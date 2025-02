9 különleges és rendhagyó budapesti program fázósaknak, ahol a test és a lélek is felmelegedhet

Meglehet, hogy a tél utolsó hónapját írjuk már, az időjárás ellenben olyan szeszélyes, hogy jó felkészülni testet-lelket felmelegítő programokkal februárban is.

Fondüzés a város felett

A főváros méltán egyik legnépszerűbb rooftopja, a 360 Bar nemcsak mesés kilátással és fűtött iglukkal csalogatja az ínyenceket a város tetejére, hanem a lágyan olvadó sajt mámorító illatával is. A fővárosi panorámát ezen a télen svájci sajtfondüvel koronázhatjátok meg, a klasszikus ízvilágot pedig serrano forgáccsal és szarvasgombával emelhetitek éteri szintekre. Az olvadó sajtok, pirított kenyérkockák és roppanós házi savanyúságok mellől természetesen a finom borok sem hiányoznak. Ha ránk hallgattok, az idei tél végét ünnepeljétek ilyen mennyei ételek társaságában, közelebb egy kicsit a fellegekhez!

Barlangtúrák Budapesten

Ha a föld felett, a szabad levegőn túl hidegnek bizonyul az idő, bújjatok a föld alár egy izgalmas barlangtúra keretében. Hazánk leghosszabb barlangrendszerében, a Pál-völgyi barlangban például egész évben 11°C fok a hőmérséklet, egy 1 órát felölelő túra keretében pedig izgalmas dolgokat tudhattok meg a helyszínről. A Szemlő-hegyi barlang a mozgásukban korlátozottaknak vagy épp kisgyerekekkel érkezőknek nyújt nagyszerű kikapcsolódás, itt egész éven 12°C fok jellemző. Utóbbi igaz az ország egyik legrendhagyóbb barlangjára, a Budai vár alatt húzódó Budai Vár-barlangra is, ahol 3 km hosszú barlangrendszer kalauzol a múlt titkaiban.

Egy tál gőzölgő leves Budapest ramenezőiben

Ha igazi testet-lelket felmelegítő programra és élményre vágytok, vegyétek az irányt a főváros egyik nagyszerű ramenezője felé. A japánok tésztalevese nemcsak hazájában, de Budapesten is számtalan változatban készül és dobogtatja meg a gasztronómia szerelmeseinek szívét. Ha még nem próbáltátok ki ezt az igazán tartalmas, testet-lelket feltöltő ételt, a fővárosban több helyen is belekóstolhattok az autentikusan készített, de az újhullámos, minden földi jóval megbolondított levesekbe is.

Kikapcsolódás és feltöltődés egy fővárosi szaunában

A hidegebb hónapok egyik tökéletes programja, ha a felmelegedés mellett a felfrissülésre is vágytok, ha felkeresitek a főváros valamelyik szaunáját. Ajánlónkban többet is találtok: frissen nyitottat, városszerte ismertet, modernt, panorámásat, olyat, amit több generáció is ismer, de a legtöbb kínálatában különleges felöntésekre és szaunaszeánszokra egyaránt számthattok.

Egy törökfürdő meséje

Budapest fürdőzésre alkalmas törökfürdői mellett ezúttal egy rendhagyó, ámde törökfürdőhöz kapcsolódó programra invitálunk. Február 24-én egy nem mindennapi épület, az évek óta zárva tartó Király Fürdő nyitja meg kapuit az Imagine sétáján résztvevők előtt. A másfélórás épületbejárás alkalmával a felújítás előtt álló épület egy merőben másik arcát ismerhetitek meg, ahol egykor életek és sorsok találkoztak össze. Azok számára, akik mindig is érdeklődtek Buda híres törökfürdőinek története iránt és élnek-halnak az urbex élményekért, nem érdemes kihagyni!

Édeni édesség egy bögre forró csokoládéba zárva

Ha hideg időben tartalmas programra és feltöltődésre vágytok, érdemes Szentendre felé venni az irányt, a Dumtsa Jenő utcára kanyarodni és betérni az Édeni Édességek Boltjába egy bögre mennyei forró csokoládéra. A szentendrei Édeni Édesség Boltjának itallapja egészen rendhagyó, hiszen egy pillantás is elég, hogy az ember a csokoládémennyországban érezhesse magát. Ha kimozdulnátok tehát a négy fal közül, de nincs ínyetekre a szabad ég alatti programozás, találtok bőven a kínálatban krémes forró csokoládét a lehető legkülönlegesebb hozzávalókkal megbolondítva.

Filmfesztiválok februári estékre hangolva

Ha a Netflix, a Disney+ vagy a Max kínálata helyett valami másra vágytok és egyúttal beltéri programot kerestek, jó, ha tudjátok, hogy februárban megannyi filmfesztivál vár majd rátok Budapesten. Szélesre tárják ajtajaikat a hónapban a művészmozik, hogy helyet adjanak tematikus építészeti és urbanisztikai filmeknek, kortárs frankofón alkotásoknak, független és dokumentumfilmeknek, cseh remekműveknek, valamint hazai és külföldi filmsikereknek egyaránt.

Mediterrán hangulatú séta a Füvészkert üvegházaiban

Az ELTE Füvészkert télen is legalább annyi látnivalót tartogat, ha fázósak vagytok, abban az esetben a szabadtéri séták helyett érdemes a Viktória-ház és a Pálmaház felé venni az irányt. A trópusi és szubtrópusi növények, tündérrózsák, orchideák, kaktuszok és óriási pálmák közt sétát tenni felér egy meleg vidéken megelevendett kiruccanással. Egy-egy növény mellett érdemes hosszabban is elidőzni, nemcsak egyéni, de akár egy tematikus vezetett séta alkalmával is.

Immerzív moziélmény a Magyar Zene Házában

Január közepén a Magyar Zene Házának egyedülálló élményt kínáló mozija még korszerűbb változatban nyitotta újra kapuit. A legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki megtalálhatja itt a kedvére való programot, hiszen az immerzív moziterem kínálatában természetfilmek és animációk, nagy sikerű, kísérleti filmek éppúgy szerepelnek, mint maradandó élményt nyújtó vetítések.

