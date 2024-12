6+1 nagyszerű szauna Budapesten és környékén téli feltöltődéshez

A hidegebb hónapoktól már-már elválaszthatatlan az egészségre számos pozitív hatást gyakorló szaunázás. Mutatjuk, Budapesten hova érdemes ellátogatnotok, ha feltöltődésre, kikapcsolódásra és regenerálódásra vágytok!

Lupa Hygge

Idén télen már nem kell nélkülöznünk a budakalászi Lupa Beach vendégszeretetét. A homokos parton egy kikapcsolódásra és feltöltődésre kiválóan alkalmas skandináv szauna- és dézsapark került kialakításra, mely a téli sportolók és a hidegvizes úszók mellett a nem mindennapi környezetben szaunázni vágyóknak is kedvelt úti célja lesz. A páratlan környezetben életre hívott skandináv stílusú szaunaparkban az ellazulás és a regenerálódás garantált!

2011 Budakalász, Tó utca 1. | Weboldal | Facebook

Oxygen Wellness Naphegy

Budapest egyik exkluzív fitnessterme, az Oxygen Wellness Naphegy egy egészen egyedülálló szaunaparkkal is büszkélkedhet. A vendégek rendelkezésére álló tizennégy kabin között találtok száraz sókabint, finn szaunát, fényterápiás- és infrakabinokat, tepidáriumot, valamint gyógynövényes- és aromagőzkabint is. A mindennapos szaunafelöntéseket panorámás úszómedence, valamint jégkamra és merülőmedence teszi teljessé.

1016 Budapest, Naphegy utca 67. | Weboldal | Facebook

Aquaworld Budapest

A kikapcsolódás és feltöltődés számtalan formáját nyújtó Aquaworld éppúgy nem szűkölködik szaunában és szaunaszeánszokban, mint vizes élményekben. A stressz és a feszültség oldására tökéletesen alkalmas szaunavilágban többféle szauna és program is a rendelkezésetekre áll. Budapest egyik legnagyobb szaunakomplexumát külön az élményfürdőbe megváltott jegy nélkül is látogathatjátok, ahol szerdától vasárnapig a legkülönfélébb illóolajos, gyümölcsös-vitaminos, sós, mézes, de még jeges szaunaszánszokból is válogathattok.

1044 Budapest, Íves út 16. | Weboldal | Facebook

V.30 Belvárosi Sportközpont

Budapest belvárosának modern sport- és élményközpontjában az aktív kikapcsolódás szerelmesei éppúgy megtalálják a számításaikat, mint a feltöltődni, kikapcsolódni vágyók. A termálvízzel feltöltött medencékkel, fitnesszközponttal és mászófallal rendelkező sportközpontban wellnessrészleg, azon belül is finn-, infra és bioszauna, valamint gőzkabin gondoskodik a regenerálódásról.

1054 Budapest, Vadász u. 30. | Weboldal | Facebook

Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda

A szaunázás kedvező, relaxáló és immunrendszert erősítő hatásait a nagymúltú Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda falai között is élvezhetitek nap mint nap. A gyógyfürdő kínálatában finn-, aroma- és fényszauna, valamint vulkánszauna között válogathattok, de a vendégek rendelkezésére áll még itt nedves- és sóinhalációs gőzkabin, valamint termál kaszkád hőlégkamra is, a szezonális szaunaprogramokról és -rituálékról nem is beszélve!

1146 Budapest, Állatkerti körút 9-11. | Weboldal | Facebook

Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdő

A télen-nyáron népszerű Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdőben exkluzív környezetben kialakított szaunavilágban relaxálhattok, töltődhettek a hideg hónapokban. A méregtelenítésről finn szauna, gőzkabin és infra-sókabin, valamint egy kültéri finn szauna is gondoskodik, melyet hideg- és melegvizes merülőmedence tesz teljessé. Szaunaprogramokon minden héten kedden, szerdán és csütörtökön tudtok részt venni, emellett minden hónap harmadik péntekjén szaunaesten frissülhettek fel.

1203 Budapest, Vízisport utca 2. | Weboldal | Facebook

+1 Chill Island Club Rekreációs, Egészségvédő és Szauna Egyesület

A Chill Island Egyesületet épp az egészséges szaunázás szélesebb körű megismertetése hívta életre. Itt az egyesület tagjaként az egészséges életmód, a stresszmentes kikapcsolódás és a helyes szaunázás témájában van lehetőség jobban elmélyedni, mely természetesen magába foglalja azt is, hogy a tagsági szintnek megfelelő rendszeres szaunaprogramokon és -szeánszokon is részt vehettek.

1173 Budapest, Mezőtárkány utca 4. | Weboldal | Facebook

