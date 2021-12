11 korcsolyapálya Budapesten varázslatos adventi hangulattal

Ha az aktív pihenés kedvelői vagytok, akkor érdemes leporolni a korcsolyát, ugyanis számtalan jégpálya nyitja meg kapuit Budapesten idén télen. Ez az az időtöltés, ami garantáltan feltölt és kikapcsol, akár egyedül, barátokkal vagy családdal mentek csúszni néhány kört.

Már november végén ünnepi hangulatba öltöztették a Müpa környékét, az érzés pedig egészen február végéig eltart. Idén ráadásul megújult formában tér vissza az adventi időszak egyik legnépszerűbb helyszíne, a Müpa Jégpálya. A csodálatos dunai panoráma mellett ezúttal élő zenére korcsolyázhatunk, hiszen december 4-től minden héten más-más előadó ad koncertet. Élőben hallhatjuk többek között a The Bluebay Foxes zenekart, az MYGL-t vagy a Mongooz and the Magnet frontemberét, Ian O’Sullivant is.

1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.

A sokak által kedvelt szabadtéri szórakozóhely történelmében először nyitnak hatalmas jégpályát a Budapest Park közepén. A Park ezúttal a téli sport szerelmeseinek kedvez a nagytánctér helyén kialakított, a hét minden napján látogatható, 1200 négyzetméteres műjégpályával. A helyszínen kialakított mesebirodalomban akár két csúszás között is találhattok magatoknak elfoglaltságot, az évszakhoz illő, megújult étel- és italkínálatnak köszönhetően. A belépés ingyenes, jegy csak a koripálya használatához szükséges.

1095, Budapest Soroksári út 60.

A 18. kerületi Bókay-kertben igazán meghitt, karácsonyi hangulatot teremtenek a látogatók számára. November végétől az ünnepekig adventi vásárral, sztárfellépőkkel, változatos ételekkel, italokkal és kézműves árusokkal várnak mindenkit. Nem is beszélve a helyben kialakított, ünnepi fényekkel még meghittebbé tett jégpályáról, amit a kerület lakói kedvezményes áron igénybe vehetnek. A park területén még sípálya is van, ami télen-nyáron egyaránt üzemel.

1118 Budapest, Szélmalom utca 33.

Idén is megnyitja kapuit a 12 éves múltra visszatekintő karácsonyi vásár a Bazilikánál. A jégpálya mellett a már megszokott kézműves árusokkal, adventi gyertyagyújtással, szelfiautomatával, koncertekkel, és a téren berendezett fotókiállítással várnak titeket. Ráadásul a belváros központjában minden délután a Bazilika homlokzatára vetített fényfestés varázslatában korcsolyázhattok, ami még hangulatosabbá teszi a téli sportolást. A szervezők a család minden tagjára gondoltak a programok szervezésénél, így mindenki számára nagy élmény lehet az adventi készülődés.

1051 Budapest, Szent István tér 1.

Az Advent Óbudán 2021 rendezvénysorozatnak köszönhetően idén két helyszínen is ingyen korcsolyázhatunk a III. kerületben. A Békásmegyeri Piac közösségi terén kialakított pálya adta lehetőségeket ráadásul egészen február végéig kiélvezhetjük. A sportolni vágyóknak helyben átöltözésre, korcsolyabérlésre és élezésre is van lehetőségük. Fontos azonban figyelembe vennetek, hogy a III. kerületi önkormányzat a kerületi iskolák számára külön jégidőt tart fenn, ezért hétköznap 8 és 12 között az iskolásoké a pálya. Érdemes tehát nem ebben az időintervallumban érkezni.

1039 Budapest, Heltai Jenő tér 1.

Nemcsak Békásmegyeren, de Óbuda Fő terén is ingyenes korcsolyázással várja a látogatókat Angyalföld. A szervezők arra is gondolnak, ha két csúszás között megpihennétek, ugyanis forralt borral, punccsal, forró csokival, tradicionális sajtokkal, valamint sült gesztényvel és lángossal is készülnek nektek. A Szentlélek téren pedig még egy körhintát is felállítanak, hogy teljes legyen az ünnepi hangulat. Érdemes ismerkednetek az Advent Óbudán 2021 programsorozat további programjaival is, amelyből a család minden tagja talál magának olyat, amin szívesen részt venne.

1033 Budapest, Fő tér

Budapest legnagyobb és legszebb télisporthelyszíne egyértelműen a Városligeti-tó medrében és partján kialakított műjégpálya. A korcsolyaszezon kedvelőinek 12 ezer négyzetméteres jégfelület és 2000 pár kölcsönözhető korcsolya áll rendelkezésére, így minden évben könnyedén megtöltik a hatalmas területet. A pályán a sport elsajátítására is van lehetőség, hiszen képzett oktatógárdával várják az óvodai és iskolás csoportokat egyaránt, így az egész család számára remek időtöltés lehet az aktív pihenés ezen formája. Jegyek online és a helyszínen is megvásárolhatók.

1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.

A II. kerületi Hello Buda több mint egy piactér. A budai domboldalban kialakított gasztroudvarban ezúttal nem csak igazi téli ínyencségeket és mennyei streetfood-ételeket kóstolhatunk meg, a hideg idő eljövetelével ugyanis egy korcsolyapályát is felállítottak a helyszínen. Ha jókor érkezünk, akár egy, a téli hangulatot megalapozó DJ-t is elcsíphetünk napközben, de a helyben kapható illatozó forralt bor és a barátságos hüttehangulat egyik nap sem marad el.

1025 Budapest, Törökvész utca 93/A

Az advent beköszöntével idén télen november 26-án nyitja meg kapuit a csepeli jégpálya, ezzel hivatalosan is megkezdve a karácsonyi szezont. A Szent Imre téren kialakított koripálya különlegessége, hogy egy 2,5 méter széles, 150 méter hosszú jégfolyosó is tartozik hozzá, így a terep még változatosabb. A téli szabadtéri programok elmaradhatatlan élménye mellett jeges programokkal is várják a közönséget. Az ország egyetlen jégfolyosóján a hangulatos világítás mellett, gyönyörűen feldíszített fákkal körbevéve korcsolyázhatunk.

1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 89-91.

Idén télen különösen előtérbe kerülnek a szabadban végezhető szabadidős és sporttevékenységek, ezért Terézvárosban a Hunyadi téren is felállítanak egy jégpályát. A kerület lakóinak két helyszínen is ingyenesen biztosítanak korcsolyázási lehetőséget: a Hunyadi téri mellett a Westend tetőkertjén található Winter Wonderlandet is ingyenesen használhatják. Nem csak nekik érdemes azonban meglátogatni a pályákat, hiszen mindenki számára garantált az aktív kikapcsolódás ezen formája. Fontos tudnotok, hogy a pályán nem javasolják a saját korcsolya használatát, de a helyszínen 60 pár díjtalan bérlésére van lehetőség.

A tél eljövetelével Budapest legnagyobb tetőkertje igazi csodavilággá változik. A Westend tetején egészen december végéig korizhattok, a helyben kapható isteni sült gesztenye és forralt bor társaságában. Az ünnepekre való hangolódáshoz a Winter Wonderland részeként egy ingyen használható körhintát is felállítottak, a családok nagy örömére. A belépés ingyenes, de a pálya használata jegyvásárláshoz kötött, az összeg viszont teljes egészében levásárolható a bevásárlóközpont üzleteiben.

1062 Budapest, Váci út 1-3.