7 vezetett séta júliusra és augusztusra, ha nyáron fedeznéd fel a főváros titkait

Ha valamikor, akkor leginkább nyáron nem érdemes a négy fal között maradni: a főváros kulisszatitkai júliusban és augusztusban is csak arra várnak, hogy felfedezzétek őket!

Eklektikus Erzsébetváros

Július 7-én két órát felölelő városi barangoláson mutatja meg eklektikusságát Erzsébetváros. A Király Nap keretében megrendezett séta bemutatja a kíváncsi résztvevőknek, hogy Erzsébetváros égisze alatt mennyi egyediség és különlegesség, sokszínűség rejtőzik az egymás után sorakozó belvárosi épületekben. Az ingyenes sétát Bóka B. László vezeti, melyre regisztrálni a csányi5@eromuvhaz.hu e-mail címen tudtok.

A séta időpontja: július 7. | Tovább a sétára>>>

100 év meséi – park-és színháztörténeti séta a Városmajorban

Izgalmakat tartogató vezetett séta göngyölíti fel csaknem 100 év meséit a Városmajorban. A főváros első közparkja júliusban és augusztusban minden pénteken otthonául szolgál majd a rendszeres programnak. A sétán megismerhetitek az 1922-ben megnyílt Parkmozi, majd az azt követő színház történetét. Fák mesélnek a park legendáiról, a környék pletykáiról, de fény derül a Városmajori Jézus Szíve-plébániatemplom és a tőle különálló torony titkára is.

A séta időpontjai: július 7., 14., 21., 28., augusztus 4., 11., 18., 25. | Tovább a sétára>>>

Bunkerből kilátó

Július 22-én egy kivételesen izgalmas várostörténeti séta kerekedik a Hármashatár-hegyen. Kétség sem fér hozzá, hogy a kedvelt kirándulóhely tetejéről az egyik legszebb a budapesti panoráma, nem árt azonban tudni, hogy másról is nevezetes a hegy. A legapróbb részletekre is fény derül majd a 2 órás séta során, ahol pórázon sétáló kutyusotokat is szívesen látják. A terepviszonyoknak megfelelően érdemes túrabakancsban vagy túracipőben érkezni.

A séta időpontja: július 22. | Tovább a sétára>>>

Így laktak ők: Híres otthonok-híres lakók

Júliusban 23-án és 27-én is kalandos kultúrtörténeti séta kerekedik Pasaréten a Sétaműhely csapatának köszönhetően. Híres lakók otthonai fedik fel titkait és a 130 perces séta bepillantást enged a Pasaréten valaha élt nagyok mindennapjaiba. Izgalomból, örömből és történetekből nem lesz hiány, ráadásul olyan kérdésekre is választ kaphattok, hol található a Szabó Magda regényéből ismert igazi „Ajtó”, hol íródott az Utas és holdvilág és hol nevelte rózsáit Jávor Pál.

A séta időpontjai: július 23., 27. | Tovább a sétára>>>

Azt beszélik a városban…

Július 28-án az eddig ártatlannak vélt Buda is felfedi sötét titkait és megmutatja: még a legnyugodtabb környéken is kétes alakok tűnnek fel, ha leszáll az éj. Az Imagine 2 órát felölelő izgalmas sétáján budapesti bűnügyi történetek és pletykák sűrűjébe csöppenhettek. Mindazoknak ajánlott, akik kicsit is kíváncsiak az alvilági élet legmélyebb bugyraira vagy épp csillapítanák krimitörténetek iránti vágyukat. A séta 12 éven felülieknek ajánlott.

A séta időpontjai: július 28., augusztus 12., 25. | Tovább a sétára>>>

Csepel: Az alkotás bűvöletében

Augusztus 6-án, 13-án és 27-én is megnyílnak a résztvevők előtt a Csepel Művek képzeletbeli kapui. A legendás Csepel Művek felirat alatt áthaladva feltárul a csepeli gyárváros története, féltve őrzött titkai, melyek közt Bauhaus kórház, elegáns villanegyed és szecessziós színházterem is felsejlik. A közel 3 órás séta alkalmat ad, hogy elmerüljetek Weiss Manfréd örökségében, aki nélkül nem épült volna fel Európa egyik legnagyobb ipari vállalata.

A séta időpontjai: augusztus 6., 13., 27. | Tovább a sétára>>>

Ha Szindbád rendel – irodalmi mulatós

Augusztus 13-án Óbuda századfordulós hétköznapjai elevenednek meg mindazok számára, akik a Sétaműhellyel tartanak vezetett sétájukon. A Krúdy-negyedben tett 2 órás barangolás alkalmával elzarándokolhattok többek között az író életének fontos helyszíneihez. A sétán nem marad majd érintetlenül a Korona Kávéház, a Kéhli Vendéglő, az író egykori otthona és a korabeli kisvendéglők utánozhatatlan miliője.

A séta időpontja: augusztus 13. | Tovább a sétára>>>

