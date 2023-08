Íme a legjobb augusztus 20-i programok Budapesten 2023-ban

Szerintünk ezek lesznek a legjobb ünnepi programok Budapesten az augusztus 20-i héten. Cikkünkből az is kiderül, honnan érdemes nézni a tűzijátékot 2023-ban.

Innen érdemes nézni a tűzijátékot: panorámavacsorák augusztus 20-án

Panorámavacsora a Duna-parton // InterContinental Budapest

Ha biztos helyet kerestek az augusztus 20-i tűzijátékban való gyönyörködéshez, van egy jó ötletünk! A pesti alsó rakparton található InterContinental Budapest teraszáról varázslatos panoráma nyílik a Duna feletti eget beszínező kavalkádra. A páratlan kilátás mellé finom falatok is dukálnak: válasszátok az ARZ svédasztalos vacsoráját, amely a magyar, nemzetközi és libanoni ízek mellett helyi borokat, söröket, üdítőket, kávét és teát is magába foglal, vagy foglaljatok asztalt a Corso Bar & Terrace-ba, ahol ízletes antipasti tál és egy üveg Laurent Perrier Brut pezsgő vár benneteket! Asztalt foglalni e-mailben és telefonon is tudtok – bővebb infó a Facebook-eseménynél.

Exkluzív vacsoraest a Vén Hajó fedélzetén

Augusztus 20-án természetesen a kulináris örömök sem maradnak el, sőt mi több, egy legendás vacsora részesei lehettek egy legendás hajó fedélzetén. Az önmagában is varázslatos tűzijáték élménye mellé exkluzív vacsorával kedveskedik vendégeinek a Dunán ringatózó Vén Hajó Étterem. A páratlan kilátás és a szívélyes vendéglátás csak a kezdet, a korlátlan italfogyasztással megkoronázott csodálatos fogásokat kínáló gálavacsora csak ezután következik. A 18 órakor kezdődő programon lesz bőven alkalom az ünnepi koccintásra a zöldfűszeres kéregben sült sertésszűz vagy épp a Vén Hajó módra készített somlói pohárkrém felett.

Ízek és fények a DNB-ben

Felejthetetlen gasztroélménnyel vár a Duna-parti DNB Budapest augusztus 20-án, egy karnyújtásnyira az Erzsébet híd pesti hídfőjétől! Élvezzétek a fénybe boruló város látványát egy romantikus vacsora mellett, Budapest egyik legpazarabb panorámájú teraszáról. A különleges büfévacsora-menü olyan ízletes fogásokat sorakoztat fel, amilyen például a füstölt kacsamell szilvachutney-val, a lassan sült sertés hasaalja késői laskagomba jus-vel, vagy a vaníliás mille feuille. A felnőtteket mindemellett welcome drink és korlátlan italfogyasztás, míg a gyerekeket finom falatok várják a gyereksarokban. Asztalt foglalni e-mailben és telefonon is tudtok!

Többnapos Szent István-napi programok 2023-ban

Szent István-napok a Vakvarjú és Vígvarjú étteremben (csütörtök-vasárnap)

A Pestet és Budát is meghódító VakVarjú és VígVarjú éttermeiben nemzeti színekben pompázó desszerttel várják a vendégeket az államalapítás ünnepe alkalmából. Augusztus 17. és 20. között az ínyenc vendégeknek is lesz lehetősége megkóstolni az Ünnepi Trikolor süteményt, mely minden bizonnyal ünnepi pillanatokat szerez majd egy finom előétel, leves és főfogás elfogyasztása után. Az eperből, fehércsoki mousse-ból és pisztáciából készült édességet az étteremcsalád cukrászdája, a Dobay Cukrászda álmodta meg a Szent István Napok tiszteletére, hogy a tűzijáték mellett az ízek és textúrák is maradandó élményt varázsoljanak kóstoláskor.

Csárdafesztivál // Vörösmarty tér (csütörtök-vasárnap)

Az ország legjobb csárdái sorakoznak fel a Vörösmarty téri gasztrorendezvényen.

Panorama Classical // Filozófusok kertje (péntek-vasárnap)

A páratlan és meghitt klasszikus zenei élmény helyszínét a Filozófusok kertjében felállított nyitott színpad szolgáltatja, mely elrendezésében és szerkezetében is impozáns panorámát biztosít a Budai Várra, a Parlamentre és a Bazilikára.

Szabadrét Fesztivál // Erzsébet tér (péntek-vasárnap)

Kora délutántól estig elektronikus és élőzene, gifie fotózás, silent disco, led-es tánc-show, party smink program, természetközeli környezet és piknik vár titeket az Erzsébet téren.

Aranyvonat kiállítás és Szent Jobb-körmenet // Andrássy út (péntek-vasárnap)

Ismét lehetőség nyílik nemzeti kincsünk, az Aranyvonat megcsodálásra. Az impozáns kocsiszerelvény az államalapító halálának 900. évfordulójára készült 1938-ban, azonban a második világháború alatt a Szent Jobbot országos körútra szállító vasúti kocsi is megsemmisült. 2015-ben a Budakeszi Kulturális Alapítvány kezdeményezésére indult a rekonstrukció, melynek eredményeként 2020. augusztus 20-án adták át a feltámasztott Aranyvonatot, melyet idén ismét testközelből megtekinthetnek a kilátogatók.

Retró Tabán (péntek-vasárnap)

A Tabán a Gellért-hegy és a Várhegy közötti dombos terület, nagy történelmi múlttal dicsekedhet, emellett a nagy tágas park az 1970-es évektől a hazai könnyűzenei élet egyik meghatározó helyszíne lett. Ennek a hagyománynak folytatásaként immáron 3. éve kerül megrendezésre a Szent István napi ünnepségek keretében a Retro Tabán nevű több napos könnyűzenei program, ahol fellép többek közt Charlie, Demjén Rózsi és a Neoton is.

Városok Sétánya // Alkotmány utca (péntek-vasárnap)

A helyszínen 348 magyar város zászlóját, azok megyéjét, valamint a történelmi Magyarország 102 városának látványos installációját tekinthetitek meg és 23 totemoszlopon tudhattok meg rövid érdekességeket az egyes városokról.

Magyar Ízek Utcája // Várkert Bazár (péntek-vasárnap)

A Várkert Bazár előtt elterülő helyszínen megtapasztalhatjátok, milyen a jó ételhez való szenvedélyes viszony és a híres magyar vendéglátás. Sokac babfőzés, aranymorzsás töltött káposzta, és a rendezvény idei tematikájához híven rengeteg ínycsiklandó sültpecsenyék várnak: kóstolhattok vasi pecsenyét, flekkent és cigánypecsenyét is.

Itt az ország tortáját is megkóstolhatjátok:

Mesterségek Ünnepe // Budai vár (péntek-vasárnap)

Ezen a fesztiválon nem csak megcsodálni és megvásárolni lehet a népi kézműves portékákat, de a közel száz látványműhelyben megismerkedhettek az ősi szakmák rejtelmeivel, bepillantást nyerhettek a Kárpát-medence kézműves közösségeink munkájába. A legkisebbeket bábszínházzal, ölbéli játékokkal, mesemondókkal, gyerekkoncertekkel és tánctanítással és kézműves-foglalkozásokkal várják. A felnőtteket hazánk legkiválóbb népzenészei, világzenészei és néptáncegyüttesei szórakoztatják, illetve idén is lesz folkTREND! divatbemutató és táncház is.

Vigadó Piano // Vigadó tér (péntek-vasárnap)

A Vigadó téri színpad bárzongora koncertekkel és szuper slágerekkel vár benneteket.

Varázsliget // Városliget (péntek-vasárnap)

A programsorozat keretében az egyre szépülő Városligetben, a Vajdahunyad várától, a Kós Károly sétányig, igazi csodákban lesz része a kilátogató lurkóknak és a gyermeklelkű felnőtteknek egyaránt. Készülnek herceg- és hercegnőképző programokkal, fellépnek többek között a Tűzmadarak vásári mutatványosai, gólyalábasok, emellett játékos honvédségi bemutatók és lézerlövészet is várja a kicsiket és a nagyokat.

Művészkert // Millenáris park (péntek-vasárnap)

Tapasztaljátok meg, hogyan él tovább irodalmi örökségünk (Petőfi vagy akár Nemes Nagy Ágnes művei) napjainkban, és miként találkozhat a klasszikus a kortárssal, a tapasztalt világnézet a fiatal energiával!

Budaörsi Airshow (szombat)

Különleges légibemutatókkal, földi látványosságokkal és gyermekprogramokkal várják az egész napos családi rendezvény látogatóit.

Szent István-terem látogatás (szombat-vasárnap)

Látogassátok meg a Budavári Palota újjászületett csodáját, a Szent István-termet! A megnyitása óta már több mint 150 ezren látták a Budavári Palota ékszerdobozát, mely a századforduló Budavári Palotájának egyik legjelentősebb helyisége.

Hősök Útja // Tóth Árpád sétány (szombat-vasárnap)

Augusztus 19-én és 20-án a Várnegyedben időgépbe szállhattok. Hét történeti színben hagyományőrzők és színészek olyan megtörtént helyzeteket mutatnak be, melyekben egy ember, váratlanul, hőssé vált. Átélhetitek, hogyan befolyásolhatja egy bátor szó vagy merész tett a döntéshozó személyes sorsa mellett az ország jövőjét és a történelmet.

Road Movie Live // Műegyetem rakpart (szombat-vasárnap)

Neves magyar előadók (többek közt a Bagossy Brothers Company, a Galaxisok és a Tankcsapda) ingyenes koncertjeivel vár idén is a Road Movie Live a Műegyetem rakparton.

Augusztus 20-i programok Budapesten 2023-ban

Ingyenes programok Magyar Nemzeti Múzeumban

Utazzátok körbe a világot a múzeumban és ismerjétek meg egy rendhagyó, kóstoló programokkal fűszerezett út keretében a magyarok büszkeségeit.

FAQ Színház: Janikovszky Piknik

Az FAQ Színház társulata a Janikovszky parkban egy – az írónő szellemében tartott – közösségi, összművészeti piknikre készül friss limonádéval és változatos programokkal.

Ha mégis a Balatonon töltenétek augusztus 20-át:

Nyílt nap szabadulószobával // Országos Széchényi Könyvtár

Az OSZK ismét megnyitja a Múzeumok Éjszakájára kialakított szabadulószobát, ahonnan a menekülés csak a Széchényi-kóddal lehetséges, valamint az Ők is TREndben voltak című pop-up tárlatot, emellett megtekinthetitek a Madách Imre születésének 200. évfordulója tiszteletére összeállított kiállítást is.

Légi parádé

Az egyéni bemutatókat a Lánchíd és Margit híd közötti szakaszon repülik a pilóták, amelyeket a pesti és budai rakpartokról lehet megtekinteni.

Szent István nap a Kosutiban

Államalapító Szent István tiszteletére rendezett nap keretében szuper koncertek (többek közt a Tücsök zenekar, a The Anahit, Deniz & Orsovai Reni és Tabáni István) várnak a Kosutiban, a XX. kerületi városháza előtt. Napközben mini vidámpark, arcfestés, csillámtetoválás, lufi-hajtogatás, játszóház, valamint kézműves- és kirakodóvásár is lesz a helyszínen.

István, a király // Bem Mozi

Az első magyar rockopera-film sajátos módon dolgozta fel a magyar államalapítás, István király és a pogány Koppány történetét. A Szörényi Levente és Bródy János zenéjére készült rockoperát 1983-ban a Királydombon mutatták be viharos sikerrel, a korszak legnagyobb rocksztárjainak közreműködésével. A film ennek az előadásnak sajátos pop-artos effektekkel megjelenített, animált változata, ahol maga a vágás is szertelen rockot jár.

