40+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén – 2023. május 11-14.

Májusban is számtalan izgalmas hétvégi program vár benneteket Budapesten: fesztiválok, koncertek, kiállítások, séták, túrák, piaci élmények, családi programok – összeállításunkban mindből találhattok.

Többnapos hétvégi programok Budapesten

III. GinFest Budapest // Botellón Terasz (szombatig)

Budapest kedvenc dzsungele színültig telik jókedvvel és a kedvenc italunkkal, hiszen május 10-től 13-ig zenés-táncos kóstolóra hív a Kazinczy utcai Botellón Terasz. A tematikus rendezvényeiről híres belvárosi szórakozóhelyen ez alkalommal több mint 20-féle ginkülönlegesség kerül reflektorfénybe, melyeket izgalmas tonikváltozatokkal ötvözve töltenek a poharakba, így nincs más dolgunk, mint belekortyolni a nyárba. A belépés ingyenes, a helyszín pedig gyermek- és állatbarát.

BARTÓK BÉLA BÁL – utcazene fesztivál (csütörtök-szombat)

Három napig tartó – egyáltalán nem csak – zenei fesztivál, a Gellért tértől a Kosztolányi térig és vissza, a fantasztikus Bartók Béla út mentén.

Margó Irodalmi Fesztivál // Kristály Színtér (csütörtök-szombat)

Május 11. és 13. között várja az irodalom szerelmeseit a Margó Irodalmi Fesztivál, amely idén új helyszínen, a margitszigeti Kristály Színtérben kerül megrendezésre. Kültéri és beltéri könyvbemutatókon, beszélgetéseken, zenés programokon és dedikálásokon vehetünk részt. Minden program ingyenes.

Ludovika Fesztivál // Orczy Park (csütörtök-szombat)

Május 11. és 13. között szabadegyetemi programok, hazai és külföldi előadások, koncertek és bulik pezsdítik fel a Ludovika Campus környékének életét. A helyszín belső-Budapest egyik legnagyobb zöldterülete, az Orczy park, ahová előzetes regisztrációt követően várják a programok iránt érdeklődőket.

Budapest100 (csütörtök-vasárnap)

Május 11. és 14. között rendezik meg a Budapest100 építészeti-kulturális fesztivált, ami a körülöttünk lévő épített értékekre hívja fel a figyelmet. Idén az eseménysorozat Budapest 150 éves házait ünnepli, melyek sokszínű séták és interaktív programok keretében nyitják meg kapuikat az érdeklődők előtt.

Hajnali Hold // Hagyományok Háza (csütörtöktől)

Május 11. és 18. között több alkalommal megtekinthetjük a Magyar Állami Népi Együttes táncszínházi előadását, melynek középpontjában a Kárpát-medence néphagyományai állnak. A női lélek titkos, érzéki világáról szóló különleges produkciónak a Hagyományok Háza ad otthont.

FIESTA EN WESTEND // Westend Tetőkert (péntek-vasárnap)

Hamisítatlan tradicionális ételekkel és italokkal, pörgős, forró ritmusokkal és egyedi hangulattal várnak titeket a város felett.

3. Kürtőskalács Vigalom (péntek-vasárnap)

Május 12-14. között újra megnyílik a kürtőskalács rajongói előtt a Fővárosi Állat- és Növénykert kapuja, hogy kicsik és nagyok újra együtt kürtőskalácsozhassanak. Ahogyan már megszokhattuk, most is a gyermekes családok lesznek a fókuszban: bábszínházzal, mesemondókkal, kézműves foglalkozásokkal, arcfestéssel, zenével várják őket, de a nagyobbakra is gondoltak: színes zenei programokkal készülnek nekik. Ami sosem maradhat el a kínálatból: a kürtőskalács ízbombák, a kürtőskalácsból készült desszertek, a glutén-, tej-, és tojásmentes kürtőskalács, a kürtősbon, az Édesmaci Házicsokik, valamint idén különlegességként a pisztáciát is becsempészik a termékekbe. Ráadásként a Csináld magad! kürtőskalács standon bárki elkészítheti a saját kürtőskalácsát is.

Floralia – Római tavaszünnep az Aquincumi Múzeumban (péntek-vasárnap)

Római tavaszünnep vár az Aquincumi Múzeumban május 12. és 14. között! A régészeti park autentikus miliője ad otthont a 3 napos programsorozatnak, amelyen testközelből ismerhetjük meg a római hagyományokat. Zenés, táncos, gasztronómiai és színházi programokon keresztül elevenedik meg a történelem.

Emlékhelyek Napja (szombat-vasárnap)

A Nemzeti Örökség Intézete idén nyolcadik alkalommal hirdeti meg az Emlékhelyek Napját, melyen izgalmas programokkal várja a látogatókat több helyszínen.

Budapesti programok csütörtökön (2023. május 11.)

Kodachrome – Simon & Garfunkel Cover a Muzikum színpadán

A Kodachrome egy olyan akusztikus duó, ahol a jól ismert dalok, mint a Sound of Silence, a Mrs. Robinson vagy a Scarborough Fair Jobbágy Bence és Méhes Adrián előadásában szólalnak meg, közelebb hozva az örök érvényű Paul Simon dalokat a ma emberéhez.

Botellón Budapest – Szezonnyitóka

Elő a palackokkal, jó kedvvel, bőséggel és töltsétek fel az Eiffel teret meg egymást pozitív energiákkal! Mellé tánc és nagy mosoly a legkúlabb underground tánczenékre.

Pluto • SP bemutató @Ellátó

Szövegközpontú dalok romantikus kívülállókról, kóborló nagyvárosi hősökről. “Rockabilly lüktetés, chanson és ’90 évek repetitív alternatív rockjának egyedi keveréke.

Budapesti programok péntek (2023. május 12.)

Dörgő Mocskonyi // Gödör

Mocskonyi Dörgő első saját nagylemeze 2023. január 21-én jelent meg. Hallható rajta a letisztult egyszál gitáros dallamoktól a szívhez szóló pop-balladákon át, a pörgős rock’n’rollig mindenféle stílus. Most először lehet Budapesten a Gödör klubban koncert formában hallani a dalokat.

The Dark Side of the Moon 50 – Keep Floyding // Aquincum Polgárvárosi Amfiteátrum

Kompromisszummentes hangzás, robotlámpák, egyedi színpadkép és csodálatos hangulat jellemzi a Keep Floyding koncertjeit, ahol a lemezhű zenei megoldások keverednek az élőzene varázsával.

BOTB D.I.S.C.O. Classics 1973-1981 // Úri Muri

Három év után újra BOTB Disco Classics buli, ezúttal az Úri Muriban. A BOTB klub két rezidense leporolja a régi témába vágó 45-ös kislemezeket a 70-es évek elejétől a 80-as évek elejéig. Az amerikás Studio54 vonal és az európai kontinentális dizsi egyaránt képviselve lesz.

Szombati programok Budapesten és környékén (2023. május 13.)

Belvárosi sportnap az Olimpia Parkban

Ingyenes sportprogramok, kutyafesztivál, kézműves-foglalkozások, népi játszóház és meglepetéskoncert is vár benneteket szombaton az Olimpia Parkban.

benne: Belvárosi Kutyafesztivál

A belváros legnagyobb ingyenes kutyás rendezvénye, ahol családi programokkal hívják fel a figyelmet a felelős kutyatartásra és az árva állatok örökbe fogadására.

Bel-budai Piknik // Millenáris Park

Május 13-án nyárváró programcsokorból (koncertek, jóga, képzőművészeti kiállítás, és sok más) választhatnak a Széllkapu park látogatói. A Bel-budai Piknikre limitált számban előre előkészített kosarakkal készül a Nor/ma Grand és a Zsiráf Buda, de a saját kosaratokat is megpakolhatjátok a finomságaikkal.

Szivek dűlőséta

A séta során megismerhetitek a Pálos Gyógynövénykertet, a zöldellő veltelini tőkéket. Majd ebédelhettek az ültetvény mellett, a kisháznál és bort is kóstolhattok.

Pátyi Pincehegyi Nyitogató

Ha szeretnél kikapcsolódni, beszélgetni, finom borokat ízlelni, jó kávét inni, és mellette szuper ételeket kóstolni, akkor szombaton a Pincehegyen a helyed!

Balkonada találkozó és növénycsere

A Nagyvárad téri metrómegálló melletti padokkal ellátott, gondozott parkban kedvetekre cserélhetitek növényeiteket, leülhettek, cseveghettek, kinek mi tetszik.

Charity Fest // Dürer Kert

Budapest egyik jól ismert civil szervezete, a Budapest Bike Maffia szervezésében valósul meg május 13-án a Charity Fest, amelynek részeként színes programok hívogatják a családokat a Dürer Kertbe. A bográcsos ebédet civil szervezetek főzik, azaz, ha a fesztiválon ebédeltek, nemes célt szolgáltok.

IX. szemétszedés a Városmajorban

Május 13-án tisztítsátok meg együtt a Városmajort, majd a munka végeztével hűsítsétek le magatokat egy frissítő limonádéval a Majorkában.

Csillagkapu a Svábhegyen – Tavaszi galaxisok parádéja! // Svábhegyi Csillagvizsgáló

Különleges programsorozattal invitál az univerzum felfedezésére a Svábhegyi Csillagvizsgáló. Az áprilistól októberig tartó, Csillagkapu nevű rendezvény keretében a kupola távcsőóriása mellett több észlelőhelyen tucatnyi hordozható csillagászati távcsövet bocsátanak az érdeklődök rendelkezésére. A látogatók emellett mikroszkóppal vizsgálhatják meg a meteoritok szivárványszínben pompázó kristályait, és lombikba zárt „űrparfümöket” szagolhatnak meg.

Nyeső Mari klubkoncert a Fészek Művészklubban

Műsoron új és rég elfeledett Nyeső Mari dalok egy szál gitárral.

Lash & Grey // Opus Jazz Club

A lélek legrejtettebb húrjait rezdíti meg Kristin Lash és Jakob Grey alternatív ének-gitár duója, a Lash & Grey május 13-án az Opus Jazz Clubban. Dalaikba elegánsan csempészik be a jazz és a soul hatásait, különlegesen személyes történeteik pedig mindenkit elvarázsolnak.

Message To Hendrix Back to Muzikum

Feszes tempók, harapós gitár-riffek és magas fokon izzó energia az első daltól az utolsóig, mindez átitatva Jimi Hendrix szellemével.

Beat Dis koncert a Gödörben // support: Lucrecia Protellor

A Beat Dis zenekar 20. születésnapját ünnepli. Ennek apropóján a csapatban megszületett a gondolat, hogy újra felveszik a lantot és méltóképpen megünneplik a jubileumot. A tervezésből cselekvés lett és januárban, 8 év után kidobták legújabb albumukat, amely a Beaten by the Rain címet viseli. A többi albumukat is meghatározó masszív hangzás tovább ért az idők során és még mélyebb rétegeket szakít fel.

Be Massive Party x Marriott Hotel Panorama Hall

A Marriott Hotel panoráma terméből gyönyörű Budapesti panorámára tárul elétek. Itt tartja következő partyját az idén 20 éves Be Massive.

Angyalok útján – Esti zseblámpás, zenés hangulatséta // Fiumei úti sírkert

Május 13-án zseblámpás, zenés hangulatsétát indítanak a Fiumei úti sírkertben, amely a magyar irodalom jeles képviselői mellett történelmi személyiségek és hazai hírességek nyughelye. A két időpontban (22 és 23 órakor) kezdődő program ideje alatt idegenvezető nélkül, énekszó kíséretében vonulhatunk egyik állomástól a másikig. A 40-45 perces séta az Angyalok útján vezet, és egy-egy kivilágított, művészi értékű angyalszobornál áll meg. A részvétel ingyenes, a zseblámpát a szervezők biztosítják.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2023. május 14.)

Nyitjuk a szezont az Árasztó-parton!

Facebook-esemény >>

Ezen a túrán természetes közegben mutatják meg az élővilág iránt érdeklődő 8-12 éves gyerekeknek, hogy milyen az élet az erdőkben, vizekben és ezek környezetében, ahogyan azt is, hogy mennyire fontos ezek védelme és érintetlensége.

VI. Buborék Brunch & Separé // Törley Pezsgőmanufaktúra

Élvezzétek a különleges ízeket és párosítsatok hozzá izgalmas buborékos italokat! Lesz látványfőzés, sabrage workshop, és pezsgő vakkóstoló verseny is várható. A hangulat fokozásáról most is DJ gondoskodik majd.

Hangfürdős Meditáció

Csoportos hangfürdős meditáció, ahol megtapasztalhatjátok a gongok és a himalájai hangtálak által keltett nyugtató és harmonikus hangrések pozitív hatását.

Recirquel: IMA // Müpa Budapest

Április 28-tól újra látható a Müpában a Recirquel nagy sikerű IMA című produkciója. A Vági Bence rendezte immerzív színházi előadás során a nézők a produkció részévé válva léphetnek ki a földi lét valóságából. A látogató különleges érzéki és tudati állapotba kerül: a millió fényponttal, valamint hanggal megformált, az univerzumot idéző térben az artistaművészekkel együtt lebegve fedezheti fel a lélek rejtett útjait. A produkció június 3-ig összesen 86 alkalommal látható a Müpa mellett felállított különleges sátorban.

CSET FESZT: Kutyabaj – budapesti bemutató

Samuel Bailey díjnyertes darabja egy szívbemarkoló történet rengeteg humorral azokról a fiatalokról, akiket a társadalom hiába zár ki magából, egy új élet lehetőségével térhetnek vissza.

