5 hangulatos piknikhely Budapesten napsütéses tavaszi napokra

Ha elkerülnétek a tömeget a Normafán, vagy már unjátok a Filozófusok kertjét és a Margitszigetet, fedezzétek fel a kevésbé ismert helyeket a városban, ahol békés környezetben kapcsolódhattok ki a kellemes tavaszi és nyári napokon!

Kis-Sváb-hegy

A Svábhegy kistestvérének tartott Kis-Sváb-hegyet a Déli pályaudvartól és a Széll Kálmán térről is könnyen megközelíthetitek busszal, a gyönyörű, polgári villaépületek között kanyargó út tetején pedig egy mesebeli zöldterület vár titeket. Az 1978-ban létesített parkerdő az itt található ritka és védett növények miatt természetvédelmi oltalom alatt áll, ám a fákkal körülölelt plató kiváló helyszín lehet a piknikezéshez nappal és akár sötétedés után is. Az itt töltött idő alatt egy egész más szemszögből szemlélhetitek a várost, hiszen a csakis a közelben lakók által ismert helyszínről bámulatos kilátás nyílik Budapest ikonikus részeire.

Hűvösvölgyi Nagyrét

A Széll Kálmán térről egy rövid villamosúttal könnyen megközelíthető füves placc mindig is népszerű volt a piknikezők körében, ám az elmúlt évek felújításai során még több élménnyel párosíthatjátok a kikapcsolódást. A nagy, tágas tér tökéletes hely arra, hogy leterítsétek pokrócaitokat és akár egy nagyobb társasággal is kényelmesen, messze másoktól falatozzatok, ha pedig megmozgatnátok magatokat közben, kipróbálhatjátok a kézilabdapályát is. A legkisebbeket sem kell félteni, hiszen ők sem fognak unatkozni, ha veletek tartanak, hiszen a tematikus játszótéren szobrászművészek alkotásain keresztül, játszva ismerkedhetnek meg a helyi növény- és állatvilággal.

Vérmező

A dimbes-dombos Tabán szívében, a város meghatározó történelmi épületeinek és helyszíneinek ölelésében található közpark Krisztinaváros egyik leghangulatosabb zöldterülete, ha egy kis feltöltődésre vágytok a monoton mindennapok során. Annak ellenére, hogy a város szívében helyezkedik el, igazi kis nyugalom szigeteként emlegetik, ahol gyakorlatilag minden megtalálható a felejthetetlen piknikezéshez: letelepedhettek a ligetes fák ölelésében megbújó padokon, vagy pokrócokat kiterítve lehuppanhattok a füves placcok egyikén is, ha pedig meg is mozgatnátok magatokat, sétálhattok egyet a Budai Várban is.

József-hegyi kilátó

Ha egy igazán eldugott gyöngyszemre vágytok, ahol garantáltan nem kell harcolni a pokróchelyekért, vegyétek célba a József-hegyi kilátó mellett elterülő zöld placcot, ami a környéken található látnivalók között rejtőzik. A kilátó házakkal övezte területen fekszik, így könnyen megközelíthető akár autóval is azoknak, akik nem másznák meg a meseszép, ámde meredek utcákat, a kisebb bástyának tűnő építmény bal oldalán pedig egy tágas zöldterület található. A fűben ücsörögve elképesztő panoráma nyílik a városra: napos időben a Megyeri hídtól a Rákóczi hídig egyszerre látható a Duna összes budapesti hídja.

Árpád-kilátó

Amennyiben a füves placc helyett vadregényesebb környezetre vágytok, és a plédet lecserélnetek padokra és asztalokra, vegyétek célba a Budai-hegyek egyik gyöngyszemének tartott Árpád-kilátót, ahol tűzrakóhelyek biztosítják a tökéletes kikapcsolódást. A város központi helyeiről busszal könnyen megközelíthető helyszínt az Országos Kéktúra vonala is érinti, így akár összeköthetitek a kellemeset a hasznossal, és egy nagyobb túrát is beiktathattok a piknikezés mellé. A zavartalan pihenéshez csodálatos látvány is társul, hiszen a padokon csücsülve gyakorlatilag az egész város elénk terül: többek között tökéletesen látszik a hidakkal tarkított Duna, a Parlament épülete és a Gellért-hegy is.

