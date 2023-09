8 őszi randihelyszín Budapesten, ahol izgalmas időtöltésben lehet részünk

Válogatásunkban olyan élménydús őszi programokat ajánlunk pároknak vagy éppen ismerkedőknek, amelyek biztosan felejthetetlen perceket okoznak.

Cat Museum Budapest

Rendkívül aranyos macskák várnak egy kis szeretgetésre a Cat Museum Budapestnél. A múzeum falai között ráadásul – szigorúan a házirend betartása mellett – a cicák babusgatása közben az asztalokra kihelyezett ingyenes jutalomfalatokkal is kedveskedhetünk nekik. Ezután érdemes körbejárni a kifejezetten a helyszínre készült festménygalériát és a kiállított macskás műtárgyakat, megismerve a cicák rejtélyes világát. Az itt megszerzett tudást egy kvíz segítségével tesztelhetitek, a sikeres kitöltésért pedig zsákbamacska is jár! Az interaktív programok listáját havonta két alkalommal cicás akvarellfestő workshop színesíti, ami randiprogramnak is tökéletes.

1054 Budapest, Vadász utca 26. | Weboldal

Time Heist

Öt vadiúj, tematikus, sokak által jól ismert sorozatok ihlette szabadulószobával vár benneteket a Time Heist csapata, Budapest szívében. Imádjátok A nagy pénzrablást, kíváncsiak vagytok a fordított világra, kipróbálnátok magatokat a Squid Game egyik játékosaként, az 1800-as évekbeli Londonba csöppennétek, hogy felfedjétek Lady W titkát, vagy esetleg a legveszélyesebb birminghami bűnbandát szeretnétek megfékezni? Bármelyik is keltette fel az érdeklődéseteket, a hét bármely napján kipróbálhatjátok magatokat a szabadulós játékok egyikében, és megnézhetitek, hogyan tudtok igazán együttműködni nehezebb helyzetekben.

1094 Budapest, Liliom utca 5. | Weboldal

The Magic Budapest II

A nagy sikerű Harry Potter-ihlette The Magic után a főváros egy másik helyszínén is felbukkantak a varázslótanoncok. A VI. kerület új varázskastélyában a hét minden napján tárt karokkal várják a randizó varázsvilágfanokat, egész napos brunchkínálattal, mágikus desszertvariácókkal, füstölgő bájitalokkal, esténként pedig elképesztő alkoholos varázsfőzetekkel kiegészülve. Mindezekhez társul egy lenyűgöző enteriőr is, melynek minden egyes szegletében mágiával átitatott részleteket – varázslényeket, életre kelt képeket – fedezhetünk fel, ez a különleges hangulat pedig minden bizonnyal a randevút is átszövi majd.

1065 Budapest, Nagymező utca 45. | Weboldal

Pirate Empire – A Kalóz Birodalom

Budapest egyedülálló tematikus éttermében minden a rettegett kalózok izgalmas, olykor misztikus világáról szól. A Pirate Empire kötelező helyszíne A Karib-tenger kalózai-filmek rajongóinak, hiszen a berendezés tökéletesen megidézi a filmekben látottakat, a hangulatot pedig a háttérben szóló kalózos dallamok fokozzák. A különböző fantázianevekre hallgató isteni lakomákat (Barbarossa árulása, Tia Dalma látomása, Feketeszakáll lakomája) egyaránt elfogyaszthatjátok a látványos kalózkikötőben, a kalózkapitány kabinjában vagy akár a kalózhajó fedélzetén is, a felejthetetlen élmény mindenhol garantált.

1065 Budapest, Nagymező utca 41. | Weboldal

Magic Rooms

Budapest újgenerációs, minden eddiginél látványosabb szabadulószobáival várja a kalandvágyókat a Magic Rooms csapata, ahol összesen tíz, különböző tematikájú szoba közül választhatunk. A maximum 60 perc alatt teljesíthető, több helyiségen át vezető szobák esetében a már megszokott lakatok és zárak helyett rejtvényeken, rejtett ajtókon és titkos helyiségeken keresztül juthatunk el a megoldásig, a válasz pedig sokkal közelebb van, mint gondolnánk. Részt vennétek egy Harry Potter-tematikájú küldetésen, esetleg a Másnaposok, a Jumanji vagy a Csillagok Háborúja vonzza jobban a társaságot? Bármelyik is legyen, nem fogtok unatkozni!

1065 Budapest, Zichy Jenő utca 27. | Weboldal

Fröcskölő

A Rákóczi úti Szelfi Múzeum izgalmas szolgáltatása a randiprogramnak sem utolsó Fröcskölő, ahol szabadjára engedhetjük a bennünk szunnyadó művészt és játszva festhetünk össze bármit (vagy egymást), eközben nem törődve a rendetlenséggel. A program során a résztvevők egy védőruhát kapnak, vásznat és festéket, a többi pedig ránk van bízva, de természetesen az alkotás nem igényel előzetes tudást. A helyszínen különböző csomagok közül is választhatunk, ezek közül az egyik a randicsomag, amely esetében a pár egy közös vásznat kap, fejenként háromféle színnel, így közösen alkothatnak valami maradandót, amit később haza is vihetnek.

1072 Budapest, Rákóczi út 40. | Weboldal

AnyTime Bar & Entertainment

Budapest belvárosában egyedülálló módon hat biliárdasztallal, dartstáblákkal, shuffleboardokkal és négy bowlingpályával várnak benneteket a négyszintes AnyTime Bar & Entertainment falai között. Amennyiben éppen a bowlingozás mellett teszitek le voksotokat a randevún, azt egészen exkluzív környezetben tehetitek meg, hiszen a négyből két pályát egy elkerített részen, a legalsó szinten alakítottak ki. A hangulathoz a bár italválasztéka is nagy mértékben hozzájárul majd, a kis- és nagyüzemi sörválasztékkal, na meg a kedvező árú alkoholos italokkal. Bowlingcipő használata nem kötelező, pályát foglalni pedig a bár honlapján lehetséges.

1068 Budapest, Király utca 56. | Weboldal

Locked Room és AROOM

A Locked Room és az AROOM újgenerációs szabadulószobái izgalmakkal teli időtöltésre invitálnak mindkettőtöket, hiszen akár két fő is ideális lehet a pályák teljesítéséhez. A Székely Mihály utcai Locked Roomban hatféle thriller kalandjátékot próbálhattok ki, míg a Király utcai AROOM-ban további hat játékon vehettek részt, így biztosan találtok majd olyat, amiben szívesen megküzdenétek a kihívással. Hiszen mindegyik játék kiváló alkalom arra, hogy kipróbáljátok, hogyan tudtok együttműködni a nehezebb, erőt és kitartást próbáló helyzetekben, ami csak még inkább megédesíti majd a kijutást. Érkezés előtt ne felejtsetek el pályát foglalni!

1061 Budapest, Székely Mihály utca 4. | 1061 Budapest, Király utca 14. | Weboldal

