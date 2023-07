Újdonságok Budapesten: 8 hely a városban, ahová érdemes ellátogatni júliusban

A főváros nemrég megnyílt vendéglátóhelyeit szedtük egy csokorba, melyek idén nyáron új színt hoznak a budapesti gasztronómiai színtérre. Lássuk a legfrissebb kedvenceinket!

Köz_hely

Vibráló atmoszférával, ínycsiklandó street food kínálattal és változatos zenei programokkal vár mindenkit Óbuda új törzshelye, a Kolosy téri villamosmegállótól egy kőhajításnyira. A Köz_hely napsütötte teraszára pálmafák, olajfák és színes tűzfalfestmények varázsolnak felhőtlen nyári hangulatot, az i-re pedig hol egy lágy akusztikus koncert, hol egy vérpezsdítő DJ-szett teszi fel a pontot. Ennél egy jót a buli előtt? A Fecsketető food truckja mennyei lángosokkal, a Che Che-csapat szaftos burgerekkel, míg a Meraki Gyros autentikus görög ízekkel garantálja a tartalmas feltöltődést.

1036 Budapest, Kolosy tér 3. | Facebook

AmitmA Pékség & PiknikPont

A város egyik legkedvesebb kávézója bújik meg közvetlenül a Gyermekvasút Normafa megállója mellett: az AmitmA teraszán jó levegőn, melegszívű kiszolgálás kíséretében merülhetünk el a fonott kalácsok, frissen készült szendvicsek és spéci kakaós csigák ellenállhatatlan világában. A vadkovászos pékárukon túl isteni croffle, fenséges kávék és minden földi jóval megpakolt reggelicsomagok segítenek a tökéletes napindításban, míg a délutáni kirándulást akár egy jó korsó csapolt sör társaságában is kipihenhetjük.

1121 Budapest, Eötvös út 47-53. (L épület) | Facebook

Eatalia Budapest Downtown

Fajt Alex és az Eatalia Budapest csapata az újpesti premier után most a belvárosba is elhozták a kortárs nápolyi pizzaművészet legújabb vívmányát, a canotto stílusú tésztakorongokat. A név, ami olaszul gumicsónakot jelent, a pizza alakjára utal: pereme vastag és buborékos, míg vékony közepén minden feltét (“utas”) kényelmesen elfér. A canotto kavalkádján túl New York-i és római stílusú pizzaszeletekkel csillapíthatjuk étvágyunkat, de a legjobban úgy járunk, ha többedmagunkkal érkezve mindegyikbe belekóstolunk!

1053 Budapest, Képíró utca 8. | Weboldal

baKudapa at Budapest

Az Asli és a Plataran után újabb taggal bővült Budapest indonéz gasztronómiai szcénája: a baKudapa (észak-celebeszi szó, jelentése “találkozni”) egyszerre parányi delikáteszbolt, étterem és kávézó, ahol autentikus szumátrai kávét szürcsölgetve nassolhatjuk a hagyományos recept alapján készített pisang bolenünket, miközben azon morfondírozunk, az imént vásárolt fűszerekből milyen vacsorát főzzünk otthon. Az édes élvezetek mellett az indonéz étrend gerincét adó rizses ételek sem hiányozhatnak, így biztosan mindenki talál az ínyére való falatokat.

1053 Budapest, Henszlmann Imre utca 9. | Instagram

Bringiton coffee & bikes

A kávé és a kerékpár sokunk számára jelentik a mindennapok szerves részeit, Angyalföld új specialty kávézója pedig egyiknek sincs híján! A Kassák téri park szomszédságában megnyitott Bringiton coffee & bikes a Roastopus világos pörkölésű feketéivel, a világhírű Kusmi Tea főzeteivel, laptoptöltőpontokkal, a Präs hidegen préselt gyümölcsleveivel és a Cake to go desszertkölteményeivel bír hosszabb-rövidebb ideig tartó maradásra minden erre vetődő látogatót, érkezzen az két kerékkel, két lábon, vagy éppen négyen.

1134 Budapest, Taksony utca 7. | Facebook

Mikrokosmos

Nincs nyár fagyi nélkül, és ha a Gellért-hegyi Füge Bolt és Kávézó új helyén múlik, ti sem maradtok fagylalttalanul! A Bartók Béla úti Mikrokosmosban kis túlzással annyiféle ízesítésben kapható a krémes csoda, mint égen a csillag, így a pultnál állva legfeljebb az okozhat majd némi kellemes fejtörést, hogy a három pisztácia közül melyiket is válasszuk – nem kérdés: mindhármat! A gombócokat (melyek között találunk cukormentes verziókat is) többféle tölcsérben, illetve papírpohárban is kérhetjük, 500-650 Ft-os áron.

1114 Budapest, Bartók Béla út 35. | Instagram

Pan’ni Artizán Budapest

A friss, helyi alapanyagokból készült prémium péksüteményeiről híres Artizán-család legújabb tagja a MOM Park főbejárata mellett invitál minket mediterrán utazásra az ízek országútján, a megszokott magas minőséggel és a legfinomabb kovászos kenyerekből megálmodott reggelikkel. A Pan’niban reggel 8-tól délután 3-ig tudtok bruncholni, például egy édes francia bundáskenyér vagy epres-matchás granola társaságában, míg a délutáni és esti órákban hamisítatlan, a bor-kenyér-olívaolaj hármasa köré szerveződő aperitivoélményben lehet részetek.

1123 Budapest, Alkotás utca 53., MOM Park | Facebook

Kacagás Bisztró

A Módszertani Kabinet kistesója a II. kerület közkedvelt kulturális központjának udvarán és a hozzá tartozó volt osztályteremben kínálja reggel 9 és este 11 között a jókedv kellékeit, a friss péksüteményektől kezdve a szezonális ebédmenükön át a baráti beszélgetéseket megízesítő sörökig és borokig. Legyen szó egy könnyed reggeliről, egy laza ebédről vagy egy fesztelen első randiról, a Kacagás Bisztró remek választás, de a színházrajongókra szabott perec-pezsgő menüjükért is jár a pacsi!

Budapest, Jurányi utca 1. | Facebook