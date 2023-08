45+ kihagyhatatlan program Budapesten az augusztus 20-i hétvégén

Augusztus harmadik hétvégéje telis-tele lesz izgalmas programokkal, akár augusztus 20-i ünnepi programokra, akár mozizásra, koncertre vagy szabadtéri barangolásra vágytok. Kellemes kikapcsolódást!

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Hollán Jazz Street (péntek-szombat)

A Hollán Ernő utca nemrégiben megújult, körútról nyíló sétálóutca szakaszán egy izgalmas nyári minifesztivál keretében a jazz-zene legfiatalabb generációjának képviselői mutatják meg magukat. A Hollán Jazz Street programsorozat keretében augusztus 18-án és 19-én 18 és 20 óra között ezúttal is a jövő legígéretesebb tehetségei várják majd a minőségi élő zenére, szabad ég alatt is kíváncsi közönséget.

Kürtős Fondü Variációk hétvégéje (péntek-szombat)

Két augusztusi hétvége alkalmával is áldozhatunk a mennyei kürtősdesszertek oltárán. Hála az Édes Mackó kürtőskalács-cukrászdának még azon melegében márthatjuk ropogós kürtőskalács szeletünket különböző toppingokba. Legyen szó klasszikus vagy különleges kürtős fondüről, a jóleső elégedettség nem marad majd el.

Mesterségek Ünnepe // Budai vár (péntek-vasárnap)

Ezen a fesztiválon nem csak megcsodálni és megvásárolni lehet a népi kézműves portékákat, de a közel száz látványműhelyben megismerkedhettek az ősi szakmák rejtelmeivel, bepillantást nyerhettek a Kárpát-medence kézműves közösségeink munkájába. A legkisebbeket bábszínházzal, ölbéli játékokkal, mesemondókkal, gyerekkoncertekkel és tánctanítással és kézműves-foglalkozásokkal várják. A felnőtteket hazánk legkiválóbb népzenészei, világzenészei és néptáncegyüttesei szórakoztatják, illetve idén is lesz folkTREND! divatbemutató és táncház is.

Magyar Ízek Utcája // Várkert Bazár (péntek-vasárnap)

A Várkert Bazár előtt elterülő helyszínen megtapasztalhatjátok, milyen a jó ételhez való szenvedélyes viszony és a híres magyar vendéglátás. Sokac babfőzés, aranymorzsás töltött káposzta, és a rendezvény idei tematikájához híven rengeteg ínycsiklandó sültpecsenyék várnak: kóstolhattok vasi pecsenyét, flekkent és cigánypecsenyét is.

Retró Tabán (péntek-vasárnap)

A Tabán a Gellért-hegy és a Várhegy közötti dombos terület, nagy történelmi múlttal dicsekedhet, emellett a nagy tágas park az 1970-es évektől a hazai könnyűzenei élet egyik meghatározó helyszíne lett. Ennek a hagyománynak folytatásaként immáron 3. éve kerül megrendezésre a Szent István napi ünnepségek keretében a Retro Tabán nevű több napos könnyűzenei program, ahol fellép többek közt Charlie, Demjén Rózsi és a Neoton is.

További augusztus 20-i ünnepi programok Budapesten:

Szent István Napok Esztergomban (péntek-vasárnap)

Augusztus 18. és 20. között családi- és gyermekprogramokkal készülnek az ország első városában, Esztergomban. Színdarabokkal, előadásokkal, koncertekkel, foglalkozásokkal és bábszínházzal várnak mindenkit.

RÜGY – Romantika Ünnep Gyömrőn (péntek-vasárnap)

Az immár tizenegyedik alkalommal megrendezésre kerülő eseményen idén is a városközpontban lévő, gyönyörű tórendszer kerül főszerepbe, mely hangulatos koncerteknek és az esti gyertyaúsztatásnak is otthonául szolgál. Ezen túl lesz vidámpark, kirakodóvásár, bor- és sonkakóstolók, de komoly- és könnyű zenei hangversenyek, köztük Caramel ingyenes koncertje is meghitt hangulatot varázsol.

Szent István napok Vácon (szombat-vasárnap)

Két napon át a zene és a mulatság kerül középpontba a váci Március 15. téren, augusztus 19-én és 20-án. Az ingyenes programokon kicsik és nagyok egyaránt találhatnak kedvükre valót.

Atlétikai Világbajnokság (szombattól)

Ferencváros délnyugati csücske mintegy kilenc napon keresztül lesz hangos a szurkolóktól, akik a világ minden tájáról gyűltek össze, hogy országaik sportolóinak megadják azt az extra energialöketet, ami a 2023-as Atlétikai Világbajnokságon való győzelemhez kell. Az augusztus 19-től 27-ig zajló, 49 versenyszámból álló mundiálra több, mint 200 ország 2000 atlétáját várják, akik két helyszínen, a 36 ezres befogadóképességű Nemzeti Atlétikai Központban és – az utcai futó- és gyaloglóversenyek alatt – Budapest belvárosában fogják összemérni erejüket.

Vb-közvetítések // Westend Tetőkert (szombattól)

Szurkolj augusztus 19-27. között a magyar küldöttségnek az Atlétikai Világbajnokságon, a város felett Westend Tetőkertben. A közvetítések alatt finom ételek és italok közül válogathatsz a Mad Scientist menüjéről, hogy teljes lehessen a szurkolási élmény.

Budapesti programok csütörtökön (2023. augusztus 17.)

Könyves Séták: Buja Pest

Harisnyakötők és türelmi bárcák. Kétes múltú luxusmúzsák és könnyű, ledér szerelmek. A történeti Budapest erotikus emlékei közt sétálva megismerkedhettek a korabeli kéjnők és vendégeik mindennapjaival. A buja pesti élet olyan irodalmi nagyságok levelein és szövegein keresztül bontakozik ki, mint Krúdy, Karinthy, Szép Ernő vagy Petri György.

Holdfény Estek: Hegedűs Endre zongoraestje

Szabadtéri hangverseny a Pesti Vármegyeháza díszudvarán.

Filmek a Beachen: Mamma mia!

A Filmek a Beachen harmadik vetítésén a Mamma mia! hullámain ringhettok a SHO Food Courtban augusztus 17-én, 20 órától.

Külön falka // Chill Garden

Kortyoljatok bele a Lőrinci Sörfőzde finom kézműves söreibe, és helyezkedjetek kényelembe: indul az utolsó nyári filmvetítés a Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény hangulatos kertjében.

Ha további szabadtéri mozizásra vágytok:

Sunset Tunes – Hiúz

A Hiúz István Geri és Hegyi Olivér indie rock duója. Sok év szünet után a dallamosabb “Félig szabad” című felemelő hangulatú LP-jükkel tértek vissza. Kísérletező kedvű poppos eklektika a ‘10-es évek emlékére.

Slam Poetry Budapest Klub // Kertem

Közel 3 és fél év után, új helyszínen születik újjá a Slam Poetry Budapest Klub. Magyarország legrégebben futó slam poetry klubjának augusztus 17-én a Kertem friss, szabadtéri színpada ad otthont. Az open mic 19 órakor, míg a slam verseny 19:30-kor kezdődik. A est házigazdája Pion István.

Pénteki programok Budapesten és környékén (2023. augusztus 18.)

Rózskerti séta a Ligetben

Kultúrtörténeti kalandozás a Millennium Háza előterében kialakított Rózsakertben.

Petőfi Sándor: A helység kalapácsa // Zsámbék

A Nemzeti Színház és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház közös produkciója.

Utcabál a Mátyás király téren // Szigetmonostor

Zenés-táncos mulatság a lezárt Mátyás király téren. A részvétel mindenki számára ingyenes!

Filmzenék kicsiknek és nagyoknak: családbarát hangverseny a verőcei Duna-parton

A Váci Civitas Szimfonikus Zenekar Rézfúvós együttese előadása a verőcei Duna-parton. A részvétel ingyenes!

GranCanada // Pontoon

A GranCanada egy 2018 végén alakult alternatív R&B zenekar. Öt fős felállásában a dob, basszus, gitár alap hármason túl trombita kap helyet, a hangszerelésre pedig a soul lágyságát néhol a hip-hop keménységével ötvöző ének teszi fel a koronát. Zenéjükben törekednek a hibrid megszólalásra, billentyű és elektromos dobhangok emelik el az akusztikus zenekari hangzástól koncertjeiket, így táncoltatják meg az elektronikus zenéhez hasonlóan a közönséget.

Galaxis útikalauz stopposoknak // Bem Mozi

A kultikus Douglas Adams rádiójáték és regényfolyam filmes változata a Bem Moziban.

TanBorEn Trió

Mi van a klasszikus zenén innen és túl? Miből alakult ki, és milyen leágazásai voltak a századok során? A TanBorEn Trió ezekre a kérdésekre keresi a választ egy fergetegesnek ígérkező szabadtéri koncert keretében.

Slapstick? / Heavy Brains // Magyar Zene Háza

A tavalyi sikeres nyári évad után ismét bemutatkozási lehetőséget biztosít feltörekvő tehetségek számára a Magyar Zene Háza. Augusztus 18-án a funky, jazz és hiphop műfajában otthonosan mozgó Slapstick?, valamint az alternatív pop-rock zenekar, a Heavy Brains csap a húrok közé a csillagos ég alatt.

Egy új hely felderítése is szuper hétvégi program lehet:

The Rumjacks // Dürer Kert

Az ír kocsmazene legjobb ausztrál csapata, a The Rumjacks újra Budapesten. Az együttes immáron 15 éve alakult, és csak az elmúlt hét évben nyolcszor jártak Magyarországon, idén pedig dupláznak, hiszen épp fél évvel februári fellépésük után ismét ellátogatnak hozzánk – ezúttal azonban önálló koncerttel érkeznek a Dürer Kertbe.

Indie Rehab // 101KLUB

Indie-electro-new wave-britpop-alternative-beat party 22 órától a 101 klubban.

Szombati programok Budapesten és környékén (2023. augusztus 19.)

Kirándulás a Dévény Antal Kilátóhoz & Jóga az erdőben

Kirándulás Klotildligetről a Dévény Antal kilátóhoz, közben jógával.

Nosztalgia járat / 600 – N7679

2023. augusztus 19-én szombaton, Ikarus 260 típusú trolibusszal nosztalgia járat közlekedik a 76-os és 79-es, illetve részben a 75-ös trolibusz vonalán körjáratban a Keleti pályaudvar és a Jászai Mari tér végállomások érintésével.

Nagymarosi borkorzó

Izgalmas programokkal egybekötött borkóstolóra invitálják az érdeklődőket a Nagymarosi borkorzóra. A finom ételekről és borkorcsolyákról a Bor-Piac, a Hajta Sajt és a Kuha tanya gondoskodik.

Sződligeti Összművészet Utcája | Sződliget Napok

A Sződligeti Összművészet Utcája a IV. Sződligeti Operagála estéjén, a sződligeti főtéren kerül megrendezésre, melynek keretében megismerkedhetünk Sződliget kreatív és aktív szervezeteivel, közösségeivel, alkotóival. A belépés díjtalan!

Budaörsi Airshow

Különleges légibemutatókkal, földi látványosságokkal és gyermekprogramokkal várják az egész napos családi rendezvény látogatóit.

Be Massive Horizon party x Tatai vár x Zsigmond Terasz

Be Massive Horizon party a Tatai vár csodás bástyáján. Line up: Robert Makai, Dubecticut, Somazed.

MILLY x Zsiráf Buda

Nápolyi pizzák, finom koktélok és pörgős zenék kíséretében táncolhattok a naplementén át az éjszakába.

Boban Marković Orkestar // Kertem

Boban Marković és fúvószenekara aligha szorul bemutatásra, akár a 13 kiadott album, akár olyan filmek zenéje alapján ismerhetjük, mint az Arizonai álmodozók. Végig turnézták már Amerikát, Európát és Izraelt, idén augusztusban pedig a Kertem színpadán lépnek fel.

Kinga Rose & Lata Gouveia duo // Fellini Római Kultúrbisztró

A magyar Kinga Rose és a portugál Lata Gouveia eklektikus duót alkot. A már több éve együtt is alkotó páros most egymás dalait akusztikus formában, új köntösbe öltöztetve, zongora-és gitár kíséretében adja elő a Fellini közönségének.

Kertmozi az Aeroparkban – Sully & Csodálatos landolás

Egy este, két repülős mozi különleges környezetben, a ferihegyi repülőmúzeumban.

Budapesti programok augusztus 20-án, vasárnap

Kenyérlelke Fesztivál

2023. augusztus 20-án megrendezik a kilencedik, hagyományosan kenyeret készítők találkozóját Budapesten. A fesztivál első és legfontosabb célja, hogy a kenyér szerelmeseit összehozza egy alkalommal évente, ahol megismerhetik egymást és kicserélhetik egymás között tapasztalataikat.

Ingyenes programok a Magyar Nemzeti Múzeumban

Utazzátok körbe a világot a múzeumban és ismerjétek meg egy rendhagyó, kóstoló programokkal fűszerezett út keretében a magyarok büszkeségeit.

FAQ Színház: Janikovszky Piknik

Az FAQ Színház társulata a Janikovszky parkban egy – az írónő szellemében tartott – közösségi, összművészeti piknikre készül friss limonádéval és változatos programokkal.

Nyílt nap szabadulószobával // Országos Széchényi Könyvtár

A rendkívüli sikerre tekintettel ismét megnyílik a Múzeumok Éjszakájára kialakított szabadulószoba az Országos Széchényi Könyvtárban. A szabadulószoba azonban csak a kezdet, hiszen augusztus 20-án megnyílik az Ők is TREndben voltak című pop-up tárlat is, továbbá a Madách Imre születésének 200. évfordulója tiszteletére összeállított kiállítás. A számos izgalmas program mellett másfél órás vezetett sétára is invitálnak az egykori királyi palotában.

Ha egy izgalmas városnézésre vágytok:

NewSkool Fesztivál akusztikus koncert // Hunyadi tér

Ezen az eseményen a NewSkool zenesuli tanulói lehetőséget kapnak, hogy bemutassák saját formációjukat, saját dalaikat, illetve akusztikus hangszerelésű átdolgozásaikat.

QJÚB: a kocka kibontása – irodalmi koncertszínház

Vecsei H. Miklós és csapata Pilinszky János és Csoóri Sándor életműve alapján, a Kiégő Izzók élő, vetített díszletében, Koltay Szonja Dorottya installációjával készítette el legújabb irodalmi-koncertszínházi előadását.

Funkyzeit Yacht Party // Pontoon

Királyi hangulat, tűzijáték show, big tunes, crazy vibes. Idén is megtartják a hagyományörző augusztus 20-i ünnepi funkparádét a Pontoonon.

