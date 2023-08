Újdonságok Budapesten: 8 hely a városban, ahová érdemes ellátogatni augusztusban

Csokorba gyűjtöttük a főváros friss és ropogós, újonnan nyílt vendéglátóhelyeit és éttermeit, melyeket jó szívvel ajánlunk nektek a közeljövőben kipróbálásra.

KOHO Budapest

Új, éjfekete színfolt jelent meg a fővárosi underground klubélet palettáján: a volt Csepel Művek területén, indusztriális környezetben megnyitott KOHO a techno és a psytrance zenék kedvelőit célozza meg, de a rave-re és a minimal house-ra fogékony tömegek sem maradnak talpalávaló nélkül. Budapest legújabb szabadtéri szórakozóhelyén menetrendszerűen váltják egymást a legmenőbb külföldi DJ-k, ahogy az egész napos partik is visszatérő vendégnek minősülnek.

1212 Budapest, Vegyigépgyár utca 1-3. | Facebook

Eastwin Gasztronómiai Udvar

A pezsgő ázsiai közösségi életéről ismert Kőbánya szívében, a Népligettől egy kőhajításnyira találjuk az ízlelőbimbóinkat izgalmas kulináris utazásra invitáló Eastwin gasztroudvart. A rendezvénysátorok köré szerveződött fabódék gyűrűjében távol-keleti konyhák hagyományos fogásainak változatos felhozatalából válogathatunk, a pad thaitól a bárányvesén át a fűszeres tintahalig, a legfinomabb ázsiai sörök, likőrök és gyöngyös teák társaságában.

1107 Budapest, Szállás utca 21. | Facebook

TETØ

A Westend tetőteraszán kapott helyet egyik kedvenc kézműves sörfőzdénk, a Mad Scientist legújabb, szám szerint negyedik vendéglátóhelye. A város felett megbújó, fákkal körülölelt TETØ tizennégy sörcsappal keresi a folyékony kenyér rajongóinak kegyeit, de sörkoktélokkal és magyar borászatok minőségi nedűivel is olthatjuk a szomjunkat. A jóllakottságról a Baan’s Kitchen ellenállhatatlan burgerremekművei gondoskodnak, míg a felhőtlen hangulatért Budapest top DJ-i felelnek.

1062 Budapest, Váci út 1-3. | Facebook

BOHO

A Bálna oldalában, Duna-parti kilátással, könnyed, kötetlen légkörrel és a naplemente által megfestett bulikkal várja a hétköznapok mókuskerekéből kitörni vágyókat a BOHO csapata. A pesti rakpart újonca mediterrán miliőben kínálja a legfinomabb koktélokat, amik mellé a legdögösebb ritmusok (szerdánként például az organic soul stílusé, pénteken pedig a hamisítatlan afrikai hangzású zenéké a főszerep) és első osztályú csipegetnivalók dukálnak, a füstös és fűszeres patatas bravastól a nyárias ízvilágú sárgadinnye carpaccióig.

1056 Budapest, Fővám tér 11-12. | Facebook

Pizzabar Pomo D’Oro

A mindenki Giannija áldásos munkájának köszönhetően az elmúlt évek során valódi belvárosi Little Italy-vá avanzsált az Arany János utca, melynek új pizzabárjában, a Pizzabar Pomo D’Oro-ban nem kevesebb mint négy régió, Lazio, Campania, Piemont és Liguria tésztakorongjaiból válogathatunk. Az eredeti olasz feltétekkel, hagyományos receptek alapján készülő pizzák mellett, nyár végéig a szomszédos Casa Pomo D’Oro szemet gyönyörködtető ételeit is megkóstolhatjátok a Pizzabarban, ezért is érdemes minél hamarabb meglátogatni őket!

1051 Budapest, Arany János utca 9. | Weboldal | Facebook

Csöpi Fagyi

Az utcán sétálsz, a hőség kegyetlenül támad, a mobil klímádat pedig pont otthon hagytad? Gond egy szál se: a Csöpi Fagyi hűsítő gombócai édes és kényeztető megoldást kínálnak a kánikula okozta kínokra! A Budai 2 csapata által nyitott fagylaltozó a kínálatot tekintve nem csak az alap ízekre koncentrál, az Amarena meggyes fior di latte, a karibi csokoládé, vagy a Jivara lime sorbet mind olyan helyben főzött nyalánkságok, amiket vétek volna kihagyni. Plusz jó hír, hogy náluk a különleges étrendet követőknek is jut számtalan finom, hűsítő falat.

1026 Budapest, Varsányi Irén utca 21. | Facebook

Margitka

Távol a város zajától, mégis könnyen elérhető helyen rejtőzik a természetközeli kikapcsolódást és tartalmas társalgásokat ígérő Margitka borbár. A napernyők árnyékában nyugodtan közelebbi kapcsolatba kerülhetünk itt a legkiválóbb magyar borokkal, legyen szó egy friss, gyümölcsös fehérről vagy testes, elegáns vörösről. Az italok mellett náluk egyszerre élvezhetjük a lágy dunai szellő simogatását, a szomszédos strandröplabdapályán zajló meccs izgalmait és az olyan beach-fogásokat, mint a BBQ hamburger, vagy a szalámis kemencés lángos.

1138 Budapest, Margit-sziget, a MAC-pálya mellett | Facebook

Csevapivo

Csevap, ajvár, Jelen sör, Gorki List, kopár hegycsúcsok, zöldellő völgyek, sziklás strandok, és rézfúvósok dallamaival vegyített harmonikaszó. Az ízek és élmények színes-szagos kavalkádját nyújtó Balkán-félszigetre csábító Csevapivóban a névadó darált húsos eledel és hűsítő malátafőzet párosán túl hagyományos recept alapján készült kajmakos pljeskavicával, sopszka salátával, bosnyák kávéval és a tufahija nevű almás desszertkölteménnyel csillapíthatjuk étvágyunk és elvágyódásunk fokát.

1136 Budapest, Hollán Ernő utca 13. | Weboldal | Facebook

Az újdonságok után hozzájuk is érdemes ellátogatni még idén nyáron: