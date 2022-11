Hihetetlen sok izgalmas téli program vár Budapesten 2022 decemberében: Mikulás-napi gyerekprogramok, adventi, karácsonyi koncertek, vásárok, adománygyűjtések, szilveszteri bulik. Csak győzd végigolvasni válogatásunkat!

Westend Winter Wonderland (egész hónapban)

Varázslatos téli csodavilág fogadja a Westend Tetőkertbe látogatókat decemberben is. A főváros felett berendezett karácsonyi helyszínen korcsolyapálya, mesebeli körhinta, food truckok és fűtött sátor várja az ünnepekre hangolódni vágyókat. Természetesen a téli csemegék sem hiányozhatnak a kínálatból, melyeket a különleges programok, koncertek, kézműves foglalkozások és jégtáncbemutatók előtt, közben és után is jólesik megkóstolni. A körhinta használata a gyermekek számára ingyenes, a programokon való részvétel pedig mindenkinek a Westend applikációból letölthető kuponokkal.

Facebook-esemény >>

Budapest Park Jégvilág (egész hónapban)

December 1. és január 31. között ismét téli mesebirodalommá változik a Budapest Park, ami immáron 1500 négyzetméteres koripályával, továbbra is hangulatos jégfolyosóval, különleges, téli étel- és italkínálattal, káprázatos, filmbe illő fényekkel és a legparkosabb zenékkel várja a látogatókat. Az idén még nagyobb területen elhelyezkedő korcsolyapálya mellett a szervezők ráadásul számos újdonsággal is készülnek, amit már most hétvégén megtapasztalhattok.

Facebook-esemény >>

Hello Buda Winterland (egész hónapban)

A Hello Buda gasztroudvar már november közepén varázslatos téli birodalommá alakult át, amit január 8-ig a hét minden napján kiélvezhetünk. Azért két csúszás között érdemes hódolni a gasztroélményeknek is, amelyekkel négy étterem, a Crunchy, a Waffle Dog, a Meraki és a Cafat jóvoltából gazdagodhatunk. Az új gasztrokínálatnak, a téli programoknak és az isteni lélekmelengetőknek köszönhetően biztosan nem fogtok fázni. Hangolódjatok a karácsonyra a budai dombok lankái között!

Facebook-oldal >>

MikulásGyár koncertek // Városháza park (2022. december 2-4.)

Délelőtt gyerekzenekarok muzsikálnak, délután pedig óránként váltják egymást a magyar sztárok a Városháza téri színpadon. A rendezvény ingyenes.

Részletes program >>

Városligeti Mikulás Tájfutás (2022. december 3.)

A Városligetbe idén futva érkezik a Mikulás, hiszen december 3-án első alkalommal rendezik meg a Városligeti Mikulás Tájfutást. A futók két pálya közül választhatnak, 1 vagy 2 kilométereset. A verseny igazi családi futam lesz kicsiket és nagyokat egyaránt várnak.

Facebook-esemény >>

Téli zsongás a Hunyadi téren (2022. december 3.)

Hagyományteremtő céllal idén először kerül megrendezésre a Hunyadi tér adventi vására, ahol egész napos karácsonyi koncertekkel, kézműves foglalkozásokkal, helyben készült, téli finomságokkal és egyedi, kézzel készített portékákkal várják az érdeklődőket.

Részletes program >>

Budafoki pincejárat (2022. december 3.)

Budafok impozáns pincéi minden hónap első szombatján megnyitják kapuikat a látogatók előtt. Ezúttal december 3-án várják az érdeklődőket mennyei borkóstolókkal, kulisszatitkokkal, vezetett pincesétákkal, izgalmas koncertekkel és sok-sok kulturális programmal.

Részletes program >>

Advent Erzsébetvárosban (2022. december 3-17.)

Decemberben vásári forgataggal, utcaszínházi attrakciókkal, családi és gyermekprogramokkal, sok-sok zenével és ünnepi hangulattal várnak titeket a Madách Imre téren.

Részletes program >>

A Diótörő – Royal Ballet előadása // Várkert Mozi (2022. december 4.)

A Royal Ballet ragyogó A diótörő produkcióját Peter Wright alkotta meg 1984-ben Lev Ivanov eredeti koreográfiája alapján, és bátran kijelenthetjük, azóta is Európa-szerte a legkedveltebb balettelőadások egyike. Csajkovszkij tündöklő muzsikája, a káprázatos jelmezek és díszletek és a Royal Ballet magával ragadó tánca minden korosztály számára igazi karácsonyi élménnyé teszik az előadást.

Facebook-esemény >>

További csodás Diótörő-előadások Budapesten:

Mikulás-nap a Pancs Gasztroplaccal (2022. december 4.)

Mikulás-váró ünnepi forgataggal, vásárral, ebéddel és közösségi programokkal vár titeket december 4-én a Pancs.

Facebook-esemény >>

Mikulás-váró túra gyerekeknek (2022. december 4.)

Ezen a túrán egy titkos térkép segítségével kerülhettek közelebb a Mikulás puttonyához. Furfangos feladatok, jó kedv, kacagás és persze a Mikulás is biztosan feltűnik majd.

Facebook-esemény >>

WAMP karácsonyi design vásár (2022. december 4., 11., 18.)

A WAMP karácsonyi vásársorozata Budapest egyik legszebb panorámájával rendelkező helyszínén, a Bálna Budapest első emeletén lesz megtartva. Decemberben három alkalommal, 4-én, 11-én és 18-án válogathattok a több mint száz alkotó egyedi designtermékei közül. A belépés 500 forint.

Facebook-esemény >>

Játszóház Projekt – hétfői társasozás a Mixátban (2022. december 5.)

Lelkes társasozók tömegei és kb. 10 köbméter választható társasjáték vár benneteket mostantól hétfőnként a Mixátban.

Facebook-esemény >>

Mikulás a jégen – Budapest Park Jégvilág (2022. december 6.)

December 6-án korizz együtt a Mikulással a Park jégpályáján!

Facebook-esemény >>

Recirquel: Kristály // Millenáris Park (2022. december 6-tól)

A Müpa 2018-ban mutatta be a Recirquel Kristály című ünnepi újcirkusz-meséjét, ami idén a Millenáris Üvegcsarnokában várja a nézőket január 6-ig. A tánc és a cirkusz elemeit ötvöző produkció szinte azonnal belopta magát mindenki szívébe, kortól függetlenül. A történet szerint a nézők a messzi, fagyos Hólandia földjére utaznak, ahol egy kőszívű királynő uralkodik, aki betiltotta a nevetést és a jókedvet. A nézők a szereplőkkel közösen kutatják a szeretet mindent átjáró melegségét és a fény reménységét, hogy annak segítségével felolvasszák Kristály úrnő megdermedt szívét és megmentsék a birodalom lakóit.

További infók >>

Makramé karácsonyfadísz készítő workshop (2022. december 7.)

Ha még nem jöttetek volna karácsonyi hangulatba, akkor itt a legizgalmasabb lehetőség, hiszen az Anifactory egy különleges workshoppal készül, amelyen saját kezűleg készíthetitek el az idei karácsonyfa díszeteket méghozzá makramézva. A fenntarthatóság érdekében pedig magyar kenderfonalat használhattok a dekorációk elkészítéséhez.

Facebook-esemény >>

Az éjszaka csodái // Opus Jazz Club (2022. december 7.)

A Borbély Mihály Quartet december 7-én mutatja be új albumát az Opusban. Az éjszaka csodái c. lemezt a magyar népzene és a jazz ihlette: a zenészek lubickolnak az improvizáció óceánjában, számos zenei színt, karaktert, sőt akár szélsőséget villantanak fel, miközben nem mellőzik a humort és a drámaiságot sem.

Facebook-esemény >>

Be Massive Horizon Party x Városligeti Műjégpálya (2022. december 9.)

Hangolódj karácsonyra és a téli szezonra műjégen a Be Massive Horizon csapatával! Az eseményre a belépés normál műjégpálya belépő megváltásával lehetséges.

Facebook-esemény >>

További szuper jégpályás élmények Budapesten:

Rákosmenti Forralt Bor Fesztivál (2022. december 9-11.)

Első alkalommal kerül megrendezésre december 9-11. között a Rákosmenti Forralt Bor Fesztivál és Családi Napok. A helyszín a XVII. kerületi Flamingó utca és Flamingó köz sarkán lévő terület, ahol hüttét idéző italokkal, kézműves csecsebecsékkel, vidámparkkal és koncertekkel kedveskednek a járókelőknek.

Facebook-esemény >>

Karácsonyi Ronda Pulcsis Futás (2022. december 10.)

Elő a ronda pulcsikat a szekrényből! Az idei lesz a hetedik alkalom, hogy a leggiccsesebb felsőnket magunkra öltve futhattok a jótékonyság jegyében Budapesten. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A futáson résztvevő adományozóktól tárgyi adományokat (konzervek, lekvár, kekszek,… ) várnak, amelyeket a Wesley János Óvoda, Általános Iskola rászoruló gyermekeinek részére adnak át az eseményt követően.

További részletek >>

Családi karácsonyváró koncert és játék a Jazzationnel // Magyar Zene Háza (2022. december 10.)

A modern acappella szerelmeseit szeretettel várja december 10-i karácsonyi koncertjére az ország első számú jazz-acapella együttese, a Jazzation. A Magyar Zene Házában megrendezésre kerülő esemény középpontjában a közös zenélés öröme áll majd, amit közös játék követ a zenekar tagjaival.

Facebook-esemény >>

Bródy János szóló koncertje az Emberi Jogok Világnapján (2022. december 10.)

Az emberi jogok világnapján, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata elfogadásának 74. évfordulója tiszteletére Bródy János a Gödör Klubban ad szóló koncertet december 10-én.

Facebook-esemény >>

Carson Coma // Barba Negra (2022. december 10.)

Az idén két éves Lesz, Ami Lesz című második nagylemezüket az októberi évforduló alkalmából végigjátszották a budapesti Akváriumban, a koncertre viszont két tucat perc alatt elfogyott az összes jegy, így sokan lemaradtak az ünneplésről. Az est ennek ellenére nagyon jól sikerült, szóval úgy döntöttek, hogy megismételjük egy vadonatúj helyszínen, a Barba Negra csarnokában.

Facebook-esemény >>

Zuglói Adventi Bolhapiac (2022. december 11.)

December 11-én reggel 9 órától 13 óráig közösségi bolhapiacot tartanak a XIV. kerületben. A Civil Házban megrendezésre kerülő Zuglói Adventi Bolhapiacon a kerület lakói eladásra kínálják otthoni, még jó állapotú, de használaton kívüli ruháikat, játékaikat, háztartási eszközeiket és kisebb gépeiket. Amennyiben szeretnétek vásárolni a fenntarthatóság jegyében, ott a helyetek az ingyenes eseményen!

További infók >>

Vegan Sunday Christmas Market (2022. december 11.)

Téli csodavilággá változik december 11-én a Westend Tetőkert. A Vegan Sunday Market karácsonyi ajándékbeszerzésre is ideális vására kidíszített standokkal, egyedi kézműves termékekkel, isteni ételekkel és italokkal, valamint korcsolyapályával várja nem csak vegán látogatóit, 10.00 és 18.00 óra között.

Facebook-esemény >>

További adventi és karácsonyi vásárok Budapesten:

MFÖEK karácsonyi hétindító – tamogatói est a Három Hollóban (2022. december 13.)

Fellép Szalai Anna és Dorozsmai Gergő duója, illetve akusztikus szettel készül Egyedi Péter (MMAMT) is. Lesz tombola, MFÖEK támogatói termékek – menő vászontatyik, cuki kitűzők, matricák, ajándékkártyák – és persze a Három Hollónak köszönhetően most is finom falatok és italok közül válogathattok az este során.

Facebook-esemény >>

Quiz // Zengő bár (2022. december 14.)

A Quiz@ egy csapatjáték, amiben barátokkal együtt játszva kell megoldani különböző feladványokat. A kérdések minden témakört érintenek: általános műveltség, logikai feladványok, képek, filmkockák, zenék felismerése és még sok egyéb. A Magyarországon egyedi kérdésköröket tartalmazó vetélkedőben, a kreatív gondolkozásra is szükséged lesz, a szerencse is a kezedre játszhat, és a taktikai érzékedet is használhatod.

Facebook-esemény >>

Karácsony János James – Várkert Akusztik (2022. december 14.)

Ikonikus, ritkán játszott dalok és történetek Karácsony János tolmácsolásában.

Facebook-esemény >>

Дeva Évzáró Koncert // vendég: hari_drama.quintet (2022. december 15.)

A karizmatikus énekesnő egy fergeteges év végi örömzenélésre vár titkeket a MomKultba.

Facebook-esemény >>

Bohemian Betyars x TASZ téli buli (2022. december 16.)

Bohemian Betyars koncerttel, kerekasztalbeszélgetéssel, gyerekprogrammal, SZABAD. szitázással, hajnalig tartó bulival és még számos meglepetéssel vár titeket a TASZ az Ellátóban.

Facebook-esemény >>

Solére – IMA lemezbemutató // Akvárium Klub (2022. december 16.)

Sziget Zsófi 2020-ban adta ki első dalát Solére néven, azóta pedig egyike lett a hazai zenei paletta legígéretesebb női előadóinak. Az elektronikus popban mozgó énekesnő-dalszerző az elmúlt 2 év single- és kislemezei után november 25-én jelentette meg első nagylemezét IMA címmel. A 17 vadonatúj dalt tartalmazó album az elmúlt év élményeit és tapasztalatait öleli fel.

Facebook-esemény >>

Szaloncukorworkshop (2022. december 17.)

A legtöbb háztartásban nincs karácsony szaloncukor nélkül. Aki kedvet érez ahhoz, hogy idén maga készítse el az édességet, december 17-én cukrász szakoktatótól tanulhatja meg különböző töltelékek, bevonatok receptjét. A négyórás workshop részletei megtalálhatók a Klasszis tanműhely közösségi oldalán.

Facebook-esemény >>

POP-UP Adventi Design Vásár x Kortárs Építészeti Központ (2022. december 17.)

Hagyományteremtő szándékkal feldíszítik a KÉK projekt-galériát és megnyitják mindenki előtt, akik közösen, egyedi magyar kézművestermékek között szeretnék eltölteni ezt a karácsonyi várakozással és készülődéssel teli napot.

Facebook-esemény >>

Georg Friedrich Händel – Wolfgang Amadeus Mozart: Messiás (koncertszerű előadás) // OPERA (2022. december 17.)

Amikor a magyar történelemből Mária Terézia és fia, II. József iskolaprogramjai fejeként ismert van Swieten báró megbízza Mozartot négy Händel-mű átiratának elkészítésével, még senki sem tudhatja, hogy közülük a Messiás 250 évvel később is ünnepi csemegéje lesz a világnak. Mozart rövidít az alkotáson és új hangszerekkel dúsítja, mégis, a teret nyert historikus gondolkodás jegyében ma mindenki a händeli eredetit játssza. Kivéve az OPERÁ-t: itt úgy gondolják, hogy Mozart tiszteletteljes érintésével a mű csak gazdagodhatott, és immár két zseni közös ajándékaként nyújtható át a publikumnak. Oratórium három részben, szünet nélkül, magyar nyelven, magyar és angol felirattal.

További részletek >>

Karácsony Kodállyal / Ramazuri – Program az egész családnak (2022. december 17.)

Kodály Zoltán december 16-án lenne 140 éves. Az ő tiszteletére szervezik ezt a rendhagyó karácsonyi vásárt, hiszen zenepedagógiai elvei az egész világon ismertek. Ezúttal azonban nem karácsonyi kellékek a portékák, hanem rövid, de annál izgalmasabb zenei játékok, amiket az ország minden pontjáról érkező zenepedagógusok tartanak.

Facebook-esemény >>

The Anahit Karácsonyi Akusztikus Koncert (2022. december 17.)

Hangolódjatok együtt a The Anahittel a karácsonyra a Három Hollóban! Lesznek meghitt és vicces pillanatok, néhány új dalt is megmutatnak nektek akusztikus formában, sőt, egy kis meglepetéssel is készülnek, amit majd mindenki hazavihet magával a koncert után.

Facebook-esemény >>

Állatok Karácsonya a NOÉ Állatotthonban (2022. december 17.)

A NOÉ Állatotthon arre kér mindenkit, immár hagyományosan, hogy lepjétek meg valamelyik védencüket egy kis figyelmességgel.

Facebook-esemény >>

KözösÉg Téli Fesztivál (2022. december 17.)

Budapestre költözik a KözösÉg Fesztivál egy téli külön kiadásban egy napra, hogy újra kapcsolódhassatok magatokhoz és egymáshoz egy inspiráló, megtartó közegben. Workshopok, előadások, meditációk, hangfürdő, egyéni kezelések, vásár és nap végén egy Szeder koncert is vár titeket a MagNet Közösségi Házban.

További részletek >>

Advent Sunday Brunch (2022. december 18.)

Kapcsolódatok ki elegáns környezetben és élvezzétek a vasárnapi brunch-ot, ahol gazdag ételválasztékkal és mesés kilátással vár titeket a az InterContinental Budapest!

Facebook-esemény >>

További izgalmas gasztroprogramok karácsonyra:

kiskertpiac – zöld ünnep // Madhouse (2022. december 18.)

Karácsony előtt sem maradunk a már jól ismert kiskertpiac nélkül, hiszen december 18-án a Madhouse teraszán és belső tereiben hangolódhatunk az ünnepekre, de csakis zölden és lelassulva. A kiállítók számtalan újdonsággal, míg a Madhouse felszolgálói gasztronómiai élményekkel készülnek.

Facebook-esemény >>

POKET Karácsony / Akvárium Klub (2022. december 18.)

December 18-án a POKET-tel karöltve hangolódhattok az ünnepekre az Akvárium Klub teljes területén. Az egész napos program során részt vehettek különböző zenés kötetbemutatókon, valamint koncertszínházi és irodalmi előadásokon, és megismerhetitek a POKET csapatát. A Nagyhallban többek között a Margaret Island, Szabó Balázs, Henri Gonzo és Wunderlich József zenél majd nektek, de lesz vásár, merchandising pult, kerámiaműhely és három POKET-automata is a helyszínen, ahol beszerezhetitek a következő olvasmányotokat. Az 1500 forintos jegyek értékesítése már elindult, csapjatok le rájuk még időben!

Facebook-esemény >>

Budapest Bár 15. születésnapi buli // Advent a Várkert Bazárban (2022. december 18.)

Advent utolsó vasárnapján táncoljatok a Budapest Bárral egy nagyszabású, hamisítatlan születésnapi buliban!

Facebook-esemény >>

Téli Napfény – Jótékonysági vásár és közösségi találkozó // Gólya (2022. december 18.)

A Csobánkapusztai csapat, az Érezd Jól Magad Egyesület és a Solar United Natives (Mély Mosoly Alapítvány) szervezésében idén ismét jótékonysági kézműves vásárt, workshopokat, kiállítást, és zenei programokat szerveznek december 18-án vasárnap a Gólyába.

Facebook-esemény >>

Férfi és Nő 4X @Budapest // 6SZÍN (2022. december 19.)

Az előadás Claude Lelouch Egy férfi és egy nő (Un homme et une femme) című filmjének alaphelyzetéből táplálkozik, azt gondolja tovább.

Facebook-esemény >>

További kihagyhatatlan színházi programok 2022 decemberében:

Igazából szerelem // Bem Mozi (2022. december 20.)

Sokak kedvenc karácsonyi filmje ezúttal mozivásznon is megtekinthető a Bem Moziban.

Facebook-esemény >>

Ingyenes karácsonyi koncert a Bazilikában (2022. december 21.)

Ingyenes zenei eseménynek ad otthont december 21-én Budapest ikonikus épülete, a Szent István Bazilika. A Forráspont Band az idei évtől hagyományt kíván teremteni egy karácsonyi dicsőítő koncert megvalósításával. Az est egyik zenei meglepetése, hogy a bazilika orgonája is felcsendül majd.

További infók >>

Lumen Christi Gospel Kórus / karácsonyi koncert (2022. december 21.)

A Lumen Christi Gospel Kórus a “fekete gospel” zene hazai képviselője. A Kórus előadásában filmek betétdalai, tradicionális afro-amerikai spirituálék átiratai, valamint örökzöld gospel-dalok csendülnek fel.

Facebook-esemény >>

Hammond Orgasm Vol.1: Premecz Mátyás Orga Trio / Fenyves Quartet @ Gödör (2022. december 21.)

Ezen a különleges estén két hazai Hammondos zenekar fog össze, hogy két orgonát is felpakoljanak a színpadra, és szórakoztassák a közönséget, igényes jazz/funk/blues muzsikájukkal.

Facebook-esemény >>

Klasszikus karácsony (2022. december 22.)

December 22-én, csütörtökön kerül sor a Danubia Zenekar idei évadának legjobban várt koncertjére, a legnépszerűbb ünnepi zenéket magába foglaló Klasszikus karácsony nevű eseményre. A közkedvelt koncerten ezúttal fellép a Modern Art Orchestra és Létay Kiss Gabriella szoprán is.

Facebook-esemény >>

Little G Weevil & the HotShots · Christmas Special vol. 1. (2022. december 22., 23.)

Little G Weevil világszínvonalú zenekarával egy különleges, karácsonyi koncertre invitálja a publikumot melyben saját szerzemények, forró hangulatú southern blues, funk, soul klasszikusok hangzanak majd el.

Facebook-esemény >>

Füst – Pokorny Lia különleges zenés estje (2022. december 23.)

Ella Fitzgerald, Gershwin, Edith Piaf, Nat King Cole, G. Dénes György, Psota Irén és Cserháti Zsuzsa emlékét idézi meg Pokorny Lia ezen a különleges zenés esten. Zongorán kísér: Grósz Zsuzsanna.

Facebook-esemény >>

Ünnepre várva – A Nemzeti Filharmonikusok karácsonyi hangversenye (2022. december 23.)

Egy nappal karácsony előtt mi mással teremthetné meg a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar az ünnepvárás átszellemült hangulatát, mint Bach zenéjével? A Karácsonyi oratórium első három kantátája mellett a nagy barokk szerző egy olyan további, hasonlóan kantátaműfajú alkotását hallhatjátok, amely szintén a karácsony ünnepköréhez kapcsolódik.

Facebook-esemény >>

Ötfogásos vacsora Szenteste az ARAZ étteremben (2022. december 24.)

Meghittség és szeretet költözik december 24-én este 18 órától az ötfogásos menüsorral a karácsonyt ünneplő ARAZ éttermébe. Az ételekkel tökéletesen harmonizáló borsor természetesen nem hiányozhat majd az ízletes, hagyományokat felelevenítő fogások alkotta menü mellől. A díszekben pompázó fenyőfa és pislákoló gyertyafény mellett többek között szigetközi halászlé, juhtúrós gnocchin pihenő szürkeharcsapaprikás, továbbá erdei gombák és folyamirákragu ölelte fogasfilé járul hozzá az ünnepi hangulathoz. Előzetes jegyvásárlásra a weboldalon van lehetőség.

További részletek >>

I LOVE YOU koncert SPECDEC24 @ Gödör (2022. december 24.)

A családi karácsonytól menekülőknek, a magányosoknak, a szerelmes bulizni vágyóknak, a karácsonyt nem vagy másképp ünneplőknek, a boldogoknak és a szomorúaknak is érdemes csatlakozni. A készülő I Love You lemezről is hallhattok új dalokat.

Facebook-esemény >>

Hókirálynő // Turay Ida Színház (2022. december 26.)

Gerda, Kay és a Hókirálynő történetét sokan, sokféleképpen feldolgozták már. A Turay Ida Színházban most az eredeti Andersen-meséhez hű színpadi adaptációt, látványvilágában pedig varázslatos előadást láthattok.

Facebook-esemény >>

Karácsonyi orgonakoncert (2022. december 26.)

Ünnepi műsor karácsony másnapján a Bazilika műemlék orgonáján.

Facebook-esemény >>

Jazzékiel / Deep Glaze // TRAFÓ (2022. december 27.)

A keveset koncertező, dark-jazz-alternatív zenekar először lép fel a Trafó különleges atmoszférájú nagytermében. A következő időszakot új nagylemezük írásának szentelik majd, ezen az estén azonban még elcsíphetitek őket az egyszerre mediterrán, izgalmas, szikár és kísérletező Deep Glaze társaságában.

Facebook-esemény >>

Müller Péter Sziámi AndFriends /GÖDÖR20/ (2022. december 27.)

Húsz évvel ezelőtt az első koncertet az Erzsébet téri Gödör Klubban a Sziámi zenekar adta. Ezt az évet a Müller Péter Sziámi AndFriends Budapesten a Gödör Klubban zárja, sok régi Sziámi dallal és persze a legújabb szerzeményekkel.

Facebook-esemény >>

Recirquel: My Land (2022. december 28.)

A nemzetközi hírű hazai újcirkusz-társulat, a Recirquel My Land című produkcióját 2018 augusztusában a világ egyik legrangosabb művészeti fesztiválján, az Edinburgh Festival Fringe keretében mutatta be, ahol a kritikusok több ezer produkció közül a legjobbnak ítélték. A Vági Bence által rendezett előadás az emberiség gyökereit, az ember és anyaföld közötti örök kapcsolatot állítja fókuszba, és jeleníti meg egy illúziókkal teli térben.

Facebook-esemény >>

Filmzenei koncert (2022. december 29.)

Fergeteges filmzenei koncerttel várják az érdeklődőket a Budapest Kongresszusi Központba december 29-én, csütörtökön. Az év végi eseményen a Szent István Filmharmonikusok lehengerlő előadásában csendülnek fel olyan zenei remekek, mint a Titanic vagy az Indiana Jones világhírű dallamai.

Facebook-esemény >>

Irie Maffia Szilveszter // Akvárium Klub (2022. december 30.)

December 30-án, pénteken az Irie Maffiával búcsúztatja az óévet az Akvárium Klub. Az ütős dalairól és hihetetlen energiáiról ismert zenekar koncertje tökéletes alkalom az ünnepek okozta stressz hangos énekléssel és önfeledt tánccal való levezetésére.

Facebook-esemény >>

Random Trip – BEST OF (2022. december 30.)

Különlegesen izgalmas évet zár december 30-án a Várkert Bazárban a Random Trip. Ezen a különleges évzáró bulin Delov Jávor művészeti vezető jóvoltából olyan nagyágyúkkal láthatjátok őket egy színpadon, mint Dés László, Harcsa Veronika, Zentai Márk, de fellépnek a koncerten a Vibe Changers improvizációs sorozat által felfedezett ifjú tehetségek is.

Facebook-esemény >>



Szilveszeri programok 2022-ben Budapesten

Szilveszteri gálavacsora az ARAZ étteremben (2022. december 31.)

Az év utolsó napján, egy igazán impozáns gálavacsorával készül vendégeinek a belvárosi ARAZ étterem. A pontosan 19 órakor kezdődő exkluzív hatfogásos vacsora nem lenne teljes koccintásra váró üdvözlőital, akárcsak egész éjjel szóló pompás muzsika nélkül. Az estén a hangulatért a Princess együttes, és a SambAmor táncprodukció felel, míg az ízlelőbimbók elkápráztatásáért olyan fogások, mint a kacsamáj bon-bon, a sáfrányos pezsgőmártás és az étcsokoládé mousse-t megkoronázó farkasbogyózselé. Az éjfélkor hagyományos büféfogásokkal kecsegtető vacsorára jegyet vásárolni az ARAZ weboldán van lehetőség.

További részletek >>

Legyen Malacod! Instant-Fogas Szilveszter (2022. december 31.)

December 31-én, az év utolsó és a következő év első napján a Fogas-Instant komplexuma a megszokottnál is önfeledtebb hangulattal vár. Szerencsét hozó malaccal, nem mindennapi látvánnyal és 6 táncterükön 12 DJ-vel táncolhatunk át velük egy újabb évbe.

Facebook-esemény >>

Be Massive Szilveszter // Várkert Bazár (2022. december 31.)

Az év utolsó éjszakáján is számíthatunk a Be Massive csapatára. Budapest egyik legnevesebb elektronikus zenei partysorozata december 31-én a Várkert Bazár rendezvénytermében gondoskodik a méltó évzárásról. A keverőpult mögé áll Metha, Secret Factory, Lenny Lenoks, Robert Makai, Dubecticut és Blas.

További infók >>

Évzáró AquaParty // Aquaworld Budapest (2022. december 31.)

Közel sem átlagos bulihelyszínre várja vendégeit az Aquaworld Budapest. A hotel és élményfürdő arra buzdít, hogy vendégei fürdőruhában köszöntsék 2023-at. December 31-én a fürdőzést robot- és lézershow, illetve légi akrobatika teszi különlegessé, na meg a DJ Wlas által biztosított zenei aláfestés.

További infók >>

Muzikum „10” szilveszteri különkiadás: Tátrai Tiborral, Szebényi Danival és Mike Gottharddal

A 10 éves Muzikum bemutatja a Tátrai–Szebényi–Gotthard és a Gudics Twins közös és egyben exkluzív, szilveszteri különkiadását. 2 koncert egy este: az 1. rész még idén, 2022-ben; a 2. rész pedig már éjfél után, azaz 2023-ban.

Facebook-esemény >>