60+ kihagyhatatlan program 2022 júniusában Budapesten és környékén

Temérdek programmal vár Budapest 2022 júniusában is. A fesztiváloktól kezdve, piknikeken, koncerteken és vásárokon át a Múzeumok Éjszakájáig mindent találhattok az összeállításunkban.

A Margitszigeten kialakított strand volt az első a fővárosban, amely lehetővé tette a szabadban való fürdőzést a budapestiek számára, népszerűsége pedig egyre csak nő a fővárosiak körében. A Palatinus egy része ugyan már április végén megnyitotta kapuit, de a hullámmedencére és a csúszdákra június 1-ig várnunk kell.

Júniusban indul a kertmoziszezon a Budapest Gardenben, ahol minden héten szerdától szombatig újabb filmek várnak majd titeket.

Indítsátok a nyarat a belváros szívében, a Szabadság téren a Belvárosi Bor & Pezsgő Fesztiválon! Az esemény fő célja, hogy a sörfesztiválok népszerűségén felbuzdulva szélesebb körben megismertessék a hazai bor- és pezsgőpincészeteket a nagyközönséggel június 2. és 6. között, egy ingyenes fesztivál keretein belül.

Június 2. és 8. között, immár tizedik alkalommal rendezik meg a Friss Hús Nemzetközi Rövidfilmfesztivált Budapesten, a Toldi Moziban. A hétnapos fesztiválon a legfrissebb magyar és nemzetközi rövidfilmeket tekintheti meg a közönség, méghozzá blokkokra osztva. Az utolsó napon díjazzák a legjobbakat.

Csányi Sándor és Tenki Réka először áll egy színpadon a közönség előtt, aminek apropója nem más, mint Edith Eva Eger nagysikerű memoárja, A döntés. A traumák feldolgozását középpontba állító, megrázó, mégis optimista történet színpadi változatát június 2-án és 9-én tekinthetjük meg a MOM Kultban.

iamyank műfaji határokat feszegető zenei világa az elektronikától a komolyzenéig utaztat világokon át. A Pontoon tartja új projektjének ősbemutatóját, mely a Phasing Shapes nevet viseli.

Június 3. és 12. között rendezi meg első Egyházzenei Fesztiválját a Haydneum – Magyar Régizenei Központ Budapesten, az Egyetemi templomban, illetve a Belvárosi Szent Mihály-templomban, hazai és külföldi előadókkal, magyar vonatkozású ismert és még felfedezésre váró repertoárral az 1630-tól 1830-ig tartó időszakból.

A június 3. és 12. között megrendezésre kerülő nemzetközi kulturális programsorozatot idén 27. alkalommal szervezik meg Budapest négy helyszínén, ingyenes programokkal, hungarikumokkal, látványos táncegyütteseket bemutató felvonulással, pünkösdi tánckarnevállal, világ- és népzenei koncertekkel és karneváli hangulattal. Június 10-én pedig gálaműsorral várnak titeket a Margitszigeti Szabadtéri Színpad mesés környezetében, amely során külföldi és magyar táncegyüttesek közel 300 művésze áll színpadra. Az est folyamán bemutatkoznak a külföldi táncegyüttesek, majd Petőfi eszmeiségét idézik meg tánccal, zenével.

Ragadj meg egy fröccsöt és tarts a The Serial Chillersszel ezen a kellemes nyári, zenés napnyugtán! A zenekar soul, funk, blues, reggae, és indie dalokat játszik majd nektek a Duna partján.

15 órás day&night party 3 zseniális külföldi vendéggel. MARSH a Romkertben fog zenélni, a Gellért-hegy lábánál, az esti parti pedig a Cinema Hallban folytatódik Dosemmel és Eagles&Butterflies-szal!

A Csepel-sziget kerülő hajókirándulás során körbejárhatjátok vízen az egész térséget, miközben megismerhetitek a Duna növény- és állatvilágát, valamint a környék egyéb érdekességeiről is átfogóbb képet kaphattok. Az egész napos kirándulás a szigetszentmiklósi kikötőből indul június 4-én, és reggel 8 órától este 8-ig tart.

Gyermeknap alkalmából Póni Klub versennyel és ingyenes lovaglással várja a családokat a Nemzeti Lovarda.

Június 4. és 19. között visszatér az ország legnagyobb, legszínesebb családi fesztiválja, a Generali Gyerek Sziget. Két év kihagyás után elsőként a pünkösdi hétvégén, június 4-től 6-ig, valamint az azt követő hétvégéken, egészen június 19-ig várják az apró fesztiválozókat és szüleiket egyaránt.

Terézváros napja két helyszínen cirkuszi mutatványokkal és koncertekkel és más meglepésekkel vár titeket.

Az ék minden este más és más utazásra hív, melynek a végállomása az együtt megélt katarzis. A mennydörgő erősítők és az éteri zenei szövetek dinamikája olyan atmoszférát teremt, amely azonnal beszippantja és az érzelmek széles skáláján kíséri végig a hallgatót.

Áron András neve ismerős lehet a grunge metál LAZARVS vagy a pop-rockos Trillion zenekarokból, de a countrys, bluesos vonal sem áll messze tőle, már több mint egy évtizede oszlopos tagja a szcénának. Június 8-án egy év után újra egyedül, a Black Circle Orchestra nélkül áll színpadra, az A38 tetőteraszán.

Június 8. és 12. között, idén már 15. alkalommal kerül megrendezésre a csodálatos cseh gasztrokultúrát és söröket bemutató mozgalom a Budapesti Cseh Sörfesztivál, ahol a kis- és nagyüzemi cseh sörremekek mellett cseh sörökből készült párlatkülönlegességeket, egyéb párlatokat és röviditalokat, valamint cseh sörkorcsolyákat kóstolhattok a Westend tetőkert páratlan környezetében.

Az ukrán-orosz háború ukrán áldozatainak megsegítéséért tartanak segélykoncertet a Zeneakadémián. Háborús idők zenéiből csendül majd fel egy különleges válogatás számos kiváló zenész tolmácsolásában június 9-én, csütörtökön. A zeneszerzők között olyan világklasszisok sorakoznak fel, mint Debussy és Bartók.

Az Erzsébet hídtól csupán egy gondolatra horgonyzó Zsófia Rendezvényhajó június 9-én este a hagyományokhoz méltó módon bizony vitorlát bont, és 16 szekszárdi szupersztár társaságában tesz körutat a nyári estében. Budapest legnépszerűbb nyári boros programján a Dunán ringatózva, a hajó tetőteraszán integethetünk a lemenő nap utolsó sugarainak, miközben korlátlanul kóstolgathatjátok a szekszárdi borremekeket.

Az ország egyik legismertebb vloggeréből mostanra elismert zenésszé avanzsált Azahriah június 9-én a Budapest Parkban ad ízelítőt a trap és az alternatív rock határmezsgyéjén egyensúlyozó stílusából. Vendégfellépő a népszerű Twitch zenei streamer és énekes-dalszerzőnő, Saya Noé.

A frissen alakult Cosmic Maze zenekar a popkulturális ikon és zenei zseni David Bowie dalait hozza el nektek, majd a magát szocioironikus funkypunk sanzonzenekarként jellemző Másik Bolygó dalaira ringatózhattok. A minifesztivál végén az ismert stand-upos, Bács Miklós indie-punk-rock bandája, a The Magenheims indít földrengést a Jászai Mari tér alatt.

Június 9. és 12. között rendezik meg a Városmajori Szabadtéri Színpadon a nyár legjobban várt irodalmi eseménysorozatát, amely során számos könyvbemutatóra, városi sétára, beszélgetésekre és koncertekre is sor kerül. Többek között Nádas Péter és Szentesi Éva is a fesztiválon mutatja be új kötetét.

Június 9. és 12. között ismét megrendezik a MOM Gourmet Piknik eseményét, a Lisszabon sétányon. Szezonális ínyencségekkel, gourmet ételekkel és kellemes hangulattal várnak benneteket a MOM Park mögötti területen. Tökéletes nyárindító program, akár családdal, akár barátokkal érkeztek, a piknikhangulat garantált.

Fontos számodra az olvasás? Szívesen felhívnád a figyelmet arra, hogy az olvasás örömet, élményt adhat másoknak is? Akkor menj el te is egy számodra fontos könyvvel 2022. június 10-én pénteken 15 órára a 93. Ünnepi Könyvhét Vörösmarty téri színpadához és olvass egyszerre a többiekkel 10 percig.

A Várkert Bazár udvarán június 10-én a jazz és a klasszikus zene találkozásának lehettek tanúi, méghozzá az ezerarcú Balog József szólistával kiegészült Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara és a sokoldalú jazzdallamairól híres Tálas Áron Trió prezentálásában. A koncert fél 8-kor veszi kezdetét.

Június 10-11-én hagyományteremtő céllal, először szerveznek olyan ingyenes filmfesztivált az óbudai Esernyősben, amely a magyar filmművészet egy legendás alakját állítja reflektorfénybe. Ezúttal Törőcsik Mari kerül fókuszba, akit filmvetítéseken és kerekasztal-beszélgetéseken keresztül ismerhettek meg közelebbről.

Június 10-12. között, a Bálnában rendezik meg Budapest legnagyobb ginfesztiválját. Az eseményt főként a ginfanoknak ajánljuk, hiszen a kóstolók mellett érdekességeket is tanulhattok a kedvencetekről. A csodálatos környezetről és a finom falatokról a szervezők, a fesztiválhangulatról pedig DJ gondoskodik majd.

Alig élveztük ki a tavaszi napsütés simogató melegét, az ébredő természet csodáit, a nyár máris türelmetlenül kopogtat az ajtón. Ami következik, az év legjobb időszaka: nyaralás, pihenés, lazítás, kerti partik, fesztiválok, erre vágyunk már, ki tudja mióta. Nincs is jobb alkalom egy kis bemelegítésre, mint a főváros szívében lüktető Városliget ikonikussá vált, nyár eleji óriás kertipartija, a Rosalia Fesztivál, ahol minden megtalálható, ami egy szédületes hétvégéhez kell. A fantasztikus borkínálat mellett idén kiemelt szerepet kapnak a pezsgők, a habzó és gyöngyöző borok, természetesen hozzájuk illő gasztronómiai kínálat kíséretében.

A június 11-i hétvégén nyit Budapest legészakibb fürdője, a Pünkösdfürdői Strand. A medencéket egyszerű ásványvízzel töltik fel, ami nem számít gyógyvíznek, de így is számtalan kedvező élettani hatása van. A fákkal tarkított parkos zöldövezetben találhattok strand-, élmény- és gyerekmedencét is.

Városi kertészek, virág, növény, gasztronómia és természetes dizájn rajongók piaca, közösségi tere a Mad Garden Budában.

Június 12-én a Makers’ Market visszatér új budai helyszínére, a Fény Utcai Piacra egy hatalmas vásárral, ahol ezúttal a növényeké és a grafikáé lesz a főszerep.

Június 12-én, vasárnap várnak titeket a város közepén egy sütögetős délutánra, a Fröccsterasz Grill & BBQ partiján.

Vajon mi történik, ha egy fordulatos gyilkossági ügy összefüggésbe kerül a tragikus múltú vándorcirkusszal? Váljatok egy vérbeli, interaktív krimitörténet főszereplőivé!

Különleges swing minifesztiválra hív a Kobuciba a műfaj két kiváló hazai képviselője, az elektronikus zenét a századeleji dallamokkal vegyítő Stereo Swing és a magyar folklór zenét a francia manouche swing és a sanzonok világával összeházasító Swing Á la Django.

Barabás Lőrinc Live Act projektje dance ritmusokat, meditatív dallamokat és a köztük lévő összes árnyalatot gyúrja össze. A színpadon a trombitával, billentyűkön laptoppal és loop stationnel egyedül szólaltatja meg szerzeményeit. Minden élő előadása egy-egy izgalmas utazás váratlan, modern, törzsi világokba.

A belváros dzsungele június 15-18 között ismét megnyitja kapuit Budapest ínyencei előtt. Rare, medium vagy well done – egy jó steaknek szinte lehetetlen ellenállni. Aki pedig a bort szereti, az rossz ember nem lehet! Fehér, vörös vagy rozé – koccintsatok egyet a nyárra!

Délutántól éjjelig várnak benneteket a Kőbányai Kortárs Kultúr Központban egész estés dj-szettekkel és persze a szokásos vásári forgataggal és finomságokkal.

Hat év kihagyás után idén, június 17. és 19. között újra megrendezik a magyar sörforradalmat elindító Főzdefesztet. Közel 50 magyar sörfőzde tér vissza a Városligeti Napozórétre, hogy megismertessék kézműves söreiket a nagyközönséggel. A folyékony kenyér mellett pedig még gasztronómiai élményeket is szerezhettek.

Szabó Balázs, a multiinstrumentalista énekes és bandája hagyományos, ugrálós oldalát már a fél ország ismeri, június 18-án viszont a népszerű előadó egy másik arcát tárja fel: Csöndkabát című, a Városmajori Színpadnál megrendezett estje Balázs kedvenc magyar költőinek munkássága előtt adózik.

Van egy nap, amikor gyerekzsivaj lengi be a Parkot – ilyenkor születik meg a Pöttömkert névre hallgató kis mesebirodalom, amely gyerekkoncertekkel, bábszínházzal, társasjátéktérrel, interaktív hangszerkiállítással és számos izgalmas programmal várja a lurkókat és családjukat.

Új étlappal és egyedi vacsoraestekkel fordul rá a mediterrán magyar nyárra Budapest spanyol steakhouse-a, az El Asador de Pata Negra. Az Opera árnyékában faszénparázson készülő világszínvonalú San Sebastián-i marhahúsok mellé megérkeztek Kerékgyártó Zoltán konyhafőnök kreatív tányérjai, amik remek spanyol borokért és cinkos kacsintásokért kiáltanak. A június 22-i flamenco vacsoraesten ez garantált: a spanyol borkísérettel kínált 5 fogásos vacsora mellett az eseményen fellép Inhof Katalin „La Kati”, hazánk egyik legismertebb flamenco táncművésze, akit gitáron a sevillai Morenito de Triana kísér. Menüsor és jegyek az Asador honlapján válthatóak.

Az idén Petőfi Zenei Díjra jelölt The Anahit hosszú utat járt be a 2016-os londoni szárnypróbálgatások óta: a szólóprojekt azóta négytagú formációvá nőtte ki magát, a korábbi munkáikra jellemző melankóliát pedig poposabb hangzásvilág váltotta fel. Régi és új dalaikkal is találkozhattok június 23-án az A38 tetőteraszán.

Analóg szintetizátorokkal és sci-fi vizuállal bizonyítja június 24-én az Opusban két lázadó lengyel zenekar, a Bled és a Sneaky Jesus, hogy a jazz a jövő zenéje is lehet, amelybe a breakbeat, a westernfilmek zenéje és a punkrock is lazán belefér. Ezen az estén csak egyetlen dolog biztos: a kiszámíthatatlanság!

A Fővárosi Állat- és Növénykertben egy különleges hangulatú és nem mindennapi estén a népi hagyományoké, az érdekes állatoké, valamint a tűzé a főszerep. A látogatókat tűzzsonglőrök, különleges LED-show, koncert és táncház várja, ahol a legbátrabbak a tűzugrást is kipróbálhatják. Bepillanthattok egy igazi planetáriumi előadásba, emellett mítoszok világa is életre kel és fluoreszcens állatokról is hallhattok előadást.

Idén nyáron ismét megrendezik a nagy sikerű Székely Fesztivált a Millenárison, ahol június 24. és 26. között, három napon keresztül várják színes kulturális programokkal, kézműves termékekkel és különleges gasztronómiai kínálattal az érdeklődőket. Az eseménysorozatra a belépés díjtalan.

Idén június 25-én kerül sor az országszerte évek óta hatalmas népszerűségnek örvendő Múzeumok Éjszakájára, amely során Budapest és számos vidéki város kulturális intézményei várják több száz, izgalmasabbnál izgalmasabb programmal az érdeklődőket, meghosszabbított nyitvatartási időben. Például a Csík Zenekar zenél a Fiumei Sírkertben.

Június 25-én a Kobuciban megnyitja a nyarat a karibi hangulatot a lüktető ska, füstös reggae, magyar népzene és sodró balkáni témák elegyével ötvöző Pannonia Allstars Ska Orchestra.

2022 nyarának legtrendibb kiegészítőivel találkozhattok, minden darab hazai tervező munkája, és a legjobb, hogy a helyszínen meg is vásárolhatjátok a termékeket.

A Sétaműhely szervezésében idén nyáron több időpontban is bebarangolhatjuk a sokszínű Józsefvárost és a séta közben megtudhatjuk, hogyan teltek a budapesti zsidóság hétköznapjai. A Rabbik és handlék nevű programon betekintést nyerhetünk Budapest egyetlen lakászsinagógájába is. Gyülekező a Gutenberg téren.

Napjaink egyik legnépszerűbb angol indie-rock formációja, az alt-J különleges atmoszférájú, kísérletező zenéjével és hipnotikus műsorukkal 2022. június 28-án a Budapest Parkban kápráztatják el a hazai közönséget.