13 vintage és retro vásár Budapesten és környékén kora őszi kincskereséshez

A napsütötte, kora őszi hétvégék alkalmával tucatnyi piac és vásár megannyi árusa és portékája vár majd benneteket az újrahasznosítás és a fenntarthatóság jegyében. A Second Hand September kezdeményezéséhez kapcsolódva temérdek kincsre lelhettek a hónapban Budapesten és környékén.

Vintage Légy- Ott! Second Hand September @ Szimpla kert (2023. szeptember 9.)

Szeptember 9-én Budapest legmenőbb és legnagyobb vintage és upcycled ruha és kiegészítő vására ismét a Szimpla kertbe költözik. A hagyományokhoz híven ezen a napon is 8 vintage ruhabutikos kínálja majd a különböző stílusú portékákat, mentett kincseket és különleges kiegészítőket.

GREEN MARKET Budapest x Klauzál tér (2023. szeptember 9.)

Negyedik alkalmára készül szeptember 9-én Budapest legzöldebb vására, a GREEN MARKET. A Klauzál téri Vásárcsarnokban ezen a napon a termelői finomságok mellett vintage ruhák, különleges kiegészítők, csomagolásmentes, környezetbarát és zero waste alternatívák, természetes anyagok és recycling termékek alatt roskadoznak majd a standok.

BOLHAPIAC – ásványbörze, gyermekbolhapiac, Soroksár (2023. szeptember 10.)

Szeptember 10-én a Molnár-sziget zöldje ölelte soroksári Tündérkert telik meg élettel, új otthonra vágyó kincsekkel és legalább annyira lelkes kincskeresőkkel. Az újrahasznosítás jegyében életre hívott bolhapiacon ezúttal ásványok és gyerekholmik kínálatából is válogathattok.

Veresi Bolhapiac (2023. szeptember 10.)

Veresegyház Fő terén, a Városháza mellett szeptember 10-én ismét a közösséget összekovácsoló garázsvásáré lesz a főszerep. A nyári nagy melegek után, de még a zordabb idő beköszönte előtt a legkülönfélébb kincsek cserélnek majd gazdát és lelnek ezúttal is új, szerető otthonra.

10. TERÉZVÁROSI LOM-MENTŐ BOLHAPIAC (2023. szeptember 10.)

Szeptember 10-én 9 és 14 óra között különösen érdemes lesz a terézvárosi Hunyadi tér felé kanyarodni. A nagy népszerűségnek örvendő, rendszeresen megrendezésre kerülő bolhapiacon egyedi és vintage tárgyak, könyvek, játékok, sporteszközök, divatcikkek és a legkülönfélébb portékák között válogathattok.

Madách Zsibi (2023. szeptember 16.)

Szeptember 16-án, szombaton ismét beveszi a Telep előtti teret a zsibvásáros hangulat. Hála a nagy és tágas térnek, tökéletesen megférnek majd egymás mellett a designer, gyűjtői és vintage darabok, melyek csak arra várnak, hogy új tulajdonosukat megörvendeztessék.

17. Wekerlei Garázsvásár Fesztivál (2023. szeptember 16.)

Abban talán mindannyian egyetérthetünk, hogy az árnyas fák alatt megbújó Wekerletelep mindig tökéletes egy hangulatos sétára. Szeptember 16-án sem lesz ez másképp, amikor is a Wekerlei Garázsvásár Fesztivál keretében 74 helyszín fogadja majd tárt karokkal a retró holmik, padlásról lekerülő kincsek és vintage gyöngyszemek szerelmeseit.

ReMarket közösségi BOLHAPIAC és Vintage vásár (2023. szeptember 17.)

Szeptember 17-én 10 órakor tárja szélesre kapuját a Budafoki út 70. szám alatt otthonra lelt ReMarket közösségi bolhapiac. Az újrahasznosítás és a fenntarthatóság jegyében csemegézhettek majd ezen a napon lakberendezési, használati tárgyak, lakásdekorációs termékek, ruhák és arcokra mosolyt csaló retró, vintage és antik kincsek széles választékából.

WEKERLEI BOLHAPIAC és KÉZMŰVES VÁSÁR (2023. szeptember 17.)

Ősszel sem marad el a Wekerlei Társaskör szervezésében megvalósuló bolhapiac és kézműves vásár. Egy nappal a Wekerlei Garázsvásár Fesztivál után, azaz szeptember 17-én is érdemes lesz Wekerletelep felé kanyarodni. A Kispiac standjainál 9 és 13 óra között lesz érdemes keresgélni a megannyi, új otthonra váró holmi között.

Bolhapiac, Surány (2023. szeptember 17.)

Szeptember 17-én őszbe burkolózik a surányi bolhapiac is. A piac a megszokott helyén, a Napsugár téren fürdőzik majd a kora őszi napsütésben. A legkülönfélébb portékák mellett egy igazi kovács is megmutatja majd kicsiknek és nagyoknak a szerencsehozó kispatkók készítésének minden csínyját-bínját, amiből természetesen vásárolni is lehet majd.

Szedersor UtcaFesztivál és Bolhapiac / Sasad Liget (2023. szeptember 23-24.)

Ingyenes, közösségépítő családi nappal, utcafesztivállal és bolhapiaccal telik meg szeptember 23-án és 24-én a XI. kerületi Szedersor utca. A számtalan izgalmas program és meglepetés mellett mindkét nap 9 órától bolhapiacon keresgélhetitek a legvagányabb kincseket, sőt mi több növény csere-berére is lesz lehetőség!

Lemezbörze Újpest (2023. szeptember 24.)

Szeptember 24-én ismét belekóstolhattok a bakelit-vinyl lemezek, CD-k, audiokazetták, könyvek és poszterek magával ragadó világába. Az Újpesti Kulturális Központ színháztermében megrendezésre kerülő lemezbörzén talán mondanunk sem kell, rengeteg kincs lapul majd.

Hegyvidéki Kipakoló (2023. szeptember 24.)

Szeptember 24-én ismét a kerület lakóinak portékái kerülnek a középpontba a Hegyvidéki Kipakoló alkalmával. A XII. kerületi Városháza téren árusok számtalanja kínálja majd retró és vintage kincseit annak reményében, hogy azok új tulajdonosaik kezében új életre kelnek majd.

