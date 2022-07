40+ szenzációs hétvégi program Budapesten és környékén

Forróság és izgalmas programok várnak ránk ezen a hétvégén Budapesten és közelében. Többek között gasztrofesztiválok, szabadtéri koncertek és városi séták közül szemezgethetünk.

Budapesti programok csütörtökön (2022. július 21.)

Két színész és egy zenész – három ének és egy zongora. Ez az összeállítás a régi időket idézi, a műsorban azonban mindenféle korokból találunk dalokat, az 1920-es évektől egészen napjainkig.

Jam a lombok alatt, azaz nyitott Django, gypsy jazz, swing jam a Pavilonban, a Városligetben. Várnak mindenkit hangszerrel és anélkül, bármilyen szinten, bármilyen magassággal.

Kinek ne lenne otthon számtalan ruhadarabja, melyet megunt, kinőtt, sosem vett fel, de sajnálja kidobni, mert ennél sokkal többre érdemesnek tartja őket? Tették fel a kérdést a Gardrób Közösségi Vásár szervezői, aztán kitalálták a ruhavásár ötletét. Te viszed a ruhákat, táskákat, kiegészítőket, csecsebecséket, ők pedig biztosítják a helyszínt és a közösséget. Ha pedig vásárlóként érkezel, itt garantáltan különleges darabokat találsz.

Pandzarisz Dina, a szefárd zsidó zene hazai nagykövete, aki csodálatos énekhangjával varázsol el minket az Észak-Afrikai, mediterrán zsidó közösségek világába. Koncertje után a Határidős esküvő c. izraeli romantikus filmet nézhetitek meg hébrül, magyar felirattal.

A Mordái a 60-as, 70-es évek kísérletező magyar népzenei vonulatok repertoárjából (Muzsikás Zenekar, Sebő együttes, stb.) táplálkozó folk rock zenekar. Hangvételében az útonállók sötét szellemiségét idézi meg.

A 2022 nyarán útjára induló YBL POP célja, hogy izgalmas, a nagyközönség számára ritkán hallható könnyűzenei produkciókat hozzon a Várkert falai közé. A különleges dalszerzői párosításokból álló háromalkalmas eseménysorozat a friss elektro-poptól a blues-americana kiválóságaival bezárólag a hazai könnyűzenei élet dalszerzőinek széles skáláját vonultatja fel. Ezen az estén a Ripoff Raskolnikov és Sárközi Dina szerzeményeit ismerhetitek meg.

Masszív toporgás DREZ segítségével a Király utca 77-ben.

Tiszta, szívből jövő, kiváló, autentikus cigányzene – talán így lehetne jellemezni a Parno Graszt munkásságát, akik ezzel bizony igen hamar belopták magukat a közönség szívébe, és a műfaj egyik legismertebb hazai képviselőivé váltak. Az elmúlt három évtizedben keresztül-kasul bejárták nemhogy az országot, de az egész világot. Ezt a 30 éves példaértékű életutat ünneplik most egy felejthetetlen, hetedhétországra szóló mulatsággal, veletek együtt július 21-én a Budapest Parkban.

Budapesti programok pénteken (2022. július 22.)

Gintörténelem, fűszerbemutató, érdekességek kulassziatitkok, sosem kóstolt, különleges signature koktélok és örök klasszikusok Opera Ginből és Opera Vodkából. Aki mindezt bemutatja és a koktélokat keveri Varsányi Ferenc, az Opera Gin Budapest Masterclass Brand Ambassadorja.

Július 22-én újra eljön az idő és összeülhettek egy zenés Füstölgő Vacsoraest keretén belül a dombon. Gyönyörű kilátás, naplemente, nyugalom, ízek.

A nagy sikerű szezonnyitó est után újabb kertmozizásra invitálnak Monorra. Júliusban ismét a művészet lesz a középpontban, de ezúttal a dallamokra helyezik a hangsúlyt. A közönség szavazatai alapján nyert: a Ray.

Antonia Vai, a svéd-magyar dalszerző az idei év nagy részét Stockholmban töltötte új dalaiba és hangzásvilágába merülve. Július 21-én újra visszatér Budapestre, hogy együtt megünnepeljétek a nyarat. Még ismeretlen dallamokra, elektronikusabb zenei felhangokkal tűzdelt dalokra, illetve a már jól ismert, de új köntösben megszólaló számokra számíthattok.

Elefánt dalok pillanat szülte hangulattöredékekkel Szendrői Csaba és Tóth András előadásában.

Az együttes egy jellegzetesen budapesti zenekar, amely zenéjében és szövegeiben is ötvözi a város sokszínűségét. Dalaikban keverednek a különböző stílusok, a magyar és a balkáni népzene, a jazz és a sanzonok világa.

A zenekarok és barátaik július 22-23-án ismét beköltöznek a Pusztazámori Öregtölgy Kastélyba és szélesre tárják a kapukat koradélutántól egészen hajnalig. A Kápolna Színpadon délutáni akusztik performanszokat csíphettek el, őket követik a zenekarok a Tölgy Színpadon, az éj leszálltával pedig az elektronikus csemegéké és az afteré a főszerep a Kastély Bálteremében

Szombati programok Budapesten és környékén (2022. július 23.)

Irány a Hello Buda, a környék legmenőbb gourmet és piac központja, ahol rooftop jóga és mini brunch vár rátok!

Mesés nap a Hunyadi téren az Eötvös10 szervezésében. 10 órától a Magyar Népmese Színház Az aranyszőrű bárány c. előadását láthatjátok. A délelőtt folyamán kreatív sarok, jelmez sarok és lovagi ügyességi játékok is várnak.

Tekerjetek együtt Nagymarosra, lángosozni, hekkezni, lazulni a strandon!

Végre itt a lecsó szezon, a Czakó Bisztró pedig rendesen bevásárolt a Édenkertünktől mindenféle jóságból. Hajnalban indul a lecsó főzés, így akár reggelire, akár ebédre kérhetitek a bisztróban és a kioszkban is.

1992 július 14-én nyitotta meg a BKV a Városi Tömegközlekedési Múzeumot, amely a városi közösségi közlekedés emlékét ápolja, és őrzi annak tárgyi emlékeit. Július 23-án, szombaton 10 és 16 óra között az előzetesen regisztrált látogatókat nyílt napra várják a szentendrei HÉV-végállomás mellett.

Ahol a közös tánc, a zöld környezet és a legforróbb ritmusok összeérnek. A vérpezsdítő, forró latin zenék segítenek abban, hogy a kalóriaégetés abszolút egy jókedvű mozgásélménnyé váljon.

Idén elmaradt a spanyol nyaralás? A Belvárosban sétálva eldugott spanyol kultúremlékekből, Andalúziát idéző homlokzatokból és elbűvölő arabeszkekből itthon is könnyen össze lehet csipegetni egy bőséges spanyol menüt.

Idén már negyedjére rendezik meg az Érdi Vágtát, ismert művészek társaságában. Az egész napos jótékonysági, családi rendezvény keretén belül lesz kézműveskedés, sétalovagoltatás, kirakodóvásár, kisállat simogató, tűzoltó gépjármű és felszerelések bemutatása is.

A Jazz játszótér a 6-12 éves korosztályt hívja közös, improvizatív mesealkotásra. A gyerekek a kezdetben felvázolt világban személyes döntéseikkel határozzák meg a mese irányát, akár úgy, hogy a szereplők bőrébe bújnak vagy maguk is mesélővé válnak, illetve a közönség soraiból interaktív játékok segítségével alakíthatják a történetet.

A barangolás során megismerhetitek az alkotó és a kicsit humoros, kicsit ironikus alkotások történetét, na és persze bepillantást nyerhettek a “street art”, a köztéri művészet régen üldözött, ma már megtűrt, elfogadott vagy szeretett világába.

2022. július 21-23. között Budapesten rendezik a MUCE 2022 Kórusfesztivált, hét országból, hét kórus közreműködésével. Ennek keretében július 23-án a Magyar Zene Házában mutatják be Kayamar (Magyaróvári Viktor): Bábel újjászületése című, 7 kórusra komponált, 13 tételes oratóriumát, a zeneszerző közreműködésével és vezényletével.

Varázslatos fények, a pezsgő belváros ritkán látott arca és a víz közelségének nyugalma. Belvárosi naplementés kenutúra a Dunán.

Egész napos buli kézműves foglalkozással, különleges pizzákkal, ínycsiklandozó BBQ ételekkel, a Déberling családi pince csodálatos boraival, gin-tonic kóstolóval és élő zenével.

A Kossuth-díjas színművésznek negyedszázada jelent meg az első lemeze, rajta az azóta legendássá vált Lövölde tér című dallal. Az azóta is roppant népszerű albumon kívül további lemezek fűződnek Kern András nevéhez. A városmajori est műsorában a népszerű, régi dalok mellett újabbakat is elhangzanak, többek között a Hé, 67!, a Pincér-rock, a Moszkva, a Te majd kézen fogsz és hazavezetsz, a Semmi baj, és persze nem marad el a Lövölde tér sem. Valamint sok-sok történet, humor – ahogy azt megszokhattuk Kern Andrástól.

Egy kellemes nyári este, finom vacsora, jó zene. Jó kombináció ugye? Ezen az estén Péterffy Lili gondoskodik a kellemes hangulat fokozásáról: 19 órátótól énekel, hogy a fantasztikus nyári estét még varázslatosabbá tegye.

A MOMkult 2022 nyarától a Sirály sétányon nyitott popup kiállítóterében kéthetente egy-egy újabb designer és képzőművész munkáját mutatja be. A kiállításokhoz szabadtéri zenei programok, performanszok, beszélgetős és egyéb események kapcsolódnak.

Lesz koktél és naplemente, zene és tánc, természet és hullámok, barátok és barátnők, egy szóval: Morgenfrisk.

2022-ben a 19. szülinapját is a Budapest Parkban ünnepli a Punnany Massif. A nyár legnagyobb és leghosszabb koncertjén igazi best of műsorra számíthattok.

A Budapest Pride felhőtlen hangulata idén sem ér véget a felvonulással: a város ezerszínű aftere, a Rainbow Party újra beveszi magát a Budapest Parkba.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2022. július 23.)

Minden vasárnap a gyerekeké a Budapest Gardenben. A kicsik és nagyok szórakoztatásáról tűzoltó-tematikájú programokkal gondoskodnak: 10 órától tűzoltónak öltözhetnek, sötét labirintusban tehetik próbára a bátorságukat, locsolós játékot játszhatnak, tűzoltóautót simogathatnak, és kipróbálhatják a rúdon csúszást.

Minden második vasárnap táncházzá alakul a városligeti promenád. Ezen a Kalász Banda húzza a talpalávalót.

A 60 perces tárlatvezetésen betekintést nyerhettek a nagy francia mester, Henri Matisse színgazdag világába.

Színpadtechnikával, hangszerekkel állnak a zenészek rendelkezésére, hogy a spontán zenei gondolatok szabad utat nyerjenek.

Budapest egyik leghangulatosabb lakóövezeti részébe, a kispesti Wekerletelepre várnak titeket, ahol egy 5,5 kilométeres kör megtétele során a résztvevők megismerkedhetnek a XX. század elején épült lakótelep sajátos atmoszférájával, láthatnak sok szépséget, érdekességet, mindezt természetközelben, de mégis épített környezetben.

Sárik Péter és két zenésztársa népszerű és kevésbé ismert Beethoven-műveket értelmeznek újra saját műfajukban.