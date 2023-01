10 különleges program 2023-ban Budapesten a magyar kultúra napja alkalmából

A magyar kultúra napja alkalmából 2023-ban is számtalan izgalmas program vár titeket Budapesten. Ezek közül szemezgettünk ki olyanokat, melyek még nem teltházasak.

Imi, mondj egy verset! – Csuja Imre önálló estje // Eötvös10 (2023. január 19.)

A sokak által kedvelt színművész most az Eötvös10 közönségét kápráztatja el verstudásával, miközben egyedi hangulatot teremt. A műsorban József Attila, Kosztolányi Dezső, Ady Endre, Radnóti Miklós, Arany János versei hangzanak el, valamint Babits Mihály Jónás könyve. Terézvárosi lakosoknak ingyenes.

A magyar kultúra napja a Klebelsberg Kastélyban (2023. január 20-22.)

A Klebelsberg Kastély január 20-22. között meghirdetett ingyenes programsorozata felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt kínál programokat a magyar kultúra napja alkalmából. A hétvégi rendezvénysorozat nyitóeseményén „A színház igazsága” címmel rendeznek kastélybeszélgetést a Nemzeti Színház két művészével; Szűcs Nellivel és Trill Zsolttal – a beszélgetés háziasszonya Mohácsi Szilvia. Január 21-én a „Silencio transeo – A XX. század elhallgatott irodalma” című előadást láthatják az érdeklődők Pataki András rendezésében. Vasárnap délután pedig a gyermekeket várja Écsi Gyöngyi mesemondó a Kastélymesék sorozat keretében „Angyalbárányok” című előadásával.

Magyar kultúra napja 2023: Kis éji Zene // Csili Művelődési Központ (2023. január 21.)

Versek, népdal-átdolgozások, burleszkek, zenei csemegék. 75 perc vers és zene új köntösben Kálloy Molnár Péter színész, rendező, zeneszerző és Farkas Izsák hegedűművész előadásában.

Kultúraválasztó – a magyar kultúra napja alkalmából (2023. január 21.)

A Virág Benedek Ház a Magyar Kultúra Napja alkalmából több művészeti ágba is bepillantást enged. Kipróbálhatjuk a festészetet, vagy táncolhatunk közösen saját testünk ritmusára Grecsó Zoltánnal, improvizálva kipróbálhatjuk a színházat Tárnoki Márk vezetésével, Kis Kata Linda segítségével egy napra fotóművésszé válhatunk, trükköket, tippeket kaphatunk a fényképkészítésről, vagy éppen a másik oldalról nézve modellt is állhatunk a fotósnak korabeli ruhákban. Ezen kívül többféle hangszer is kipróbálható lesz a nap folyamán a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola vezetésével.

Népmese vetítés, kiállítás és meseszínház a magyar kultúra napján // Cinema MOM (2023. január 22.)

A program keretében a Kecskemétfilm 2002-ben készült Magyar népmesék sorozatának Cerceruska című epizódját láthatják a gyerekek a MOM Park mozi emeleti folyosójának kivetítőjén, s hozzá kapcsolódva egy érdekes kiállítás is megtekinthető a rajzfilm képeiből, melynek kurátora az epizód rendezője, Horváth Mária. A kiállításmegnyitó után kézműves foglalkozásra is invitálják a gyerekeket, szülőket, nagyszülőket. Ezután a Marcipán cica (és az oroszlánság) című élőzenés bábmese-koncerttel zárul a programsorozat.

Szabó Magda: Agyigó // Kettőspont Színház (2023. január 22.)

A Gózon Gyula Kamaraszínház előadása Szabó Magdát, mint lírikust állítja középpontba. A Für Elise, a Megmaradt Szobotkának című kötetekből, illetve a Szüret című verseskötetből válogattak, amelyekben különleges önvallomásokat és önelemzéseket oszt meg az olvasóival. Nagyváradi Erzsébet érzelmekben gazdag, drámai erejű alakítása és Vasicsek János zenéje és különleges hangja szinte misztikus erővel idézik meg a maga teljes emberi valóságában Szabó Magdát.

A VERS – Himnusz200 / Várkert irodalom (2023. január 22.)

Idén éppen 200 éve tisztázta le Kölcsey Ferenc költő a Himnuszt szatmárcsekei otthonában. Kölcsey 33 éves volt, amikor a verset megírja – a nemzeti újjászületés hajnalán. De mindez irodalomtörténet – azt igyekeznek megfejteni ezen az irodalmi programon, hogy mit üzen nekünk ma, 2023-ban ez a vers? Egy versnek legalább kétszáz élete is van – és ahány pálya, annyi fókusz, értelmezés.

Megidézett Kárpátalja – Hágókon innen és túl // Hagyományok Háza (2023. január 22.)

A Megidézett Kárpátalja, Hágókon innen és túl című előadás a magyar színpadi néptáncművészet történetében először mutatja be egy antológia keretében a Keleti-Kárpátokban és annak előterében, Kárpátalján élő népek: magyarok, ukránok, ruszinok, románok, cigányok, zsidók, sokszínű és gazdag tradicionális kultúráját. Felmutatva mindazt, ami e népek hagyományaiban közös és mindazt, ami nemzeti sajátosság. A hangsúlyt azonban a közös gyökerekre helyezve, szemléletesen érzékeltetve a közös történelmi múltból származó törvényszerű hasonlóságokat.

Nekünk írták a dalt! – A magyar populáris zene hőskora és társadalmi hatásai (2023. január 22-től)

A magyar popzene minden nemzedék életében jelen van. A Magyar Zene Háza 2023. január 22-én nyíló időszaki kiállítása igazi időutazást ígér egy olyan korba, ami minden bizonnyal sokaknak ismerős, talán nosztalgikus, de mindenképpen megkerülhetetlen.

Mi a magyar kultúra? – beszélgetés a magyar kultúra napja alkalmából (2023. január 23.)

Sokszor beszélünk magyar kultúráról, de mit is jelent ez valójában? Mitől lesz valaki magyar? Milyen sajátosságai vannak művészetünknek, irodalmunknak, és ma, a globalizáció világában hogyan őrizhető meg a nemzeti identitás? A Scruton V.P. vendége lesz Ugron Zsolna József Attila-díja író és ifj. Csoóri Sándor zeneszerző, Fonogram díjas előadóművész. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

