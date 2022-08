Íme a legjobb programok a héten a Balaton partján – 2022. augusztus 9-14.

Hétről hétre temérdek program vár benneteket a Balaton partján. Koncertek, bortúrák, piknikek, fesztiválok, gyerekprogramok – ezek közül válogattunk nektek.

Programok a Balaton északi partján

1932 óta minden év augusztusában megrendezik a Balatonfüredi Borheteket, amelyen a borvidék legjobb nedűi kóstolhatók. A platán fákkal övezett sétányon a boros gazdák faházakból kínálják a térség jobbnál jobb borait.

A Balaton északi partjának immár négy településén negyedik alkalommal rendezik meg a Garten Balaton kortárs művészeti fesztivált. A tíznapos kiállítás- és rendezvényfolyam a kortárs képző- és fotóművészet köré szerveződik. Lovas, Felsőörs, Csopak és Alsóörs kiállítóhelyein és szabadtéri helyszínein 7 kiállítás és majd 40 program várja a vizuális művészetek szerelmeseit.

Állandó programok és látnivalók a Balaton északi partján:

Süle Zsolt ingyenes dalszerzői estje, A bolondnak van története címmel a veszprémi Fortepiano udvar teraszán.

Nyáresti koncertek Hajdu Klárával és Szakonyi Milánnal a Folly Arborétum és Borászatban. A koncertek az arborétumi belépő megváltása mellett ingyenesen megtekinthetőek.

A Badacsony Borközelből programsorozat a tavasztól késő őszig tartó időszakban számos szakvezetéses bortúrát tartogat számotokra. Pincéről pincére járva, borkóstolás és túrázás egyvelegét gyúrták össze számotokra, eközben pedig a helyi családi pincészetek finomabbnál finomabb borait ismerhetitek meg, lenyűgöző látvány kíséretében. A túra során három pincénél 3-3 fajta bor kóstolása közben a gazda bemutatja történetüket, a kóstolt fajtákat, mellé borkorcsolyákat, borkísérő falatkákat kínál. Az út során szakvezetőnk mesél és bemutatja a borvidék történelmét, Badacsony kialakulását, különlegességeit, legendáit és az ott élő embereket.

Fenyő Miklós a 60-as óta Magyarország elsőszámú és utánozhatatlan rock&roll nagykövete, és a mai napig számtalan koncertet ad országszerte, de akár a határokon túl is, egész évben. Balatonfüredi koncertjén a Fenyő Gyöngye zenekar és a Csacska Macska vokál kíséri, a Jampi Angyalok pedig mindent megtesznek azért, hogy mindenkit táncba vigyenek. A koncerten természetesen felcsendülnek majd az elmaradhatnak örökzöld slágerek is, mint a Csókkirály, a Hotel Menthol, a Csavard fel a szőnyeget, vagy a Made in Hungária, de meglepetésekben sem lesz hiány.

Móser Ádám zenéjének központi gondolata az improvizáció szabadsága. Francia, zsidó, argentin, balkáni és cirkuszi zenék keverednek kortárs elemekkel benne.

Fedezzétek fel a nyáresti holdfényben a Szigligeti várat! A túra alatt egy szakképzett túravezető segítségével megismerhetitek a vár és az ott élő emberek történetét, valamint Szigliget falu egykori életét és néprajzi vonatkozásait. Azt is megtudhatjátok, hogy milyen katasztrófa tett pontot a vár történetének végére.

Mező Misi a magánéletéből és a zenei pályája során megélt élményeiről mesél egy zenés est keretében.

Színes programkavalkád kicsiknek és nagyoknak egyaránt, négy napon át a Festetics kastély parkjában.

Irodalmi és színházi programokkal, rengeteg zenével, kertmozival, helyi borokkal és ételekkel várnak benneteket idén is a zalai dombok közé.

LégyOtt zenés esték a Tóparton. Festői környezet, mediterrán hangulat és élő zene Tapolcán, a Malom-tó partján. A hangulatos tó partján a található vendéglátóhelyeknek köszönhetően akár egy kellemes vacsora közben lehetünk részesei a természet és a művészet közös csodájának.

Fekete Jenő a nyolcvanas évektől kezdve népszerűsíti az amerikai népzene gyökereit, ősi hagyományait rejtő blues zenét, a szakma az egyik legautentikusabb blues zenésznek tartja.

Augusztusban is várnak Balatongyörökön a BorKorzóval az árnyas Balaton-parti sétányon, a strandbejárattal szemben. Ha meguntátok a strandon a fürdőzést, akkor irány a part és élvezzétek a nyári pezsgő hangulatot, a finom és hűs borokat, az ízes helyben sült ételeket és a jó programokat.

A Pont Csopak eseménysorozat keretein belül egészen szeptemberig havonta egyszer, egy teljes hétvégére kulturális találkozóponttá válik a Plul Malom. Minden hétvége egy-egy fontos és aktuális téma köré szerveződik, és különleges programokat kínál kicsiknek és nagyoknak, délutántól egészen késő estig. Kertmozi, színházi előadások, koncertek, beszélgetések és kulináris kalandok Csopakon, a Balaton keleti medencéjének kultikus ékszerdobozában.

Nem mindennapi környezetben ad koncertet augusztus 13-án Péterfi Kinga jazz- és bluesénekesnő, valamint Szakcsi Lakatos Róbert jazz-zongorista. A 19.30-kor kezdődő előadásnak a Taberna Infinito Tapas&Grill Bár ad helyet, és a mennyei harapnivalókról is gondoskodik. Előzetes asztalfoglalás szükséges!

Augusztus 13-án, szombaton Badacsonyban indítják útjára a Balatonica zenei projectjét, ahol Marga Sol és Darles Flow képviselik az ibizai életérzést, a napsütést és a perzselő nyári este hangulatát, Numbred és Rizkid pedig a magyar elektronikus zenei szcénát.

Páratlan látványban lesz része azoknak, akik augusztus 13-án, a Balaton vizén ringatózva csodálják meg a Perseidákat. A Balatonsup szervezésében megvalósuló csillagles alkalmával a résztvevők diszkréten kivilágított, lehorgonyozható SUP-deszkán élhetik át az égi jelenséget.

2022-ben sem marad Holi Beach Festival nélkül Keszthely. Mi több, ezúttal UV színekbe burkolózva veszik be az északi-partot.

Balatoni programok a déli parton

Az V. Dél-Balatoni Kortárs Alkotóműhely és Art Residency idén már egy két hétig tartó eseménnyé nőtte ki magát, amelyen több mint tíz tehetséges hazai és nemzetközi kortárs művész vesz részt. Az esemény célja, hogy az Alkotóműhely magas színvonalú szakmai közeget, valamint zavartalan és nyugodt körülményeket biztosítson a jelentkező művészeknek ötleteik megvalósításához. Az elmúlt évek során közel ötven tehetséges művész alkotott nálunk.

Ha a magyar tenger után a levendulatengerben is nyakig elmerülnétek, irány a Kőröshegy! 8 hektár levendula illatozik náluk egész nyáron, árnyas ligetekkel körbeölelve. Tapasztaljátok meg a levendula nyugtató hatását, kapcsolódjatok ki és vigyétek haza magatokkal az élményt illatos lila csokorba kötve.

Frakk, a macskák réme mesemusical a Madách Színház művészeivel, Balatonszemesen, augusztusban két alkalommal.

A gyerekek számára szuper programnak ígérkező Varázshajók összesen 9 kikötőből indulnak a Balaton körül, hogy egy igazán élménydús hajóprogramban legyen részük a Balaton közepén. A hajók Fonyódról indulnak, augusztusban minden szerdán, 17:00 órai kezdettel!

Csütörtökönként 10:30 órától bábelőadások, színházi produkciók, koncertek és kézműves foglalkozások várják a gyerekeket a balatonboglári Kultkikötőben!

Kisvakond a nagyvárosban mesemusical és bábelőadás Fonyódon, a Madách Színház művészeinek előadásában.

Frissítően üdítő zenékkel, vicces dalszövegekkel, és sok-sok mesével és színpompás, horgolt bábokkal várnak titeket is a “Laton-party” vidám, családi buliba.

Augusztusban négy napon át megtelik rock zenével Fonyód. A RockBalaton fesztiválon fellép a magyar rock zenei szcéna krémje, hogy ütős dallamaikkal szórakoztassák az érdeklődőket.

Szinetár Dóra és Makranczi Zalán játssza Karinthy Ferenc Dunakanyar című darabjának főszerepeit. A Dunakanyar kétszemélyes színmű, melyet Szinetár Miklós rendezett a Szentendrei Teátrum felkérésére, balatonföldvári előadásuk pedig a Kultkikötő programsorozatának keretein belül valósul meg.

Élőzenés ebéd a BL YachtClubban minden szombaton. A kiváló ételekhez a muzsikát a Four Season Duo szolgáltatja.

Élményfestés a nyugalmat és békét árasztó hatalmas víztükör közvetlen közelében. Előképzettség nem szükséges, előzetes bejelentkezés viszont igen.

A Kultkikötő programsorozatának vendége lesz Dés László, aki csupán egy zongora kíséretében, Balatonszárszón ad koncertet a nagyközönség nagy örömére.

Színházi komédia két felvonásban Balatonbogláron, a Kultkikötő szervezésében.

A Bagossy Brothers Company 2013-ban alakult indie rock, alternatív rock, folk-rock stílusú zenét játszó, erdélyi magyar zenekar. Mára már az ország egyik legkedveltebb bandája, akik idén beveszik a hegyi pikniket!

Tombolj a 90-es és 2000-es évek legmenőbb zenéire a Balaton legnagyobb retro fesztiválján!