Íme a legjobb balatoni programok az augusztus 20-i héten // 2023

Mutatjuk, hol lesz tűzijáték is!

2023 talán legjobb programjai várnak a Balatonnál az augusztus 20-i héten. Tűzijátékok, nyárbúcsúztató fesztiválok, koncertek, piacok, gyerekprogramok, bortúrák és ingyenes események tömkelege közül válogathattok!

Programok az augusztus 20-i héten a Balaton északi partján

Balatonfüredi Borhetek (2023. augusztus 4-27.)

1932 óta minden év augusztusában megrendezik a Balatonfüredi Borheteket, amelyen a borvidék legjobb nedűi kóstolhatók. A platánfákkal övezett sétányon a boros gazdák faházakból kínálják a térség jobbnál jobb borait.

Részletek >>

Európa Kiadó // Bánya Kert, Salföld (2023. augusztus 16.)

A ’80-as évek elején alakult, Menyhárt Jenő gitáros-énekes-igazgató köré épülő Európa Kiadó a magyar alternatív könnyűzene úttörő, mára legendássá vált formációja. A zenekar közel 40 éves fennállása alatt számos emblematikus felállásban működött, jelenleg Menyhárt Jenő mellett Bujdosó János, Kálmán András, Koroknay András és Gyenge Lajos a zenekar tagjai.

Facebook-esemény >>

Tapolcai Ünnepi Napok (2023. augusztus 16-19.)

Négy napon keresztül, a kora esti órákban helyi és országosan ismert költők, írók, énekesek, zenészek, táncosok és színészek fordulnak meg két, látványában is megújult színpadon. A programok ingyenesek!

Tovább a honlapra >>

Almádi Bormustra (2023. augusztus 16-20.)

Balatonalmádi impozáns Szent Erzsébet ligetében – a Kézfogás Európa Szoborpark műalkotásai között – bemutatkoznak Magyarország történelmi borvidékei.

Facebook-esemény >>

JazzFiesta // Balatongyörök (2023. augusztus 17.)

Július 13-tól ismét a jazz dallamaival telik meg Balatongyörökön a Kossuth utcai műemlék templom alatti kis tér csütörtökönként. A program ingyenes!

Részletek >>

Bor- és Csemegeszőlő Fesztivál // Vonyarcvashegy (2023. augusztus 17-19.)

Zalai borászatok, gasztronómia, kirakodóvásár, gyermekprogramok, koncertek, utcabálok várják az érdeklődőket minden nap 19 órától. A legkisebbek ingyenes légvárakban játszhatnak minden nap 18-21 között.

Bővebb infó >>

Hévízi Bor- és Gasztrokorzó (2023. augusztus 17-20.)

Gyerekjátékok, koncertek, kézművesek, finom borok és jó hangulat vár a hévízi Rákóczi utcában négy napon át.

Bővebb infó >>

Derítsetek fel egy új helyet a Balatonnál:

Csopak Napok (2023. augusztus 17-20.)

Csopakon a Fürdő utcai parkolóban nosztalgia buli, koncertek és augusztus 20-án tűzijáték vár benneteket.

Részletes program >>

Nyárbúcsúztató és Vendégmarasztaló Fesztivál // Alsóörs (2023. augusztus 17-20.)

Négy napon át megtelik élettel az alsóörsi Sirály park, ahol sztárvendégek, utcabál, augusztus 20-i programok és az elmaradhatatlan tűzijáték várja a nyaralókat.

Részletek >>

Bortúra Badacsonyban (2023. augusztus 18.)

A Badacsonyi borvidéken járva két dolgot kell feltétlenül kipróbálni: a túrázást és a borkóstolást. A hetente megrendezésre kerülő bortúrákon szakképzett túravezető társaságában 3 családi pincészethez látogathattok el, melyek legjobb tételeikkel és borkorcsolyáikkal vendégelnek majd meg benneteket.

Bővebb infó >>

Az erdő hangjai – mikrokoncertek // Hévíz (2023. augusztus 18.)

Barangoljatok a Véderdő hangulatos ösvényein és találjatok rá az erdő zenéire. Élvezzétek a halk muzsikaszót és a fák hűvösét. A fák közt megbúvó titkos helyszíneken rövid, 15-20 perces minikoncerteket hallgathattok meg.

Részletek >>

BalatONkoncert 2023 // Balatonkenese (2023. augusztus 18-20.)

Kenesén három nap alatt 9 ingyenes koncert vár benneteket (köztük: Első Emelet és The Carbonfools), augusztus 20-án vízi fényjáték és lángshow is lesz.

Részletes program >>

Szent István ünnepe // Tihany (2023. augusztus 18-20.)

Háromnapos rendezvény koncertekkel, kézműves foglalkozásokkal, workshopokkal a város több pontján. Augusztus 20-án este fényszínházzal várnak benneteket.

Ha kirándulni támadna kedvetek:

Szent István ünnepe // Keszthely (2023. augusztus 18-20.)

Háromnapos rendezvény a Balaton-parti Zenepavilonban játékparkkal, koncertekkel és augusztus 20-án tűzijátékkal.

Szent István Király Napok // Badacsony (2023. augusztus 18-21.)

Minden nap koncertek és DJ-k várnak benneteket Badacsonyban.

Részletes program >>

Balaton hangjai lemezbemutató koncert / Bánya Kert, Salföld (2023. augusztus 19.)

A VEB2023 EKF egyik kiemelt projektje, a BALATORIUM kutatók és művészek összefogása a Balatonért – ennek egy fontos mérföldköve a július végén megjelenő Balaton hangjai című nagylemez, ezen ugyanis a hazai könnyűzenei élet krémje vállalkozott arra, hogy egy-egy új dal megalkotásával közvetítik a Balaton védelmének fontosságát. Az albumot pedig hol máshol mutatnák be, mint a festői szépségű Salföldön, olyan – a kiadványon is szereplő – előadók társaságában, mint Дeva, a Jazzbois, a Wave of Sound, Onakom és Hegedűs Józsi.

Facebook-esemény >>

Balaton Piknik 2023 / Gyárkert, Veszprém (2023. augusztus 19.)

2023-ban újabb helyszínen jelentkezik az idén 5 éves Balaton Piknik. A fesztivál ezúttal augusztus 19-én – várja az elektronikus zene kedvelőit a veszprémi Gyárkertben, ahol a Gus Gus, Lee Burridge, Michael Mayer, az Analog Balaton, Peter Makto, valamint a Secret Factory zenél majd.

Facebook-esemény >>

Balatoni programok és tűzijátékok 2023. augusztus 20-án az északi parton:

Festetics Vágta // Gyenesdiás

2023-ban immáron 14. alkalommal ad otthont Gyenesdiás a Festetics Vágtának, a Nemzeti Vágta regionális előfutamának.

Részletes program >>

Boldog idők // BányaKertMozi, Salföld

A francia film a cannes-i filmfesztivál különleges vetítései között mutatkozott be Daniel Auteuil, Fanny Ardant és Guillaume Canet főszereplésével.

Facebook-esemény >>

Államalapítás ünnepe // Zánka

Augusztus 20-án kenyérszentelés, zsíros kenyér party, néptáncbemutató, táncház és tűzijáték vár rátok Zánkán.

Augusztus 20-i ünnep // Szigliget

Koncert, tűzijáték és diszkó vár rátok a Szigligeti Községi Strandfürdőben.

Szent István napi ünnepség // Zamárdi

Kézműves foglalkozás, sakkszimultán, a FunThomas Band koncertje és tűzijáték vár rátok a Rendezvénytéren.

Szent István napi ünnep // Ábrahámhegy

Kenyérszentelés, koncertek és tűzijték vár benneteket a Ábrahámhegyi strandon is.

Szent István Nap // Balatonfüred

Kerekasztal-beszélgetés, néptáncbemutató és Tagore sétányon tűzijáték vár benneteket.

Balatoni programok a déli parton

Lúdas Matyi – Kereplő színház // Balatonfenyves, Balatonföldvár (2023. augusztus 15., 16.)

Fazekas Mihály klasszikus műve vásári keretek között, bábokkal és interaktív játékokkal, kicsiknek és nagyoknak.

További infók >>

Kisvakond a Balatonon // Zamárdi (2023. augusztus 16., 19.)

Fergeteges gyerekelőadással várják a legkisebbeket a zamárdi Néhib Oktatási Központban augusztusban. A fővárosi Dörmögő Dömötör Színház mesejátéka után a Móra Kiadó könyvvásárán nézelődhetünk.

Részletek >>

Földvári Bográcsfeszt (2023. augusztus 16-20.)

A bográcsos ételeken túl kézműves finomságokkal és klasszikus fesztiválételekkel is várják az érdeklődőket a Földvári Bográcsfeszten, valamint hűsítő italok, borok és a Serfőző csapatának válogatásában sörök is érkeznek az eseményre. Esténként pedig élőzenei programok és DJ szolgáltatja majd a háttérzenét.

Részletek >>

Csodálatos látnivalók a déli parton:

Bőröndmesék – Időutazók (Elek Ányos) // Balatonboglár, Balatonfenyves, Balatonföldvár, Balatonszárszó (2023. augusztus 17., 18., 19., 20.)

Elek Ányos a fesztiválok népszerű játékmestere, a csúzlizda és űrállomások kedvelt nevettetője ezúttal is mosolyt csal gyermeke arcára: La Fontaine mesét mond, mert bejárta a világot, s sok szépet látott.

További infók >>

Bor és Kenyér Ünnepe // Siófok (2023. augusztus 17-20.)

Varázslatos környezetben vár mindenkit Siófok számos színes programmal augusztus 17-20-ig. Az idei Bor és Kenyér ünnepen koncertek, táncelőadások, játszóház, gasztrokínálat és vásár várja a látogatókat a Siófoki Kikötőben. A programok ingyenesek!

Facebook-esemény >>

Boglári Szüreti Fesztivál (2023. augusztus 17-20.)

Magyarország egyik leglátogatottabb kulturális, bor-, gasztro- és családi fesztiválja több mint 100 produkciót vonultat fel 5 napon keresztül. A boglári Platán Strandon kézműves udvar, egészségsziget, bemutatók és játékok várják a látogatókat, míg a színpadokon a hazai művészvilág jeles szereplői nyújtanak kikapcsolódást. Az ország összes borvidékéről érkeznek borászok, 22 borvidék borait kóstolhatják meg a vendégek a borsétányon.

Tovább a honlapra >>

Telefondoktor // Balatonföldvár (2023. augusztus 18.)

A harmincas éveiben járó, sikeres nőgyógyász, Békés Dénes véletlenül bezárja magát a rendelőjébe. Ezzel kezdődnek a problémák. Vagy nem, talán nem is ezzel kezdődnek: hanem azzal, hogy nem mer igazat mondani.

További infók >>

Kertmozik, ahol egész nyáron várnak benneteket:

Tizenhét hattyúk – Esterházy Péter // Balatonboglár (2023. augusztus 18.)

Esterházy Péter formabontó és új formákat teremtő remekműve egy nehéz sorsú lány monológja az 1980-as évekből, klasszikus barokk nyelven elmesélve.

További infók >>

KulTerasz // Siófok (2023. augusztus 18.)

Péntekenként izgalmas kulturális programoknak ad otthont Siófok Fő tere. Augusztusban három irodalmi-zenés eseményen is részt vehetünk: elhozza Siófokra műsorát Náray Erika és Nyári Krisztián, Gálvölgyi János beszélgetőestre invitál, míg egy nem mindennapi Ady-estet is meghallgathatunk.

Részletek >>

Ingyenes koncertek a Zenepavilonban // Balatonszemes (2023. augusztus 18., 19., 20.)

Egész nyáron ingyenes koncertek várják a nyaralókat Balatonszemesen, a Zenepavilonban. A meghívott előadók változatos zenei stílusokat képviselnek, lesz például népzene és néptánc, gyerekkoncert, de zenél majd a Neoton Família is.

Tovább a honlapra >>

Élőzenés naplemente partyk a BL teraszán // Balatonlelle (2023. augusztus 19.)

Június 17-től minden szombaton élőzenés naplemente partyt tartanak a BL YachtClub Teraszán a Four Seasons duóval. A zene után kertmozi, finom ételek és hűtött italok várnak titeket.

Facebook-esemény >>

Programok és tűzijátékok augusztus 20-án a Balaton déli partján

Mesék könyve: Holle anyó – Batyu Színház // Balatonfenyves

Volt egyszer egy szép ország, abban egy szép kis falu, abban meg egy kis porta. Takaros ház, takaros kert, gyümölcsös, baromfiak. Két lánytestvér élt a háznál. Két mostohatestvér. Gertrúd és Rozália. Gertrúd gonosz volt, erőszakos, rátarti. Rozália csendes, szelíd és segítőkész. Az ismert mesét pálcás és kesztyűbábokkal, és élő színészi játék segítségével adják elő.

További infók >>

Zene a Zöldben // Siófok

Ingyenes nyáresti koncerteket hallgathatunk idén nyáron a siófoki Jókai parkban, amit augusztusban Erdős Fruzsina, a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar és Lukács Tibor tölt meg édes dallamokkal.

Részletek >>

Szent István-nap // Balatonberény

A Kossuth téren koncertekkel és zenés tűzijátékkal várnak benneteket augusztus 20-án.

Szent István-nap // Balatonföldvár

Aszfaltrajzverseny, zenés felvonulás, koncert és tűzijáték is vár rátok Balatonföldváron.

Államalapítás ünnepe // Balatonszemes

Solymos Tóni és Soltész Rezső koncert valamint tűzijáték vár rátok itt.