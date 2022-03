40+ izgalmas hétvégi program Budapesten és környékén

Ezen a héten is összegyűjtöttük nektek a legjobb hétvégi programokat Budapestről és környékéről. Vásárok, koncertek, fesztiválok, séták és túrák – mindből találhatsz összeállításunkban.

Egész hétvégés programok Budapesten

Hatodik alkalommal kerül megrendezésre a Budapest FotóFesztivál, amely idén március 25. és május 8. között a fotográfia egyik meghatározó központjává varázsolja fővárosunkat. 2022-ben több mint 40 galéria, kulturális intézet és múzeum csatlakozik a fesztiválhoz 50 kiállítással és programmal.

A belváros szívében családi és gyermekprogramok, kézműves vásár és gasztronómiai különlegességek várják a téli álomból ébredni vágyókat március 26. és április 18. között.

Budapesti programok csütörtökön (2022. március 31.)

A tárlatvezetők bemutatják az egykori Hungexpo területére felépített, Sou Fujimoto által tervezett formabontó épület természetbe álmodott koncepcióját, és a zeneiséget, amit kívül-belül magában rejt. A résztvevők bepillantást nyerhetnek abba is, hogy milyen kiállításoknak és programoknak ad otthont.

A Magyar Nemzeti Múzeumba költözik a Madách Színház. A tizenötödik című darab szereplői rendhagyó tárlatvezetéseket tartanak a múzeum épületében.

A fatüzeléses nápolyi pizzák mellé újra a legfinomabb natúr- és biodinamikus borok kerülnek a poharakba a Kristinus segítségével.

Budapesti programok pénteken (2022. április 1.)

Az Experience Balkan csapata folytatja nagy sikerű Török fürdősétáját a Rózsadombon, melynek keretében megnézhetitek Gül Baba csodálatos türbéjét és a kapcsolódó kiállítást. A programot folytatva a hangulatos Gül Baba utcán a Rózsadomb lábához leereszkedve, megismerhetitek Buda világhírű melegvízű tavát, a Lukács fürdő és az egykori Népgőzfürdő történetét, majd a Veli Bej török gyógyfürdőben közös fürdőbejáráson vehettek rész, mely után együtt fürdőzhettek, mint anno a törökök.

Tittel Kinga idegenvezetővel, a Mesélő Budapest és a Mesélő zsebkönyvek írójával (A Várnegyed titkai, A Duna kincsei, Kilátók és Miniszobrok), a Klasszik és Jazzy rádión hallgatható Mesélő Budapest műsor házigazdájával eredhettek a Lipótváros rejtett kincseinek nyomába.

Szente Vajk rendezésében érkezik az Oliver! c. musical a Pesti Magyar Színházba. A Charles Dickens világhírű regényén alapuló családi előadás, melynek bemutatójára április 1-jén kerül sor, monumentális díszlettel és fülbemászó dallamokkal vár mindenkit. A színpadon feltűnik majd többek között Feke Pál és Kovács Gyopár is.

Terasznyitó, új borlapot bemutató borozásra, sörözésre, vagy akár koktélozásra vár benneteket a Zengő bár csapata.

Ha kisüt a nap, egy új teraszos hely felfedezése nagyszerű hétvégi program lehet:

Laza koccintás, wellkámdrink, zene, tánc héttől. Táncos buli, amíg ki nem jönnek a rendőrök, utána csak szolidan. Rezidens lemezlovas: Dj BEM.

7 fogásos cseh sörvacsora Jiří Kupricht Group Corporate Head Chef és Lakatos Tímea séf prezentálásában.

A Jazzékiel zenekar jelenleg ötödik nagylemezére készül, tavasszal pedig, egyetlen fővárosi koncertjén, másfél év után ismét az Erzsébet téren láthatja a közönség.

Bolondos halászlé és medvehagyma parádé a Velence korzón április első hétvégéjén.

A néhány órás séta Budapest látványosabb kilátópontjainak érintésével változatos és izgalmas élményt kínál, aminek csúcspontja a célba érés utáni közös koccintás. Az esemény célja nem a gyorsaság, hanem mindössze a sikeres teljesítés az éjszakai budapesti látvány élvezete mellett.

Tudod, hogy mivel töltik idejüket az állatok éjszakánként? Folytatódik az Éjszakai kalandtúra sorozat, amelynek során felfedezheted a Budakeszi Vadaspark mozgalmas, napnyugta utáni életét és a tavaszi erdő alkonyati hangulatát.

Világhírű társulatok, zseniális szólisták, különleges bemutatók követik egymást idén áprilisban a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek keretében. A Bartók Tavaszon nem lesz hiány újdonságokban, meglepetésekben, bemutatókban és premierekben, ráadásul idén először Budapest mellett Debrecenben, Győrben és Miskolcon is kihagyhatatlan programok várják a látogatókat.

Szombati programok Budapesten és környékén (2022. április 2.)

Ezt a túrát azoknak ajánlják, akik szívesen megnéznének néhány vadregényes panorámát, de nem a hosszú távokra és a komoly emelkedőkre vágynak első sorban.

Egy igazi füstös, BBQ napra invitál mindekit Kistarcsára a PORKY Hungary.

További gasztronómiai izgalmak Budapest környékén:

Ez egy barátságos, játékos alleycat lesz azoknak, akik szeretnék gyerekeikkel együtt átélni a futárversenyek izgalmait.

Mike aka @smoke’n’rollbbq visszatér, hogy bográcsban és smookerben készült váratlan, újszerű és agyeldobós pacalformációival kápráztasson el titeket.

Felfrissítenéd a ruhatáradat? Esetleg vannak olyan darabok a szekrényedben, amelyektől szívesen megválnál? Bármelyiket is választod, az biztos, hogy egy jó ügyet támogatsz vele. Menj el április 2-án a Szent István park szomszédjában található Bagázs Bazár Közösségi térbe és válogass kedvedre mind a 4 évszak ruhakínálatából!

A Záborszky kúria területén átadott Borváros nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy a maga teljességében mutassa be a bor csodáját: együtt mindazzal a történelmi és kulturális hagyománnyal, amelytől elválaszthatatlan.

Milyenek voltak a királyi, főúri, arisztokrata menyegzők? Álompárok, hetedhét országra szóló lakodalmak, szerelmi pletykák és intrikák, 500 év esküvői a budai várban. Tematikus séta a Magyar Nemzeti Múzeum – Magyar menyasszony kiállításához kapcsolódóan.

Az Opera, az Andrássy út talán legszebb épülete – Lechner szerint a paloták királynője – újra teljes fényében pompázik. Helyi vezetővel bejárhatjátok minden zugát és megismerhetitek rejtett titkait, a megújuláshoz vezető érdekes pillanatokat.

Az Experience Balkan csapata könnyű Balkán sétát, pincelátogatást és találkozót szervez Érd-Ófaluban.

Örkény István születésének 110. évfordulója alkalmából “Az élet értelme” – Egypercesek 100 percben címmel Mácsai Pál és Lukács Miklós lép fel az FMK-ban.

Az Anima Sound System a magyar elektronikus tánc- és popzene egyik nagy úttörője, ám nem csak az alapok lerakásában jeleskedett, hanem egy folyton megújulni képes, máig releváns formáció, amely legújabb nagylemezét, a tavasszal megjelenő Szomnakuno című albumot ezen az estén mutatja be.

A Serial Chillers eredeti dalaiban a funk, a pszichedélia, a tribal, az indie, a blues, a surf és a rock szívből jövő összhangja szólal meg.

Április 2-3., illetve 9-10. között a Füvészkert látogatói szemtanúi lehetnek a japán cseresznyefák lélegzetelállító virágba borulásának. A népszerű program keretében sor kerül többféle harcművészeti bemutatóra, de lesz tradicionális fegyverkiállítás, irodalmi est, és mangabemutatót is tartanak. Ne hagyjátok otthon a pikniktakarót!

A Történelmi Kézműves Vásár és Hagyományőrző Találkozó ezúttal ókori környezetbe repít vissza. Zene, színház, gyerekprogramok, workshopok, sportesemények is várnak itt rátok.

Iden utoljára lesz lehetőségetek a Czakó Termelői Piaczon Karol & Blase tulipánokat vásárolni. Ezután pihenni mennek a tulipánhagymák, hogy jövőre újra gyönyörködhessetek a tavaszi időszak egyik legszebb virágában.

Megismerkedhettek a Gastrogarden új “lakóival”, letesztelhetitek a Black Box BBQ tavaszi újításait, emellett különleges ajánlatok, ital akciók, meglepetések és élő zene is vár majd titeket.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2022. április 3.)

A Kopárok kilátóhegyein túrázhattok, bejárva négy magaslatot, amelyek válogatott pazar panorámával várnak.

További, busszal is elérhető kirándulóhelyeket ajánlunk a hétvégére:

Áprilisban minden vasárnap a gyerekeké a Budapest Gardenben. A kicsik és nagyok szórakoztatásáról tűzoltó-tematikájú programokkal gondoskodnak: 10 órától tűzoltónak öltözhetnek, sötét labirintusban tehetik próbára a bátorságukat, locsolós játékot játszhatnak, tűzoltóautót simogathatnak, és kipróbálhatják a rúdon csúszást.

A csodálatos tavasz a Pancsot is még színesebbé varázsolja. Közeledvén a húsvéthoz már egész biztosan beszerezhetsz finomságokat és dekorációt az ünnepekre, legyen az füstölt sonka, torma vagy hímes tojás. Most vasárnap jótékonysági főzés is lesz Kárai Dáviddal, aki ukrán borscs levest készít a piacon.

Az ARZ Libanoni Étterem pazar kilátással emeli magasabb szintre a vasárnapi brunch élményét. Minden vasárnap 12 és 3 óra között gazdag büféebéd-választékkal, helyi borokkal és sörökkel, kávéval, teával, illetve üdítővel várják a különleges napindításra vágyó vendégeket, akik a finomságok mellett a mesés panorámát is élvezhetik.

Vasárnap reggelenként, mielőtt átfordulnátok a másik oldalatokra, inkább húzzatok kesztyűt, ragadjatok seprűt. Utána reggelizzetek együtt a Paletta teraszán.

A kicsiknek lehetőségük nyílik a Futrinka utca apró, színes házainak felfedezésére: őrködhetnek a Morzsa-lakban; Mazsolával süthetnek-főzhetnek a Tökházban; a Csőrszerkesztőségben megismerkedhetnek egy régi írógéppel, vagy csatázhatnak a téli- és nyári hadsereg festett, fa katonáival; a Köcsög házban Cica micának „koncertet” adhatnak a mini zongorán, majd zárásképpen „elfogyaszthatják” a Mézeslép Cukrászda díszes, festett, fa ínyencségeit.

Az éltekért kapott adományt a Tarnabod és mi Egyesület (TAMI) az utolsó fillérig a nehéz körülmények között élő tarnabodi gyerekekre fordítja.