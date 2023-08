Újdonságok a Balatonnál: 6+1 hely, ahova érdemes ellátogatni augusztusban

Augusztusban is bőven tartogat még felfedeznivalót a Balaton, hiszen sorra nyílnak az újabbnál újabb helyek, ahol mindenki megtalálhatja a számításait. Kalandra fel!

BLOKK Art&Design, Balatonalmádi

Szeretnétek feldobni a Balatonnál eltöltött napokat? Akkor a BLOKK Art&Design kulturális terét nektek találták ki Balatonalmádi szívében. Számtalan workshop, koncert és további izgalmas program közül válogathattok a helyszínen, így kicsik és nagyok egyaránt tartalmasan üthetik el a nyári szabadidőt.

8220 Balatonalmádi, Petőfi Sándor utca 23. | Facebook

Gléda Vendéglő Szigliget

Ezentúl a budai Gléda Vendéglőt Szigligeten is megtalálhatjátok, annyi különbséggel, hogy a progresszív és klasszikus magyar fogásokhoz egy igencsak idilli környezet is társul, köszönhetően a balatoni helyszínnek. A pop-up étterem kínálatában kifejezetten a Balatonra készült fogások is helyet kaptak, amit a hangulatos teraszon fogyaszthatunk el, a Szigligeti vár lábánál.

8264 Szigliget, Kisfaludy utca 30. | Facebook

ZánKapu

Kellemes hangulatú termelői piac, fagylaltműhely, galéria és szálláshely is vár rátok Zánkán, amennyiben a ZánKapu felé veszitek az irányt. Náluk mindenki megtalálhatja a számításait, akár helyi termelők portékáit keressük, biciklizés közben egy hűsítő fagyira vágyunk, egy kis kulturális élményben szeretnénk részt venni vagy szuper szálláshelyet keresünk a Balaton északi részén.

8251 Zánka, Fő utca 3-7. | Facebook

Stég, Kisapáti

Idén júliusban egy egyhetes közösségi építőtábor keretében többfunkciós közösségi tér született Kisapátiban, ami többek között egy szabadtéri mozit is magába foglal. A Stég névre keresztelt építményegyüttes gyönyörű balatoni környezetben kapott helyet, és a jövőben izgalmas közösségépítő eseményeknek szolgál majd otthonául.

Facebook >>

Pál pince és konyha

Családias hangulat, finom borok és folyamatosan változó, izgalmas menüsor – ez a Pál pince és konyha. A Szent György-hegyen magasodó házikó egy meghitt, fényfűzérekkel kivilágított kerthelyiséggel invitálja kikapcsolódásra a Balatonnál megfáradt kirándulókat, péntektől vasárnapig 17 órától 22 óráig.

8265 Szent György-hegy hsz, 021/13 | Facebook

Pajta kert és konyha, Dörgicse

Finom falatokkal és utánozhatatlan, természetközeli hangulattal nyitotta meg kapuit Dörgicsén a Pajta kert és konyha, ahol bármikor szívesen fogadnak benneteket, ha egy kis feltöltődésre vágytok. Hideg üdítők, hűsölés a fa alatt és kellemes élőzene a háttérben? Ezek mind teljesülnek a helyszínen, ahová a nap bármely szakaszában érdemes betérni!

8244 Dörgicse, Fő utca 43. | Facebook

+1 Balaton offseason

Augusztus 13-ig még ti is megtekinthetitek a két izgalmas alkotó, Weiler Péter és Bartha Dorka által létrejött ingyenes kiállítást, a Balaton offseason-t. A kiállítás Balatonbogláron, a Kék és Vörös kápolnában kapott helyet, a két alkotó pedig saját balatoni élményeikből merítettek inspirációt, valamint a Balaton ritkán látott, de mégis szép arcát szerették volna bemutatni a nagyközönség számára. Nyitvatartás: keddtől szombatig 15 órától 20 óráig, valamint vasárnap 10 órától 13 óráig.

Facebook >>

