatulajdonosokat és persze a kutyákat is.

Áfra János estje // Apertúra bázis

Az Irodalmi Ősz programsorozat következő állomása az erzsébetvárosi irodalmi ösztöndíjas Áfra János estje. Áfra János költő, szerkesztő, egyetemi oktató, akinek az este során többszólamú versvilágával is megismerkedhettek.

Bowie Acoustic Trio koncert + Let’s Dance Party – PLÉ Buli // Úri Muri

David Bowie egyedülálló és utánozhatatlan munkásságát idézi vissza a Cosmic Maze, ezúttal trió formációban. Műsorukban az első nagy Bowie-siker Space Odditytől kezdve, a Ziggy-korszak glam rock- és a 80-as évek popslágerein keresztül eljutnak az utolsó, megrázó Blackstar albumhoz is. A koncert után ingyenes brit retro buliban rophatjátok hajnalig.

I. Budapest Blues Night a Muzikumban! • Házigazda: Fekete Jenő // Muzikum

Első alkalommal kerül megrendezése a Budapest Blues Night a Muzikum Klubban, de remélhetőleg nem egyszeri alkalomra számíthatnak a blues műfajának hazai kedvelői. Az est házi- és egyben ötletgazdája: Fekete Jenő. Az előzetes tervek alapján minden egyes tematikus blues esten egy hangszer, avagy hangszerek köré épül fel a zenei koncepció. Ezen az estén a gitár mellett a zongora kap hangsúlyosabb szerepet.

Szombati programok Budapesten és környékén (2023. szeptember 30.)

Királyréti túra jógával

Szeptemberi jógás-túra a Börzsöny kedvelt kirándulóhelyére, a Királyrétre. A 8 kilométeres útvonal könnyű terepen és változatos látnivalókon vezet keresztül. A túra teljesítése kezdők számára sem jelent kihívást, különösebb erőnlétet nem igényel.

Repeat – A magyar zenészek gardróbvására // Budapest Park

Szeptember 30-án második alkalommal kerül megrendezésre a magyar zenészek gardróbvására a Budapest Parkban, ahol előadóművészek hétköznapi és akár színpadon viselt ruhadarabjaiból válogathattok a fenntarthatóbb jövő érdekében, ráadásul vásárlásaitokkal a Fábián Juli Alapítvány munkáját is támogatjátok.

CivilÍZáció // Pátyi Pincehegy

Szeptember 30-án a CivilÍZáció programjain kóstolhattok bele a helyi gasztronómiába, ezen túl koncertek, táncház, íjászkodás és sok más családi program is vár benneteket a Pátyi Pincehegyen. A rendezvény ingyenes.

Ingyenes bebiciklizés az Üllői úton

A Magyar Kerékpárosklub Bebiciklizés programja egy 2-3 órás, ingyenes elméleti és gyakorlati kerékpáros oktatás a városi forgatagban bizonytalankodóknak. A túraútvonalat úgy alakították ki, hogy az Üllői úton több területet érintve egy kezdő biciklista számára a legalapvetőbb kerékpáros közlekedési szituációkat bemutassa.

Pasaréti Utcabál

Az első Pasaréti Utcabálon koncertekkel, finom ételekkel és italokkal, kézműves foglalkozással, értékes tombola nyereményekkel és még sok meglepetéssel várnak titeket.

Még egy kört mindenkinek // Váci Dunakanyar Színház

A hatalmas sikerű dán film alapján készült színdarab nagy beleérzéssel és humorral szembesít bennünket azzal, milyen eufóriával és milyen fájdalmakkal jár, ha az ember megpróbálja elengedni a kontrollt.

Lumen Kifordulás IV.

Népzenével, világzenével és jazz zenével telik meg ezen a szombaton a Mikszáth tér. A zenehallgatás mellett társasozhattok, backgammonozhattok és lesznek felvezető DJ-k is a Lumen háza tájáról.

Fedél Nélkül 30. születésnapi buli // Gólya

A Fedél Nélkül utcalap idén 30 éves. A születésnap alkalmából közös ünneplést, programokat, és jótékonysági koncertet szerveznek. Az ünnepség 19 óráig ingyenes, de koncertek csak adományjeggyel látogathatóak. Fellép többek közt Harcsa Veronika, Pándi Balázs, boebeck és a HéBa zenekar.

Elefánt, vendég: Hiúz, Jules War // Budapest Park

Szeretnétek az Elefánttal lebegni az űrben? Poroljátok le a szkafandereket, mert a fiúk egy gigantikus veretéssel búcsúztatják a nyarat a Budapest Parkban!

Vasárnapi programok Budapesten (2023. október 1.)

Vasárnapi sup túra a Czuczor-lagúna és környékén

Vasárnap délelőtt a Czuczor-sziget mesés részeire invitálnak titeket. Kezdő és haladó suposoknak tökéletes töltődés.

Tribal Market – Indián nyár // Dürer Kert

A kézműves termékek vásárlása közben most is az elejétől a végéig dj-k húzzák a talpalávalót. Ezen túl a vadvirág teaház gyógynövényes füstölőköteg készítő workshoppal vár benneteket. Vadászmadár Oszi pedig 16:30-tól madárbemutatót tart, ahol testközelből megismerhetőek az égi vadon teremtényei.

Amerikai fogócska // Bem Mozi

1963-as amerikai romantikus-bűnügyi-vígjáték Cary Grant, Audrey Hepburn, Walter Matthau és James Coburn főszereplésével a Bem Moziban.

A Szent Család – Lakatos László önálló estje a Mixát Dumaklubban – Főpróba

Egyszer volt, hol nem volt, réges régen, vagyis nem is olyan régen, sőt, most is, a messzi-messzi Corvin sétány mellett, a nyolcadik kerület szívében, a Práter utcában élt egy család…

Egy Szent Család, Lakatosék!

Szalóky Classic Jazz – Ráday utcazene // IF Cafe Jazz Club

Utcazene az IF Cafe Jazz Club teraszán, 2023-ban utoljára, ha az időjárás is úgy akarja. Zenél a Szalóky Classic Jazz.

