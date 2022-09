40+ izgalmas hétvégi program Budapesten és környékén

Temérdek tartalmas hétvégi programmal vár bennünket Budapest és környéke ezúttal is. Sör- és borfesztiválok, vásárok, koncertek, kulturális, gasztro- és moziélmények. Összegyűjtöttük nektek a legjobbakat!

Többnapos hétvégi programok Budapesten

A rendkívül sokszínű latin-amerikai filmkultúrából is csemegézhettek szeptember 6. és 11. között az Uránia Filmszínházban rendezett Latin-Amerikai Filmnapok alkalmával. Az eredeti nyelven, magyar felirattal vetített filmek öt latin-amerikai országból érkeznek.

Idén négy napon át, szeptember 7. és 11. között ismét sokak kedvence, a folyékony kenyér kerül főszerepbe a fővárosban, a Budapest Beer Week eseménysorozatának köszönhetően. A nemzetközi sörfesztiválon több mint 40 sörfőzde képviselteti magát a világ minden tájáról, így biztosan nem maradtok szomjasak. A sörkóstolással egybekötött izgalmas programok és élőzenés koncertek Budapest különböző pontjain zajlanak majd, a belváros szívében. Egy biztos, a fesztiválon mindenki találhat magának kedvére való elfoglaltságot, a kóstolónapok mindegyike pedig fergeteges afterpartyval zárul.

A szeptember 8-tól 11-ig tartó borfesztiválé a legszebb díszlet a fővárosban. Az impozáns Budavári Palota környéke méltó helyszínt biztosít a 4 napos rendezvény számára, ami szokás szerint különleges programokkal és meglepetésekkel, elismert kiállítókkal és minőségi boraikkal készül lenyűgözni.

Mindenki talál kedvére való programot a zsidó kultúra minden szegmenséből: Balázs Gábor eszmetörténész a közönséggel beszélget majd, Klein Judit, a Sabbathsong Klezmer Band és Fellegi Balázs zenével szórakoztat, de jönnek a próféták és Robert Capa. Shakespeare szelleme, na meg Vas Albina is megjelenik két új előadásban és egy igazán különleges dokumentumfilm premierjével is készülnek.

A BudaPart idén szeptemberben otthont ad a Dürer Kert szomszédos szervezésének, így válik az Öbölből egy olyan koncerthelyszín, ahol azelőtt még nem táncolhattatok együtt kedvenc zenekaraitok dalaira.

Nemzetközi ló- és agárversenyt szerveznek szeptember 9-től a Kincsem Parkban, amelynek izgalmas gasztronómiai hozadéka a Portugália, Brazília, Angola és a Zöld-foki-szigetek gasztronómiáját bemutató Food Truck Show. Az ételeket és italokat egységes áron lehet megkóstolni, emellett bazársor is lesz.

Kerekasztal beszélgetések, koncertek, workshopok és előadások várnak titeket a Rákóczi tér – Bacsó Béla utca környékén. A cél: közösségi összefogással élhetővé és szerethetővé tenni a teret.

Ismerkedjetek meg a hazai borvilág kiváló borászataival, pincészeteivel és borászaival! Mindebben segítségetekre lesz az ötödik alkalommal megrendezett Újpesti Borvíkend, a IV. kerület szívében. Finom borok, kellemes dallamok és jó falatok – mindez egy helyen. Adjátok át magatokat a kulináris élvezeteknek az idén kibővült streetfood-udvarban és válogassatok hazánk legszebb kézműves alkotásai közül, miközben élő jazz-zene szól a háttérben. A szervezők azért a kicsikre is gondoltak, akik kiélhetik magukat a játékszigetek egyikén.

Idén ősszel is megrendezik a hatalmas népszerűségnek örvendő ARC szabadtéri plakátkiállítást, melynek 2022-es hívószava a buborék. Az ország leglátogatottabb köztéri tárlatára ezúttal olyan, a jelenünkkel rezonáló plakátokat vártak a szervezők, amelyek valamiképpen reflektálnak a buborékra, amelyben mind élünk. A zsűri által válogatott kreatív pályaművek szeptember 8. és október 8. között lesznek megtekinthetők az immár bejáratott helyszínen, a panelházak ölelte Bikás parkban. Kötelező őszi program mindenkinek.

Szeptembertől novemberig tartó jubileumi programsorozattal ünnepli megnyitásának századik évfordulóját a közkedvelt Corvin Mozi. Az ünnepi események sorát maratoni filmnézéssel indíthatjuk szeptember 9-én, hiszen idén is megrendezik a Corvin moziéjszakát. Ezt követően a nyitástól az ötvenes évekig vetített alkotásokat láthat a közönség a Névadók mozija sorozatban, majd legendás külföldi filmek kerülnek terítékre a Best of programok keretében, amilyen például az E.T. vagy a Csillagok háborúja. Mindezen kívül lesznek még közönségtalálkozók, meglepetésvendégek és mozitörténeti séta is.

Megelevenedik az aquincumi katonavárosi amfiteátrum: az ókori település körszínházát gladiátorok, római katonák és barbár harcosok népesítik be e kora őszi hétvégén.

Ha elbújnátok a város zaja elől:

Családi hétvége és gyermekkönyvvásár a Gárdonyi téren. A könyvek mellett kézműves workshopokkal és szuper gyerekkoncertekkel is várnak titeket a két nap alatt.

A Westend Tetőkertje vegán konyhai alapanyagok, ételek, italok, CF termékek és kézműves csecsebecsék lelőhelyévé változik szeptember 10-11-én. Az őszi közösségi piacon sütiket és szendvicseket, chiliszószokat, vegán szappanokat, mennyei szörpöket, kenegetős és tunkolós finomságokat szerezhettek be.

Ez alkalommal is Budapest összetéveszthetetlen fizimiskáját alakítja át egy-egy párhuzamos univerzummá az Alternative Budapest, merítve a most pörgő mozifilmekből és sorozatokból, a történelemből, fantasztikus lényekből, néhány utópisztikus kiadványból.

Budapesti programok csütörtökön (2022. szeptember 8.)

Hét menő ruhabolt állít ki, ahol lelkiismeretfurdalás nélkül nézhetsz körbe, ha az őszi irodai ruhatáradat szeretnéd feldobni preloved darabokkal. A vásár mellett szakértői beszélgetések várnak: divatújságíró, blogger, stílus-és színtanácsadó, stylist, kulturális antropológus, mentálhigiénés szakértő és HR-vezető segít eligazodni a fenntartható irodai öltözködés kihívásaiban.

Az amerikai Reginald Rose 1954-es tévéjátékán alapuló 12 dühös ember című drámát már jó pár éve nagy sikerrel játsszák a budapesti Átriumban. Idén szeptemberben két időpontban is tanúja lehet a közönség annak, hogyan próbálja eldönteni a tizenkét tagú esküdtszék egy emberről, hogy bűnös vagy sem. Az esküdtszéki tárgyalás középpontjában a befolyásolhatóság, az előítéletek és az indulatkezelés áll. Az előadás főbb szerepeiben Mucsi Zoltánt, Gyabronka Józsefet és Brasch Bencét láthatjuk.

Szeptember 8-án nem mindennapi programmal várja a látogatókat a Fővárosi Állat- és Növénykert: az este fél hétkor kezdődő sétára jelentkezők nagyjából háromórás, kalandokkal és állatbemutatókkal teli élményre számíthatnak, amely során a szakvezetők többek között betekintést nyújtanak a kulisszák mögötti titokzatos világba, valamint olyan épületek ajtajait is feltárják, melyekbe rendes körülmények között a dolgozókon kívül más nem léphet be.

Danny Boyle klassszikusa Ewan McGregorral a főszerepben, legendás zenékkel sokadszorra is óriási élmény.

Három fiatal zenekar egy este, a Gödör klub Feltörekvők rovata – ez indítja az idei klubszezont a Gödörben.

További szeptemberi programok a Gödörben>>

Budapesti programok pénteken (2022. szeptember 9.)

A Harry Potter sorozat első kötetét éppen 25 évvel ezelőtt adták ki Angliában, amely generációk életét változtatta meg. Ebből az alkalomból tart maratoni felolvasást az Angol-Amerikai Intézet, amelyre szeretettel várják bármely varázslóiskola tanulóit, tanárait, muglikat és bárkit, aki részese a varázslatnak és szívesen ünnepelne együtt.

Verejték, szenvedély, humor, a lázadás szellemétől robbanó slide gitárjáték és olyan lélekkel átjárt hang, amelynek erejével fát lehetne kidönteni. Ez jellemzi az Egyesült Királyság legintelligensebb dalszerzőjét és leglenyűgözőbb bluesénekesét, aki turnéján Pécelre látogat.

Akusztikus koncert a nagymarosi Duna-parton, a Piknik Manufaktúra színpadán. Saját dalok a PszichéTangóról és a fiókból. Feldolgozások Viszockijtól Presserig. Versmegzenésítések Adytól Villonig. Kávéházi eksztázis.

imanexperiment új nagylemeze, a ‘MURMAID’ idén májusban jelent meg. A színpadon élőben ezúttal is Kelecsényi Donát és Halomhegyi Ádám kíséri majd.

A néhány órás séta fővárosunk látványosabb kilátópontjainak érintésével változatos és izgalmas élményt kínál, aminek csúcspontja a célba érés utáni közös koccintás. Az esemény célja ezúttal sem a gyorsaság, hanem mindössze a sikeres teljesítés az éjszakai budapesti látvány élvezete mellett.

Szombati programok Budapesten és környékén (2022. szeptember 10.)

A nap, amikor minden a zöld kapus kastély körül forog és minden a feje tetejére áll. A külső udvarban kőkutyára lehet mászni miközben DJ Panda zenél. Az állandó és időszaki kiállításokon muzeológusok kalauzolnak, amíg a belső udvarban a GYIK-Műhely művészeivel alkothattok. A frissítőket, finom falatokat a Don Bosco Cukrászda és az Amerikai Hot Dog kocsi hozza.

Minden évben kétszer, tavasszal és ősszel megtelik árusokkal a XIX. kerület hangulatos házainak udvara, hogy különleges kincsek közül válogathassatok. Szeptember 10-én ismét vár benneteket a Wekerlei Garázsvásár Fesztivál, akár árusként, akár vevőként érkeztek, biztosan nagy élményben lesz részetek.

Egy felfedező séta is szuper program lehet Budapesten:

A Pilea Projekt saját rendezésű szobanövényvására a Lumen kertjében debütál, ahol sok-sok szép növénnyel és kiegészítővel várnak benneteket. Legyetek akár rutinos növénygondozók vagy kezdők a témában, megtalálják számotokra az ideális szobanövényeket.

Egy izgalmas, élményekkel teli családi nap, sok gyerekprogrammal, rengeteg társasjátékkal, koncertekkel, meglepetésekkel és ajándékokkal, ahol lesz arcfestés, ugrálóvár, finomságok és kézműves szépségek, sportos feladatok sora kicsiknek és nagyoknak, jazz, rock and roll és egy fergeteges utcabál a végén, ahol rongyosra táncolhatja mindenki a cipőjét.

Immár 6. alkalommal rendezik meg a független kiadók közkedvelt vásárát, azaz az Independent Label Fairt (ILF) szeptember 10-én. A lemez- és kazetta vásár ezúttal az Élesztő Teraszon, a Mammut tetején várja majd a látogatókat, ahol szakmai beszélgetések és DJ-szettek is várják majd az érdeklődőket.

Bábelőadások, gyerekkoncertek, táncbemutatók, főzőverseny, Janklovics Péter stand up showja, Dallos Bogi-koncert és rock and roll party vár titeket szombaton a Költők Parkjában.

Ringató, bábszínház, kézműveskedés, könyvbemutató, Varró Dániel, Molnár György és Rutkai Bori Banda is vár titeket a Károlyi-kertben.

Minden szeptemberi hétvégére jut izgalmas kultprogram a fővárosban. Szeptember 10-én, szombaton rendezik meg az Örkény Színház éves szabadtéri rendezvényét, a közkedvelt ÖrkényKERT-et, melynek keretein belül irodalmi felolvasásokra, beszélgetésekre és koncertekre várják az érdeklődőket a színház tagjai.

Táncoló lények és akrobaták, kincsvadászat Arsène Lupinnel, a MOME hallgatóinak Victor Vasarely inspirálta művészeti projektje, kreatív digitális workshopok kicsiknek és nagyoknak, slam poetry, válogatás díjnyertes rövidfilmekből, az emblematikus Beat on the Brat lemezbemutatója, jelentkezés a francia tanfolyamokra, bemutatóórák, nyelvi szintfelmérés és Boggie koncert. Ez vár rátok a Francia Intézet 30 éves éves épületénél.

Nagyszabású gálaműsorral készül a Budapesti Operettszínház, amelyen a dalszínház neves előadói mellett a drezdai Operaház első szólistája, Courtney Richardson és hazánk egyik legismertebb balettművésze, Simon István is fellép. Az előadás karitatív célt is szolgál: a szeptember 10-i jótékonysági gála bevételével az Együtt az Autistákért Alapítványt támogatja az Operett. Az előadásra ugyan minden jegy elkelt, a Te rongyos élet – Operett Gála Kálmán Imre legismertebb műveiből c. nagyszabású gálaműsort szeptember 10-én az M5 tévécsatorna is műsorára tűzi 21:02 kezdettel.

A több nemzetközi díjjal jutalmazott Eszkimó asszony fázik című játékfilm a korabeli underground díva, Méhes Marietta, a zongoraművészt alakító Bogusław Linda és a siket állatkerti gondozót játszó Lukáts Andor szerelmi háromszögére épül. Különlegességét emellett az adja, hogy benne számos nyolcvanas évekbeli underground formáció és figura felbukkan: a bárzenélő Bizottságtól Menyhárt Jenőn (Európa Kiadó) és Víg Mihályon (Balaton) át az addig csak szobazenekarként létező Trabantig, melynek álomszerű, hajnali házibulis dalai közül több is rákerült a filmhez kiadott Hungaroton filmzene-kislemezekre.

Frenk stílusát nehéz lenne behatárolni. Nem egyszerűen rock&roll, ennél jóval több: egyszerre érzelmes és dögös, sanzonos és populáris. Zenéjében felfedezhető pár ismerős hatás, de sikeresen vegyítve ezeket, saját stílust tudott kialakítani, amely a koncerteken is visszaköszön. Nagyvárosi éjszakák, David Bowie, Zappa, Elvis, korábbi és legújabb saját dalok, valamint feldolgozások is szerepelnek a koncert repertoárján.

Szeptemberben lesz negyvenhat éve, hogy Bérczesi Robi megérkezett a Földre és ezt megünnepelendő szeptember 10-én születésnapi szólókoncertet ad a legendás Metro Clubban.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2022. szeptember 11.)

Újra vásári hangulat, vasútmodellek és régi áruk kavalkádja vár mindenkit az Orient csarnokban. A rendezvényre a belépés ingynes.

Szerezd be az ősz elengedhetetlen darabjait magyar tervezőktől a leghíresebb magyar designvásáron! Szeptember 11-én megtelik alkotókkal a Várkert Bazár gyönyörű, neoreneszánsz kertje, hogy egyedi tervezésű ruhákkal, kiegészítőkkel, grafikákkal és kerámiákkal örvendeztessenek meg benneteket. A vásár kutyabarát!

Olasz sikátorokat, párizsi hétköznapokat és Wes Anderson-filmeket idéző környékek Budapesten:

A fenntarthatóság jegyében szervezett Vintage Outfit Market is visszatér szeptember 11-én, hogy az ország legnagyobb hétvégi vintage ruhavásáraként olyan holmikat vonultasson fel, amelyeket valaki már megunt, de lehet, hogy ti ruhatáratok új ékét látjátok benne.

Ha kedvelitek a kertészkedést és a természetközeliséget közvetítő kézműves tárgyakat, akkor ott a helyetek szeptember 11-én a kiskertpiac eseményén, a Mad Garden Budában. Inspirálódjatok ezen a családias hangulatú vásáron, és szerezzétek be az új kültéri és beltéri növényeiteket egy városi dzsungel kialakításához!

Veterán autós, motoros és repülős találkozó az Aeroparkban.