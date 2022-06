6 új kerthelyiség Budapesten, ahol napestig ejtőzhetünk idén nyáron

A nyár első napsugaraival a kerthelyiségek is felkészültek a szezonra, Budapesten pedig egyre több hely törekszik arra, hogy természetközelivé tegye a mindennapokat. Összeszedtük nektek a főváros legújabb kerthelyiségeit, ahová érdemes beugranotok egy hosszú munkanap után.

A városligeti lombos fák ölelésében megépült Magyar Zene Háza mellett egy másik különleges helyszín is megnyitotta kapuit nemrégiben. A ZeneKert teraszán a természet lágy ölén, lampionok között szürcsölhetitek a finomabbnál finomabb kézműves söröket, miközben a Magyar Zene Háza mellett kialakított szabadtéri színpadon az ingyenes koncertek kellemes dallamai szólnak a háttérben.

1146 Budapest, Olof Palme sétány 3.

A tavaly év végén megnyitott EASY Art Space is szeretett volna egy hűvös kerthelyiséget kialakítani, ezért a Széll Kálmán téri napfényes teraszuk mellett május közepén megnyitották az Easy Kertet. Az árnyékos és növényekkel teli lugast graffitikkel és színes égőkkel díszítették, így amikor beléptek, olyan, mintha egy másik világba csöppennétek. A jó hangulat mellett állandó kiállításokkal is készülnek nektek, hiszen a bár egyben galéria is. A kert ugyan a csend és béke szigete, azért ne aggódjatok, a házban este feltekerik a hangerőt és a főváros legjobb DJ-i kerülnek középpontba.

1024 Budapest, Széll Kálmán tér 8.

A budapesti alter fiatalok egyik kedvenc kulturális befogadóterének belső udvara is megtelik élettel nyáron. A Turbinában lényegében minden a kultúráról szól, hiszen a koncertek mellett kiállításokat, művészeti programokat és vásárokat is rendeznek a hatalmas háztömb különböző részein. A zenei programok terén mindenki találhat kedvére valót, akár délszláv népzenére, deep housera vagy mélyen búgó ritmusokra vágytok. Ez pedig még mindig csak a jéghegy csúcsa, ezért érdemes figyelnetek a Turbina Facebook-oldalát a további eseményekért.

1082 Budapest, Vajdahunyad utca 4.

A város egyik legszebb teraszát a Kossuth téri Pick Bistro & Deli előtt találjátok, hiszen egyenesen a Parlament gyönyörű épületére néz. A helyiség egy darabig ideiglenesen zárva volt, de az üzlet február óta új köntösben, bisztróként és deliként ismét dübörög, ezért ha hiányzik már nektek egy isteni hagymás rostélyos, vagy ennétek egy különleges ízvilágú lazacos házi lángost, esetleg ebédmenüre vágytok, akkor itt az idő, hogy beüljetek ide.

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 9.

A Thököly Vendéglő korábbi helyén, a Stefánia és a Thököly út találkozásánál, néhány percre a Városligettől nyitotta meg kapuit alig két éve a Szaletly. Ételekben a magyar konyha remekeit készítik el nektek némi újragondolással, így megfelelve a korszellemnek. Idén megnyitották a letisztult stílusban berendezett, de nagyon hangulatos kutyabarát teraszukat, ahol hetente többször is élőzenés koncertekkel kedveskednek nektek. Próbáljátok ki a Szaletly hetente változó, több fogásos kóstolómenüit, amelyek már húsos és vegetáriánus verzióban is elérhetőek.

1146 Budapest, Stefánia út 93.

A Normafa Síház felújításával az ott üzemelő vendéglátóhely átköltözött a régi parkoló helyére, ahol három új pavilonnal készülnek a nyári forgatagra, a Normafán már kultikusnak számító ételekkel, street food falatokkal és hűsítő italokkal, mindezt a szabad ég alatt. A szezont egy négynapos ünnepléssel, először Henri Gonzo akusztikus koncertjével nyitják meg, nektek már csak elég kényelembe helyezni magatokat, és élvezni a kellemes hangulatú nyárestéket.

1121 Budapest, Eötvös utca 59.

