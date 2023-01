40+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén – 2023. január 19-22.

Januárban is pörög a főváros: számtalan izgalmas hétvégi program vár benneteket Budapesten. Koncertek, színházi előadások, filmvetítések, kiállítások, séták, túrák, piaci és gasztroélmények – mindből találhattok válogatásunkban. Ráadásul most vasárnap lesz a magyar kultúra napja is, amire korábbi cikkünkben ajánlottunk programokat.

Többnapos hétvégi programok Budapesten

MyFrenchFilmFestival 2023 (egész héten)

9 egész estés filmmel és 17 rövidfilmmel érkezik idén ismét a MyFrenchFilmFestival a Cinegóra január 13. és február 13. között. Idén hat tematikus blokkban szerepelnek a válogatott filmek, az alkotások mindegyike angol és francia felirattal érhető el, hat film pedig magyar felirattal is nézhető. Az alkotások számtalan nagy filmfesztiválon jártak, a 26 alkotás közül pedig februárban nemzetközi zsűri díjazza majd a legjobbakat.

Tex-Mex város avagy GasztroFesztivál a Terezában (csütörtök-vasárnap)

Ez a közkedvelt regionális konyha némiképp eltér az autentikus mexikói vonaltól, de magában hordozza annak sajátosságát. A TEX Texasra, a MEX pedig Mexikóra utal, tehát egy amerikai-mexikói fúzióba kóstolhattok bele. Burrito, empanada, enchilada, fajita, guacamole, jalapenos, nacho, salsa, taco, tortilla és akkor még az italokról nem is esett szó.

Budapesti programok csütörtökön (2023. január 19.)

Imi, mondj egy verset! – Csuja Imre önálló estje // Eötvös10

A sokak által kedvelt színművész most az Eötvös10 közönségét kápráztatja el verstudásával, miközben egyedi hangulatot teremt. A műsorban József Attila, Kosztolányi Dezső, Ady Endre, Radnóti Miklós, Arany János versei hangzanak el, valamint Babits Mihály Jónás könyve. Terézvárosi lakosoknak ingyenes.

Hodworks & Dollár Papa Gyermekei: Kabaré

Eljött az ideje a kabaré felélesztésének. A Hodworks és a Dollár Papa Gyermekei nem is habozik megtenni ezt.

Páratlan párok – az operett történetéből

Folytatódik Bősze Ádám és László Ferenc közös kortárskereső sorozata. A Páratlan párok új évada ezúttal az operett nagy alkotóinak, kiemelkedő személyiségeinek sorát fogja bemutatni, bebarangolva az operett soknemzetiségű birodalmát és eljutva még e szerteágazó műfaj földrajzi és esztétikai határterületeire is. Így a hungarikum, illetve monarchikum gyanánt emlegetett bécsi-budapesti operett-tradíció mellett szó esik majd a műfaj másik két meghatározó vonulatáról, vagyis a francia és az angolszász operettről is. Az időben haladva pedig az operett feltűnésétől a műfaj arany- és ezüstkorán át a sorozat elér majd a dzsessz- és a szocialista operettek zsáneréhez, egyszersmind a musical kezdeteihez is.

Tabán Blues – A Talány akusztik irodalmi koncertje

A formáció – amely korábban a Jókai Anna Szalonban, az óbudai Krúdy-negyedben, a Belvárosi Fesztiválon, majd a Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum kertjében is koncertszínházi produkcióval lepte meg a publikumot –, vonzódik a különleges helyszínekhez. Gyakran lépnek fel romkocsmákban, boresteken, „elhagyott” mozikban, tanintézményekben, vagy olyan, a nagyközönség felé csak ritkán kaput nyitó kultuszhelyeken, mint amilyen a Nyugati pályaudvar Királyi váróterme.

Budapesti programok pénteken (2023. január 20.)

Az olvasás éjszakája a Francia Intézetben

Libabőr, heves szívdobogás, légszomj… Ha érzetetek már hasonlót olvasás közben, amikor reszkető kézzel lapoztatok a következő oldalra, ahol egy újabb hátborzongató részletre derül fény, menjtek el a Francia Intézet médiatárába, és töltsétek ott az első Olvasás éjszakáját – sejtelmes sötétben. Félelmetes (klasszikus és kortárs) szövegekkel és zenével várnak titeket egy kis közös irodalmi borzongásra.

Harmónia Jazzműhely: Szakcsi Jr. Trió – lemezbemutató // BJC

Szakcsi Jr. vagyis Ifj. Szakcsi Lakatos Béla lendületes, leleményes és lehengerlő exponense a bop zongora stílusnak. 2006-ban a Szakcsi Generation with Jack DeJohnette and John Patitucci albumon is bebizonyította, hogy milyen következetesen képviseli a nagy név által megkövetelt színvonalat és méltó partnere volt világhírű amerikai zenésztársainak. Most jött ki várva-várt új albuma, melyet élőben élvezhet a közönség.

Százféle változatban – Koncert Cseh Tamás születésének 80. évfordulójára

Öt fiatal, egy színész és négy zenész, összeállt, hogy elzenélje a kedvenc dalait Cseh Tamástól.

Jégdiszkó w/ Thomas – Budapest Park

Január 20-án este ismét DJ Thomas mixeli a számokat a koritok alá. Fények, kamera, jégdiszkó a Parkban!

Kínai újévi program a Tavaszünnep jegyében

A Budapesti Kínai Kulturális Központ január 20-án elhozza a kínai Holdújév ünnepi hangulatát a budapesti lakosok számára. Kínai csomózás, lampion készítés, oroszlántánc, tradicionális Ku-cseng és pi-pá zenei performansz, valamint egy női kóruselőadás is vár itt benneteket.

Kamaracsütörtök: Trio Squelini & Csókás Zsolt

Az etno-jazzt és kortárs kamarazenét játszó, különleges hangszer-összeállítású Trió Squelini zenészei különböző felállásban (Tin Tin Q, Ektar Szőke Quartet stb.) évek óta muzsikálnak együtt s számtalan lemezen szerepeltek már közösen. Az eleinte alkalmilag fellépő Trio Squelini formációjukkal 2014-ben Campiello/Terecske címmel lemezt készítettek, s ennek megjelenése óta rendszeresen koncertező csapattá váltak.

KISS Forever Band / Iron Maidnem / Hollywood Rose

Három nagyszabású tribute zenekar egy este a Barba Negra Red Stage színpadán.

Szombati programok Budapesten és környékén (2023. január 21.)

Holdvilág-árok túra

Az Arany Hegy Alapítvány idei első túráján a gyönyörű Holdvilág-árokba látogathattok el. Egy viszonylag rövid, de annál szebb körtúrán ihattok majd bő vizű forrásból és élvezhetitek a téli erdő szokatlan csendjét és nyugalmát is.

Magbörze – Zöldülő Terézváros szezonnyitó

Az eseményen a PlantTogethertől személyre szabott tippeket kaphatsz a sikeres zöldítéshez, és választhatsz három növényt is, aminek a magjából csomagolnak neked egy szezonra valót. Vidd el felesleges vetőmagjaidat, és ismerkedj a többi hobbikertésszel! Cseréljetek tapasztalatot és magokat!

Kínai Holdújév ünnepe oroszlántánccal a Római parti piacon

A kínai újév alkalmából soha nem látott, különleges kis programok (kalligráfia, maszkfestés, oroszlántánc, tai chi bemutató) érkeznek a Római parti piacra.

Csodás szállodák, régi történetek

Hotel Continental, Hotel Nemzeti: két bejárás egy sétában. Találkozzatok Blaha Lujzával, és ismerkedjetek meg a hoppon maradt Rigó Jancsi nászútjának történetével! Nem csak hallhattok róla, de meg is kóstolhatjátok a híres süteményt ott, ahol azt először elkészítették.

Kultúraválasztó – a magyar kultúra napja alkalmából

A Virág Benedek Ház a Magyar Kultúra Napja alkalmából több művészeti ágba is bepillantást enged. Kipróbálhatjuk a festészetet, vagy táncolhatunk közösen saját testünk ritmusára Grecsó Zoltánnal, improvizálva kipróbálhatjuk a színházat Tárnoki Márk vezetésével, Kis Kata Linda segítségével egy napra fotóművésszé válhatunk, trükköket, tippeket kaphatunk a fényképkészítésről, vagy éppen a másik oldalról nézve modellt is állhatunk a fotósnak korabeli ruhákban. Ezen kívül többféle hangszer is kipróbálható lesz a nap folyamán a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola vezetésével.

Borkorcsolya – Etyeki Piknik 12

Kóstolj bele igazán jóízűen az új évbe, raktározz be a finom téli falatokból az etyeki Gasztrosétányon! Január 21-én, az év első Etyeki Piknikjén jól fog csúszni a sokféle gőzölgő forralt bor, tea, puncs, grog, forró csoki. Nem hiányozhatnak mellőlük a gasztromeglepetések sem: akár a disznótoros, akár a szarvaspörkölt híve vagy, a megfelelő harapnivaló borpárosítással várnak rád a helyszínek. Falatozás közben hallgathatsz jazzt élőben vagy lemezen, de hüttés harmonika is gondoskodik a szívmelengető etyeki alaphangulatról.

I. Craft Beer Budapest 2023/01/21

Először kerül megrendezésre ez a különleges esemény, ahol a budapesti kraft sörfőzdék bárjai fognak össze és csinálnak egy nagy közös ünneplést.

Gyilkosság Vacsorára – Logikai Társasjátékest

Az amerikai szesztilalom korában járunk, helyet foglaltok a Don asztalánál, de mielőtt kiérhetne az első fogás, gyilkosság történik. A Ti feladatotok, hogy kinyomozzátok, mi is történt a vacsora alatt: két óra és az asztaltársaságotok segítsége áll rendelkezésetekre, hogy megfejtsétek a fogásokkal felszolgált logikai rejtvényeket. Összefogva talán már a desszert előtt megtalálhatjátok a gyilkost.

Januári Kraft Kézműves Vásár @ Szimpla Kert

Új év, de a megszokott tarkabarka választékkal vár a kreativitás legjavát kínáló kézműves vásár. Lakberendezés, ékszer, játék, ajándékok és mindenféle kézzel készült egyéni termék, amivel szebbé és fenntarthatóbbá teheted az életet. Hozzá a Szimpla Kert széles italválasztéka és nagyszerű muzsika is dukál.

Bem Birthday – szülinapi titkos vetítés

Január 21-én lesz pontosan 7 éves a Bem Mozi ebben a formában, ennek örömére szerveznek egy meglepetés vetítést az igazán bevállalós nézők részére.

Üvegfal – Gryllus Dorka és Simon Kornél zenés szövegszínházi előadása

Az Üvegfal Léna és Péter örvényszerű házasságát meséli el, a feleség és a férj szemszögéből egyaránt. Lassan, lépésenként bomlik ki és válik világossá, hogy valójában egy érzelmileg bántalmazó kapcsolattal állunk szemben. Miért csinálja Péter? Miért hagyja Léna? Mi ez a gyakran eszméletvesztésig pörgő tánc? Szeretet, szerelem hajtja? Vagy ezeknek épp valamiféle ellenkezője. Miért választjuk azt, akit választunk, sokszor szinte teljesen vakon?!

Budapest Roller Disco – The 80’S Never Die

A Budapest Roller Disco ismét elhozza nektek a 80-as évek legpörgősebb slágereit. A Bakelit Multi Art Centerben várnak titeket a már megszokott hangulattal.

Lead Zeppelin XIX. születésnapi koncert // Muzikum

A Lead Zeppelin zenekar közel két évtizedre tekint vissza. Megalakulásuk óta mindössze egyszer volt tagcsere. Az alapító tagok mellett – Vörös Gábor, Sipeki Zoltán, Gerdesits Ferenc –, az énekesi poszton először Sághi Kálman, majd 2016 óta Körmendi Roland brillírozik. A zenekar hitvallása a Led Zeppelin-dalok lehető legélethűbb prezentációja; miközben az improvizációs részekben, -betétekben mindenki hozzáadja a saját zenei világát. Ez a kötetlen muzsikálás várható a Muzikum színpadán január 21-én is.

Beat Dis 20! – Beaten by the Rain lemezbemutató és visszatérő koncert // Akvárium

A Beat Dis zenekar 20. születésnapját ünnepli. Ennek apropóján a csapatban megszületett a gondolat, hogy újra felveszik a lantot és méltóképpen megünneplik a jubileumot. A tervezésből cselekvés lett és 8 év után kidobják legújabb albumukat, amely a Beaten by the Rain címet viseli.

Midnight Music Fischer Ivánnal

Kerekedjetek fel barátaitokkal vagy családtagjaitokkal, és éjszakázzatok Mahler 9. szimfóniájával egy kényelmes babzsákon ülve. Fischer Iván karmester most is izgalmas és szórakoztató kommentárral készül.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2022. január 22.)

Gyermekvasút – a kulisszák mögött

Január 22-én vasárnap nyílt napot tart a Gyermekvasút a Széchenyi-hegyi végállomáson. 10 és 16 óra között várják színes programokkal a kisvasút világa iránt érdeklődő gyerekeket.

Pancs termelői piac és közösségi ebéd

Az Élesztőház udvarán szerveződik egy a magyar őstermelőket felsorakoztató közösségi piac. Olyan termelők kínálják portékáikat, akiknek fontos a természettel való összhang.

Brunch + Hot Sale a Greenhabitben

Ismét hedonista brunchra hívnak titeket, ahol a fogasokon a ZAUMI fürdőruhái, MARI jógaszettjei és szőnyegei, és a 320dtla sportcuccai között nézelődhettek, amiket fel is tudtok majd próbálni.

A sivatag növényei – tematikus szakvezetés az Elte Füvészkertben

A séta során, hogy megismerhetitek a sivatagi táj változatosságát, és azt, hogy az ott élő növények miképp alkalmazkodtak a mostoha körülményekhez és hogyan hódították meg ezt a szélsőséges vidéket.

III. Beer Market sörpiac és találkozó a Madhouseban 01/22

Kicsit szakmai, de leginkább baráti sörpiac, -fesztivál és találkozó az Anker közben.

Kitolás – Lengyel Tamás egyszemélyes vígjátéka

Ebben az apanevelő előadásban szó lesz a terhesség különböző fázisairól, a magzattelepátiás kommunikációról, a babakocsivásárlás traumáiról, levakarhatatlan nőrokonokról, a szabadban szoptatás férfiakra gyakorolt hatásairól, a játszótér szellemeiről és a nagy mennyiségben hallgatott Gryllus Vilmos dalok mentálhigiénés következményeiről.

Szomszédunk, Cseh Tamás (80) // BÉLA

Csendes, meghitt, családi este Víg Mihállyal és Havai Gáborral a Béla báltermében nagyon limitált ülőhelyekkel, Cseh Tamás és Bereményi Géza legfontosabb dalaival.

Magyar kultúra napja a Néprajzi Múzeumban

Párhuzamosan zajló gyerek- és felnőtt programok a Néprajzi Múzeumban a magyar kultúra napja alkalmából.

Lenkke a Központban

Fehér Lili, azaz Lenkke_ általában akusztikus gitár+ének kombóval szokott fellépni. Egy ideig utcazenélt, az utóbbi időben pedig már szervezett koncerteken, eseményeken hozta a hangulatot. Akusztikus feldolgozásai mellett sok időt fordít saját elektronik-alterpop zenéire, amelyeket most először fog elektronikus formában előadni.

