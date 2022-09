40+ zseniális hétvégi program Budapesten és környékén

Temérdek tartalmas hétvégi programmal vár bennünket Budapest és környéke ezúttal is. Fesztiválok, koncertek, gasztro-, kulturális és moziélmények. Összegyűjtöttük nektek a legjobbakat!

Többnapos programok Budapesten és környékén

Az ország legjobb sörfőzdéi egyesítik erőiket, és kiváló nemzetközi kínálattal kiegészülve immár sokadik alkalommal veszik be a Szabadság teret. A Belvárosi Sörfesztivál, amelyet a gazdag hazai sörkultúra népszerűsítése érdekében szerveznek meg évről évre, augusztus 30-án több mint 250 féle sörrel, közte kézműves különlegességekkel nyitja meg képzeletbeli kapuit, és egészen szeptember 4-ig vár titeket. Ahogyan lenni szokott, a hideg sör csak a kezdet: a tökéletes nyári esték hangulatát változatos streetfood-kínálattal és szórakoztató programokkal teremtik meg.

A távol-keleti gasztronómia szerelemeseit szólítja meg az Asian Streetfood Market augusztus 31. és szeptember 3. között. Ázsia legjava ugyanis a Kazinczy utcába, a Botellón Teraszra költözik, hogy az autentikus és a modern ázsiai ízekbe engedjen betekintést az ínyenceknek. Nem kell tehát messzire utazni a kontrasztok, textúrák, friss ízek és egzotikus italok világáért, elég csupán, ha a belváros felé veszitek az irányt.

A Farkas Gábor által életre hívott I. Távol-Keleti Komolyzenei Fesztivál Japán gazdag zenei kultúráját mutatja be. A fesztivál nyitóhangversenyén klasszikus európai és kortárs japán zeneszerzők művei csendülnek fel egymás után.

Egy új hely felfedezése mindig szuper hétvégi program:

Szeptember 1. és 7. között az Erzsébet körúti Art+ Cinemába költözik Skandinávia. A hét napon át tartó skandináv filmfesztiválon premier előtt láthattok fesztiváldíjas és fesztiválkedvenc alkotásokat, köztük izlandi drámát, svéd fekete komédiát és norvég vígjátékot.

Robbanékony hangzás, a jazzben ritkán látott sokoldalúsággal párosítva: ezt ígéri a Dutch Focus minifesztivál, amely a holland jazz, funk és soul vibráló színeit hozza el az Opus Jazz Clubba szeptember 2-3. között. A DiMonGo Special és a Benjamin Herman Trio koncertjén virtuóz örömzenére számíthatunk.

Az ősz első hétvégéjén jön a Trilla, Martonvásár kedvenc ingyenes szabadtéri fesztiválja, Budapesttől csupán fél órára. A népdal alternatív ünnepén összeér a kortárs és a hagyomány: olyan előadók lépnek fel, mint az Aurevoir, Lakatos Mónika és Szalóki Ági, valamint lesz táncház is. A koncertek között kényelmesen elnyúlhattok a Brunszvik-kert lombjai alatt a babzsákokon, vagy bevásárolhattok a kézműves piacon. A fesztiválon a Hagyományok Háza szervezésében folkkocsmakvíz is vár, ahová 4–7 fős baráti társaságok nevezhetnek. Emellett ingyenes családi programokon és workshopokon is részt vehettek: dobolhattok és énekelhettek, vagy megnézhetitek Kása Béla fotókiállítását, akit az erdélyi és kárpát-medencei táncházmozgalom és népzenészek legfontosabb fotósaként tart számon a szakma.

A back to town jegyében a Pozsonyi piknik hétvégéjén szeptember 2 és 4 között egyedi tervezésű ruhák, ékszerek, gyönyörű kiegészítők, dekorációk, alkotások várnak a KUBIK képzőművészeti design and art vásáron.

Budapest XXII. kerülete közel 100 km-es pincerendszerrel rendelkezik, az Osztrák-Magyar Monarchia idején a legnagyobb borkereskedelmi központok közé tartozott. A Bornegyed szeptember 2-4. között büszkén mutatja be kiváló borait, szórakoztató társrendezvények (koncertek, nemzetiségi műsorok) kíséretében.

Ingyenes gyerekprogramok, filmvetítések, beszélgetések és koncertek három napon át a Bakáts tér környékén.

Immár hagyományszerűen két napos születésnapi bulit rendez a Tilos Rádió, ezúttal is a Dürer Kertben, ahol délutántól késő estig a kertben és a teremben is koncertekkel, Tilos Dj-kkel várnak titeket, a belépés ezúttal is ingyenes.

Esős időre is tudunk ajánlani programokat Budapesten:

Budapest-szerte hét helyszínen rendezik meg a 24. Zsidó Kulturális Fesztivált szeptember 4. és 12. között, amikor könnyű- és komolyzenei koncerteknek, illetve irodalmi és színházi előadásoknak adnak otthont a főváros zsinagógái és más, különleges épületei. A sokszínű programkínálatot gazdagítja például az izraeli származású Lala Tamar várva várt koncertje a Magyar Zene Házában szeptember 5-én, míg hasonlóan nagy érdeklődés övezi Havasi Pure Piano című produkcióját a Dohány utcai zsinagógában szeptember 6-án. A programlistáról és a jegyvásárlás részleteiről a fesztivál honlapján tájékozódhattok!

Budapesti programok csütörtökön (2022. szeptember 1.)

A Trio Arrabal 3 éve alakult a Cabaret Medrano zenekar két frontembere közreműködésével. A műsor gerince az argentin tangó, leginkább Astor Piazzola szerzeményei, valamint Tom Waits karcos balladái, Fellini filmzenék és Cabaret Medrano dalok akusztikus verzióban.

A Sztalker Andrej Tarkovszkij mesteri sci-fije, mely a megszületése óta eltelt évtizedek alatt ugyanúgy örök érvényű klasszikussá nemesedett, mint a hét évvel korábban készült Solaris.

Дeva, azaz Takács Dorina zenéje földöntúli tájakra kalauzol bennünket, az atmoszferikus lágy hangokat, a selymesen pulzáló basszusokat és a többszólamú mantrákat a magyar népdalok varázslatos szövegei fűszerezik. Szeptember 1-jén ezen a különleges utazáson vele tart majd Hegyi Dóri, azaz OHNODY, akinek minden fellépése egy egyedi és megismételhetetlen performansz, zenéjében és színpadi megjelenésében ugyanis a legkülönfélébb művészeti ágazatok találkoznak.

A Nunki Bay Starship tagjai a stílusukat „audiovisual wormhole”, avagy audiovizuális féregjáratként határozzák meg – zenéjük a pop, a neosoul, a jazz elemeivel operál, pszichedelikus és r&b ízekkel fűszerezve.

Az Irie Maffia, Zuboly, Paso, Besodrom, Anselmo Crew tagjaiból verbuválódott cumbiát játszó csapat rövid idő alatt a táncolni vágyó magyarok kedvencévé vált. Aki járt már Los Orangutanes koncerten, az tudja, hogy nem lehet végigülni a programot, az ember lába automatikusan táncra perdül. Aki nem hallotta még őket, most pótolhatja a Pavilon Kertben.

A Pure Lust csapatnak hála egész éjszaka a hajón mozoghattok a legjobb groove-ra miközben a Duna mellettetek csordogál. Előtte 20 órától a Jurij zenekar ad ingyenes koncertet.

Budapesti programok pénteken (2022. szeptember 2.)

Ősszel ismét jelentkezik a Várkert Bazár egyedülálló, saját irodalmi táncprodukciója, a Grecsó fivérek előadásában Többet magunkról címmel. Az est különös átmenet az irodalmi pódiumest és a színházi, zenés, táncos előadás között.

Zenés szabadtéri rendezvény három zenekarral a KÖSZI előtti téren.

Szeptember 2-án különleges programra invitálnak a Svábhegyi Csillagvizsgáló csillagászai. Az Égbolt, hegy, zene nevet viselő rendezvény csillagászati bemutató mellett a Vass Lajos Szimfonikus Zenekar és a Vass Lajos Kórus komolyzenei koncertjét is magában rejti, megalapozva ezzel egy igazán varázslatos este hangulatát.

Az A.K.T. koncerten ismert és kevéssé ismert dalok, táncdalok, sanzonok hangzanak el színésznők előadásában. Utánuk pedig Dj. NaiRobi repít el olyan tájakra, ahol még biztosan nem jártatok.

Tom Waits zseniális számait, zenéjét, őrületét a világ egyik legkitűnőbb soul-blues énekese, Ian Siegal, valamint Ripoff Raskolnikov, Mischa Den Haring, Varga Lívius, Varga Laca, Frenk és Nagy Szabolcs tolmácsolja.

A Pink Floyd ünnep – avagy Keep Floyding nyári szabadtéri koncertsorozatának harmadik és egyben utolsó előadása, ahol csak a legnagyobb slágerekre fókuszálnak.

Szombati programok Budapesten és környékén (2022. szeptember 3.)

Szeptember 3-án garázsvásár mikrofesztivált szerveznek Albertfalván. Többségében a Tisztviselőtelep kertes házainál lesz a vásár, de az Albertfalvi Közösségi Házban is lesznek árusítók.

A Tisza fővárosába közlekedő, gőzmozdony vontatású nosztalgia vonaton a legszebb muzeális kocsikban utazhattok, és megismerkedhettek a „boldog békeidők” vasúti utazásainak hangulatával.

Szeptember első szombatján ismét Pozsonyi Piknik Újlipótváros szívében! Az összművészeti fesztiválon színes gyerekprogramokra, kulturális programokra, koncertekre és színházi ízelítőkre számíthatunk. Ahogy minden évben, úgy idén is színházak, könyvkiadók és iparművészek standjai várják a látogatókat.

A szőlőszem Turek Miklós versszínházi előadása, amelyben Petőfi Sándor életét és költészetét mutatja be. Helyszín: a Petőfi család síremléke.

Városnapi ismerkedés a településsel előadásokkal, bemutatókkal, koncertekkel több helyszínen. Fellép a Makám és a The Bits együttes is.

A Margitsziget szívében elhelyezkedő Kristály Színtér, a régi Kristályvíz forrása és palackozó üzeme, jelenleg indusztriális, fákkal körbe ölelt környezet. Itt várnak titeket egy nappali bulira.

Minden idők egyik legsikeresebb filmmusicalje a Bem Moziban.

A legendás világzenei csapat évente egyszer lép színpadra, ezúttal a szentendrei Kacsakő Bisztróban.

Kristoaf művészete a feltáratlan belső víziókon alapszik, a melodrámát tárgyiasítja. Retrospektív, keserédesen nosztalgikus, de jelenre utaló. Végtelenül romantizál, viszont földhözragadt próbál maradni. Örökösen keresi a pillanatnyi eufóriát, a láthatatlan inspirációt.

Már hagyománynak tekinthető, hogy a nyarat a Kobuciban zárja az Esti Kornél zenekar, idén ráadásul dupláznak: szombaton és vasárnap is színpadra lépnek.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2022. szeptember 3.)

Minden hónap első vasárnapján ingyenesen látogathatjátok meg a Magyar Természettudományi Múzeum kiállításait.

További múzeumok Budapesten, amik ingyenesen látogathatók:

Az Európai Sporthét beharangozó eseményeként ingyenes Családi Fesztiválra invitálnak benneteket szeptember 4-én a Puskás Aréna Nyugati parkjába. A különböző mozgásformák megismerése és kipróbálása mellett kicsik és nagyok egyaránt inspirációt szerezhetnek azzal kapcsolatban, hogy mely sportág számukra a legmegfelelőbb. A különböző szektorokban több mint 100 féle mozgásforma kap helyet, mely aktív családi kikapcsolódást nyújt minden résztvevőknek. Ezen felül egészségmegőrző és szűrő programokkal színesítik az egynapos rendezvényt.

A nyárnak soha nincs vége, ezt bizonyítja a Nada Night következő epizódja, ami örök nyarat varázsol a szívekbe, fényt a lelkekbe, bugit a lábakba, mosolyt az arcokra.

Theodorakisz csodálatos zenéje, az alkotók kreativitása és a Pécsi Balett kiváló táncművészei együtt idézik meg Zorba, a mitikus görög hős szellemiségét szeptember 4-én, este 7 órától a Nemzeti Táncszínházban. Az előadás különlegessége, hogy a koreográfia a modern tánc és a néptánc ritkán használt fúziója.

A legendás grúz Trio Mandili most egy különleges koncertre és egy különleges helyre, a budai MANYI – Kulturális Műhelybe invitál mindenkit. A belépésnél legalább 5000Ft adományt kérnek, amelyet teljes egészében a ukrán menekültek megsegítésére fordítanak.

Szeptember 4-én, Siklósi Örs születésnapjának évfordulóján lép fel az AWS a Budapest Parkban. A koncert egy felejthetetlenül eklektikus élmény lesz: a srácoktól megszokott zúzda szekciók között egy 40 perces, vonós négyessel kiegészített akusztikus blokk kapott helyet, amely a Madách néven ismertté vált lemez dalaiból fog összeállni. A koncertre több meglepetés vendégzenész is elkíséri a zenekart.