6 szenzációs nyári hely Budapesten, ahová érdemes ellátogatni idén nyáron

A balzsamos nyáresték megkerülhetetlen sörteraszától a múltidéző budai vendéglőig, íme a kedvenc helyeink Budapesten idén nyáron!

KEG Sörművház

Jóleső budai séta után, Gellért-hegyi barangolást követően, a hét minden napján gesztenyefák ölelte hangulatos terasszal vár a KEG Sörművház. A nem kevesebb mint 32 sörcsap és a belőlük csapolt friss szomjoltók csupán a kezdet, hiszen napközben négyfogásos ebédmenü, este pedig szezonális fogások fogadják a pihenni vágyó ínyenceket.

A KEG-ben hazánkból ugyanúgy, mint a világ számos pontjáról végigkóstolhatjátok a kézműves-kisüzemi-újhullámos söröket burgervariációkkal, szezonális fogásokkal, nyárra hangolt desszertekkel, sörkorcsolyákkal és KEG-pörkölésű malátával kéz a kézben.

Népszerű programjaikon, hangulatos teraszukon, hűs pincéjükön és minden igényt kielégítő kínálatukon túl érdemes 2023-ban arra is emelni a sörrel teli poharunkat, hogy idén immár 5 éve van a fővárosnak egy olyan, jóbarátok által életre hívott hiánypótló helye, mint a KEG.

1114 Budapest, Orlay utca 1. | Weboldal

Édes Mackó kürtőskalács-cukrászda

Az idén 5. születésnapját ünneplő Édes Mackó kürtőskalács-cukrászdájában ugyanolyan – ha nem még nagyobb – elánnal készülnek nyáron is a kürtőskalácsokból készített desszertek és finomságok. A hagyományosan és ízesítéssel is kérhető kürtőskalácsok mellett például ezúttal is fondümódra mártogathatjátok különböző toppingokba kedvenc kürtőskalácsotokat. Csemegézhettek a mennyei, töltött kürtősbonok közül, de hűsölhettek akár egy Magnum jegeskávé társaságában is.

A megszokott édességek és desszertek mellett természetesen nem maradnak el az üdítő nyári újdonságok sem. A Barackvirág desszert barackhabbal megörvendeztetett kürtőskalácsszirmai virágként díszítik majd minden édesszájú tányérját. De a fagylaltok szerelmeseinek sem kell a napsütötte teraszról a Városligetbe átsétálniuk, hiszen a hűsítő nyári édességet kürtőskaláccsal tálalva is megkóstolhatjátok.

1146 Budapest, Állatkerti krt. 14-16. | Facebook

Róma Ételbár

A hét minden napján tárt ajtókkal, kockás terítővel megdicsőült asztalokkal és szűnni nem akaró szeretettel fogadja vendégeit a Róma Ételbár. A szívélyes és otthonos, egyszerre modern, valahol mégis múltidéző vendéglőben az emlékeinkben élő legfinomabb ételek sorakoznak egymás után. Bármely hétköznapi ebédet vasárnapi lakomává varázsol a Róma, az aranyló húslevestől, a mennyei csirkepaprikáson, bácskai rizses húson és cukkinifőzeléken át egészen a puha túrógombócig. De ha épp egy krumplis tésztára vágynátok, akkor is jó, ha tudjátok: nem véletlen, hogy minden budapesti út a Rómába vezet.

1015 Budapest, Csalogány utca 20. | Facebook

Alessio

Mennyei mediterrán ízekért és zamatokért sem kell a szomszédba menni, elég csupán felkapaszkodni Pasarét legkedvesebb és méltán szeretett olasz éttermébe. Az Alessio napi ajánlatán túl, ételei és italai, szívélyes vendéglátása az első perctől olaszországi ízutazásra invitál. Mediterrán hallevesükből elég csupán egy kanálnyi, hogy levegye az embert mind a két lábáról, de ugyanez igaz sistergő, chilis garnélájukra, akárcsak helyben gyúrt és töltött tésztáikra. Ne felejtsétek el persze akkor is hozzájuk tervezni az utat, ha egy kis ünneplésre, lazulásra és egy falatnyi dolce vitára vágynátok.

1026 Budapest, Pasaréti út 55. | Weboldal

Salve

Vasárnap kivételével minden egyes nap izzanak a kemencék a Thaly Kálmán utcai Salvéban és megállíthatatlanul ontják magukból a finomabbnál finomabb nápolyi pizzákat. Reggeli gyanánt remek kávéval és focaccia szendvicsekkel édesgetik magukhoz az utca emberét, 11:30-tól aztán minden szem a hosszan kelesztett pizzatésztákból készülő finomságokra szegeződik. Kerek tésztacsodák, itáliai ízek és Salve módra kevert frissítők társaságában kezdhetitek vagy épp zárhatjátok itt a napot, de ha ránk hallgattok, szezonális különlegességeikért hónapról hónapra visszatértek hozzájuk.

1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 50. | Facebook

FIRST Craft Beer & BBQ

A mindig pezsgő Madách tér ikonikus boltíve alatt hív felhőtlen kikapcsolódásra az ország egyik legnagyobb kézműves sörfőzdéjének terasza, a FIRST Craft Beer & BBQ. A fényfüzérekkel és zöldellő növényekkel teleaggatott sörterasz városias hangulatával és páratlan étel-, italkínálatával pillanatok alatt magával ragad. A jéghideg csapolt és üveges sörök mellett frissítő koktélokkal és limonádéval, valamint fenséges BBQ ételekkel veszik le a vendégeket a lábukról. Utóbbiak közül vétek kihagyni a krémes coleslaw-val érkező, szaftos BBQ csirkeszárnyat!

1072 Budapest, Dob u. 3. | Weboldal

