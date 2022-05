5 kihagyhatatlan dunai hajókirándulás Budapesten és környékén

Most, hogy végre beköszöntöttek a 20 fok fölötti napok, itt az ideje nem csak a szárazföldön bejárnunk Magyarország leggyönyörűbb tájegységeit. A Duna vonalán több helyen is szerveznek tematikus városnéző hajókirándulásokat, ezek közül válogattuk ki a legjobbakat.

Európában elsőként hazánkban kezdett el közlekedni vízibusz a Dunán, az első járat 2009-ben indult útjára. A jármű különlegessége, hogy kialakításának köszönhetően földön és vízen egyaránt képes közlekedni, így bejárhatjuk vele Budapest legfontosabb és legszebb nevezetességeit. A járatok a Széchenyi István térről indulnak, majd miután minden fő állomást érintett a busz, belecsobban a Dunába és halad tovább a következőkig: Margitsziget, Margit híd, Budai Vár, Parlament és Lánchíd. A vízi kaland után a jármű ismét a Széchenyi István tér felé veszi az irányt, ahonnan hatalmas élményekkel távozhatunk.

Április végétől október elejéig utazhatunk a MAHART egyik legnépszerűbb járatával, amely a Dunakanyart járja körbe, hétfő kivételével a hét minden napján. Az egyik járat Visegrádról indul, ezután pedig több ponton is megáll, miközben érinti a Dunakanyar leggyönyörűbb részeit: Nagymarost, Zebegényt és Dömöst. Amennyiben a térség másik részére is kíváncsiak vagytok, a Dunakanyar-körjárat hajói a Szentendre-Leányfalu-Tahitótfalu vonalát is érintik. A hajózás közben megcsodálhatjátok a táj szépségeit, a városok és falvak pedig különböző kulturális programokkal és gasztronómiai élményekkel teszik teljessé az egynapos kirándulást.

A Duna Cruises tematikus hajóútjai között mindenki megtalálhatja a számára megfelelőt. Az exkluzív városnézések a Március 15. térről indulnak és ide is térünk vissza. A körülbelül egyórás túrák során egy Citadella nevű hajóval utazhattok, ami végigmegy a Duna legszebb budapesti szakaszán, érintve többek között a Gresham-palotát, a Budai Várat és az Országházat is. A látványosságokról részletesebben egy öt nyelvre lefordított, az asztalokon kihelyezett idegenvezetői katalógus segítségével tájékozódhatunk. A fedélzeten 2-4 személyes privát boxos ülőhelyeket alakítottak ki, így téve még exkluzívabbá az élményt.

Különleges hangulattal, tradicionális magyar ételekkel, élő zenével és néptáncosokkal várja vendégeit a Folklórhajó a Dunán elnevezésű sétahajózás. A járat esténként, a Vigadó tér 6. kikötőjéből indul és másfél óra alatt körbejárja Budapest legfőbb nevezetességeit. A vízi túra közben beesteledik és a főváros csodálatos fényjátékában gyönyörködhetünk. A hajó belsejében eközben utánozhatatlan hangulat alakul ki, hiszen a választható, háromfogásos menü elfogyasztása és a gyönyörű kilátás közben egy folklór előadást nézhetünk végig, autentikus táncosokkal és zenével.

A Csepel-sziget kerülő hajókirándulás során körbejárhatjuk vízen az egész térséget, miközben megismerhetjük a Duna növény- és állatvilágát, valamint a környék egyéb érdekességeiről is átfogóbb képet kaphatunk. Az út a Kvassay-zsilip felé vezet, majd a Duna főágán lehajózva a tassi zsilipen keresztül a Kis-Duna ágához érkezünk. Ez összesen mintegy 120 folyamkilométert jelent, eközben egyszer kiköt a hajó, a szárazföldön pedig meleg ebéddel készülnek az utasoknak. Az egész napos kirándulás a szigetszentmiklósi kikötőből indul, és reggel 8 órától este 8-ig tart.