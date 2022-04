60+ zseniális hétvégi program Budapesten és környékén

Egészen hihetetlen, mennyi program vár benneteket ezen a hétvégén Budapesten. Csak győzzétek végigolvasni ajánlónkat!

Több napos hévégi programok Budapesten:

Világhírű társulatok, zseniális szólisták, különleges bemutatók követik egymást idén áprilisban a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek keretében. A Bartók Tavaszon nem lesz hiány újdonságokban, meglepetésekben, bemutatókban és premierekben, ráadásul idén először Budapest mellett Debrecenben, Győrben és Miskolcon is kihagyhatatlan programok várják a látogatókat.

A belváros szívében családi és gyermekprogramok, kézműves vásár és gasztronómiai különlegességek várják a téli álomból ébredni vágyókat március 26. és április 18. között.

A youngart Gone Viral c. kiállítása olyan műveket mutat be, amelyek a kortárs művészet eszközeivel reagálnak mindenféle korunkat sújtó, váratlan, gyorsan terjedő és globális tüneményre: legyen az akár áldás, akár veszedelem. A “viral” hívószó metaforaként értelmezhető, utal egyrészt a Covid-19 kiváltotta sokkra és utóhatásokra, de ennél többről is van szó.

Derítsetek fel egy új teraszos kávézót a hétvégén Budapesten:

Hatodik alkalommal kerül megrendezésre a Budapest FotóFesztivál, amely idén március 25. és május 8. között a fotográfia egyik meghatározó központjává varázsolja fővárosunkat. 2022-ben több mint 40 galéria, kulturális intézet és múzeum csatlakozik a fesztiválhoz 50 kiállítással és programmal.

A Hollán Ernő utcai Budapest Jazz Club ad otthont a Magyar Jazz Ünnepének április 6. és 9. között. A négynapos programsorozat keretében egyaránt bemutatkoznak a hazai jazzművészek feltörekvő és elismert képviselői, akik sokszínű koncertélményekkel várják az érdeklődőket a fesztivál összes napján.

A Budapest Ritmo 2016 óta a fővárosi fesztiválok különleges színfoltja. Az ősi zenékből építkező műfajok, fúziós stílusok, váratlan kulturális keveredések ünnepe. Idén április 7–9. között három belvárosi helyszínre, köztük az Akvárium három színpadára és a Szimpla Kertbe várja a közönséget. A koncertek mellett idén először filmprogram, szakmai panelek és networking, esténként pedig afterparty is lesz a fesztivál programjában.

Premierek, food truckok és napsütés vár titeket a Maglódi úti főzde mögött a sörkertben.

Élő zene, shisha, ital és étel akciók, gyerekprogram és különleges ajánlatok is várnak ezen a hétvégén a budaörsi Gastrogardenben.

A japáncseresznye Japán nemzeti jelképe és a japán identitás része, virágzása az év legnagyobb eseményének számít. A szélben szálló tengernyi virágszirom között megfeledkezhetünk mindennapjainkról, miközben elcsodálkozunk a fajok és fajták különleges változatosságán.

Április 2-3., illetve 9-10. között a Füvészkert látogatói szemtanúi lehetnek a japán cseresznyefák lélegzetelállító virágba borulásának. A népszerű program keretében sor kerül többféle harcművészeti bemutatóra, de lesz tradicionális fegyverkiállítás, irodalmi est, és mangabemutatót is tartanak. Ne hagyjátok otthon a pikniktakarót!

2022-ben is folytatódik a Csak a Mentes fesztiválsorozat, aminek idei első állomása április 9-10-én lesz a RAM Színházban lesz.

Lesz szörp is, gyerekkoncert és családi e-bike-túra is, de a szülőmegőrzőben apa és anya is megtalálja majd a számítását.

Kiállítás a 70-es, 80-as és 90-es évek hobbiszámítógépeivel, videó- és kvarcjátékaival.

Az ország legnagyobb kávébárjában idén is versenyek, előadások, újdonságok és rengeteg kóstoló vár titeket.

Budapesti programok csütörtökön (2022. április 7.)

Újra egész estéket bezengő jóízű nevetésetekkel lesz tele a tér.

Kiss Flóra és Jancsó Gábor akusztikus duó formációban kedvenc dalaikat viszik el a Marischkába.

A Derültség tengerén tett túra során a szemeteket az itt ritkábbnak számító krátereken pihentethetitek. Majd egy hatalmas ugrással egy pompás kettőscsillagnál találhatjátok magatokat.

A régóta várt második Amoeba-nagylemez szinte derült égből érkezett meg tavaly decemberben, a release után nem sokkal pedig be is mutatták élőben az anyagot egy frenetikus koncert keretében. Aki lemaradt volna a buliról, az most pótolhatja az élményt.

Hazánk egyik legmarkánsabb poszt-rock/experimentális zenekara a Dürer Kertben.

Budapesti programok pénteken (2022. április 8.)

A Budapest FotóFesztivál a Budapest Branddel együttműködésében nyílt pályázatot hirdetett Budapest vízió néven, amelynek nyertes képeiből nagyméretű, kültéri kiállítás nyílik Budapest belvárosában a Városháza téren.

Ezen a napon a legjobb magyar őstermelőktől lesz lehetőség vásárolni egy piac keretében. Zamatos gyümölcsöket, ropogós húsvéti kalácsot, különféle sajtvariációkat és sok más portékát berakhatsz a kosaradba. A hangulatot Pócs Márk – DJ fogja zenéivel megszínesíteni.

A Népsziget egyik üdvöskéje, a Wasser pénteken végre kibontja ponyváit és felsorakoztatja a napozószékeit, hogy egy tökéletes péntek estével ünnepeljétek a hétvége kezdetét. A nyitónapon lesz minden is kaja, pia, Duna.

Különleges hangverseny fül- és szemtanúi lehetnek, akik április 8-án este 8 órakor ellátogatnak a Szent István Bazilikába. Mozart világhírű testamentumának üzenetét igyekeznek ugyanis tolmácsolni az ETUNAM Vegyeskar és a Solti Kamarazenekar művészei. A Requiem mellett felcsendül majd Bach d-moll toccatája is a Bazilika nagy orgonáján.

A koncert a fellépő művészek, szervezők és civilek összefogásával a Nemzetközi Roma Nap alkalmából a világ roma közösségeinek és az ukrajnai menekültek támogatásának céljával létrejött kezdeményezés. Az est folyamán a nagyteremben hazánk kiemelkedő művészei adnak koncerteket, a kisteremben pedig beszelgetesek az Uccu Roma! Alapitvány vezetője, Szénási Szilvia jóvoltából.

Laza koccintás, wellkámdrink, zene, táncos buli héttől. Rezidens lemezlovas: Dj BEM.

A Crescendo egy félunderground gitárpop zenekar rádióbarát, de mély gondolatokat megfogalmazó, mégis szórakoztató zenével. Idén először lépnek színpadra az új Gödör klubban.

A Subscribe együttes tagjai a legendás Rage Against the Machine számait hozzák el nektek az Instantba.

Christian zenéje egyszerre komor és hívogató, de mindig őszinte. Saját bevallása szerint is igyekszik ezt a kettősséget újra és újra megjeleníteni, bátran mozogva akár egymástól távoli stílusokban is. 14 éves kora óta autodidakta módon képezte magát zeneileg, melyre nagy hatással volt a külvilágtól elzárt környezet, amiben felnőtt. A vizuális művészként is számon tartott zenész a szavak nélküli történetmesélés nagy mestere, aki bátran nyúl az akusztikus és elektronikus hangszerek eddig ismeretlen kombinációihoz.

Jótékonysági koncertek az ukrajnai menekültek megsegítésére a Turbinában.

Este 9 órától egészen hajnal 1 óráig várnak titeket a Pesterzsébeti Fürdőben, ahol lágy zene mellett a hangulatos medencékben ereszthetitek ki a fáradt gőzt.

Szombati programok Budapesten és környékén (2022. április 9.)

A Gyermekvasút születésnapján a hűvösvölgyi járműtelepen 10-16 óráig színes programokkal várják a családokat.

Az interaktív koncertet követően rövid foglalkozást is tartanak az előadók, ahol lehetőség nyílik még jobban megismerni őket, és persze hangszereiket és zenéjüket is.

Szívesen kipróbálnád magad önkéntesként? Szeretsz a szabadban tenni-venni? Akkor csatlakozz a Budakeszi Vadaspark csapatához az Önkéntes napon!

Különleges tárlatvezetéssel zárul a népszerű kiállítás a száz éve született Kossuth-díjas költő, műfordító, esszéíró és pedagógus életművéről.

Ha a hétén nem esik, akkor elindul a Night Ride 2022-es évada. Találkozó: a Szabadság téren, a Ronald Reagan-szobornál.

Ha egyedül indulnátok biciklitúrázni:

A Budai-hegység újabb panorámái nevű gyalogtúra három „tetőre” viszi fel az emelkedőktől meg nem riadó túrázókat. Az Outside-in Túrák csúcsra törő eseményének szervezője a Hármashatár-hegy, a Kálvária-hegy és az Újlaki-hegy meghódítását tűzi ki célul, és előre jelzi, hogy a 20 kilométeres távot lefedő túra nem lesz sétagalopp.

Ismerjétek meg a Magyar Nemzeti Galéria kulisszatitkait, majd a Budavári Palota kupolájából pillantsatok vissza fővárosunkra és nemzetünk művészetére.

A nagy érdeklődésre való tekintettel idén is megnyitja teraszát a Fehér Nyúl Brewery, ahol nem csak sörkülönlegességekkel, hanem még vacsorával is várnak benneteket.

Ez az esemény akkor lesz az igazán euforikus, ha te is megformálod kedvenc karaktered!

Egy kirándulás mindig szuper hétvégi program Budapesten:

Április 9-én ismét Budapestre érkezik a kiváló badacsonyi borokat felvonultató sétakóstoló, amelynek alkalmával a vulkanikus klasszikusok mellett új ízekkel kápráztatják el a borkedvelő közönséget. A helyszín az Anantara New York Palace Budapest Róma terme.

Benkő Zsolt, az ország egyik vezető bluesgitárosa, Petruska, az akusztikus gitárvirtuóz és a legfiatalabb zenészgeneráció képviselője, a Kőbányai Zenei Stúdió növendéke, Benkő Máté – most egy színpadon. A közös nyelvük az első rockfesztiválok világa lesz, a korlátlan szabadság zenei nyelve, az erőteljes energiák áramlása. Április 9-én ennek jegyében pendülnek majd a húrok, improvizatívan, játékosan és szabadon, stílusokon átívelően: The Jean Jimi, először Budapesten.

2011-ben a Margó Irodalmi Fesztiválon indult el a Rájátszás története, amikor költők és dalszerzők kezdtek közös alkotásba. Az első műsort újabbak követték, majd a közreműködőkből koncertzenekar alakult, amelynek szinte hitvallásává vált azt boncolgatni, hogyan lesz egy dal nagyon jó. A műhelymunkából két albumnyi dal állt össze, amelyeket régóta „visznek magukkal” az alkotók. A Rájátszás története a Müpában ugyan lezárul, de a koncert mégsem a búcsúról szól majd, hanem a közösen eltöltött tizenegy év ünnepléséről, arról az örömről, mely a vers és a zene játékos párbeszédéből született.

A Random Trip hazánk legszínesebb könnyűzenei közössége: műfaji határokon (pop, rock, jazz, hiphop, blues, elektro stb.) átívelő improvizációs koncertsorozat, amelyben a hazai könnyűzene legkülönbözőbb műfajokból érkező előadói lépnek fel sokszor meglepő összeállításokban és vonják be egymást a legváratlanabb zenei kalandokba.

A Marriott Hotel gyönyörű dunai látképet kínáló panorámatermében kerül megrendezésre április 9-én a hazai elektronikus zenei szcéna úttörő kollektívájának, a 18 éves Be Massive csapatának partija. Metha, Dubecticut, Blas, Lenny Lenoks és Somazed mellől te sem hiányozhatsz!

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2022. április 10.)

Autó, kamion, vasút, hajó, repülő, helikopter modellek és makettek börzéje a MECHATRONIKA középiskolában.

Húsvétra hangolódó színes családi programokkal, kézműves foglalkozással, koncerttel és bábszínházzal várnak kicsiket és nagyokat a Várkert Bazárba. A programok regisztráció nélkül, ingyenesen látogathatók.

Igazi tavaszi kavalkáddal és isteni kemencés pizzával várnak titeket a Pancson.

Hargitából érkezik Erzsike, és kedvese, hogy faszénen süssék nektek a finom kürtőskalácsot egész hétvégén.

Ismét megnyitják a Nyolcésfél hetedik emeleti kiállítóterét a képzőművészek, iparművészek és csupa tehetséges alkotó munkáinak bemutatására.

Szerezd be a húsvéti ajándékokat magyar designerektől. Kézműves gasztrokülönlegességek, egyedi tervezésű ruhák, ékszerek, szuper kiegészítők várnak rátok a húsvéti Wampon.

A 125 éve született Tamási Áron írót idézi meg az a szabadtéri kiállítás, mely az életmű átfogó egészét mutatja be az irodalomra nyitott közönségnek.

Árulj, cserélj, böngéssz, vásárolj, beszélgess, de legfőképp: érezd jól magad a Társas Központ Egyesület és a Csokonai Művelődési és Rendezvény Ház első közös társasjáték- és puzzlebörzéjén!

Tavaszköszöntő séta Budapesten a virágok szerelmeseinek:

Itt mindent beszerezhettek az ünnepre a füstölt sonkától kezdve, a termelői finomságokon át, egészen a kézműves, húsvéti meglepetésekig.

Botanikai és kerttörténeti séta cseresznyevirágzás idején Gódorné Hazenauer Zita japánkert-szakértővel.

Lesz épületséta Maczó Balázs muzeológussal, tárlatvezetés Gerhes Gábor képzőművésszel az Atlasz kiállításban és Kelle Botond bűvésszel a Show és business kiállításban.

A gyönyörű neogótikus máriaremetei kegytemplomtól indul a túra a szurdokba, ahol a játékos tanulásra is lesz lehetőség.

Szentendre Magyarország egyik legszebb helye tele balkáni kötődéssel, szerb ortodox templomokkal és számos rejtett kinccsel, amiket most mind felfedezhetsz a Szentendrei balkáni séta során.

Nyuszis élményfestés április 10-én, vasárnap 10 és 15 óra között az @ArtBuda kreatív képzőművészeti alkotóműhely és a Hello Buda szervezésében.

Áprilisban minden vasárnap a gyerekeké a Budapest Gardenben. A kicsik és nagyok szórakoztatásáról tűzoltó-tematikájú programokkal gondoskodnak: 10 órától tűzoltónak öltözhetnek, sötét labirintusban tehetik próbára a bátorságukat, locsolós játékot játszhatnak, tűzoltóautót simogathatnak, és kipróbálhatják a rúdon csúszást.

A napról napra élénkülő természet ihletésére tavaszi ünnepváró vásárt tart április 10-én, vasárnap a MADHOUSE. A lelassulást szorgalmazó, Anker közi piac egyúttal szeretné a látogatókkal együtt ünnepelni a megújulás évszakát és a közeledő húsvéti időszakot. Helyszínül a bisztró és terasza szolgál, 10-től 16 óráig.

Tavasszal is Pici Piac! A város legmenőbb baba-mama-gyerek dizájnervásárán több mint 50 tehetséges magyar tervező gyönyörű szép hazai termékeivel várunk április 10-én vasárnap.

Tavaszi szezonindító DE MARKT a Kőbányai Kortárs Kultúr Központban.

Április 10-én, vasárnap kerül megrendezésre a POKET és az Akvárium Klub szervezésében az egész napos Irodalmi Kavalkád nevű minifesztivál, amely a belváros szívében hivatott ünnepelni a magyar költészet napját, egyben a POKET negyedik születésnapját. A programok között találunk felolvasószínházat, koncertet és filmvetítést is.

A Kiss Tibi vezette Aranyakkord korábban megjelent zenés dalgyűjteménye, a Dalok a bolhapiacról most színházi darabként elevenedik meg a Győri Balett művészei és Pál Kálmán, a Karzat Színház vezetőjének segítségével. A premier május 11-én, a Müpában lesz, de április 10-én elcsíphető Szentendrén az előbemutató.