50+ szuper hétvégi program Budapesten és környékén

Temérdek tartalmas hétvégi programmal vár bennünket Budapest és környéke ezúttal is. Vásárok, koncertek, kulturális, gasztro- és moziélmények. Összegyűjtöttük nektek a legjobbakat!

Többnapos hétvégi programok Budapesten

Nem hagy bennünket filmek nélkül a szeptember, 13-a és 18-a között ugyanis népszerű klasszikusokat és ritkaságokat tűz műsorára a Budapesti Klasszikus Film Maraton, öt este alkalmával ráadásul ingyenes szabadtéri mozivá alakul a Szent István Bazilika előtti tér.

A függetlenség napi fesztelen utcai ünnepi forgatag megidézése jegyében ezúttal nem tradicionális menüt húztak elő a fiókból, hanem tortával ünnepelhettek a Terezában. A torta kapcsán ne desszertre gondoljatok, a mexikói street food ízes, rengeteg szósszal tálalt szaftos szendvicseiről van szó, amit tequilával illik fogyasztani. A fiesztahangulat megteremtésében élőzene és néptáncosok segédkezenek.

Szeptember 15-től, 3 hétvégére a Városligetbe költözik a híres októberi sörfesztivál. A meghirdetett napokon az élőzenén és a Buja Disznó(k) állandó rántott finomságain túl pedig, sült bajor kolbász roppanások, perec ropogás és óriás sörös korsó koccanások várhatók.

Józsefváros 2021-ben hívta életre hagyományteremtő szándékkal azt a többnapos kerületi jazzfesztivált, amely tisztelgés a műfaj helyi hagyományai előtt és egyben lehetőség arra, hogy a jövő jazz-zenészeit is a lehető legtöbben megismerjék. A jazz szinte valamennyi stílusa, a legismertebb, világhírű és a most induló formációk, szólók, duók, triók egyaránt szerepelnek a programban.

Nyárbúcsúztató-őszköszöntő fesztivál a XVI. kerületben, az Erzsébet-ligetben színpadi előadásokkal, koncertekkel és ingyenes gyerekprogramokkal.

Lesz Maszk kertmozis vetítés, visszatér a sakkverseny és a 16 sörcsap, Barrel Project decizés, tele hűtők, újdonságok-ritkaságok, soft serve és napsütés is biztosítva lesz a főzde mögötti sörkertben egészen péntektől vasárnapig.

Hatvannál is több kiállító, előadások és workshopok, kedvezményes vásárlás, újdonságok és ingyenes kóstolási lehetőségek miatt érdemes kilátogatni szeptember 17-18. között a BOK Csarnokba. A Csak a Mentes emellett segítőkész közösséggel és sok-sok hasznos tanáccsal várja az ételérzékeny vásárlókat.

Hogy működött a telep a kezdetekkor? Az élő történelem sétán első kézből tudhatjátok meg a régi történeteket Gács Pétertől, az egykori telepgondnokság munkásától és feleségétől, Erzsikétől. Hol találkoztak, hol beszélgettek, hogyan segítettek egymásnak a telepen élők? Mi foglalkoztatta Wekerle lakosait? A múltbeli vendégek személyesen mesélik el nektek.

Egy séta mindig izgalmas hétvégi program Budapesten:

A Magyar Zene Háza időről időre megosztja a kurátori feladatokat egy-egy művésszel, akik egy hétvégi programsorozat keretében bemutatják egy hozzájuk közel álló zenei világ aktuális állását. A harmadik ilyen hétvégén, szeptember 17-18-án Dés András a házigazda, aki egy osztrák-magyar közös hétvégét rendez és vendégeivel egyszeri műsort kínál, nemzetközi együttműködőkkel és olyan formációkkal, amelyek eddig még sehol nem szerepeltek egy színpadon.

A hazai és külföldi kis kiadók, print- és zinekészítők eseménye az Ukmukfukk Zinefeszt, melyet hatodszorra rendeznek meg. Idén a Gólya ad otthont a fesztiválnak szeptember 17-én és 18-án.

Az ország számos helyszínén, megannyi ingyenes programmal várja az érdeklődőket kilenc napon át a szeptember 17-25. között megvalósuló XVI. Ars Sacra Fesztivál. A rendezvénysorozat nagy magyar művészek, nagyreményű fiatal tehetségek, híres alkotóink, szerzőink, költőink lélekemelő műveinek segítségével nyújt ízelítőt kultúránk szakrális kincseiből. Többek között klasszikus koncertek, kiállítások, irodalmi estek, séták, filmvetítések és előadások színesítik a fesztivál repertoárját az ország számos régi és új helyszínén.

Budapesti programok csütörtökön (2022. szeptember 15.)

Dürer Kert, a nagy találkozások, új barátságok, friss szerelmek, komoly kibékülések, olykor üzletkötések, szóval az úgynevezett életre szóló élmények kultikus színtere. Hajnali hazaséták a Városliget mellett, vagy éppen éjszakai korai angolos távozások, kisfröccs, nagyfröccs, pogó, bodysurf, táncház, vásár, jótékonykodás, külföldi sztárfellépők, homlokzaton táncoló artisták. A végtelenségig lehetne sorolni minden egyes kis részletét az Ajtósi Dürer sornak, aminek köszönhetően egy örök színfoltot hagyott a városképen – na de akkor mi maradna a vetítésre?⁣⁣

A háború nyomai az Esterházy hercegi kincstár műtárgyain című kiállítás zseblámpás vezetéssel.

A szeptembert az idén 86 éves legendával indítja a Kultmozi. Woody Allen 2000 utáni alkotásaiból a közönség a Vicky Cristina Barcelona (2008) filmet választotta.

Kíméletlen gitár riffek, mikrofonba ordítás és a hangulat, amit az Élesztő Teraszon még sosem tapasztaltál. Szeptember 15-én Action koncert vár Buda tetején.

Szervezés alatt van a Citromail Gang első országos találkozója, avagy Beton.Hofi koncertezik szeptember 15-én a Budapest Parkban. A váratlan és egyúttal hiánypótló esemény mindenkit arra buzdít, hogy álljon ki magáért, és a lehető legpolgárpukkasztóbb öltözékben látogasson el a szórakozóhelyre.

Budapesti programok pénteken (2022. szeptember 16.)

Májusban jött egy ötlet, aminek az lett a vége, hogy ezen a nyáron a Budapest Bike Maffia több száz embernek vitte el szállókra a Balatont (lángosostul-fagyistul-strandostul), jó néhány magyar és ukrán családot pedig ténylegesen el is vittek a Balcsira. Juhász István hihetetlen mennyiségű fotót készített menetközben, amiből kiválasztottak most huszonnégyet és ezzel még így utoljára elviszik a Balatont a Városháza Parkba is a Deák térre. A képeket szeptember 27-ig tudod megnézni, ha a Deák környékén jársz, de ha elmész a megnyitóra, akkor mindezt bulikázás, lángosmajszolás és fagyizás közben teheted meg szeptember 16-án pénteken. A zenéről egész este DJ Bem (Farkas Dávid) gondoskodik majd.

China Tibor analóg technikával fotózik, és gyűjti 36 kocka nevű instagram oldalára fotóit. Többnyire barátokat, nyaralásokat, utcákat és hangulatokat. A képek nem akarnak többek lenni, ezek csak a barátaink, nyaralásaink, utcáink és hangulataink. Az életünk.

Az ARC kiállítás is egész hónapban látogatható:

Korda György és Balázs Klári legendás duója koncertet ad szeptember 16-án, pénteken a Fény Utcai Piacon. Az ország legismertebb táncdalénekes párosa a legnagyobb slágereivel vár mindenkit.

A Zene Háza szabadtéri színpadának első évadát a Blunt Shelter Records lemezkiadó ingyenes estje zárja. Az instrumentális hiphop és a jazzes soul környékén aktív kiadót az alapító, Antal Levente, alias BluntOne és Sági Viktor, alias Vanis képviseli egy izgalmas live/dj-set kombóval.

A Vörösfenyő repertoárjában Nagy Balázs Krisztián dalai valamint olyan magyar és külföldi feldolgozások (Meghan Trainor, Oi Va Voi, Sziámi, Rage Against the Machine…) szerepelnek a zenekar felállására áthangszerelve, amelyeket szerettek. Nevüket jellemzően egy Monty Python jelenetből kölcsönözték, ugyanis koncertjeiken ritkán szomorkodik a közönség és általában ők sem túl komorak.

A 2022/2023-as koncertévadban először a színpadon HOBO és zenekara!

Szeptemberben és októberben kalandos Éjszakai szakvezetések során fedezhetitek fel a Budakeszi Vadaspark izgő-mozgó éjszakai állatainak életét.

Most próbára teheted a kitartásod egy igazi endurance eseményen.

Szombati programok Budapesten és környékén (2022. szeptember 17.)

A terményektől most aztán roskadoznak az asztalok és temérdek kézműves kincs is vár rátok. Elindul a must szezon, és must préselés, kóstoló lesz az Élő Tisza standján. 10.30-tól bábelőadás is várja a legkisebbeket.

Az NX Studio most élőben is megrendezi a szekrény vásárt, ahol nagyon sok klassz ruha és kiegészítő vár majd rátok. Farkas Rea, Zombori Fanni, Odett, Kászonyi Dorka, Kárpáti Kriszta és Csík Melinda kincsei közül válogathattok.

Szeptember 17-én ismét lehetőségetek nyílik, hogy az Industrial Lamp Budapest kedvező árú, vintage kincseiből szemezgessetek. A gyerek- és kutyabarát szabadtéri garázsvásárnak is otthont adó udvarban további árusokat és gyűjtőket is vendégül látnak, hogy minél több ritkaság közül válogathassatok.

Szeptember 17-én, 10 órától tréningfesztivált szerveznek a Városligetben, melynek keretein belül több mint 40 féle minitréning közül választhatjátok ki a számotokra legkedvezőbbet, összesen 4 idősávban. A másfél órás tréningek profi oktatók vezetésével indulnak, maximum 18 fős csoportokban. A témák a következők lesznek: konfliktuskezelés, önbizalom, tolerancia, gyereknevelés, érzelmi intelligencia, döntés, karrier, időgazdálkodás, és ez még nem minden! 16 órától nagycsoportos csapatépítő gyakorlat, a nap végén pedig jubileumi meglepetés vár titeket. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

Ingyenes természetismereti családi nap, ahol minden tisztáson más program vár.

A Gellért-hegy napos oldalán ismét a művészeteké, találkozásoké a főszerep, a közösségé: megnyílnak a kertkapuk és egy délutánra ismét beléphettek a csodák világába.

Egynapos fesztiválra várnak titeket a Műegyetem rakparton szeptember 17-én. A Civil faluban egész nap kézműves workshopokon és érdekes kerekasztal-beszélgetéseken vehettek részt, de gyermekprogramok és élőzenei koncertek is színesítik a Duna-parti rendezvény kínálatát. Minden program ingyenes!

A Tercina együttes előadása Kálid Artúr színművész közreműködésével. Műsorukban Weöres Sándor versciklusa itáliai korabarokk zenével és Gross Arnold rézkarcaival találkozik. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Időutazós, romantikus vígjáték Domhnall Gleesonnal, Rachel McAdamsszel és Bill Nighyval a főszepben.

A teljes Nagy Piknik egy napra beköltözik Budapestre! A helyszín a XXI. kerületi Szigetcsúcson található Pincic Park.

A nyári pihenés után a Jugo buli egy olyan helyre látogat, ahol még nem volt: a belvárosi bulinegyed egyik legvidámabb szórakozóhelyén, a Füge Udvarban mulathattok egy nagyot.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2022. szeptember 18.)

Érdekelnek az izgalmas pezsgő-étel párosítások? Látogass el az IV. Buborék Brunchra a Törley Pezsgőmanufaktúra ódon falai közé!

Az egész napos szabadtéri, családi programon civil szervezetek és kulturális társulások mutatkoznak be. A cél, hogy a zsidó kultúrát és hagyományokat minél többen megismerjék, azok is, akik eddig ebben a közegben nem igazán mozogtak.

Szeptember 18-án újra megrendezik Budapest legnagyobb piaci eseményét, amely igazi vásári forgataggá változtatja a Deák teret és környékét. Az ingyenes program szinte kötelező a vintage, a kézműves, a retró, az egyedi, az antik és a hazai design kedvelőinek! A rendezvény gyerek-, család- és kutyabarát.

Rossz idő esetén próbáljatok ki egy szabadulószobát:

Szeptember 18-án utcabált hirdet a Nemdebár, a 101 Bistro, a Pingrumba étterem és az Easy AS. Rengeteg zenei programmal és utcai ételkülönlegességekkel készülnek erre a szép őszi vasárnapra.

Tárt karokkal várnak titeket a Pingrumba szívében (alatt) található Sárkány Bárban, ahol milliónyi portéka közül válogathattok a kedvetekre vasárnap. A Pinges csapat által összegyűjtött rengeteg vintage, márkás, divatos darab közül vihetitek majd haza a legszimpibb rucikat.

Lesz kerékpárverseny és ügyességi akadálypálya a kisebbeknek, a nagyok örömére pedig “pop-up” ingyenes bicikli szervízpont költözik a térre.

Hidroplán, hajó, elevátor – érdekel, hogyan kapcsolódnak ezek a kifejezések Ferencvároshoz? Akkor vegyél részt az Autómentes nap apropóján szervezett történelmi gyalogtúrán. A túra során öt, a kerületi élet és fejlődésében jelentős állomást fogtok érinteni, ahol túravezető nem csak térben, de időben is elkalauzol benneteket a Belső-Ferencváros legizgalmasabb helyeire.

A Pancson most vasárnap frissen préselik a szőlőt mustnak, ebédre pedig bográcsban rotyog majd az ebéd.

Ha önállóan bográcsoznátok Budapesten:

Fedezzétek fel az őstermelők finomságait, ismerjétek meg Magyar Hospice Alapítvány munkáját és támogassátok betegeket azzal, hogy az általuk készített ebédet fogyasztjátok el!

Batyus buli lesz a Kőhegyen. Üljetek le együtt a Kőhegyen egy takaróra, ismerkedjetek beszélgessetek, a gyerek rohangáljanak!

Érzed a bizonytalanságot? Forgolódsz éjszaka olyan dolgok miatt, amik eddig eszedbe sem jutottak és nem tudod, hogy miért és honnan jött, de ami a legfontosabb fogalmad sincs, hogyan múlhat el? A körülöttünk kialakult helyzet miatt, sajnos rengetegen vannak hasonlóan. Éppen erről és ezek feloldásáról fog szólni szeptember 18-án ez a kerekasztal-beszélgetés, mely teljesen ingyenes a Mad Garden Buda vendégei számára.

Az Erkel Ferenc-díjas énekesnő egyedi stílusú versmegzenésítéseket és újragondolt népdalokat tartalmazó Csillagom című koncertje eredetileg egy kétszereplős koncert-looper előadás Fekete János Jammal közreműködve. Szirtes Edina Mókushoz pedig a hazai népzenei világ kiváló művészei csatlakoztak: Hámori Máté gitárművész, Cserta Balázs népi fúvós, Herr Attila, a Besh o droM zenekar basszusgitárosa.

A különböző formációkból (Budapest Bár, The Qualitons) jól ismert zenészek, akik a magánéletben is egy párt alkotnak, most együtt lépnek színpadra. Műsorukban múltbéli kedvenceikből válogatnak, melyeket sajátos felfogásban és hangszereléssel adnak elő. Emellett saját szerzeményeik is megszólalnak az est folyamán.