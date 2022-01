50+ izgalmas hétvégi program Budapesten és környékén

Most is számtalan különleges hétvégi program vár benneteket Budapesten: koncertek, piacok, mozi- és gasztroélmények, színházi előadások. Csak győzzétek végigjárni a nektek tetszőket. Bővebb infókért kattintsatok az események címeire!

Budapesti programok csütörtökön (2022. január 6.)

A játék során 66 izgalmas, szórakoztató és izzasztó kvízkérdésre kell válaszolnotok 9 különböző játékblokkban. A részvétel ingyenes, nevezési díj nincs, de a fogyasztás elvárt.

Csütörtök este egy szuper különleges helyszínen yin jógázhattok igen limitált számban, meghitt hangulatban.

Felpezsdülnek a csütörtök esték az Akácfa utcában. Ünnepeld extravagáns piano esttel az új évet! Csábítsd le a barátaidat és csavarjátok el együtt a csütörtökök fejét!

Hangosítás nélküli dalkúltúraterjesztő pengetgetés, az elmaradhatatlan meglepetésvendégművészekkel. Fontos dalok, nyersen, durván, amilyen ez a tél is.

A 2019-ben alakult, eredetileg 4 tagból álló Emmet Ray Experience nevű zenekar a hot jazz, a „manouche” és a tradicionális jazz hatására írt, Woody Allen filmjeinek hangulatát idéző saját szerzeményeit a „világ második legjobb gitárosának”, Emmet Raynek dedikálja. A stílus eredetét pedig Django Reinhardt méltatlanul elhanyagolt dalain keresztül, kortárs jazz elemekkel, új zenei gondolatokkal kiegészítve eleveníti fel.

Éld át a hüttézés élményét a KisBíró téli teraszán: sült kolbászra, rántott húsra, gőzgombócra és császármorzsára biztosan számíthattok!

Pénteki programok Budapesten (2022. január 7.)

A Nemzeti Hauszmann Program keretében újjászületett Lovarda a Budai Várséták tematikus vezetésén látogatható először.

Januárban két alkalommal, 7-én és 25-én is megtekinthetjük a fiatal színésztehetség, Márfi Márk bezártság inspirálta monodrámáját a zugligeti libegő és a MOME között található Lóvasút kulturális rendezvényközpontban. A kísérleti színházi előadás a művész emléktérképére, valamint általános érvényű kérdéseire épít.

A húszas-harmincas évei fordulóján járó Julie története zajos sikert aratott a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon, elnyerte a legjobb színésznő díját, majd a világ fesztiváljait bejárva mindenhol újabb rajongókat gyűjtött. A vetítés vendége: Dr. Almási Kitti klinikai szakpszichológus, akivel Papp Bojána dokumentumfilmes beszélget a film után.

Textilmentes szaunaest az Aqua Land Termál és Élményfürdőben, változatos programokkal, felöntésekkel.

A Free BJC Jam Session esteken hétvégéről hétvégére a legismertebb és legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak spontán formációkat. A késő éjszakába nyúló örömzenélések alkalmával bármi megtörténhet. Az elmúlt években meglepetésszerűen felbukkanó világsztárok és a legkülönbözőbb országokból érkező hobbizenészek egyaránt csatlakoztak az elsősorban vérbeli bebopot megszólaltató triókhoz.

Az unoka egy nyomozós thrillerbe oltott felnövés-történet, a fekete komédia elemeivel árnyalva. Rendezője az Oscar-díjas Deák Kristóf, vele és a főszereplőkkel is beszélgethettek a vetítés után.

A hazai bluesélet emblematikus zenekara most ünnepli fennállásának 25. évfordulóját! Ebből a jeles alkalomból kifolyólag egy különleges estére várja azon zenerajongókat, akik szeretik a tradicionális akusztikus–elektromos bluest, az együttesre jellemző, egyéni hangvételű előadásban.

Pótszilveszterezz Rakonczai Imrével! 2022 első péntekén csendülnek fel az ismert dallamok az újévben először a Symbol Gardenben.

Mostantól péntek esténként Latin-Amerika vad és forró hangulata költözik a BoB-ba. Add át a tested a Reggaeton ritmusának, vibráljon a levegő és élvezd ki a féktelen estéket!

Disznótoros hétvége a Völgy Majorban. Cermóniamesterrel, népi zenekarral, táncházzal. Péntektől vasárnapig.

Szombati programok Budapesten és környékén (január 8.)

Szombaton újra megnyitja kapuit a Római piac. Ünnepeljétek az év kezdetét díjnyertes lángosokkal!

Akár kirándulni, családi ebédelni vagy csak egy békés otthoni programra készültök, a Czakó Termelői Piaczon mindent megtaláltok hozzá, ami segít a napi vitamin szükségletet bevinni a szervezetbe, emellett szezonális és még magyar is. A Czakó bisztró újévi ajánlata hétvégén a Piaczon gőzdog. Puha, frissen gőzölt tészta, dijoni mustárral, és lyoni hagymával.

Szabó Miklós erdőmérnök vezetésével különleges bakancsos túrára invitálják a természetjárókat. A cél nem csak a távolság legyőzése, hanem a kapcsolódás, az erdő ajándékainak megismerése, relaxáció a természetben. A túra folyamán kapcsolódhattok a szép fákhoz, a legendás helyekhez, a természet gyógyító energiáihoz.

Juhász Anna irodalmár exkluzív beszélgetése Barabás Márton Prima díjas művésszel, melyet a Barabás Lőrinc Quartet koncertje kísér a Műcsarnok Apszisában.

Workshoppolás egy kis disco boogieval a háttérben.

Egy férfi és egy nő találkozásának izgalma és bizonytalansága a kezdő tét. Ott vagyunk velük tanúként a kanapén, belenézünk életük meghatározó és feledhető pillanataiba, hátha megtudjuk a kérdésre a választ: együtt mennek-e tovább? Az előadást az improvizáció technikáival építik a karaktereket formázó színészek. Azaz nem tudják előre, hogy kik a szereplők, mi a történetük és merre halad a kapcsolatuk.

A fekete-fehér filmklasszikus Gregory Peck és Audrey Hepburn főszereplésével, William Wyler rendezésében.

A Budapest Jazz Club három fantasztikus zenekar lebilincselő zenei programjával ünnepli születésnapját. Az ingyenes esten elsőként, 20.00 órakor a középgenerációt erősítő Soso Lakatos Sándor kvartettje nyitja a programot másodikként pedig a Borbély Műhely improvizatív jazz zenéjével lép a színpadra. A koncertek után hajnalig tartó kötetlen Jam Session várja a műfaj rajongóit, melynek házigazdája Oláh Kálmán Jr. triója lesz.

A Budafoki Dohnányi Zenekar 2022 januárjában is komoly komolytalanságokkal, féktelen jó hangulattal, zenei sziporkákkal és ínyencségekkel készül elkápráztatni közönségét a Müpában. Az újévköszöntő hangverseny „vendége” a BDZ harsonásaiból álló Corpus Harsona Kvartett, akik ezzel a fellépéssel ünneplik fennállásuk 20. évfordulóját.

Az ötvenes évek nagy sikerű musicalét Alföldi Róbert rendezésében láthatja a magyar közönség január 8-án szombaton a Papp László Budapest Sportarénában. A zenés-táncos produkció főbb szerepeit Ágoston Katalin és Kocsis Dénes játsszák, de színpadra lép Brasch Bence, Stohl András és Bezerédi Zoltán is.

Indítsd az Újévet a legfrissebb Mörk soundokkal, rezgésszámemelő vibe-okkal és bomba társasággal!

A Csaknekedkislány először lép fel az Akváriumban! Előttük a színpadon: Szalai Anna és Dorozsmai Gergő.

David Bowiera emlékeznak a 101klubban a felejthetetlen művész születésnapján.

A legkiválóbb hazai roma zenekarok képviselői egyszerre a színpadon. A koncertek után DJ Wurlitzer tekeri tovább a hangulatot.

Autentikus lemezek, stoner dinamika és urbánus jó tanácsok 2022-re.

Robban a sláger bomba és jön a Retrostars Vigadó a kedvenc 90-es és 2000-es évek magyar zenéivel, megfűszerezve a legikonikusabb külföldi bulihimnuszokkal. Az est sztárvendége pedig nem más, mint az Ámokfutók, akik egy mini koncerttel is készül számotokra.

A Recirquel az idei téli szezonban újra visszatér az év végi ünnepek hangulatát idéző produkciójával. A Kristály varázsvilága felnőtteket és gyermekeket egyaránt vár a Müpa épülete előtt felállított hatalmas, hólepte cirkuszsátorba, ahol a csillogó jégbe fagyott, bámulatos meseképek a közönség szeme láttára és közreműködésével kelnek életre.

Január 8-án, közel 6 hónapnyi munka után teljessé válik a Gravity Boulder Bar, hiszen megnyílik az eddig fejlesztés alatt álló alsó szint, mely többek között új boulder falat és Ninja Warrior pályákat is rejt magában. A nagyszabású nyitóesemény keretében egész nap izgalmas programokkal várnak benneteket.

Vasárnapi programok Budapesten (január 9.)

A budapesti Szimpla Kert vasárnaponként különleges hangulatú termelői piacnak ad otthont. A vásárlók, nézelődők számára január 9-én a Váci Bodza Műhely készít vega és húsos főételt ebédre, amelyet adományért cserében lehet megvásárolni és a helyszínen elfogyasztani.

Magyar őstermelőket felsorakoztató közösségi piac az Élesztőház udvarán. Olyan termelők kínálják portékáikat, akiknek fontos a természettel való összhang.

A kerület lakói elkötelezettek a környezetvédelem, így az újrahasznosítás irányába, ezért 2022. január 09-én, vasárnap civil kezdeményezésre ismét Garázsvásárt szerveznek a Terézvárosi Önkormányzat és az Eötvös10 támogatásával.

A legnagyobb hazai lemezbörze a Discogs együttműködésével.

Egy felejthetetlen téli SUP túra Dunaharasztiba a SUP The Lifestyle csapatával.

Moliére egyik utolsó darabja egy rendkívül lendületes és sziporkázó mű. A nyelvi leleményen túl, amit Karinthy Ferenc fordításában élvezhetünk, a helyzetkomikumnak is nagy szerepe van. Nem beszélve arról, hogy a kisebb-nagyobb emberi hibák milyen remek lehetőségeket adnak a játéknak és a furfangok kieszelésének. A darab alapelve, hogy baj nélkül, nincs élet.

A gengszterfilmek legnagyobbika, világhírű színészek és rendező munkája, minden idők egyik legnagyobb szabású maffiafilmje.

Téli programok Budapesten az egész hétvégére

Kezdd itt az új évet, és korcsolyázz a Westend Tetőkertben 2022. január 3. és február 15. között. Ha fáznátok, a Jack&Wine Hütténél melegedhettek át egy forró ital mellett.

Szentendre varázslatos kis utcái, adventkor még varázslatosabbá válnak. A vásárt forraltbor illata járja át, ha szerencsénk van fehérek a háztetők és a Duna-parton friss hó is ropoghat a lábunk alatt. Olyan gyönyörű a helyszín, hogy vásárlás, nézelődés közben szinte kedvenc karácsonyi filmünkben érezzük magunkat.