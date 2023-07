30+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2023. július 6-9.

Júliusban is számtalan izgalmas hétvégi program vár benneteket Budapesten és környékén: fesztiválok, koncertek, kiállítások, séták, túrák, vásárok, családi programok.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

GIN&JAZZ // Westend Tetőkert (csütörtök-szombat)

Kóstoljatok bele a hazai és nemzetközi ginek világába és élvezzétek a csodálatos jazz ritmusokat július 6-8. között a hangulatos Westend Tetőkerten! A különleges italok és fantasztikus koncertek mellett különféle programokon szerezhettek felejthetetlen nyári élményeket.

Waldorfeszt // Törökmező-Nagymaros (csütörtök-vasárnap)

Indítsd a nyarat a festői Dunakanyarban július 6. és 9. között a tizedik Waldorfeszten! Számtalan izgalmas nappali program és négy színpadnyi koncert vár a fesztiválozókra olyan előadókkal, mint az Ivan & the Parazol, az Aurevoir, Deva, az Analog Balaton, a Parno Graszt, a Lázár tesók és sokan mások. Napközben színház, kézműves foglalkozások (pl. nemezelés, agyagozás, batikolás, szitanyomás, kovácsolás), workshopok, kerekasztal-beszélgetések és előadások, civil szervezetek és gyereksarok szórakoztatják a látogatókat – mindezt egy csodálatos közösségben, egy csodálatos helyszínen.

KoreaON | Koreai kulturális fesztivál (péntek-szombat)

Július 7. és 8. között idén is változatos programokkal vár a Frankel Leó úti Koreai Kulturális Központ. A legkisebbektől az idősebbekig mindenki megtalálhatja a neki való szórakozást a sokszínű koreai kulturális kavalkádban. A programokon a részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött.

Duna-parti családi nap Verőcén (péntek-szombat)

A verőcei strandon színes programkavalkád várja a család apraját-nagyját július 7-én és 8-án. Péntek este rögtön a Bon-Bon koncertjével indulnak a programok, majd másnap meseelőadás, vízifoci, strandröplabda-bajnokság, kézműveskedés, zenés torna, sárkányhajózás és kötélhúzó verseny kerül megrendezésre.

Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok (péntek-vasárnap)

A Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok hazánk legrangosabb és méreteit tekintve is legnagyobb középkori fesztiválja, mely minden év júliusának második hétvégéjén kerül megrendezésre. Ezernél is többen érkeznek Olaszországból, Lengyelországból, Szlovéniából, Németországból, Csehországból, Szerbiából és persze hazánkból is a kosztümös lovagok, zenészek, mutatványosok, táncosok, íjászok – a korszak reprezentánsai, hogy három napon át a középkor bűvöletében fogadják az idelátogató nagyérdeműt.

Denagyvilág // Szigetmonostor (péntek-vasárnap)

A Szentendrei-sziget legdélibb települése, Szigetmonostor 3000 fős kis faluja elérhető közelségben fekszik a fővárostól, mégis meg tudta őrizni a béke szigete érzését. Az itt élő és számos, nemzetközileg ismert formációban aktív zenész, Varga Kornél társaival idén nyáron életre hív egy új fesztivált zenészek, technikusok, színpadmesterek, grafikus, webfejlesztő, nyomdász, fotós és rengeteg önkéntes összefogásával, ahol számos zenei műfaj otthonra lel a jazztől a világzenén át a népzenéig, irodalmi és társművészeti programokkal, gyerekeknek szóló udvarral és folkkocsmával.

Budapesti programok csütörtökön (2023. július 6.)

Sunset Tunes: Jónás Vera duó // Mad Garden Buda

A kéthetente jelentkező, ingyenes koncertsorozat, a Sunset Tunes keretében lép a Mad Garden Buda színpadára július 6-án a Jónás Vera duó. A koncert időpontját a naplemente kezdetéhez igazítják, ami még különlegesebbé teszi a Jónás Vera és Várnai Sziló alkotta formáció által közvetített zenei élményt.

15 éves a Dürer! Saiid / vendég: Mulató Aztékok

Köszöntsétek a színpadon a magyar underground hip-hop meghatározó alakjait: Saiidot és a Mulató Aztékokat és koccintsatok a 15 éves Dürer Kertre! A belépés ingyenes.

Pénteki programok Budapesten és környékén (2023. július 7.)

Naplementés Sup túra Dunaharasztin

A túra kb 1.5-2 óra, mely igazi vadregényes környéken vezet, kezdőknek is ajánlják. Vihetsz saját deszkát, de bérelhetsz is.

Ripoff Raskolnikov & Nagy Szabolcs // Virág Benedek Ház

Ripoff Raskolnikov és Nagy Szabolcs duója ad feledhetetlen blueskoncertet a Virág Benedek Ház szabadtéri színpadán.

Király-nap – A legpestibb utca legkirályabb napja – Egy nap utcahossznyi kultúrával

Stílusosan 07.07-én ünnepli Budapest a VII. kerület legkirályabb utcáját, a Terézvárost és Erzsébetvárost összekötő Király utcát. Az egész napos programkavalkád állomásai a sokat látott környékbeli utcákon lesznek megtalálhatók; számíthattok koncertekre, közösségi festésre, és szabadtéri kiállításokra is.

benne: Eklektikus Erzsébetváros – séta

Július 7-én két órát felölelő városi barangoláson mutatja meg eklektikusságát Erzsébetváros. A Király Nap keretében megrendezett séta bemutatja a kíváncsi résztvevőknek, hogy Erzsébetváros égisze alatt mennyi egyediség és különlegesség, sokszínűség rejtőzik az egymás után sorakozó belvárosi épületekben. Az ingyenes sétát Bóka B. László vezeti, melyre regisztrálni a csányi5@eromuvhaz.hu e-mail címen tudtok.

További vezetett séták Budapesten:

Szombati programok Budapesten és környékén (2023. július 8.)

Grund Piac

Szombatonként 9 órától 14 óráig összeköthetitek a kellemeset a hasznossal: elintézhetitek a hétvégi bevásárlást és egyúttal a kikapcsolódást is kipipálhatjátok. A Nagy Templom utca hangulatos piacán friss termelői portékákkal pakolhatjátok meg a kosaratokat, míg a gyerekeket játszótér várja.

Szentendreguri görkori túra

Görkori túra az új szentendrei kerékpár útvonalon Pünkösdfürdőtől Szentendréig és vissza. Nordic blading, skike és síroller technikákkal is lehet csatlakozni.

Dunakanyar Fesztivál // Nagymaros

A Dunakanyar Fesztivál idei célkitűzése, hogy az egynapos rendezvény alatt még jobban megismerhessük a Dunakanyar térségének páratlan szépségét, ezúttal Nagymaroson. Éppen ezért olyan programokkal készülnek július 8-án a helyi közösségek bevonásával, amelyek a kicsiknek játékos, a nagyoknak pedig szórakoztató módon segítenek közelebb kerülni az itt található települések kincseihez. Napközben kellemes zenét hallgathatunk a Horizon helyszínein, vezetett túrákon vehetünk részt, vagy érdekes, művészek, természetjárók és helyi lakosok által tartott előadásokon tudhatunk meg érdekességeket. Az esemény kutyabarát!

Vác a Tiéd!

Színes programok várnak benneteket július 8-án, Vácon, ahol egyfajta városnapot tartanak gyerekprogramokkal, helytörténi sétákkal, koncertekkel, városnéző panorámabusszal, bűvészelőadással és kerekasztal-beszélgetéssel. A programok ingyenesek!

Séták a Galériában | Impresszionizmuson innen és túl // Magyar Nemzeti Galéria

A 19. század utolsó harmadának legnagyobb hatású művészeti mozgalma, az impresszionizmus, melynek kibontakozása szorosan kapcsolódik a plein-air festészet kialakulásához. A tárlatvezetés során azokat a nemzetközi és magyar műremekeket tekinthetitek meg, melyek különböző módon, de egyértelműen magukon hordozzák mind az impresszionista, mind a plein-air látásmód stílusjegyeit.

Állandó budapesti programok esős időre:

Otthonom – Filmvetítés a RAKPARTON

Az Enache család a Bukarest-delta vadonjából a városba kénytelen költözni, ennek történetét megséli el a román-német dokumentumfilm. A vetítés helszíne a VIADUKT közösségi tér, a Pesti alsó rakpart Vigadó tér alatti szakaszán. Az esemény ingyenes, de érdemes időben érkezni, mert a befogadóképesség véges.

Cabaret Medrano elő-lemezbemutató + AKT / Barlang, Szentendre

Facebook-esemény>>

Las Burekas nyáresti koncertje // Hegyvidéki Kulturális Szalon

A Las Burekas utazó zenészekből álló duó, a balkáni, kelet-európai és latin-amerikai groovy tánczene gyógyító erejével, valamint saját kútfőből származó kompozíciókkal fedi fel a mulatás rejtelmeit.

Áron András, vendég: A Bence Kalandjai // Kertem

Július 8-án Áron Andrást (Apey & the Pea, LAZARVS) látja vendégül a Kertem. Az énekes-dalszerző 2022 októberében egy neves Nashville-i stúdióban rögzítette 5. önálló nagylemezét. Erről a korongról, és persze korábbi albumairól válogatott össze egy csokornyi blues és country dalt. Kapunyitás: 19 óra.

Ingyenes koncertek Budapesten:

Szabó Ádám koncert a Nokedli teraszán // Nagymaros

Szabó Ádám énekes, harmonikás muzsikál július 8-án, 7 órától a Nokedli étterem teraszán. Az asztalt foglaló vendégeknek egy pohár pezsgővel/borral kedveskednek a házigazdák.

De Markt nightmarket // Kőbányai Kortárs Kultúr Központ

Bolhapiacozás, ráadásul éjszaka? Július 8-án a Kőbányai Kortárs Kultúr Központ tető alá hozza, lehetőséget teremtve, hogy gazdát cseréljenek otthon őrizgetett, kihasználatlan kincsek. A portékák között csupa olyan tárgy lesz, aminek története van, így már az érdekességi faktor miatt is érdemes kilátogatni.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2023. július 9.)

Terézvárosi Lom-mentő Bolhapiac és Gyerekplacc

Válogassatok a különféle egyedi és vintage tárgyak, könyvek, játékok, divatcikkek és egyéb használt, de jó állapotú portékák között. Míg a felnőttek a piacon böngésznek, a gyerekek kézműveskedhetnek a Polipkutya kreatívsarokban vagy az Aranyszamár Bábszínház és a Kispárna Mesezenekar előadását élvezhetik.

WAMP Desgn Vásár // Várkert Bazár Neoreneszánsz kert

A WAMP Design vásáron magyar tervezők mutatkoznak be saját tervezésű, kisszériás termékeikkel, legyen az ruha, ékszer, kiegészítő, lakberendezési tárgy, fotó vagy akár gasztronómiai finomság.

Fedezzetek fel egy új helyet Budapesten:

Cseh-Csengey/Beck-Szűcs: MÁSNAP // Zsámbéki Nyári Színház

Cseh Tamás és Csengey Dénes közös dalainak csak egy szelete került közönség elé keletkezésük idején, a 80-as évek végén. Az ekkor született dalszövegek nagyobb része viszont több mint harminc évet pihent a fiókban. Kiderült, hogy némely szöveghez dallamok is készültek Tamás Bartók Béla úti lakásán, vagy éppen Dénesnél Keszthelyen. Ezek szerencsére szintén fennmaradtak régi kazettákon a szerzők kommentárjaival együtt. A megtalált, megtisztogatott szövegekből, félkész dallamfoszlányokból, dúdolgatott ötletekből állította össze estjét Beck Zoli és Szűcs Krisztián Csengey Balázs segítségével.

Fábián Juli Utcabál // Budapest Park

Az ikonikus jazz- és popénekes, Fábián Juli előtt tiszteleg július 9-én a Budapest Park. Az apropó nem más, mint az énekesnő születésnapja, amit szeretnének méltó módon megünnepelni a rajongókkal, emléket állítva a különleges hangjáról és sajátos énektechnikájáról híressé vált Juli zenei hagyatékának.

