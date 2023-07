6 különleges családi program országszerte, hogy emlékezetes legyen a nyári vakáció

A lehető legizgalmasabb programokat igyekeztünk egy csokorba szedni nektek, hogy a család minden tagjának izgalmasan teljen az együtt töltött idő és emlékezetes legyen az idei nyári vakáció. Pipáljatok ki minél többet a listáról!

Nádas Pihenőpark, Vasad

Budapesttől egy karnyújtásnyira már olyan, az egész család számára aktív kikapcsolódást nyújtó helyszínre bukkanhatunk, mint a Nádas Pihenőpark. A Vasad és Monor között elterülő komplexum zöldterülete megszámlálhatatlan programlehetőséget kínál egész évben, de különösen az évnek ezen szakaszában, ugyanis nyáron a tófürdő és csúszdapark izgalmai mellett egy felújított, kihívásokkal teli kalandpark is vár ránk. Az egy óra alatt teljesíthető, két magassági szintű pályán átléphetjük a határainkat, a tanulópályán pedig még a kisebbek is kalandozhatnak, így mindenki felejthetetlen élményekkel távozhat.

2211 Vasad, Monori út 100. | Weboldal

Locked Room és AROOM, Budapest

Azért nyáron is akadnak bőven esős napok, ilyenkor pedig fontolóra kell vennünk, hogy milyen beltéri programlehetőségek jöhetnek számításba. Nem kell aggódnotok, hiszen a Locked Room és az AROOM újgenerációs szabadulószobái még ezeket a napokat is izgalmassá tehetik! A Székely Mihály utcai Locked Roomban hatféle thriller kalandjátékot próbálhatunk ki, ezért inkább olyan családoknak ajánljuk, ahol nagyobb gyerekek vannak, akik nem riadnak vissza egy kis borzongástól. A Király utcai AROOM-ban további hat játékon vehetünk részt, így biztosan találunk majd olyat, ami mindenki számára izgalmakkal teli. Sőt, idén nyáron egy különleges szabadulószoba-útlevéllel vehettek részt egy fantasztikus utazásban, akár családdal, akár barátokkal érkeztek. Gyűjtsétek össze a matricákat, és zsebeljetek be egy igazán menő ajándékot az utolsó játék alkalmával! Ráadásként a diákok kedvezményes áron vehetnek részt mind a 12 kalandos szabadulószobában.

1061 Budapest, Székely Mihály utca 4. | 1061 Budapest, Király utca 14. | Weboldal

Kukoricalabirintus, Kiszombor

Idén július 15. és augusztus 20. között várja a kalandozni vágyó családokat a dél-alföldi kukoricaútvesztő Kiszombor határában, mindössze néhány kilométerre Makótól. A kukoricalabirintus évek óta rendkívül nagy népszerűségnek örvend, hiszen az útvesztő minden évben más-más alakot ölt, így újra és újra izgalmas programnak ígérkezik a kijárat megtalálása. A labirintus 4,5 kilométert ölel fel, ebből 2,5 kilométer a helyes útvonal, amely kényelmes tempóban 1 óra alatt teljesíthető. Az idén jubiláló, 15 éves kukoricaútvesztőnél további érdekességekkel, játékokkal is készülnek a látogatóknak.

6775 Kiszombor, Óbébai utca | Facebook

Kenguru Park, Tizsaderzs

A tiszaderzsi Kenguru Park jóvoltából egy csipet Ausztrália elevenedik meg a Tisza-tó partján. Az egyhektáros területen 30-féle állatfaj 200 egyede vár felfedezésre, többek között kenguruk, ausztrál madarak, alpakák, majmok és szurikáták várják a látogatók érkezését. Fontos információ, hogy az említett állatokat tilos megérinteni, azonban ez alól kivételt jelent a simogatóZOO, ahol figyelemre éhes kameruni juhok és törpekecskék várnak benneteket. A park a hét minden napján, 9 és 16 óra között tart nyitva, belépőjegy váltására pedig online és személyesen egyaránt adódik lehetőség.

5243 Tiszaderzs, Nefelejcs utca 14. | Weboldal

Aeropark Repülőmúzeum, Budapest

Ismerjétek meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér izgalmas múltját és jelenét úgy, ahogy eddig még nem láthattátok! Az Aeroparkban nappali és éjszakai reptérlátogatásokon vehettek részt, miután megérkeztetek Malév Ikarus buszokkal a légikikötő kulisszái mögé. A nem mindennapi időutazás során számtalan érdekességet megtudhatunk a mesélő pilóták, fedélzeti mérnökök, műszaki szakemberek és légi-utaskísérők jóvoltából. Sőt, az Airbus A320neo szimulátorban a repülőgépvezetést, az Mi 2-es szimulátorban pedig a helikoptervezetést is kipróbálhatjátok. Megannyi élmény egy helyen!

1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér | Weboldal

Aquaticum, Debrecen

A debreceni Nagyerdő szívében találjuk a lenyűgöző építészeti megoldásokkal létrejött, kupolás Aquaticum Élményfürdőt, amely egész napos feltöltődést kínál a család minden tagjának. Nyaranta a fürdő modern strandja várja a hűsölni vágyókat, de a komplexumban üvegaljú medence, pool bárok, óriáscsúszdák, termál- és relaxmedencék, gyerekjátszó, animációs programok és egy páratlan vízi gyerekvilág is kialakításra került, így bármely korosztály jól szórakozhat. Ráadásként a létesítmény dús növényzete trópusi hangulatot kölcsönöz a helyszínnek, hogy úgy érezhessük, mintha egy távoli országban fürdőznénk.

4032 Debrecen, Nagyerdei park 1. | Weboldal

