5 kihagyhatatlan színházi előadás Budapesten decemberre

Minőségi kikapcsolódásra még az év legpörgősebb hónapjában is érdemes szánni pár órát. Üljetek be az alábbi budapesti előadások egyikére, és hagyjátok, hogy ismeretlen tájakra és élethelyzetekbe sodorjanak!

Álom luxuskivitelben

Truman Capote amerikai író 1958-ban megjelent, Álom luxuskivitelben c. világhírű kisregénye a pár évvel későbbi filmváltozatnak köszönheti elsöprő sikerét. Nemcsak a film, hanem annak főszereplője, Holly Golightly alakja is ikonikussá vált Audrey Hepburn lehengerlő alakításának hála. A Radnóti Miklós Színház őszi bemutatójában nem kevésbé kiváló művész, mint Sodró Eliza bújik a legendás karakter bőrébe, amelyben bájos, ámde dörzsölt lányként keresi önmagát New York fülledt utcáin. A varázslatos tünemény első számú hódolóját Rusznák András játssza.

2022. december 8., 22., 31. 19:00 | Radnóti Miklós Színház | Weboldal

Egy szerelem három éjszakája

Az első magyar musicalként számontartott Egy szerelem három éjszakája című darabot álmodja színpadra korunk egyik legsokoldalúbb fiatal alkotója, ifj. Vidnyánszky Attila. Az eredeti színmű Vas István 1957-es elbeszélése alapján készült, és a közönség 1961-ben, az egykori Petőfi Színházban láthatta először az akkoriban úttörőnek számító zenés előadást, amelyet Szinetár Miklós rendezett. A Pesti Színház talán legjobban várt idei bemutatójáról keveset tudni, annyi azonban sejthető, hogy ifj. Vidnyánszky vezetésével egy aktualizált üzenettel rendelkező, minden érzékre ható, modern előadás van születőben.

2022. december 17., 18., 29. 19:00 | Vígszínház | Weboldal

Életrevalók

A kerekesszékbe kényszerült arisztokrata és a származása miatt kirekesztett ápoló különös barátságának igaz története világszerte belopta magát az emberek szívébe. Az Életrevalók című filmből készült színpadi adaptációt csak a Játékszínben láthatja a magyar közönség, Hirtling István és Vadász Gábor főszereplésével. Ahogy arra számítani lehet, a decemberben csupán két alkalommal játszott előadás bővelkedik vidám és megható pillanatokban egyaránt – igazi kihagyhatatlan darab a műfaj szerelmeseinek!

2022. december 4. 15:00 és 19:00 | Játékszín | Weboldal

Érintés paradoxon

Az Artus – Goda Gábor Társulatának legújabb nagyszínpados előadása, az Érintés Paradoxon újra látható a Nemzeti Táncszínházban, 2022. december 11-én.

„Az érintés maga a kettőnk közti tér. Fuga a csempék között. Elválaszt vagy összeköt? Ami elválaszt, az összeköt. Ami összeköt, az elválaszt. Elválaszt és összeköt. A fugában találkozunk. Az érintés parányi méretű helye, tere egy tágas mező, ahol találkozhatunk, ahol megtörténhetünk… Az előadás műfaja: Artus. A mozdulatok, a szavak, az akciók, a képek, a zene mind egyetlen és közös irányba mutatnak: belülre, középre – amerre haladva talán érintettekké válhatunk.” (Goda Gábor)

2022. december 11. 19:00 | Nemzeti Táncszínház | Weboldal

RögvEst

A Momentán társulatának interaktív impróshow-ja egy nevetéssel, fordulatokkal és váratlan megoldásokkal teli estére invitálja az érdeklődőket. A lassan tíz éve műsoron lévő, méltán népszerű produkció során nincs szövegkönyv, előre megírt poénok vagy beépített nézők, a színpadon minden a közönség előtt és hozzájárulásával történik. Dönthetünk például a műfajról, a helyszínről, vagy a karakterek foglalkozásáról, az improvizáló színészek pedig életre keltik a nézők soraiból érkező hozzászólásokat.

2022. december 3., 4., 27., 29. | Impró Színház | Weboldal