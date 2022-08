Strandbisztrók a Balaton körül: 7 hely, amit érdemes kipróbálni idén nyáron

Hekk, lángos, hamburger és jégkása – ezek az ételek elengedhetetlen elemei egy Balatonnál töltött nyaralásnak. Azért mi azokra is gondolunk, akik szívesen kipróbálnának új ízvilágokat, nekik ajánljuk alábbi válogatásunkat.

A balatonszemesi Vigadó szabadstrandon található Halvödör büfében minden a minőségi és különleges halételekről szól. A halászlé és a hekk mellett náluk megkóstolhatjátok a haltepertőt és a hortobágyi húsos palacsintához hasonlóan elkészített halpalacsintát is. Az élményt az élőzenés estek mellett a balatoni panoráma teszi teljessé.

8636 Balatonszemes, Parti stny.

A Tiki Beach Bisztró igazi trópusi hangulatot varázsol Zamárdi partjaira. Isteni koktélok, reggelik, kézműves hamburgerek és házi galuska – ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy felejthetetlen perceket töltsetek el náluk és úgy érezzétek, mintha egy fárasztó szörfözés után tértetek volna be hozzájuk egy kis pihenésre.

8621 Zamárdi, Margó Ede stny.

A keszthelyi Libás strand árnyas fái alatt bújik meg a Csóka Fészek Strandbisztró, ahol egytől egyig a hagyománytisztelő modern magyar konyha remekeit kóstolhatjátok végig. Pihenjetek meg két csobbanás között az eklektikus stílusban berendezett bisztró napernyőinek árnyékában és élvezzétek a magyar tenger látványát.

8360 Keszthely, Libás strand

A balatonlellei Málna Büfében a már jól ismert, hagyományos balatoni ételeket is egy kis csavarral készítik el nektek. A szezonális-, és strandételek mellett a nevükben feltüntetett málna központi szerepet kapott a menüsor összeállításakor, így többek között a málnaszörp és a málnakrémleves is állandó vendék náluk. Ha egyedi ízekre vágytok, térjetek be hozzájuk!

8638 Balatonlelle, Margaréta utca 3.

Az egész évben működő Konyha-Kert Bisztró és Bár az északi part egyik gyöngyszemeként, a Balaton közvetlen szomszédságában kínál kulináris élvezeteket, kedvező áron. A bisztró jellegű ételek mellett a magyar fogások egyaránt megtalálhatóak náluk, melyek mindegyike minőségi alapanyagból készül, ami nem csak nyáron ér meg egy kóstolást.

8252 Balatonszepezd, Központi strand

A hangulatosan kialakított Kalóz Strandbisztró szakított a hagyományos balatoni ételekkel, ezért náluk inkább harcsát kaptok a hekk helyett. Ez azonban csakis jót jelent, hiszen helyi termelőktől szerzik be a hozzávalókat, így egész évben minőségi falatokra számíthattok a bisztróban. Céljuk, hogy utánozhatatlan gasztronómiai élményben lehessen részetek a strandon, ez pedig sikerül is nekik.

8242 Balatonudvari – Fövenyes, Strand utca 1.

Balatonmáriafürdő legszebb strandján sem maradtok éhesek, köszönhetően a négy üzlet összenyitásából kialakított Fröccsterasz és Strandgrill Erikának. Itt egész nap pörögnek a rendelések, ez pedig érthető, hiszen isteniek a strandételeik, gyors a kiszolgálás. ráadásul náluk még a sous vide technológiával elkészített húsokat is kipróbálhatjátok.

8647 Balatonmáriafürdő, Gr. Széchényi Imre tér