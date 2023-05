60+ kihagyhatatlan júniusi program Budapesten // 2023

Temérdek izgalmas júniusi program vár ránk Budapesten 2023-ban is. Koncertek, kiállítások, színházi előadások, vásárok, piknikek, fesztiválok, gasztroélmények, gyerekprogramok – mindből találhattok összeállításunkban. Ráadásul a hónapban lesz az Irodalom, a Mozgás és a Múzeumok Éjszakája, sőt az Ünnepi Könyvhét is.

Simon Márton és iamyank zenés irodalmi estje // Virág Benedek Ház (2023. június 1.)

Simon Márton és iamyank ötödik éve lépnek fel együtt, mindig megújuló, mégis mindig ismerős közös estjükkel, szövegek, zörejek, zenék és jelenlét különleges fúziójával.

Góbé I Vendég: Zajnal // KOBUCI (2023. június 1.)

A népzene és korunk zenéi nemcsak megférnek egymás mellett, de ugyanazon kultúrát alkotják, kölcsönhatásban állnak – ezeket a metszéspontokat keresi a Góbé zenekar. A srácok nyári nagykoncertje június 1-jén több vendéget is a Kobuci színpadára csábítanak, köztük Oscar Beerten, belga hegedűs-dalszerző, akivel az új daluk, a folkkocsma hip-hopként jellemzett Rebeka is született.

Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál (2023. június 1-7.)

Új helyszínen, Friss Csillagokkal és a legjobb rövidfilmekkel várnak titeket a 11. Friss Húson. A friss magyar és nemzetközi versenyfilmes blokkok mellett tematikus vetítésekkel, és izgalmas szakmai programokkal tér vissza a fesztivál. Az idei fesztivál Friss Csillagai Tóth Zsófia és Babinchak Atanáz, akik pályakezdő színészként bontogatják szárnyaikat filmes és színházi szerepekben.

Ricsimicsinájjunk Pincezáró Mindeneddiginélepikusabb Gálaest (2023. június 2.)

Az Apertúra társulat színészeiből és vendégeiből álló banda búcsúztatja a szezont, amelyben oly sokszor hangzott már el Korda Gyuri, Goran Bregovic vagy éppen a Muse egy-egy slágere.

Ügynökségek Éjszakája (2023. június 2.)

12 reklámügynökség nyitja meg kapuit június 2-án, akiknél összesen közel 50 program várja az érdeklődőket 17 órától. Az ingyenes rendezvény nem csak a szakmabelieknek szól, mindenkinek, aki bárhogy kapcsolódik a kreativitáshoz, vagy csak benézne a reklámkészítés kulisszái mögé. Az idei év slágertémája az AI, a mesterséges intelligenciát több oldalról vizsgálják meg az ügynökségek; számtalan filmes és produkciós téma is várható; emellett celebek, creatorok és zenészek is vendégségbe érkeznek az esti programokra és természetes a reklám világához kapcsolódó témákból sem lesz hiány, több helyszín is körüljárja a kreatív személyiségekre jellemző kiégés kérdéskörét.

Építészfesztivál (2023. június 2-3.)

A jelenlegi politikai-, környezeti- és gazdasági válságban alapjaiban kell újragondolnunk, hogyan használjuk fel bolygónk erőforrásait és hogyan szervezzük meg közösségeinket ahhoz, hogy visszaszerezzük a város elképzeléséhez való jogunkat. A túlélés tematika keretében az építész szakmát és a város politikáját érintő kihívásokra keresik lehetséges válaszokat meghívott vendégekkel és a közönséggel közösen.

Eleven Tavasz – Színház és képzőművészet a Bartókon (2023. június 2-3.)

Június 2. és 3. között visz színt a Bartók Béla Boulevard életébe az Eleven Tavasz. A változatos köztéri programokat a Gellért téren, a Gárdonyi téren és a Feneketlen-tó környékén rendezik meg, míg a közkedvelt gasztrohelyek, üzletek workshopoknak, illetve zenés és gasztroprogramoknak adnak otthont. Ismét elvarázsol a Figaro Bűvészbolt, örömtáncba kezdenek a seniortáncosok és lesz Óriásbuborékshow is. A Pokorny Piknik humoros beszélgetést ígér párkapcsolati érdekességekről, megelevenedik Maria Callas és Aristo Onassis szerelmi története levélszínház formájában, Vághy Tamás experimentális szóló zongoraprojektje, egyedülálló módon köztéren szólaltat meg zongorát.

Belvárosi Fesztivál (2023. június 2-4.)

15. alkalommal kerül megrendezésre a Belvárosi fesztivál. Június 2. 4. között 6 helyszínen – Szabadság tér, Erzsébet tér, Zrínyi utca, Bástya park, Károlyi-kert, V.30 Belvárosi Sportközpont – ingyenes koncertekkel és családi- és sportprogramokkal, kézműves vásárral várják az érdeklődőket.

Gourmet Fesztivál // Millenáris (2023. június 2-4.)

Június 2. és 4. között nem kell elhagynotok Budapestet, de még a Millenárist sem, ha végigkóstolnátok az ország gasztronómiai kínálatának színét-javát. Idén is megrendezésre kerül ugyanis a nagy népszerűségnek örvendő MBH Bank Gourmet Fesztivál, ahol az ország legkiválóbb séfjei, Michelin-ajánlással és Bib Gourmand-minősítéssel rendelkező éttermei mutatják meg magukat. Az idei fesztivál témája nem más, mint az új generáció, amely új ízeivel, gondolataival formálja majd az eljövendő évek gasztronómiáját. A szabadtéri kóstolókon túl számtalan program és 100 kiállító is vár majd benneteket.

Kórusok Éjszakája – Hangot a térnek! // Palotanegyed (2023. június 3.)

A fesztiválon résztvevő kórusok az ország minden pontjáról és külföldről érkeznek, hogy aztán a Palotanegyed izgalmas belső és külső tereiben adhassanak különböző műfajú koncerteket párhuzamosan 8 helyszínen – s néhol egy-egy utcán felbukkanva is.

Wekerlei Napok (2023. június 3-4.)

Idén 32. alkalommal kerül megrendezésre a Wekerlei napok, melyen június 3-án és 4-én izgalmas családi és kulturális programokkal várják az érdeklődőket, lesz kirakodó- és kézműves vásár, bolhapiac, helytörténeti lovaskocsikázás, táncbemutatók, cirkusz- és artistaprogramok, ügyességi sportversenyek, koncertek és táncház is.

Rózsafesztivál // Budatétényi Rózsakert (2023. június 3-4.)

A főváros legnagyobb rózsakertje, a Budatétényi Rózsakert érdekes szakmai előadásoknak, kertészeti termékbemutatónak, vásároknak és gyermekprogramoknak ad otthont két napon át, a június 3-án és 4-én megrendezésre kerülő Rózsafesztiválon. A 150 éves Budapest előtt tisztelgő eseményre díjtalan a belépés.

Hegyvidéki Nyár (2023. június 3-4.)

Családok, baráti társaságok, egyedül érkezők és klubközösségek játszhatnak, beszélgethetnek, élvezhetik a koncerteket a MOMkult kertjében, szabadtéri színpadán és a Sirály sétányon étel és ital társaságában.

Egy új hely felderítése mindig izgalmas program:

WAMP Design vásár // Várkert Bazár Neoreneszánsz kert (2023. június 4.)

A WAMP Design vásáron magyar tervezők mutatkoznak be saját tervezésű, kisszériás termékeikkel, legyen az ruha, ékszer, kiegészítő, lakberendezési tárgy, fotó vagy akár gasztronómiai finomság.

Lovas Juci koncert – Hosszú Hétvége (2023. június 4.)

A mostani Hosszú Hétvégén egy ígéretes pályakezdő énekesnővel ismerkedhettek meg. Lovas Juci 20 éves énekes, dalszerző. 2021 óta ír saját dalokat, azóta egyszálgitáros koncerteket ad.

Az élet szép / La vita è bella // Bem mozi (2023. június 6.)

Roberto Benigni szeretetreméltó olasz klasszikusa, amelyben az álmodozó Guido és Dora meseszerű szerelmét mutatja be, majd családjuk drámáját a koncentrációs táborban.

Fekete Jenő // KOBUCI (2023. június 6.)

Hazánk blueséletének egyik meghatározó alakja ad szólókoncertet a Kobuciban. Saját dalok és feldolgozások a porondon.

Cseh Dávid-Király Dániel: Premier Bully + Apertúra hivatalos megnyitó (2023. június 7.)

Egy vidéki színház legújabb premierjén a vastapsot követően hiába invitálják, a rendező nem megy le meghajolni a színészeivel. Az előadást követő premier bulin lassan felszínre jönnek a próbafolyamat során elfojtott problémák. Színház a színházról az Apertúra társulat megnyitó díszelőadásán a Gólem Központban.

Szerda esti jazz a teraszon: Balázs Elemér Trió // Zsiráf Buda (2023. június 7.)

A megszokott italok és nápolyi pizza mellett, élvezzétek az együttlétet minőségi a dallamok szárnyán. Június 7-én Balázs Elemér triója segít nektek ebben.

Irodalom Éjszakája // Fővárosi Állat- és Növénykert (2023. június 7-9.)

Az idei háromnapos eseménynek a Fővárosi Állat- és Növénykert ad otthont. A népszerű létesítmény különböző pontjain 27 ország 2️7 szerzőjének művei hangzanak el a kései órákban a Vígszínház színészeinek előadásában, olyan arcát mutatva meg az Állatkertnek, amelyet a hagyományos látogatók aligha ismernek.

Spritz Festival // Botellón Terasz (2023. június 7-10.)

Június 7-10 között csak a képzeletetek szabhat határt a kedvenc italotoknak. Gondolj egy alkoholra és és a Botellón Teraszon megcsináljuk neked spritz verzióban, jéghidegen, egy kis napfénnyel fűszerezve.

Kertmozi – Esküvő a topon // Virág Benedek Ház (2023. június 8.)

A fiatal szerelmesek elindulnak megkeresni a menyasszony édesanyját, útjuk pedig a vadregényes Északi területre vezeti őket, ahol az érintetlen, lélegzetelállító táj várja őket. A belépés ingyenes.

Ünnepi Könyvhét (2023. június 8-11.)

Az év egyik legfontosabb irodalmi rendezvénysorozatára ebben az évben június 8–11. között kerül sor a Vörösmarty tér, a Vigadó tér és a Duna-korzó területén. A négynapos rendezvényt szabadtéri színpadi programok, könnyűzenei koncertek, dedikálások és a résztvevő könyvkiadók műsorkínálata színesítik.

Lógassátok a lábatokat egy hangulatos kerthelyiségben:

Kohlhaas // Apertúra – A Perpetuum Manufaktúra (2023. június 9.)

A részvételi színházi előadás kiindulási anyaga Kleist Kohlhaas Mihály című kisregénye, ami 1810-ben jelent meg először. Ahogy Babits Mihály fogalmaz, ez a mű „az igazságkereső ember örökérvényű tragédiája”.

Frenk akusztik // Virág Benedek Ház (2023. június 9.)

Frenk stílusát nehéz lenne behatárolni. Nem egyszerűen rock&roll, ennél jóval több: egyszerre érzelmes és dögös, sanzonos és populáris. Zenéjében felfedezhető pár ismerős hatás, de sikeresen vegyítve ezeket, saját stílust tudott kialakítani, amely a koncerteken is visszaköszön. Nagyvárosi éjszakák, David Bowie, Zappa, Elvis, korábbi és legújabb saját dalok, valamint feldolgozások is szerepelnek a koncert repertoárján.

Rosalia Borpiknik (2023. június 9-11.)

Júniusban újra Rosalia Borpiknik! A Városliget immár hagyománnyá vált nyárindító kerti partija, amely szédületes borfelhozatala mellett fantasztikus hangulatáról ismert, a június 9. és 11. közötti hétvégét színesíti meg, szokás szerint remek kísérőprogramokkal megtámogatva a gasztronómiai kínálatot. Amikor pedig már jóllaktunk a zene varázsa fogja magával ragadni a szívünket-lelkünket, ott lesz Molnár Tamás, Paulina, a Perrin, a Los Orangutanes is.

Duna Karnevál | több helyszínen (2023. június 9-17.)

Színes karneváli hangulatot varázsol Budapestre a június 9. és 17. között megrendezésre kerülő Duna Karnevál. Megelevenedik hazánk népzenei és néptáncos öröksége a főváros több helyszínén, emellett megismerhetjük a nagyvilág különböző pontjain megőrzött néptánchagyományokat.

Egyházzenei Fesztivál (2023. június 9-17.)

Második alkalommal rendezi meg Egyházzenei Fesztiválját a Haydneum – Magyar Régizenei Központ a budapesti Egyetemi templomban június 9. és 17. között. A nyáresti koncertek fellépői élvonalbeli hazai kórusok és zenekarok, műsoron XVII-XVIII. századi zeneszerzők művei.

10 millió Fa VIII. Országos Találkozó és nyílt családi nap (2023. június 10.)

Találkozhatsz a 10 millió Fa közösség drukkereivel, pártolóival, partnereivel, művészekkel. A fákkal együtt érzőkkel. És mindazokkal, akik kedvet éreznek egy színes és eseménydús nyári napon együtt ünnepelni. Fellépő vendégek: Kollár-Klemencz László, Geszti Péter és Váczi Eszter.

Társasjátéknap a terézvárosi Rózsa-kertben (2023. június 10.)

Szeretnéd kipróbálni a legújabb, legmenőbb társasokat, ráadásul profi játékmester segítségével? Menj és játssz a Rózsa-kertben, és hívd el a családtagjaidat, barátaidat is!

A. R. Gurney: Love Letters // Városligeti Szabadtéri Színpad (2023. június 10.)

A Love Letters című kétszemélyes színdarab az amerikai szerző egyik leggyakrabban játszott műve, amely mosolyogtató és könnyfakasztó jeleneteivel a világ számos színházában aratott már hatalmas sikert. Szereplők: Hernádi Judit és Gálffi László.

Nyárindító családi nap a Várkert Bazárban (2023. június 11.)

Koncertek, családi jóga, interaktív játszóház, kézműves-foglalkozás és tavaszi karikatúra készítés is várja a kicsiket és nagyobbakat a Várkert Bazár egész napos szabadtéri nyárindító családi kavalkádján.

Epreskerti mesék (2023. június 11.)

Rendhagyó, 2 órás sétára invitál június 11-én is az Imagine. Mindhárom napon 10:00-kor és 12:30-kor kapcsolódhattok be ugyanis az eldugott, mesebeli Epreskert meséibe. Ezen az alkalmon a séta élménye, a sétavezető magyarázatai és a színészi játék fonódik össze és egyfelvonásos, időutazó sétaszínház keretében nyújt bepillantást az Epreskertbe. Ne lepődjetek meg, ha belebotlanátok Jókai Mórba, Stróbl Alajosba vagy épp Sisibe!

Bolhapiac x Gyerekplacc x Cseresznyevásár (2023. június 11.)

Júniusban rendkívüli lom-mentő bolhapiac készül, ugyanis a Hunyadi tér programjához társul a Gyerekplacc és egy cseresznyevásár is.

Derítsétek fel a nyüzsgő Magdolnanegyedet:

Jazzelünk ✱ Slow Village // Pontoon (2023. június 12.)

Úgy beröffentik a nyarat a Lassúfaluval, hogy spontán gyulladásra gerjed minden a Pontoon fedélzetén.

Chico and the Gypsies // Margitszigeti Szabadtéri Színpad (2023. június 14.)

Vérpezsdítő hangulat, hatalmas buli, egy valódi nyáresti szórakozás! Ezt ígéri a Chico and the Gypsies koncertje. A legendás Gipsy Kings alapítója olyan világhírű slágerekkel érkezik majd, mint a Bamboleo, a Djobi, Djobi és a Ben Ben Maria. Zenekarával forró hangulatot idéz meg, újult erővel és friss hangzással.

Esti séta az állatkertben (2023. június 15., 29.)

Június 15-én és 29-én kulisszatitok-leleplező esti sétákat szervez a Fővárosi Állat- és Növénykert. A meghirdetett alkalmakon állatkerti szakvezetők kíséretében barangolhatjátok be az állatkertet, és a gondozók segítségével egészen közelről megismerhetitek az állatokat, továbbá máskor nem látogatható épületekbe is bebocsájtást nyertek. Az állatkert ajándékokkal és állófogadással is a látogatók kedvében jár. A további tudnivalókért kövessétek a lenti weboldalt!

A Mozgás Éjszakája // Hősök tere (2023. június 16.)

Június 16-án a budapestieket is lendületbe hozza a Mozgás Éjszakája. A sportfesztiválon 25 sportággal ismerkedhetnek meg díjmentesen a résztvevők. A helyszín a Hősök tere és a Városliget, ahol a zumbától a SUP-on át a sárkányhajózásig sok-sok izgalmas mozgásformát lehet majd testközelből megismerni. Legyen ez a jel, amire vártatok ahhoz, hogy aktívabb életet éljetek, vagy kipróbáljatok valami újat. A részvétel ingyenes, és a regisztráció akkor ajánlott, ha szeretnétek ötpróbapontokat gyűjteni.

Vingardium Borliget // Erzsébetliget (2023. június 16-17.)

A zöldellő Erzsébetliget remek helyszíne egy borospohárral a kézben beszélgetős, lazulós nyári délutánnak. Erről a június 16-tól 17-ig tartó Vingardium Borliget alkalmával személyesen is meggyőződhettek. A kétnapos eseményen 40 pincészet képviselteti magát, de lesz koncert, szabadulószoba és tértánc is.

Generali Gyerek Sziget (2023. június 16-18.)

Háromnapos fesztivállal indítja a vakációt a Generali Gyerek Sziget, a Hajógyári-sziget árnyas fái közt. Az ország egyik legnagyobb, ingyenes családi rendezvénye népszerű előadók koncertjével – többek között Halász Judit, az Apacuka és Gryllus Vilmos is a húrok közé csap a Nagyszínpadon – bábszínházzal, tánccal, vetélkedővel, sportprogrammal, zsonglőrökkel és artistákkal, ugrálóvárral, kézműves foglalkozásokkal és még rengeteg élménnyel várja a családokat, június 16-18 között, reggel 10-től este 18 óráig.

Gárdonyi Piknik (2023. június 17.)

Hangulatos koncertekkel, közösségi piknikkel és izgalmas workshopokkal készülnek az érdeklődőknek június 17-én a B32 előtt, a Gárdonyi téren. A Gárdonyi Piknik idén termelői piaccal újít be, és a Játszóház Projekt csapatának jóvoltából egész napos társasjátékkal is feldobják a színes programsorozatot.

Zenében szabadon – barokktól a jazzig – Koncert a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekarával (2023. június 17.)

A barokk zene a formák és harmóniák új világát hozta el a zenébe a 17. században, ahogy a jazz is a 20. században. Június 17-én a két „zenei végpont” találkozik, így percről-percre ugrálhattok majd közel 300 évet a zene világában.

Társasjáték Fieszta // Virág Benedek Ház (2023. június 17.)

Egész napos Társasjáték Fieszta a Virág Benedek Ház hangulatos belső tereiben és udvarán.

Son Lux // Dürer Kert (2023. június 18.)

A Son Lux a Reflektor Fesztivál után nem váratja sokáig a rajongóit: 2023. június 18-án ismét átkelnek az óceánon, hogy Budapesten játsszák el katartikus dalaikat a Dürer Kertben, hogy a lelkekig hatolhassanak filmzeneszerű látomásaikkal.

Országos Beatles Találkozó 2023 // KOBUCI (2023. június 18.)

Országos Beatles találkozó. A magyar Beatles fesztivál 2015 óta. Egy nap amikor minden a Beatlesről szól.

Dennis Kelly: Árvák // Marczibányi Téri Művelődési Központ (2023. június 19.)

Dennis Kelly kamaradrámája egy lebilincselő krimi történetén keresztül mesél az előítéletekről, a gyűlöletkeltésről, a társadalmi rétegek szétszakadásáról, a társadalomban pattanásig feszülő félelemről és bizonytalanságról, vagyis arról, ami a legjobban meghatározza a mindennapjainkat.

Dalos Pont ◎ metrókoncertek a Fővám téren (2023. június 21.)

A Fővám téri metróállomáson található Dalos Ponton minden héten szerdán 16 és 19 óra között metrókoncertekkel dobják fel a napodat.

Ezek a fiatalok! (1967) // Magyar Zene Háza (2023. június 21.)

Az első olyan magyar játékfilm, amely kifejezetten a korszak új ifjúsági szubkultúrájával foglalkozik. Persze a kor politikai miliőjének megfelelően nem annyira a valóságot, hanem annak a pártközpontban elképzelt égi mását mutatja be.

Mexican Food Festival Budapest // Botellón Terasz (2023. június 21-24.)

Június 21-24 között belekóstolhattok a fiesta művészetébe és sok-sok más finomságba a Botellón Teraszon.

Ujj Zsuzsi és Darvas Kristóf duó // Gödör (2023. június 22.)

A Gödör 20. évadából nem hiányozhat Ujj Zsuzsi sem. Darvas Kristóffal alkotott duójával egy igazán bensőséges koncertelőadás várható a szezon méltó zárásaként.

Kaltenecker – Markó + Subtones // A38 (2023. június 22.)

Ha június 22-én átadnátok magatokat a műfaji határokon átívelő zenei örömöknek, úgy az A38 Tetőteraszán lesz a legjobb helyetek. Kaltenecker Zsolt és Markó Ádám Európa-szinten is elismert duóprojektje és a Fonogram-jelöléssel büszkélkedő, közönségkedvenc Subtones dallamai izzítják aznap este a levegőt.

Sunset Tunes: Henri Gonzo // Mad Garden Buda (2023. június 22.)

Henri Gonzo, a Fran Palermo valamint a Henri Gonzo és a Papírsárkányok frontembere. Szóló produkciójában, hol akusztikus gitárt ragad és lábdobbal kíséri magát, de előfordul az is, hogy tangóharmonikán adja elő saját dalait, illetve feldolgozásokat is egy kissé melankolikus, mégis energikus műsor keretein belül. Henri bármilyen hangszert is ragad a kezébe, az biztos, hogy egy egyedülálló történet kerekedik az estéből.

Déri Miksa utcai dallamok – RETROM (2023. június 23.)

A Retrom zenekar 4 éve alakult autentikus roma zenét játszó fiatalokból, akik a hagyományőrző roma kulturális értékeket képviselik modern világunkban. Kiváló ritmusokkal, nagyszerű dallamokkal, eredeti roma nyelven szóló dalokkal varázsolnak el titeket.

Múzeumok Éjszakája // több helyszínen (2023. június 24.)

Június 24-én izgalmas meglepetésekre számíthat, aki felkeresi Budapest híres múzeumait, kiállítótereit. A kulturális terek a Múzeumok Éjszakája alatt az átlagos nyitvatartási időn túl is tárt ajtókkal várnak, és garantált, hogy nem lesz hiány egyedi attrakciókban. A különféle, érdekes és interaktív tárlatokra, valamint a kulisszatitkokat leleplező programokra a megszokott módon, egy karszalag megváltásával lehet majd bejutni. A részletes program június elejétől lesz elérhető az esemény weboldalán.

Csillagkapu a Svábhegyen – Szent Iván éji csillagtánc // Svábhegyi Csillagvizsgáló (2023. június 24.)

A Svábhegyi Csillagvizsgáló Csillagkapu programsorozatának egyik legizgalmasabb estéje június 24-én vár ránk. A csillagászati nyár beköszöntekor ünnepi hangulatú napvizsgálat vár ránk, megcsodálhatjuk a holdsarló és az Esthajnalcsillag romantikája az alkonyi égen, a First Craft Beer különleges kézműves sörei olthatjuk szomjunkat, és a szentjánosbogarak zöld lámpásai is csak nekünk világítanak!

SUP Budapest: Éjszaka a városon át (2023. június 24.)

A gyönyörűen kivilágított Budapest látványát június 24-én megcsodálhatjátok a Duna vizéről, egy SUP-deszkáról. A hajóforgalom elcsendesedését követően, 22 órakor a Római-partnál száll vízre a csapat, akik aztán együtt eveznek el a Kopaszi-gátig. Fontos, hogy mindenki gondoskodjon megfelelő kivilágításról, az eszközök miatt azonban nem kell aggódni, mert a nagyjából 15 km-es távot jelentő túrára regisztrálók számára a jelentkezési díj fejében minden (SUP-deszka, lapát, mentőmellény) biztosított.

Vár-barlangi séta (2023. június 25.)

Június 25-én megnyílnak a Budai Vár alatt húzódó, 3 km hosszú barlangrendszer látogatók elől eddig elzárt részei. A 1,5-2 órás séta a Szentháromság térről indul, a résztvevők ezt követően ereszkednek a mélybe, hogy ember és természet alkotta földalatti termek és folyosók hosszú során át fedezzék fel a vár eddig ismeretlen arcát. Fény derül továbbá arra is, hogy ezek a barlangüregek milyen szerepet töltöttek be az évszázadok során.

The Cult // Budapest Park (2023. június 27.)

A The Cult legutóbb 2017-ben járt Magyarországon a VOLT Fesztiválon, így érett már az ismétlés a kultikus brit zenekarból, akik 40 év után is képesek folyamatosan újat alkotni és olyan erős albumokkal tovább építeni a legendáriumot, mint a tavaly megjelent Under The Midnight Sun. A hazai közönség pedig egyből meg is ízlelheti az új albumot a The Cult lemezbemutató koncertjén június 27-én, a Budapest Parkban.

A Budapest Park egész nyáron izgalmas programokkal vár:

Óbudai Világzenei Hét // KOBUCI (2023. június 27. – július 1.)

Ismét itt az Óbudai Világzenei Hét ezúttal olyan előadókkal, mint Ferenczi György, Balogh Kálmán, a Csík Zenekar, a Besh o droM vagy a Boban Markovic Orkestar.

Margaret Island – vendégzenekar: Saya Noé // Budapest Park (2023. június 29.)

Van az úgy, hogy megőrül a szív – amikor mindent elveszít, vagy épp mikor a boldogságtól szakad meg. Menj el a Budapest Parkba június 29-én, és add ki magadból a dühöt, csalódottságot, feszültséget, küldd el messzire azt, aki bántott, aztán engedd el, vagy épp kiabáld a levegőbe a boldogságodat!

