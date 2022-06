40+ szuper hétvégi program Budapesten és környékén

Temérdek tartalmas hétvégi programmal vár bennünket Budapest és környéke most is. Összegyűjtöttük nektek a legjobbakat!

Többnapos hétvégi programok Budapesten

Az eseményen bemutatkoznak a pavilonok, amelyek mostantól séta előtt, kirándulás után várnak új ízekkel a Normafa kultikus ételei mellett. Vegyetek magatokhoz egy jéghideg koktélt a Bárból, harapjatok valamit a Piknikben, kérjétek kedvenceteket a Rétesből, és dőljetek hátra a szabad ég alatt! A 4 napos ünneplésen koncertek is várnak: fellép Henri Gonzo és a Gellért & Jason Duo is.

A belváros dzsungele június 15-18 között ismét megnyitja kapuit Budapest ínyencei előtt. Rare, medium vagy well done – egy jó steaknek szinte lehetetlen ellenállni. Aki pedig a bort szereti, az rossz ember nem lehet! Fehér, vörös vagy rozé – koccintsatok egyet a nyárra!

Hat év kihagyás után idén, június 17. és 19. között újra megrendezik a magyar sörforradalmat elindító Főzdefesztet. Közel 50 magyar sörfőzde tér vissza a Városligeti Napozórétre, hogy megismertessék kézműves söreiket a nagyközönséggel. A folyékony kenyér mellett pedig még gasztronómiai élményeket is szerezhettek.

Június 16-19. között sörjóga, beerpong, hűtött sörök, grillen sült ételek és koncertek várnak Budapest legnagyobb Tetőkertjében, ahol fellép Freddie, a Woodstock Barbie, a Dynamite Dudes és a Fiúk zenekar. A belépés ingyenes.

Hosszú szünet után ismét visszatért a Dürer Kertbe a Tilos, ahol az új helyszínen 9 napon át ingyenesen látogatható maratoni adománygyűjtő fesztivállal folytatják, egészen június 19. hajnalig.

16 sörcsap, Barrel Project decizés, tele hűtők, újdonságok-ritkaságok, food truck, soft serve, napsütés a főzde mögötti sörkertben.

Egy új hely felfedezése mindig szuper hétvégi program:

Két év kényszerszünet után ismét megrendezésre kerül a városünnnep Biatorbágyon, ahol többek között fellép a KFT, a Magna Cum Laude, a Bolyki Brothers zenekar is.

Június 4. és 19. között visszatér az ország legnagyobb, legszínesebb családi fesztiválja, a Generali Gyerek Sziget. Két év kihagyás után elsőként a pünkösdi hétvégén, június 4-től 6-ig, valamint az azt követő hétvégéken, egészen június 19-ig várják az apró fesztiválozókat és szüleiket egyaránt.

Egy baráti hangulatú, szabadtéri gyerek- és kutyafriendly garázsvásárra invitálnak titeket a Budafoki útra, ahol irtó olcsón juthatsz szuper cuccokhoz.

Június 18-án és 19-én családi- és gyermekprogramokkal, egészségügyi szűrésekkel, gasztronómiával, kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel és rengeteg meglepetéssel várnak titeket a Mechwart ligetben.

Budapesti programok csütörtökön (2022. június 16.)

A tiszteletbeli magyar bluesman ismételhetetlen művészetét és jelenlétét kommentálni nem, csak megélni érdemes.

OHNODY elviszi az A38 tetőteraszára “Sietünk Meghalni” című albumát június 16-án.

Mit szólnátok egy ingyenes mozizáshoz?

Az őszinte, ír kocsmazene hazai nagykövetei, a Paddy and the Rats április végén megjelenő vadonatúj, From Wasteland To Wonderland című nagylemezét mutatja be a közönségnek június 16-án a Budapest Parkban.

Budapesti programok pénteken (2022. június 17.)

A vezetés során feltárulnak a Múzeumkert rejtett titkai és az történelmi események mögötti legfontosabb történeteket is megismerhetik a látogatók.

Kora estétől kóstolhattok finom borokat és ízletes nápolyi pizzákat a Déberling Családi pincében.

Báránysütés, grillen pörgetett wagyu burgerek zenével és jéghideg italokkal a zebegényi dombon. Vigyetek pokrócot!

Összeállítás népszerű klasszikus művekből. Játszik a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar, vezényel Farkas Pál.

Este 9 órától egészen hajnal 1 óráig várnak titeket a Pesterzsébeti Fürdőben, ahol lágy zene mellett a leghangulatosabb medencékben eresztheted ki a fáradt gőzt.

Sportolj június 17-én (pénteken) egész éjszakán át Budapest szívében, a gyönyörűen felújított Városligetben és a Hősök terén! Az ikonikus helyszínen 25 sportágban próbálhatod ki magad és rátalálhatsz arra, melyben a legtöbb örömöd leled.

Ha kirándulni indulnátok a hétvégén:

Swing, jókedv, pörgés, ünnep az IF Caféban.

Ezen az éjszakán biztosan összeér minden és nem vagy egyedül…

Szombati programok Budapesten és környékén (2022. június 18.)

Természetközeli érzés és aromaterápia vár rátok, miközben arattok.

A barangolás során megismerhetitek az alkotó és a kicsit humoros, kicsit ironikus alkotások történetét, na és persze bepillantást nyerhettek a “street art”, a köztéri művészet régen üldözött, ma már megtűrt, elfogadott vagy szeretett világába.

A sétán megismerhetitek a letűnt korok a szexualitáshoz, a prostitúcióhoz és alap társadalmi tabu-kérdéseihez tapadó sztorijait, körbejárhatjátok az egykori nagyvárosi kurtizán-élet nemcsak emblematikus helyszíneit, de belső, érzelmi és szociális világát is.

Átkelve a Budai-hegységen felkereshetitek a zsámbéki romtemplomot, majd egy picit följebb megpihenhettek Pest megye egyik legszebb panorámájú teraszán, a Matyi kultúrbisztróban, ahol a templomban és a Budai-hegységben gyönyörködve kóstolhattok bele a Matyi ízekbe.

Támogasd a helyi kreatív tervezőket, vásárolj magyar termékeket! Szépségápolás, lakberendezés, ajándék, finomságok. A rendezvényre a belépés ingyenes.

Lesz bőrözés, könyvkötés, makramé, linozás, meg még egy csomó minden KRAFT. Sőt, tetováló művészek is jönnek, akár varrathatsz is. A workshopok mellett készülnek pulttal, szóval akár csak hesszelni, pihenni, felfrissülni is beugorhatsz.

Ha ingyenes programot keresel nézz ki a Hősök terére szombaton:

A nyári napfordulóhoz a világ sok táján fűződnek szokások. Ünnepeljétek meg mi is a napot, amikor életet adó égi Apánk, a Nap a legtöbbet van velünk! Vihetsz hangszert, vagy csak magadat, vagy a családodat, barátokat. Vihetsz enni-innivalót, amit meg tudsz osztani másokkal is. Zenélés, éneklés, táncolás, tűzrakás, evés-ivás vár titeket Nagymarosnál a Duna-parton. Az előzetes bejelentkezés kötelező.

A Soundscapes egy meditatív zenei élményekre, a tér felszabadítására és újító művészi gondolatokra alapuló új eseménysorozat, melyen minden alkalommal ambientben és kísérleti műfajokban otthonos zenészeket látnak majd vendégül.

A West End-musical népszerű filmváltozata Meryl Streep főszereplásável és az ABBA zenéjévél.

Délutántól éjjelig várnak benneteket a Kőbányai Kortárs Kultúr Központban egész estés dj-szettekkel és persze a szokásos vásári forgataggal és finomságokkal.

Szabó Balázs, a multiinstrumentalista énekes és bandája hagyományos, ugrálós oldalát már a fél ország ismeri, június 18-án viszont a népszerű előadó egy másik arcát tárja fel: Csöndkabát című, a Városmajori Színpadnál megrendezett estje Balázs kedvenc magyar költőinek munkássága előtt adózik.

Az Ivan & The Parazol első magyar nyelvű lemezének, a Budai Popnak a dalai teljesen akusztikus formában születtek. A zenekar dalszerző párosa, Balla Máté és Vitáris Iván ilyen formában fogja megmutatni az új dalokat, az album elejétől a végéig.

Az Amadea egy teljesen friss zenei projekt a hazai tribute szcénában, viszont a zenekar tagjai már ismerősek lehetnek, hiszen a Nightquest – Nightwish Tribute Bandet is nagyrészt ők alkotják. Koncepciójuk annyiban más, hogy nem egy konkrét zenekar tribute-jaként álltak össze, hanem több, a Nightwish-hez hasonló hangzású, női énekes bandák dalaiból állítják össze repertoárjukat, mint pl. Within Temptation, Evanescence, Lacuna Coil, Epica, de természetesen Nightwish “örökzöldeket” is hallhatunk tőlük.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2022. június 19.)

Van egy nap, amikor gyerekzsivaj lengi be a Parkot – ilyenkor születik meg a Pöttömkert névre hallgató kis mesebirodalom, amely gyerekkoncertekkel, bábszínházzal, társasjátéktérrel, interaktív hangszerkiállítással és számos izgalmas programmal várja a lurkókat és családjukat.

Éldemes felkeresni a Római-part élményközpontját is:

Ismerjétek meg „Budapest Titkait” a Hadik irodalomtörténeti sétáján, ahol a Bartók Béla utat körbejárva felfedezhetitek a huszadik századi magyar irodalom nagyjainak emlékét! Az egyes állomásokhoz tartozó anekdotákat, naplófeljegyzéseket, levéltöredékeket, kapcsolódó verses emlékeket és dalokat Csépai Eszter előadásában ismerhetitek meg.

11 előadás, 15 gyakorlati óra olyanoktól, akiknek az életük a jóga – mindössze 2 jógaóra áráért.

Most hétvégén vasárnap, Apák napján ingyenes belépés a Vasúttörténeti Parkba.

Köztéri uralkodóház alapítás, autójogfosztás és földosztás, valamint városlakó- és parkolófelszabadítás. Konkrétabban: utcazene, köztéri kiállítás, workshop, társasjáték, pPerformance éd civil PARKoló.

Vasárnap legördül a mozivászon és ételek, italok valamint az elengedhetetlen popcorn társaságában a Fröccsterasz vadonatúj programjának, a KERTMOZI-nak a keretein belül a MÁSNAPOSOK című vígjátékon kockásra röhöghetitek a rekezizmaitokat.