2022 januárja számtalan különleges téli programot kínál Budapesten. Koncertek, irodalmi és színházi estek, gasztro- és moziélmények. Nektek csak ki kell választani a hozzátok illőt!

A sokak által kedvelt szabadtéri szórakozóhely történelmében először nyitottak hatalmas jégpályát a Budapest Park közepén. A Park ezúttal a téli sport szerelmeseinek kedvez a nagytánctér helyén kialakított, a hét minden napján látogatható, 1200 négyzetméteres műjégpályával. A helyszínen kialakított mesebirodalomban akár két csúszás között is találhattok magatoknak elfoglaltságot, az évszakhoz illő, megújult étel- és italkínálatnak köszönhetően. A belépés ingyenes, jegy csak a koripálya használatához szükséges.

Derek Vinyardot, a karizmatikus neonáci bandavezért különös kegyetlenséggel elkövetett rasszista indíttatású gyilkosságért zárják börtönbe. Szabadulását követően az új elveket valló, múltjáért szégyenkező Derek rádöbben, hogy meg kell mentenie öccsét, Dannyt, mielőtt bálványozott bátyja útját követve megbocsáthatatlan bűnöket követne el.

A Quiz@ egy csapatjáték, amiben barátokkal együtt játszva kell megoldani különböző feladványokat. A kérdések minden témakört érintenek: általános műveltség, logikai feladványok, képek, filmkockák, zenék felismerése és még sok egyéb. A Magyarországon egyedi kérdésköröket tartalmazó vetélkedőben, a kreatív gondolkozásra is szükséged lesz, a szerencse is a kezedre játszhat, és a taktikai érzékedet is használhatod.

A fedett, fűtött, mondhatni “hüttésített” Téli Fröccsön a forró italok és a válogatott ételek ízkavalkádja mellé január 5-én, 2022-ben első alkalommal kora este ismét igazi kubai hangulatot varázsol a La Movida Cuba zenekar.

A 2019-ben alakult, eredetileg 4 tagból álló Emmet Ray Experience nevű zenekar a hot jazz, a „manouche” és a tradicionális jazz hatására írt, Woody Allen filmjeinek hangulatát idéző saját szerzeményeit a „világ második legjobb gitárosának”, Emmet Raynek dedikálja. A stílus eredetét pedig Django Reinhardt méltatlanul elhanyagolt dalain keresztül, kortárs jazz elemekkel, új zenei gondolatokkal kiegészítve eleveníti fel.

Éld át a hüttézés élményét a KisBíró téli teraszán: sült kolbászra, rántott húsra, gőzgombócra és császármorzsára biztosan számíthattok!

Januárban két alkalommal, 7-én és 25-én is megtekinthetjük a fiatal színésztehetség, Márfi Márk bezártság inspirálta monodrámáját a zugligeti libegő és a MOME között található Lóvasút kulturális rendezvényközpontban. A kísérleti színházi előadás a művész emléktérképére, valamint általános érvényű kérdéseire épít.

A húszas-harmincas évei fordulóján járó Julie története zajos sikert aratott a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon, elnyerte a legjobb színésznő díját, majd a világ fesztiváljait bejárva mindenhol újabb rajongókat gyűjtött. Julie-t négy éven keresztül követjük. A norvég lány a szerelmi életében és karrierjében is a helyes, sorsfordító döntéseket próbálja meghozni – még ha egyszer megfontolt, máskor elhamarkodott választásaival fájdalmat is okoz a szeretteinek, vagy éppen saját magának. Ahhoz, hogy Julie élete egyenesbe jöjjön, először önmagát kell megtalálnia és elfogadnia – rögös út vezet ennek az beismeréséhez. A vetítés vendége: Dr. Almási Kitti klinikai szakpszichológus, akivel Papp Bojána dokumentumfilmes beszélget a film után.

A hazai bluesélet emblematikus zenekara most ünnepli fennállásának 25. évfordulóját! Ebből a jeles alkalomból kifolyólag egy különleges estére várja azon zenerajongókat, akik szeretik a tradicionális akusztikus–elektromos bluest, az együttesre jellemző, egyéni hangvételű előadásban.

Akár kirándulni, családi ebédelni vagy csak egy békés otthoni programra készültök, a Czakó Termelői Piaczon mindent megtaláltok hozzá, ami segít a napi vitamin szükségletet bevinni a szervezetbe, emellett szezonális és még magyar is. A Czakó bisztró újévi ajánlata hétvégén a Piaczon gőzdog. Puha, frissen gőzölt tészta, dijoni mustárral, és lyoni hagymával.

A Budapest Jazz Club két fantasztikus zenekar lebilincselő zenei programjával ünnepli születésnapját. Mindkét zenekar vezetője a szaxofon nagymestere.

Az ötvenes évek nagy sikerű musicalét Alföldi Róbert rendezésében láthatja a magyar közönség január 8-án szombaton a Papp László Budapest Sportarénában. A zenés-táncos produkció főbb szerepeit Ágoston Katalin és Kocsis Dénes játsszák, de színpadra lép Brasch Bence, Stohl András és Bezerédi Zoltán is.

A Csaknekedkislány először lép fel az Akváriumban! Előttük a színpadon: Szalai Anna és Dorozsmai Gergő.

David Bowiera emlékeznak a 101klubban a felejthetetlen művész születésnapján.

A fekete-fehér filmklasszikus Gregory Peck és Audrey Hepburn főszereplésével, William Wyler rendezésében.

A hétfői „Cathedral Organ Concerts” az egyetlen hangversenysorozat a Szent István Bazilikában, amelyen a bazilika világhírű, Budapest legnagyobb és legszebb hangú műemlék koncertorgonáját hallhatják a hangversenyek látogatói. Az előadások a hétfői napokon 17 órakor kezdődnek.

A koncertszínház legalább annyira színházi, mint zenei élmény, a dalokat nem énekesek, hanem nyolc kitűnő színművész adja elő, a produkció rendezője és egyben díszlettervezője a Jászai Mari-díjas Keresztes Tamás, aki Divinyi Rékával együtt adaptálta színpadra a regényt.

Méltó vagy nem méltó? Hány kiló Hulk? Hány szám van az awesome mix kazettán? Mennyit érnek a zaciban az infinity kövek? Másfél-két órátok lesz arra, hogy ilyen és ehhez hasonló 40 vicces és soha nem látott kérdésre válaszoljatok a Marvel filmes univerzummal kapcsolatban.

Havonta érkezik a Turbinába a CigányKeddV koncertsorozat, ahol a legőszintébb, legboldogabb roma zenekarok muzsikáira mulathattok együtt.

Január 12. és 17. között rendezik meg a világ legrangosabb cirkuszfesztiváljai között számontartott Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivált Közép-Európa egyetlen kőcirkuszában, az egész évben üzemelő Fővárosi Nagycirkuszban. A fesztiválon a világ legjobb artistaművészei, kulturális csemegék és szakmai konferenciák várják az érdeklődőket.

Csak a szeretet: az egyetlen és ősi, időn és téren átívelő, mindannyiunkat összekötő energiáról beszél Magyarország első számú újcirkusz-társulata, a Recirquel új produkciója. A Vági Bence művészeti vezető rendezte Solus Amor a társulattal való többéves közös munka során megteremtett „cirque danse” nyelvén megszólaló monumentális előadás korunk természet és csoda iránti vágyódásából meríti erejét.

A januártól havonta jelentkező Wavy a fúziós jazz-hiphopban utazó Jazzbois zenekarral-, a főváros Európa-és Amerika-szerte méltatott és elismert, utánozhatatlan élő jamekre szakosodott trió oldalán mutatkozik be a TOLDI Klubban.

A teltházas koncertekben nem szűkölködő, népszerű banda, a Bagossy Brothers Company januárban első Arénás koncertjére készül. 14-én, pénteken jóval hosszabb műsorral, rendhagyó színpadtechnikai és vizuális megoldásokkal, továbbá vendégelőadókkal állnak majd a világot jelentő deszkákra.

Magánembereknek szóló közösségi vásár az új Gödörben.

A rendszerint a Parkban dübörgő bulisorozat ezúttal a Volt Lokált varázsolja a latin zene fellegvárává – fények, kamera, Bailando!

Khatia Buniatishvili visszajáró és lelkesen ünnepelt vendégművésze a Concerto Budapest koncertjeinek, ám ezúttal megismerkedhetünk tehetséges nővérével, Gvantsa Buniatishvilivel is a zenekar január 15-16-i koncertjein. A Zeneakadémián Bach és Mozart kétzongorás kompozíciói csendülnek majd fel Keller András vezényletével.

Szeretettel várnak mindenkit január 16-án Újpest család- és kutyabarát bolhapiacán és vintage vásárán a Népszigeten. A kincsvadászat mellett 30 féle lángossal, fenséges óriáspalacsintával és természetesen frissítő italokkal is teljesebbé tehetitek az élményt.

Kíváncsi vagy a történelmi zsidónegyed egykori lakóira és az épületek történeteire? Hallottál már a magyar Schindlerről és a pesti gettó titkos megmentőjéről? Tudtad hogy meghiúsult egy gigantikus méretű zsinagóga építése Pesten? Hogy került Tell Vilmos a magyar kártyára? Ezekre és sok más kérdésre is válaszolt kaphatsz majd ezen a sétán.

Az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezője, Enyedi Ildikó új filmje Füst Milán több mint 20 nyelvre lefordított, irodalmi Nobel-díjra felterjesztett, azonos című regénye alapján készült. Az Ezeregyéjszaka-szerűen dús szerelmi történet álarcában, Störr kapitány szeretnivaló, fájdalmasan becsületes figuráján keresztül, elemi módon, az érzékeinken át értjük meg az élet összetettségét, titokzatosságát, törékeny szépségét, megfoghatatlan, uralhatatlan jellegét.

Minden hétfőn este a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem fiataljai várják a spontán örömzenélés izgalmait kereső közönséget és a játékba bekapcsolódni vágyó zenészeket a Budapest Jazz Clubba.

Beckett népszerű művének egy Mesterséges Intelligencia (SAMU) ír folytatást. A folytatás azután játszódik, hogy a klasszikus darab eseményeit követően Vladimír és Estragon találkoznak Godot-val, de tisztázatlan okokból ezúttal menekülniük kell előle.

Az ember az élete során számtalan egzisztenciális kérdéssel szembesül, ilyen a személyiség önkifejezésének és kreativitásának megélése vagy meg nem élése is. A beszélgetésből kiderül, hogy mi a kreativitás és milyen fajtái vannak. Hogyan és ki tudja megvalósítani saját kreativitását? A művészeket az érzelemkifejezés mestereinek tartjuk: mégis felmerül a kérdés, hogy vajon az alkotói létforma valóban boldogsághoz vezet?

A 2022-es év első jazzrajongója a fél ország kedvence. Mindenki szerethető figuraként gondol Scherer Péter színészre, aki játékfilmek, tévésorozatok és színházi előadások főszereplőjeként is közkedvelt. Azt mondja, van kevésbé szerethető oldala is, amit nehéz elhinni, de Náray Erika sem arra tesz majd kísérletet, hogy ezt megvilágítsa – sokkal inkább arra lesz kíváncsi, hogyan válik valaki először mérnökké, és csak aztán színművésszé, és persze arra, honnan származik vendége zene és jazz iránti vonzalma.

József Attila érzéseit, szellemiségét közvetítik prózában és dalban az előadók olyan hangvétellel, amely meghitté és családiassá teszi az estét a résztvevők számára. A dalok Sebő Ferenc szerzeményei.

Kevés pincészet mondhatja el magáról, hogy ennyi borrégiót fed le és alkot maradandót az adott bortermő területen. Tokaj és Villány kiváló borai mellett a Sauska borvacsora indításaként egy pezsgő különlegességet is kóstolhattok.

Különleges, kétfelvonásos színházi élményt tartogató koncerttel készül január 21-ére a Magidom. Az alternatív gitárpop széles spektrumán mozgó zenekar dalai áthangszerelve, az állandó változás jegyében, vendégzenészek közreműködésével szólalnak meg ezen az estén a Müpa színpadán.

Az Aranyakkord formációt Kiss Tibor (Quimby) és Vastag Gábor (A Kutya Vacsorája) hozta létre egy 2018-as ködös januári napon teljesen öntudatlanul. Egymás mellett ültek gitárral a kezükben és rájöttek, hogy megalakultak. Az Aranyakkord egy kísérleti műhely, dalkeltető, játék a zenével és a szöveggel. Sajátságos pszichedelikus-akusztikus hangulat, Rock’n’Roll rezervátum, szellemidézés, hangzásvilágát éppúgy jellemzi az utcai poros romantika, mint az éteri csilingelések.

A mindig nyüzsgő Mikszáth tértől egy köpésre találjuk a kiváló magyar borokat kulturális programokkal párosító Zengő Bárt, amely január 21-én pénteken egy apa-fiú művészpárost, Egri Jánost és ifj. Egri Jánost látja vendégül. Az ingyenes jazzesten az idősebbik Egri nagybőgőjátékát fia kíséri zongorán, valamint mély tónusú énekhangján.

A Grunting Pigs duó havonta jelentkező koncertje január 21-én este 7 órától a Virág Benedek Házba invitálja a közönséget. Pribojszki Mátyás, az egyik legismertebb hazai szájharmonikás, valamint Szász Ferenc gitáros duója energikus blueszene, amelyben a szájharmonika, a gitár és az ének olvad egy harmonikus egésszé.

Kortárs képzőművészeti kiállítás, felolvasóest és koncertek a MANYI-ban.

Január 21-én, pénteken a Turbina Nagytermében végre kiderül, van-e összefüggés az ugyancsak erre a napra eső Telly Savalas és Benny Hill születésnapja és az év első The Carbonfools koncertje között. Ha nem akarsz lemaradni a megfejtésről, mihamarabb vedd meg a jegyed!

Alfredo Rodriguezt elsősorban Richard Bona zenekarából ismerhetjük. Közös mentoruk, Quincy Jones 2006-ban fedezte fel Alfredo-t a Montreux-i Jazz Fesztiválon. Játékának különlegessége leginkább abban rejlik, hogy képes a jazz legnagyobb formátumú billentyűseinek – köztük Bill Evans, Kenny Werner vagy épp Monk – játékstílusát ötvözni a latinos hangzással, megfűszerezve ezt a legmodernebb zongoristákra jellemző kreativitással és végtelen energikussággal. A formáció másik tagja az egyik legmagasabb szinten jegyzett nemzetközi ütőhangszeres, aki 2013-ban saját zenekarával jelentette meg lemezén, melyen nem kisebb nemzetközi világsztárok vendégszerepeltek, mint Wynton Marsalis, John Scofield és Steve Gadd.

A 80-as és 90-es évek slágereit felsorakoztató buli ezúttal a Parkból az A38-ra költözik.

A szokásokhoz híven ismét az év elején tartja a Lead Zeppelin születésnapi koncertjét, amelyen mint mindig, most is felcsendülnek a jól ismert Zepp-dalok: a Rock&roll, a Black Dog, a Stairway to Heaven mellett 1–2 ritkábban hallható szám és néhány meglepetés.

A Radisson Blu Béke Hotel kapui megnyílnak, hogy helyet adjanak Magyarország egyetlen közösségi vegán piacának.

Nem tudhatom címmel állított össze szuggesztív zenés irodalmi estet Radnóti Miklós halálának évfordulója alkalmából öt kivételes művész: Fullajtár Andrea és Mácsai Pál színművészek, valamint Dés László, Dés András és Lukács Miklós zenészek. A magával ragadó előadásra legközelebb január 23-án kerül sor a Katona József Színházban.

Egy koncert, amelynek műsorán minden és mindenki felfedezés. Korngoldot alig hallunk, holott izgalmas szerző, Blood kapitány-szvitje pedig ismeretlen a magyar zenekedvelők előtt. A világhírű filmzeneszerző, John Williams Brácsaversenye izgalmas kalandot ígér, Nielsen ritkaságnak számító I. szimfóniája nemkülönben. Felfedezés a különleges tehetségű ifjú lengyel brácsás és a koncert hasonlóképpen fiatal, brit karmestere is, aki a női dirigensek számát gyarapítja örömteli módon. Épp csak a Dohnányi Zenekar remek játéka nem újdonság.

A 20. századi magyar irodalom nagyasszonya 104 évvel ezelőtt született, és 14 évvel ezelőtt hunyt el. A „Szelíden és szilárdan” című előadás elénk tárja Szabó Magda életét, felidézi az írónő kivételes pályaívét, gyermekkorát, szüleihez fűződő kapcsolatát, házasságát, íróvá érését.

A Grecsó-Hrutka Tandem Első évre fecske című műsora egy lemezbemutatós, mesélős est. Több mint egy koncert, és személyesebb, mint egy klasszikus színházi vagy irodalmi est.

Ki vagyok én, ha nem a szüleim hibái? Mit tehetek, ha egy nap észreveszem, hogy anyám mondatai jönnek ki a számon? Ráléphetek-e valaha a leszakadás útjára, vagy örökre cipelnem kell tovább, amit otthon akarok hagyni?

A klasszikus, minimalista alapokon nyugvó elektroakusztikus zene több műfajjal kísérletező izlandi sztárja, Ólafur Arnalds másodszor tér vissza a Müpába.

Szeretnél kimuzdulni az unalmas januári hétvégékből? Menj forraltborozni a Corvin sétányra! A Pláza mögötti hangulatos sétányon várnak még: grillek, sajtok, kézművesek és igazi január végi, február eleji szabad hangulat.

A Jókai Anna Szalonban havonta megrendezésre kerülő PetersPlanet Könyvklub január 27-én este 6 órától Kolumbiába, Gabriel García Márquez regényeinek helyszíneire repíti az érdeklődőket. Szűcs Péter író vendége Vörös Eszter, A Nagy Parranda – Történetek Gabriel García Márquezről című dokumentumfilm készítője lesz.

Saïd Tichiti hosszú ideje él Budapesten, Marokkó mellett Magyarországra is otthonaként tekint. Eredetileg színésznek tanult, de mivel nem volt kedve élete végéig Othellókat játszani Európában, végül a zenében talált magára. A Chalaban zenekar alapítója azonban most gondolt egyet és leporolta régi kardját, meghökkentő stand-up comedyvel rukkol elő, amiben kifejti évtizedes tapasztalatait rólunk, magyarokról.

Az elmúlt évek egyik legnagyobb irodalmi szenzációja Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni 1935 és 1946 között írt naplójának megjelenése volt. Szinte a naplók kiadásával egy időben Hámori Gabriella színésznőben megfogalmazódott, hogy szeretne ebből a lenyűgöző anyagból előadást csinálni. A FILC (Fischer Iván Lakásszínháza) saját produkcióját először 2015. december 15-én láthatta a közönség, Seres Tamás szerkesztésében és rendezésében. A darab azóta több, mint 50 teltházas előadás élt meg, s bemutatták több fesztiválon és játszóhelyen.

Harmadik és egyben első, teljesen magyar nyelvű nagylemezét mutatja be január 28-án az Akvárium Nagyhalljában a Platon Karataev. A Partért kiáltó lemez dalai módosult tudatállapotokon, önmagunkkal és az elmúlással való szembenézésen keresztül egytől egyig a létezés magját járják majd körül.

Fennállásának 26. évfordulóját ünnepli a magyar Deep Purple cover band, és mivel a negyedszázados jubileumot tavaly januárban a covid meghiúsította, a nyári pótszülinapi bulin pedig sokan nem tudtak ott lenni a fellépővendégek és a törzsrajongók közül, itt az alkalom a dupla ünneplésre!

Дeva, a budapesti Takács Dorina DIY solo projektje. A 21 éves előadó üstökösként robbant be a hazai könnyűzenei színtérre. Számait ő írja, producereli, énekli és a lemezborítóit is ő készíti. Különleges zenéje egy ősi földre kalauzolja a hallgatót – számait atmoszferikus lágy hangok, selymesen pulzáló basszus és a magyar népdalok misztikus világából merített töbszólamú mantrák jellemzik.

Az Extrawelt duóval gyakorlatilag együtt nőtt fel az NVC. A formáció születésekor, 15 évvel ezelőtt még ifjú promótercsapatként jöttek Budapestre első nagy dobásunkként. Most a 15. születésnapi turné keretei között érkeznek hozzánk.

Az Anima Sound System évindító nagykoncertjén nemcsak a zenekar három évtizedének népdalok által inspirált darabjai, de a legismertebb slágereik is szerepet kapnak, sőt, a tervek szerint számos, az Animát tisztelő művészvendég izgalmas részvételével valósul meg, de vallásos népi dalokat és gospeleket – utóbbiakat különleges kórus részvételével – is programba emelnek.

Egy butuska filmoperett Fényes Szabolcs és Szenes Iván fülbe mászó dalaival. Mi ebben az érdekes? Azt már eddig is tudtuk, hogy a különféle zsarnokságok szeretik a zenés tömegszórakoztatást. A Rákosi-korszak pedig igazán bővelkedett ilyen művekben: Mágnás Miska, Dalolva szép az élet, Állami Áruház, 2×2 néha öt. De ha közelebbről is megvizsgáljuk őket, kiderül, hogy sokkal többet árulnak el korukról, mint gondolnánk. Míg az Állami Áruház a napi propaganda béklyójában kénytelen táncolni, a szinte pontosan két évvel később bemutatott 2×2 néha öt pilótái már valamivel szabadabb szeleken szárnyalnak.

Egyenesen ÚJ-Zélandról érkezik az Akvárium Klub színpadára január 31-én a dream pop jeles képviselője, a Mild Orange. A négytagú indie-pop-rock banda 2018-as berobbanása után most Budapestet is célba veszi, hogy izgalmas zenéjükkel melegítsék fel január utolsó napját.