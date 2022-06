70+ kihagyhatatlan nyári program Budapesten 2022 júliusában

2022 júliusában fantasztikus programok várnak bennünket Budapesten. Séták, vásárok, gasztroélmények, koncertek, fesztiválok garmadáját gyűjtöttük össze – nektek csak ki kell választanotok a hozzátok illőt.

10 konténerbüfé készíti itt az autentikus ázsiai street food ételeket hatalmas választékban. Megtalálhatók kifejezetten nyári specialitások, és olyan fogások, amiket Budapesten máshol nem kóstolhatsz: kínai faszenes grill, kínai palacsinta, dim sum, teppanyaki, bubble tea, Tsingtao sör, és rengeteg egyéb finomság. Mintha csak Kínába utaztál volna.

Két kultikus darab modern feldolgozásával indul az idei szezon második hónapja a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, a Maribori Szlovén Nemzeti Színház Balettegyüttesének előadásában. Carl Orff világhírű Carmina Burana-jának, valamint Stravinsky zenetörténeti jelentőségű Tavaszi áldozatának látványos balettelőadását a világszerte elismert koreográfus, Edward Clug álmodta újra.

Rendhagyó módon a Fiumei úti sírkertben is szerveznek tematikus, vezetett sétákat, melyek ráadásul ingyenesek. A júliusra meghirdetett események a magyar történelem egyik legnagyobb jelentőséggel bíró emlékhelyével és az itt nyugvó híres emberekkel ismertetik meg az érdeklődőket.

16 sörcsap, Barrel Project decizés, tele hűtők, újdonságok-ritkaságok, food truck, soft serve, napsütés a főzde mögötti sörkertben péntektől vasárnapig.

Idén először egy teljes hétvégén át válogathatunk a jobbnál jobb vezetett városi séták közül, országszerte hat településen. A meghirdetett programok között találhatunk sétaszínházat, épületbejárásokat és élőzenés városnézést, a helyek száma viszont limitált, így érdemes minél előbb regisztrálni.

Osztrák tájképkiállítás, táncosok, Ripoff Raskolnikov koncert és a kertmoziban Egon Schiele: A halál és a lányka várja a Hunyadi térre látogatókat szombaton.

Tavaly tavasszal debütált első nagylemezével a női Napfonat formáció, akik saját szerzeményeik mellett magyar és más kultúrák népdalait dolgozzák fel polifonikus hangzásban.

A negyvenes Cal (Steve Carell) ideális élete összeomlik, amikor a felesége, Emily (Julianne Moore) váratlanul bejelenti, hogy van valakije, és válni akar. Hirtelenjében nagyon egyedül találja magát, de a legrosszabb, hogy elfelejtette, hogy kell randizni.

A Pontoon hajón lesz a Sorbonne Sexual egyetlen nyári, önálló koncertje. Leporolnak pár régebbi szerzeményt, illetve egy meglepetés dallal is készülnek.

A legendás Hot Jazz Band zenekar újra Zsiráf Buda teraszán. Felcsendülnek a legszebb jazz dallamok és mellé persze tűzről pattant nápolyi pizzák és izgalmas koktélok is várnak rátok.

A Botellón Terasz július 6-9. között a spanyol gasztronómia legjavát prezentálja nektek. A belvárosi szórakozóhelyen tapaskülönlegességek kerülnek terítékre, frissítő sangriával telnek meg a poharak, és természetesen a vérpezsdítő élő zenei kíséret sem marad el.

Szól az electro swing, Péterffy Lili sejtelmes hangja lengi be az étert, és te ott ülsz a Liget legszebb teraszán asztalodon egy pezsdítő kovászosuborka-krémlevessel, mellette egy jeges koktéllal hagyod, hogy boldogan belecsússz a lágy nyári estébe.

Két szomszédos kerület, amelyeket összeköt a Király utca. Közel két kilométer hangulatos, nyüzsgő és pezsgő élet. 2022-ben első alkalommal rendezi meg a Király-napot a VI. és a VII. kerület, vagyis Terézváros és Erzsébetváros.

A 2021 őszén alakult akusztikus duó a Juci által írt dalokból indult, melyhez csatlakozott Ábel egy ütős szekcióval. Számaik szövegcentrikusak, leginkább a magyar underground műfajba sorolhatóak, ezek mellett néhány feldolgozást is játszanak a közös kedvenceik közül.

15 éve, 2007 nyarán vette fel első lemezét a Budapest Bár. Ekkor alakult a csapat, ami azóta 11 lemezt adott ki és több, mint 1000 koncertet adott számtalan rajongót szerezve. Idén július 7-én 5 zenésszel és 12 énekessel nemcsak a zenét és a csodás pesti dalokat ünnepli a Budapest Bár, hanem azt a közösséget is, amit a 15 év alatt létrehozott és megtartott, beleértve a zenészeket, az énekeseket és a fantasztikus közönséget is.

Az Artisjus Junior-díjas, szuggesztív zenéjéről ismert Saya Noé július 7-én lép fel az A38 tetőteraszán. A fiatal énekesnő egyszerre ötvöz több zenei stílust a dalaiban, ezzel egy igazán különleges hangzást alkotva. A koncert előtt hallgassátok meg Solére izgalmas dalait is, minimál hangszerelésben.

Krasznai Gíta első lemezét fél éves indiai tartózkodása után készítette zenész barátaival. Ezen indiai mantrákat dolgoz fel jazz, klasszikus zenei és indiai tradicionális kísérettel. Ezután elkezdett saját dalokon dolgozni, a két éve megjelent Füstjel című, pop art lemez jazz zenészek közreműködésével szólal meg. A koncerten mindkét album dalait eredeti megszólalásukban, egy szál gitár kíséretében hallhatjátok majd.

További ingyenes szabadtéri koncertek Budapesten:

Lágy esti szellő, hideg sör, fröccs és limonádé, na meg persze a megszokott vintage kincsek, csetreszek, növény illusztrációk, plakátok várnak július 7-8-án délután 18.00 és este 22.30 óra között a Budafoki út 70. szám alatt.

A Kobuci ad otthont Deva egyetlen önálló nyári koncertjének július 8-án. A fiatal lány csak nemrég tűnt fel a hazai zenei életben, de már számtalan sikert tudhat magáénak varázslatos népdalfeldolgozásainak köszönhetően. Az este igazi spirituális élmény lesz, amit Hari Drama nyitánya tesz teljessé.

Az ünnep vezérmotívuma a „béke” és az érzés, hogy mindannyian egy család részei vagyunk! A Ratha-játrá India legősibb ünnepe, melyet 50 éve nyugaton is megrendeznek. A résztvevők szekéren húzzák végig a városon Krisna szeretetteljes, mosolygós formáját. A kötelek húzása kifejezetten jószerencsét hoz. A menet 10 órakor indul a Vörösmarty térről, táncosok, zenészek vezetésével, és 13 órára érkezik meg a Városligetbe, ahol estig tartó India Fesztivál várja az érdeklődőket. Kirakodóvásár, kulturális programok, jóga, önismereti beszélgetések, misztikus szentély, keleties jammelés, vegán csemegék, könyvvásár és hennafestés. 15:30-tól 17:00-ig békemeditáció is lesz. Díszvendégek: Sivaráma Swami és Devamrita Swami.

Megszabadulnál a blökid fölösleges fekhetől, játékától, pórázától, nyakörvétől vagy épp vásárolnál? Akkor itt a helyed! De nem csak kutyás dolgokat lehet hozni, akár cipőket, ruhákat, táskákat is.

Szerinted is két keréken az igazi? Bringával vagy rollerrel közlekedsz? Akkor ott a helyed a július 9-én a Westend Tetőkertben, ahol biciklis és rolleres programokkal várnak, sőt az Art & Design Market kiállítói is csatlakoznak a rendezvényhez.

Az Electrocity nagy sikerű rendezvényein nincsenek állandó rezidensek, ezért minden bulin más-más vidéki városból érkező DJ zenéire táncolhattok. Július 9-én a kalocsai Unique Sound duója szolgáltatja majd a talpalávalót. A jó hangzás tehát adott, a buli ingyenes, a helyszín pedig a Duna-parti Kabin.

Egészen biztos, hogy különleges este vár majd rátok a gesztenyefa alatt, ha Henri zenél nektek. Kérjetek pár hideg italt, finom falatokat a smokerből és indulhat az este.

A Vintage Légy-Ott! azért több, mint vásár, mert azon túlmutatva, hogy vintage és újrahasznosított ruhák és kiegészítők piaca, a fenntartható divatról folyó diskurzusba is szeretne bekapcsolódni, illetve szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy szélesebb körben népszerűvé váljon a használt ruhák vásárlása a nagyon szennyező fast fashion divat helyett.

Ha ingyenes szabadstrandot kerestek, Budapesten is van ilyen:

A WAMP kiállítók színe-java készül erre az alkalomra egyedi tervezésű ruhákkal, táskákkal, grafikákkal, kerámiával, ékszerekkel, kiegészítőkkel.

Örülhetnek a kárpát-medencei táncok és zene szerelmesei, ugyanis május 1-étől szeptemberig minden második vasárnap táncházzá alakul a városligeti promenád. A táncház mozgalom legkiválóbb bandái fogják húzni a talpalávalót a térség legkülönfélébb népi hagyományait felelevenítve. Legyen szó klasszikus erdélyi vonós zenéről, vagy balkáni rezesekről, moldvai csángó muzsikáról, itt mindent meg fog találni az érdeklődő.

A Kaddis egy ősrégi zsidó ima, a zsidó liturgia egyik legfontosabb alappillére. Födő Sándor a koncert zeneszerzője – a világon először – az ima teljes szövegét felhasználta a műben, amit Bíró Eszter előadásában hallhat a közönség. A zsidó imák mellett ismert költők – Szenes Hanna, Radnóti Miklós és Szép Ernő – versei is helyet kaptak a repertoárban. A koncert mégsem a búsulás továbbvitelét tűzte ki céljául, hanem inkább utat mutat hitünk visszanyeréséhez. A koncert a Kaddis szövegére komponált gyászimával indul, halálból az élet felé.

Különleges koncepcióval állt elő a Római-part közkedvelt élményközpontja, a Miamor, ahol szeretettel várnak minden filmrajongót a titkos vetítéseken.

További infók a titkos moziról:

A Várkert Bazár szabadtéri színpada ad otthont a Klasszik Lasszó – Magyar szakítós nevű zenés irodalmi est soron következő eseményének július 12-én. A nem mindennapi társulás tagjait – többek között Vitáris Iván és Kemény Zsófi – egy véletlen sodorta össze, amiből aztán megszületett az egész estés műsor.

A szezon elmaradhatatlan italaként a fröccs megérdemel egy saját fesztivált. Az esemény július 13. és 15. között, az Eiffel téri Zsiráfban lesz, ahol sok-sok kiállító, fröccskeverési technikák, streetfood-ételek, akusztikus koncert és a helyszíntől megszokott chill hangulat vár titeket.

A Pál utcai fiúk 1969-ben bemutatott magyar–amerikai koprodukciós film, amely Molnár Ferenc azonos című regénye nyomán készült.

A Frenk zenekar nyári, budapesti koncertje a Kobuciban, ahol a régebbi szerzemények mellett az ősszel megjelenő új lemez dalaiból is ízelítőt adnak.

Egy elképesztő és alaposan dokumentált 45 éves karrier után, amely a rock ‘n’ roll legendák korszakát indította el, a KISS 2019-ben megkezdte utolsó turnéját, mely június 14-én ér Budapestre.

A kerek, jubileumi tizedik szüliévét ünneplő Elefánt ismét beveszi a Bupdapest Parkot.

Eddig Bécsig kellett utaznod, ha el akartál kapni egy menő zenekart? Most csak az Erzsébet térig kell. Olyan zenekarokat hoztak el a Reflektorra, akiket nem nagyon láthatsz hazai színpadokon, főleg nem egyszerre.

A város egyik legfrekventáltabb helyén, mégis nyugodt környezetben várja látogatóit július 14-17. között a gin és jazz ünnepe. A Westend Tetőkertjére koncertek, különleges ginek, finom ételek, remek hangulat és érdekes workshopok csábítják a nézelődőket déltől egészen éjfélig. A belépés díjtalan.

Nyári kraft sörfesztivál a Botellón Teraszon. A belépés ingyenes!

A Balaton típusfigurákat is teremtett, hiszen a „balatoni fagylaltárus”, a „balatoni halsütő” és a „balatoni lángossütő” a kései Kádár-korszak pre-kapitalista éveinek gyorsan meggazdagodó, irigyelt, de kissé lenézett első magánvállalkozói voltak. Ehhez persze hozzájön a nemzedéki nosztalgia a gyerekkori balatoni nyaralások után, és azok kitörölhetetlen képei: az egyforintos csoki-vaníliák, a megragasztható piros-kék gumimatracok, az utasellátó büfék ablakaiban izzadó szalámis és sajtos zsömlék, a tábori zászlófelvonások, a szabad szombatok, a zötykölődés trabanttal a régi hetesen, a subaszőnyeg a nyaraló falán és a színes műanyagcsíkokból álló konyhafüggöny.

Támogasd a helyi kreatív tervezőket, vásárolj magyar termékeket. Szépségápolás, lakberendezés, ajándék, finomságok. A rendezvényre a belépés ingyenes.

30Y Resti koncert Mucsi Zoltán közreműködésével júliusban a Városmajori Szabadtéri Színpadon.

Sárkányjárgány, Ribizli Diszkó, Citrom Cirkusz, Űrcsűr, Bandzsáró, Nyuffi, és Hosszúfejű Királyfi – mind a Boriverzum része. A Rutkai Bori Banda egy hatalmas családi bulival ünnepli születésnapját július 17-én a Városmajori Szabadtéri Színpadon. Hogy miért Szülinap-Fülinap? Erre a kérdésre is megkaphatjátok a választ a koncerten. Annyit azonban az énekesnő előre elárult, hogy bizony a rokonok és barátok a füleket huzigálva szokták felköszönteni az ünnepeltet. A többi maradjon meglepetés. Legyen ez a Szülinap-Fülinap felejthetetlen élménykoncert kicsiknek, nagyoknak és az ünnepelteknek is!

„Amikor az úrinép kivonul a Margitszigetről, akkor én szépen bevonulok; így most is. Nekem ez a legszebb és legismerősebb hely a világon…” – Ez a mondat Bródy Sándortól származik. De írhatta volna a hosszabb-rövidebb ideig szigetlakók bármelyike: Szép Ernő, Molnár Ferenc, Hunyady Sándor és persze Krúdy Gyula is. A századforduló, a kezdődő XX. század rettentő iramban változó világából mindegyiküket más kergette ide – de talán ugyanaz tartotta itt. Ennek eredünk nyomába szigeti sétánkon, fölelevenítve e bohém művésztársaság kalandjait szárazon és vízen.

Az idei – Pink Floyd munkásságát feldolgozó – koncertsorozat első alkalmának címe: Obscured by us, ami a Keep Floyding egy kicsit sötétebb oldalát mutatja meg. Mindezt a múzeum romkertjében, vagy közismertebb nevén a karélyban, ókori díszletek között, robotlámpák, fortyogó lézer és pazar hangminőség mellett.

Július 20-án Marge és Dj Nara párosának dallamaira rophatjátok Budapest közkedvelt hajójának, az A38 teraszán. A dalok Marge új lemezéről lesznek, melyeket a hiphop, az R’n’B és trap koronázatlan királynőjével karöltve ad elő, különleges hangvételben. A váratlan duó mellett további meglepetésekre is számíthattok.

A 2019-ben alakult, eredetileg 4 tagból álló zenekar a hot jazz, a „manouche” és a tradicionális jazz hatására írt, Woody Allen filmjeinek hangulatát idéző saját szerzeményeit a„világ második legjobb gitárosának”, Emmet Ray-nek dedikálja. A stílus eredetét pedig Django Reinhardt méltatlanul elhanyagolt dalain keresztül, kortárs jazz elemekkel, új zenei gondolatokkal kiegészítve eleveníti fel.

A Krúdy Gyula utcai Zengő Bárban kéthetente minden csütörtökön a kiváló hazai borászatoké a terep. A hedonizmus jegyében július 21-én, 18 órától a badacsonyi borvidékről érkező, 2018-ban létrejött HedoNick Pince borait kóstolhatja meg a borkedvelő közönség. Jegyek korlátozott számban kaphatók.

A La Boum Nulladik Napján a kastélyházibuli szervezői egy estére átveszik a Pontoon hajót, lesz élőzene, elektornikus zene, live-act, táncszínház, óriás buborékfújó és minden, ami egy fesztiválnyitányhoz kell.

A 2022 nyarán útjára induló YBL POP célja, hogy izgalmas, a nagyközönség számára ritkán hallható könnyűzenei produkciókat hozzon a Várkert falai közé. A különleges dalszerzői párosításokból álló háromalkalmas eseménysorozat a friss elektro-poptól a blues-americana kiválóságaival bezárólag a hazai könnyűzenei élet dalszerzőinek széles skáláját vonultatja fel. Ezen az estén a Ripoff Raskolnikov és Sárközi Dina szerzeményeit ismerhetitek meg.

A két évvel ezelőtti teltházas Parno Graszt táncház után újra cigánymuzsika lengi be a Parkos éjszakát július 21-én. A zenekar 30. jubileumi koncertje után sem pihennek a lábak, 22:00-tól fergeteges táncház kerekedik, ahol Kovács Gábor Norbert és Kovács-Gál Nóra végzik el a lépésmesteri feladatokat a Parno Graszt legcifrább dallamaira.

A Totem Tribe x Nyár bulijának alkalmával egy teljesen másik világba csöppenhettek július 22-én, a Dürer Kertben. Ehhez nagy mértékben hozzájárul a természetközeli helyszín, na meg a pszichedelikus, földöntúli dallamok, melyekre lehetetlen lesz nem átszellemülni. A buli ingyenes, a tánc garantált.

Mesés nap a Hunyadi téren az Eötvös10 szervezésében kreatív sarokkal, jelmez sarokkal és lovagi ügyességi játékokkal.

Július 23-án ismét az Akvárium Klub teraszára varázsol trópusi hangulatot a Sun & Soda nappali bulisorozata. A helyszín erre az időre igazi oázissá változik át, hiszen minimedencékkel, műfűvel, dekorációval és növényekkel idézik meg a tengerparti strandok látványvilágát, világklasszis DJ-k társaságában.

A Magyar Nemzeti Táncegyüttes és Zenekara számos európai nagyvároshoz hasonlóan Budapesten mutat be történelmi tradícióinkból eredő színes táncos felvonulást a Sándor-palota előtti téren, a nyár folyamán összesen öt alkalommal: július 23-án és 30-án, augusztus 6-án, illetve szeptember 3-án és 10-én.

Egy éves a DE MARKT nightmarket, szülei és barátjai kapva az alkalmon egész estés fesztivál forgataggal ünneplik.

Hotel Continental, Hotel Nemzeti: két bejárás egy sétában, süteménykóstolóval.

Hegyi Dóri, Ohnody névre hallgató szóló zenei projektjében különböző művészeti irányokat ötvöz valamilyen koncepcionális elképzelés mentén. Minimalista rajzai, mély és őszinte versei és érzelmes énekhangja olvadnak össze ebben az interdiszciplináris projektben.

A Benczúr Kerti Esték szabadtéri programsorozat keretében július 27-én Pokorny Lia könnyed zenés estjére invitál titeket. Az este fél 9-kor kezdődő koncert során közismert, érzéki hangulatú dalok csendülnek majd fel légies zongorakíséretre, olyan előadókat megidézve, mint Cserháti Zsuzsa.

Azahriah autodidakta, multiinstrumentalista zenész, aki folyton kísérletezik és keresi a megújulást. Akusztikus koncertje emiatt garantáltan páratlan élmény.

Ingyenes szabadtéri koncertek várják az érdeklődőket a VI. kerület szívében található Hunyadi téren. Az Eötvös10 szervezésében megvalósuló Népszerű klasszikusok programsorozat például a klasszikus zenét hivatott közelebb hozni a közönséghez. Július 28-án a Danubia Ütőegyüttes visz zenét a térre.

Igazi, nagy meglepetés koncertre készül Dés László 2022 nyarán a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. Vendégek: Básti Juli, Für Anikó, Mácsai Pál, Nagy Ervin.

A Városmajori Szabadtéri Színpad 2022-es saját bemutatója a Városmajor park száz évének állít emléket. A titkos irodalmi mulatságként és kesergésként jellemzett előadást Nyáry Krisztián szövegei alapján Horváth János Antal álmodja színpadra, kiváló színészek és zenészek társaságában. Premier július 29-én.

Az óbudai Esernyős hangulatos belső udvarán hallgathatjuk meg Jónás Vera és Závada Péter kísérletező kedvű zenés irodalmi estjét július 29-én, pénteken. A konvenciókon túlmutató workshopon két külön világ találkozik egymással, egy balzsamos nyáreste keretében próbára téve műfajt és előadót egyaránt.

Korunk nemzetközi blueséletének egyik legkiemelkedőbb alakja, Big Daddy Wilson nagyon különleges életutat tudhat magáénak. Az aprócska, elszigetelt és nagyon szegény észak-karolinai Edentonból származó Wilson Németországban töltött katonaévei alatt ismerkedett meg a bluessal – a visszahúzódó, szegény déli fiú első dalai és versei hazájától sok ezer kilométerre, egy német lány szívéért születtek. A blues feloldotta a gátlásait, és nem sokkal később meleg, lélekkel teli élethangja már Németország szerte a jam estek meghatározó alakjává tette.

“Take you to the sea” – vallják szerzeményeikről. A Belau (Kedves Péter és Buzás Krisztián) lehetőséget kínál. Menedéket a modern világ emberének arra, hogy a zenekar önismeretre invitáló zenéjén keresztül a hallgató elmélyülhessen önmagában, miközben a zenekar által megalkotott modern és elegáns ütemek keverednek az elme nyugalmát örökké remélő szövegekkel.

A jazz aranykorába, az 50-es évekbe repít vissza a Kéknyúl alapítója, Premecz Mátyás és a veterán jazzgitáros, Gyárfás István közös zenekara július 30-án az Opus Jazz Clubban. A hol finom, hol extatikus, de mindig lenyűgöző Hammond- és gitárszólók alá a nagyszerű dobos, Jeszenszky György adja a biztos alapot.