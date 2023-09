35+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén – 2023. szeptember 14-17.

Szeptemberben is izgalmas hétvégi programokkal vár Budapest, akár mozizásra, kiállításra, koncertre vagy szabadtéri kikapcsolódásra vágytok.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Budapesti Klasszikus Film Maraton (csütörtökig)

Szeptember 13-án és 14-én a BMC is csatlakozik a Budapesti Klasszikus Film Maratonhoz, amelynek keretében a közönség némafilmek és az élő zene találkozásának lehet szem- és fültanúja. Legendás és történelmi hősnők állnak a rövidfilmek középpontjában, melyeket Harcsa Veronika csodás éneke kísér.

Asian Streetfood Market // Botellón Terasz (csütörtök-szombat)

Kontrasztok, textúrák, friss ízek, autentikus klasszikus, egzotikus italok – utazás a fűszerek páratlan világába. Az ízkavalkád mellett élő zene és tánc is vár benneteket a Botellón Teraszon.

Eleven Ősz // Bartók Béla út (péntek-szombat)

Színes programokkal érkezik a környék kedvenc nyárzáró fesztiválja a Bartók Béla útra szeptember 15-16. között, ahol a művészeti, zenei és családi programok mellett a közösségé lesz a főszerep. A várva várt őszi eseményen minden művészeti ág képviselője aktív résztvevője lesz a rendezvénynek idén is.

III. Józsefvárosi Jazzfesztivál (péntek-vasárnap)

Ünnepeld a magyar jazzt a harmadik Józsefvárosi Jazzfesztiválon, amelynek idén is a Rákóczi tér és a Rákóczi téri Vásárcsarnok ad otthont szeptember 15. és 17. között.

Grand Sörkert a Margitszigeten (péntek-vasárnap)

Szeretitek a minőségi, hazai és cseh kraft söröket és a street foodot? Ha igen, akkor várnak titeket szeptember közepén a Margitszigetre, ahol a Szent András Sörfőzde, a Fóti Kézműves Sörfőzde és az Erdinger kínálata mellett Csehországból származó söröket is kóstolhattok majd.

Kulturális Örökség Napjai (szombat-vasárnap)

A Kulturális Örökség Napjai önkéntes alapon szerveződő, tízezreket megmozgató programjai minden évben azt mutatják, hogy műemlékeink nem halott, muzeális jellegű épületek, hanem az életünk szerves részei, színhelyei, identitásunk alkotóelemei.

Ars Sacra // több helyszínen (szombattól)

Szeptember 16. és 24. között kerül megrendezésre az Ars Sacra Fesztivál, amely az ország számos helyszínén várja ingyenes programokkal az érdeklődőket. Komolyzenei és jazzkoncertek, kiállítások, színházi és irodalmi estek, gyerekprogramok, séták és előadások színesítik a fesztivál kilenc napját.

ARC kiállítás // Bikás park (egész héten)

Idén is, immár 23. alkalommal rendezik meg Budapest kedvenc szabadtéri tárlatát, az elgondolkodtató köztéri képeiről híres ARC plakátkiállítást. Az ingyenesen megtekinthető kiállításnak ebben az évben is a Bikás park zöld környezete ad otthont, ahol sietség nélkül, kedvünkre vizslathatjuk a különféle plakátokat. Az ARC pályázat idei hívószava a „Mire készülsz?”, melynek keretében arra kérték az alkotókat, pályaműveikkel reflektáljanak a holnap kihívásaira. Emellett a főváros 150. születésnapja alkalmából kimondottan Budapest jövőjével foglalkozó munkákat is megtekinthetünk majd.

0036 – I have the power to build a time machine // Unmute Gallery (egész héten)

Három héten keresztül ingyenesen látogatható a Csengery utcai Unmute Gallery legújabb street art kiállítása, melynek középpontjában 0036mark popkulturális utalásokban gazdag művészete áll. Budapest utcáin járva-kelve lehet, hogy szemet szúrt már nektek egy-egy színes falragasz gyerekkorunk kedvenc mesebeli karaktereiről, esetleg egyik-másik kultfilm kontextusába átültetve. Ezek az egyszerre megmosolyogtató és nosztalgiázásra hívó, posztmodern alkotások 0036mark munkái, akinek egyedi mesehős-ábrázolása ezúttal a kiállítótérbe tömörül.

Budapesti programok csütörtökön (2023. szeptember 14.)

Spinoza-örömzenekoncertek // Carl Lutz-emlékmű

2023 szeptemberében minden csütörtökön délután 5 órakor ingyenes örömzenekoncert a Dob utcában, a Carl Lutz-emlékműnél, ahol a zsidó zene legjobb képviselői lépnek fel.

Indigo & Blaize // Mad Garden Buda

A Mad Garden Buda ingyenes, Sunset Tunes névre keresztelt koncertsorozata szeptember 14-én az Indigo & Blaze duójával zárja igencsak sikeres évadát. A naplemente idejéhez igazított alkalmon így egy különféle zenei stílusokat ötvöző páros közel sem mindennapi előadását hallgathatják meg a látogatók.

Perselí // Opus Jazz Club

Mexikó, Portugália és Skócia hangjai egyesülnek szeptember 14-én az Opus Jazz Clubban: a Perselí trióban Fuensanta énekel és nagybőgőzik, José Soares szaxofonozik, Alistair Payne pedig trombitál. Nyugodt jazzdalaikban virágok bontanak szirmot, és egy szorongásmentes élet levegője érinti meg a hallgatót.

Bohemian Betyars // Kobuci

Óriási mulatsággal int búcsút a nyárnak Óbuda kedvelt szabadtéri koncerthelyszíne, a Kobuci Kert. Szeptember 14-én a magyar, balkán, cigány népzene, punk, ska és sok más zenei stílussal mesterien bánó Bohemian Betyars csap a húrok közé, felejthetetlen koncertélményt ígérve, mindössze 4900 forintért.

Pénteki programok Budapesten és környékén (2023. szeptember 15.)

KultFilm Fesztivál // Szentendre

Vedd filmre, ami neked fontos és mozifilmként láthatod viszont a P’Art Mozi nagyvásznán! A pályázatra 2 perces, mobiltelefonnal készített filmeket várnak, amelyeket neves szakmai zsűri fog elbírálni. Az első három helyezett értékes nyereményekben részesül és részt vehet a KultFilm Fesztiválon.

Bike Maffia kávézó nyitóbuli

A Bike Maffia kávézója nemcsak egy kávézó, hanem a leendő törzshelyed. Egy kisközösségi tér, kávézó-forró csokizó és bár, na meg egy nagyon új gondolat, amolyan “Bikemaffiásan”. Ha a Másik Szobában eszel vagy iszol, a fogyasztásod után minden esetben adományozol is egyben. Ezen a napon és az azt követő héten a Gyermekgyógyászati Klinika Tűzoltó utcai részlegének gyűjtenek majd, hogy betegirányító táblákat tudjanak készíttetni.

Nekem is jár kávé – színházi stand-up est // Apertúra, Gólem Központ

Az Apertúra társulat színházi stand-up estje, Göttinger Pál állandóan nívós vendégszereplésével.

R47 – Bérczesi Róbert születésnapi szólókoncert // Kertem

Bérczesi Róbert gitáros-énekes immáron több mint harminc éve foglalkozik dalszerzéssel. A Hiperkarma frontembere regénybe illően kalandos pályafutása során sokakra volt, van és még lesz is óriási hatással. Az a senki máséval össze nem téveszthető zene- és szövegvilág, ami Robi sajátja, tökéletesen tükrözi az élethez való teljesen egyedi hozzáállását és gondolkodásmódját. Hogyha érdekel egy különös, mégis élhető és szerethető látásmód és szereted a kellemes melódiákat is, akkor mindenképpen nézd meg Robit ezen a különleges születésnapi koncerten.

Louis Tomlinson: Faith In The Future // Papp László Budapest Sportaréna

Louis Tomlinson a One Direction tagjaként vált ismertté, amely minden idők egyik legsikeresebb fiúbandája volt. A banda 2016-os leállását követően Tomlinson még abban az évben kiadta debütáló szólókislemezét, 2020 januárjában pedig megjelent első szólóalbuma is. Második albuma Faith In The Future címmel 2022. november 11-én jelent meg, ezt követte az a világkörüli turné, aminek hazánk is része.

The GetNos – albumváró Rolling Stones-buli // Muzikum

A The GetNos a Rolling Stones legrégebbi, egyúttal legújabb magyarországi reinkarnációja: a tagok többsége alapítója, tagja volt az ország első, éppen húsz éve alakult Stones-tribute bandájának. Idén a csapat új lendületet vett és Keith Richards posztján új gitárossal megalapította a The GetNos-t. A repertoár a nagy slágereket egytől–egyig tartalmazza, de a Muzikumban egy különleges kísérletet is végrehajtanak: ami dal a koncert napjáig megjelenik az új Stones-lemezről, eljátsszák azt is.

Szombati programok Budapesten és környékén (2023. szeptember 16.)

Wekerlei Garázsvásár Fesztivál

Szeptember 16-án irány a sokszínű Wekerletelep, hiszen számos izgalmas kincsre lelhettek a már jól ismert piacon. A portékák között szemezgethettek többek között ruhaneműk, kerámiák, edények, ékszerek és használati tárgyak közül, és természetesen a piac magával ragadó hangulata sem marad el.

Az óceán kincse – Mélytengeri mentőakció – Kiállítás és játék

A mesebeli kiállításba lépve a látogatók sejtelmes tengeri tájakon barangolhatnak, miközben tudásukat és érzékeiket próbára téve izgalmas kalandjáték részesei lehetnek.

Lánchíd Fesztivál // Clark Ádám tér

Egyedülálló, „all stars” művészcsapat áll össze egyetlen estére, szeptember 16-án, a Lánchídfesztivál ingyenes koncertjén. A legnépszerűbb hazai kedvencekkel találkozhatunk ezen az estén, akik ritkán vagy talán sosem álltak még együtt, egy színpadon. Napközben, 10 és 18 óra között a pesti alsó rakparton – a Valyo állandó programjai mellett -, ingyenes gyerekprogramok és Lánchídtörténeti kiállítás vár mindenkit, 17 órától pedig DJ szórakoztatja a közönséget.

Tematikus séták a Fiumei úti Sírkertben

Szeptemberben több ingyenes sétát is szerveznek a Fiumei úti Sírkertben, melyekre online várják az előzetes regisztrációkat. A program 1,5-2 órát vesz igénybe.

Utcabál a József Attila Színházban

A József Attila Színház évadnyitó utcabálra invitálja az érdeklődőket szeptember 16-án. A 14 órakor kezdődő ingyenes eseményen beleshetünk a színfalak mögé a színház művészeinek vezetésével, kedvezményesen vásárolhatunk jegyeket és bérleteket, este pedig megtekinthetjük a Szibériai csárdás c. előadást.

Kinek a Bühne – A HANEM zenekar jótékonysági koncertje a Stúdió K javára

A HANEM női zenekar a zenés kabaré megújításával tűnt fel a budapesti színpadokon. Tangót, sanzonokat, kuplékat, kortárs világslágereket játszanak: a 20. és a 21. század városi folklórjának legjavából gyűjtik össze és dolgozzák fel a kedvenceiket. A világ történéseire frissen reagálva, rendre újraértelmezik, átírják a dalokat. Ebben olyan szövegírók vannak segítségükre, mint Parti Nagy Lajos, Szlukovényi Katalin és Máthé Zsolt. A koncert teljes bevételét a veszélyben lévő Stúdió K-nak ajánlák.

Dep’Art // Piknik Manufaktúra, Nagymaros

A hazai underground ismert zenekara hozza el kortárs-alternatív-punk-indie dalait a Piknikbe.

BÜBÜKERT jótékonysági minifesztivál a Dürerben

Szuper koncertek (köztük: Aurevoir, SZ4P, Uzipov) és buli a kertben és a kisteremben. A bevételt pedig a Siklósi Örs Alapítványnak ajánlják fel.

Ricsimicsinájjunk VárvaVárt Pince- és Szezonnyitó Zenei Őrület és Táncház // Úri Muri

Az Apertúra társulat tagjai és munkatársaik, barátaik és üzletfeleik ismét belecsapnak a húrokba, billentyűkbe, dobokba, hogy megnyissák az évadot, szezont, bármit, de legfőképpen a szívüket és a Muri pincéjét. Avagy második évada kezdődik a zenekarnak, nem is akárhogyan.

Harcosok klubja // Bem Mozi

David Fincher kultikussá vált filmjét Edward Norton és Brad Pitt főszreplésével most mozivásznon is láthatjátok.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2023. szeptember 17.)

Dürer Varázskert – Őszi Gyereknap

Vasárnap egy igazi álomvilágba invitál titeket a Dürer Kert. A kertszínpadon a Rutkai Bori Banda koncertje és Freak Fusion cirkuszi showja várja a gyerekeket. Ezen túl lesz alpaka simogató, póni lovaglás, Vitéz László bábautomata, zsonglőriskola és játszóház is.

ReMarket közösségi BOLHAPIAC és Vintage vásár

Nem használt vagy megunt jó állapotú holmik eladása-csereberéje az újrahasznosítás és fenntarthatóság jegyében.

Somló Dávid ‘Drift’ – Hipnotikus hangkoreográfia a Széll Kálmán téren

A ‘Drift’ egy mozgás és hangkoreográfia, nagy közterekre és 15 előadóra komponálva. A hordozható hangfalakkal felszerelt előadók „láthatatlan útvonalak” szekvenciáit követve, az alig észrevehetőből egyre feltűnőbben, veszik birtokba a teret, ezáltal egy mozgó hangfolyamot teremtenek. A térbeli koreográfia kibontakozásával a Széll Kálmán tér atmoszférája lassan, de biztosan egyre sűrűbbé és éteribbé változik.

Same Old Ground – Keep Floyding // Kertem

A Keep Floyding idei szabadtéri koncertsorozatának utolsó alkalmán épített színpadon, egy kellemes kiülős helyen robotlámpák, fortyogó lézer, pazar hangminőség és persze a legnagyobb Pink Floyd slágerek várnak rátok.

Facebook-esemény >>