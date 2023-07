5 izgalmas látnivaló Ópusztaszeren és környékén, emlékezetes nyári kirándulásokhoz

Az 1974-ig Sövényháza nevű község leginkább a Nemzeti Történeti Emlékparkjáról ismert, melynek legfőbb nevezetessége a Feszty-körkép, ám Ópusztaszer számos más érdekes látnivalót is rejt. Íme azok a helyek, amiket nem szabad kihagyni, ha egy napra a Duna-Tisza köze felé veszitek az irányt!

Ópusztaszeri Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény

Az Ópusztaszeri Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény telepítését 1979-ben kezdte el Dr. Juhász Antal néprajzkutató, azzal a céllal, hogy így bemutathassák a Dél-Alföld népi építészetének jellegzetességeit a nagyközönség számára. A parasztházak között sétálgatva részesei lehetünk a régi korra jellemző életérzésnek, miközben népviseletbe öltözött hagyományőrök segítségével megismerhetjük egykori életmódjukat, szokásaikat. Nyáron számos kültéri helyszín is megnyitja kapuit, mint például a skanzen területén található szatócsbolt is, ahol egyedi kézműves termékeket és korabeli édességeket is vásárolhatunk. Az izgalmas látnivalók mellett, a honfoglaló magyarok táborát megelevenítő Nomád Parkban még lovasbemutatón és íjászoktatáson is részt vehetünk.

6767 Ópusztaszer, Szoborkert 68. | Weboldal

Ópusztaszeri Csillagösvény Labirintus

Az ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark mellett található, kétméteres sövényfalakból álló útvesztő egy elképesztően izgalmas, egyedülálló látványosság, hiszen a világ harmadik legnagyobb ilyen labirintusaként még műholdakról is látni lehet. A labirintus ráadásul nem csak egy sima sövényekből álló ösvény, hiszen a magyarok egyik legendás jelképét, a Csodaszarvast ábrázolja. A tekervényes út összesen 3,5 kilométeren vezeti végig a kicsiket és nagyokat egyaránt, a célig pedig 13 útelágazáson keresztül vezet az út. A bolyongást tematikus és furfangos kérdések teszik színesebbé, ráadásként pedig a labirintus mellett nép- és logikai játékokkal, valamint az egyedülálló Három Elem játszótérrel várják a gyerekeket, ahol földön, vízben és levegőben is átélhetik a játék örömét. A Csillagösvény kutyabarát, így nem kell otthon hagynotok a négylábú családtagokat sem.

6767 Ópusztaszer, Szoborkert utca 1. | Weboldal

Mindszenti Tisza-parti szabadstrand

Ha a nagy melegben felfrissülnétek, vegyétek célba az Ópusztaszerhez legközelebb eső Tisza-parti szabadstrandot, a Kurca torkolatánál fekvő Mindszenten. A homokos strand nagy népszerűségnek örvend a nyaralók és a vízitúrák kedvelői között is, hiszen csobbanás után napos és árnyékos helyen is megpihenhettek. A strandon egy büfé gondoskodik a klasszikus finomságokról, illetve közvetlen kijárással közelíthetitek meg az itt található kempinget.

6630 Mindszent, Tisza utca

Erdők temploma

A Csete György által megálmodott Erdők temploma 1991 és 1998 között épült meg, a benne található 10 pavilon pedig az „Erdő és az ember” című kiállításnak ad otthont. A nem mindennapi tárlatban megismerhetitek az ország erdőit, kialakulásukat, az erdőgazdálkodás történetét, sőt még a századforduló erdészetének életébe is nyerhettek betekintést. A pavilinokkal szembeni dombon álló ökumenikus kápolna pedig nyitva áll az elcsendesedni vágyók előtt.

Pallavicini-kastély

Egy igazán eldugott gyöngyszemet rejt a község, itt található ugyanis a Pallavicini család kastélya, ami leginkább vadászlakként funkcionált, alkalmanként pedig ünnepélyek színhelyéül szolgált. A tehetős olasz család 1803-ban kapta meg a birtokot, ám az azon álló kastélyt az 1879-es árvíz elpusztította, helyére, a ma is álló épületet az 1800-as évek végétől egészen 1910-ig építették. Az egykor fenséges, hintóbejárattal is felszerelt építményt a második világháború során teljesen kifosztották, 1960-tól pedig napjainkig is pszichiátriai otthon működik benne. Ugyan jelenlegi funkciója miatt nem látogatható, az épülethez tartozó, az uradalmi időkből származó korabeli fákkal ölelt udvarból kitűnik a nagy múltú kastély.

6767 Ópusztaszer, Tóhajlat 133.

