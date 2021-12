40+ különleges hétvégi program Budapesten karácsony előtt

Használjátok ki a karácsony előtti utolsó hétvégét és keressétek fel a legszebb vásárokat, leghangulatosabb piacokat. Utána meg mulassatok egyet az esti koncerteken, vagy üljetek be egy mozizásra. Jöjjenek a legjobb hétvégi programok Budapesten és környékén!

Csütörtöki programok Budapesten (2021. december 16.)

A történet mozgatórugója a szerelem, legyen az első látásra, vagy éppen beteljesületlen, rangra, életkorra és családi állapotra való tekintet nélkül. A karácsonyi klasszikus a Bem mozi vásznán.

Csütörtök este egy különleges helyszínen yin jógázhattok meghitt hangulatban. Az óra előtt igénybe vehetitek a Mystery Hotel wellness szolgáltatásait is.

Imádod a Jóbarátokat? Kívülről fújod az összes poént? Te is gyakran gondolkozol a világ nagy kérdéseiről – például, hogy Ross és Rachel szakításban voltak-e? Akkor December 16-án itt a helyed!

A francia bohémség találkozása a dél-olasz szenvedéllyel: Grifone című közös albumát mutatja be december 16-án az Opus Jazz Clubban a Pulcinella francia zenekar és Maria Mazzotta, dél-olasz énekesnő. Hipnotikus tarantellák, modális akkordok, egy csipetnyi jazz és szédítő keringők követik majd egymást gyors váltakozásban.

Egy zenei csemegének lehettek szem és fültanúi, Duka Laci és barátai valódi manouche jazzt játszanak a Millennium Háza vendégeinek.

Saïd Tichiti hosszú ideje él Budapesten, Marokkó mellett Magyarországra is otthonaként tekint. Eredetileg színésznek tanult, de mivel nem volt kedve élete végéig Othellókat játszani Európában, végül a zenében talált magára. A Chalaban zenekar alapítója azonban most gondolt egyet és leporolta régi kardját, meghökkentő stand-up comedyvel rukkol elő, amiben kifejti évtizedes tapasztalatait rólunk, magyarokról.

A Deva évzáró-karácsonyi koncertje, ahol a megszokott koncertfelálláson kívül meglepetésvendégekre is számíthat a közönség.

Budapesti programok pénteken (2021. december 17.)

Négy kiváló muzsikus egymásra találása hangszereik közvetítésével, koncertről koncertre.

A Pólus Rock Klub koncertsorozatának utolsó 2021-es programja a Pink Floyd zenei univerzumába kalauzolja a közönséget. Az est első részében a több mint húsz éve koncertező Pink Floyd tribute zenekar, a Keep Floyding ad egyedi háttérvetítéssel színesített élőkoncertet, majd levetítik a Roger Waters: The Wall című 2015-ös koncertfilmet.

December 17-én, pénteken a Dynamite Dudes csinál őrületes hangulatot a Budapest Gardenben. Mellé bográcsos halászlé, töltött káposzta és bejgli is lesz a szokásos repertoáron felül.

Egész este hip hop vinylről: Rawmatik és Jediiimann behind the boards!

A /ˈdɪskəʊ/ címre keresztelt új Amoeba-nagylemez december tizedikén jelenik meg, amit egy héttel később, december 17-én élőben is bemutatnak az Akvárium kistermében.

Németh Róbert első és utolsó 2021-es budapesti klubkoncertje a Király utcai Gödörben.

Szappanos György halála után a legendás Boom Boom megmaradt tagjai még egyszer utoljára meghajolnak előttetek a színpadon.

A Papaver októberi, Stuntman című lemeze, bár zeneileg szerteágazó és alternatív, mélyén mégis egy vérbeli singer-songwriter attitűdje rejlik. A kisprés tiny desk akusztikus és intim környezetében erre az attitűdre tudtok fókuszálni, és egy más nézőpontból hallgatni a Papaver munkásságát.

Több napos hétvégi programok Budapesten:

Fél óránként váltják a sztárok egymást a színpadon. Részletes program: ITT.

A Magyar Ízek Utcája idén különleges karácsonyi kiadást „tálal fel” 2021. december 17-e és 24-e között a Millenárissal közös szervezésben. A helyben fogyasztható és elviteles finomságok mellett koncertekkel, családi programokkal is készülnek.

A SHO Beach food truckja sült kolbásszal, lángossal, hot doggal, bográcsgulyással, alkoholos és alkoholmentes italokkal készül. A Concordia Bell különleges finomságokkal várja a sajtok szerelmeseit. De lesz kürtős kalács, forralt bor és pálinka is.

Alapanyagok, kész sütemények, szaloncukrok, natúrkozmetikumok, zero waste termékek, karácsonyi ajándékcsomagok – itt mindent megtaláltok, ami a mentes ünnepekhez szükséges.

További karácsonyi vásárokat találhatsz itt:

Szombati programok Budapesten és környékén (2021. december 18.)

Utolsó alkalom, hogy beszerezd a karácsonyi ajándékod magyar kézművesektől, iparművészektől a Mini Czakós Karácsonyi Vásáron a Tigris utcai új kertben. Emellett persze a termelői piacot is érdemes felkeresni.

A RÉFE suli ingyenes nyílt napja az AZTA Közösségi Kézműves és Barkácsműhelyben 6-10 éves gyerekeknek.

Titkok a Mátyás-templom történetéből, vallási és művészeti programjáról, amikor a séta egy időutazás.

Egy vidán séta a városban nagyszerű hétvégi program lehet:

Az eseményen a vadasparki lakók kedvenc finomságait csomagokba rejhetetitek, majd közösen megajándékozhatjátok őket. Az “ajándékosztás” után pedig a Simogatóban élő muflonok társaságában feldíszíthetitek a Budakeszi Vadaspark karácsonyfáját.

A klasszikus zenei anyagra egy igazi Diótörő-specialista, a nemzetközi hírnévnek örvendő Wayne Eagling és Solymosi Tamás koreografált új mesebalettet.

Szerezd be itt bringás barátaid és családtagjaid ajándékait. Vagy csak egyszerűen tárazz be magadnak a fontosabb dolgokból.

A fenntartható divatot népszerűsítő Vintage Légy-Ott! rendezvénysorozat karácsonyi kiadásának mottója, hogy idén karácsonykor legyen a tudatos a divatos. Karácsonykor különösen felerősödik a túlfogyasztásra való hajlam, emiatt még aktuálisabb hangsúlyozni és népszerűsíteni a környezettudatos alternatívákat, ennek szellemében kerül megrendezésre december 18-án a Légy-Ott is, egy igazi Vintage Pop Up Plázát varázsolva a Szimpla Kertbe.

Válasszatok magatoknak egy karácsonyi kedvencet az állatotthon lakói közül és ajándékozzátok meg őt december 18-án, szombaton!

Az Ultimate Double Feature karácsonyra: Kevin kalandjai mozivásznon!

A Budapest Bár idén adventkor lép először a Várkert Bazár színpadára, új lendülettel, kicsit megújított repertoárral és természetesen a régi kedvencekkel.

A Budavári Palotanegyedben megújult a Habsburg-kapu és a hozzá tartozó lépcső, illetve újjászületett a Halászó gyerekek kútja és terasza is. A Várkert Bazár programjai előtt hétvégén érdemes ide is tenni egy sétát, ha ünnepi hangulatot kerestek. Betlehem és meghitt adventi vásár várja a látogatókat, ahol forralt bor, forró tea és friss rétes mellett sok más finomságot is kínálnak az árusok, egészen január 6-ig.

A Zsendülés – Veraison, azaz a tokaji Mád és Tállya három pincéjének kollektívája decemberben Budapestre látogat. Várnak titeket a Turbinában délutántól késő estig: kóstolóra, vásárra és vacsorára.

A High Five Brass Quintet koncertjétvel ráhangulódunk az ünnepekre, pár korsó folyékony karácsonyfa mellett.

Budapesti programok advent utolsó vasárnapján (2021. december 19.)

Advent negyedik vasárnapján az ebédet a Raclette by Lili csapata készíti nektek, a Zhu&Co. pedig isteni ázsiai ételekkel kápráztat el majd benneteket.

Nincs Karácsony szaloncukor nélkül! Akár a fára, akár az asztalra teszed, legyen különleges, általad készített!

A kiállítók különleges kínálata, a kiskertpiac lassulós, ünnepi hangulata vár benneteket december harmadik vasárnapján a MADHOUSE teraszán és belső tereiben.

Immáron harmadik alkalommal kerül megrendezésre SHARE, a jótékony ser közös túrája. Cél: a Tűzkő-hegy. A csúcson koccintás.

Kirándulóhelyek Budapest környékén, amik télen is gyönyörűek:

A Várkert Bazár adventi programsorozatának keretében ingyenes minikoncerteken nagy múltú gyermekkórusok előadásában felcsendülő adventi dallamok segítik a karácsonyra hangolódást.

Kézműves foglalkozások és bábos betlehemes előadás a Nemzeti Színházban.

Mesebalett két felvonásban a Honvéd Kulturális Központban.

A decemberi Beethoven+ koncert témája a játék lesz: a Fantasia egy improvizáció lejegyzett változata, amely betekintést ad a zeneszerző gondolkodásába.

Harangjátékkal veszi kezdetét az adventi gyertyagyújtás – Karácsonyi dallamokat ad elő Dömötör Emma. A negyedik gyertyát meggyújtja Kósz Zoltán olimpiai bajnok, a Kópé Egyesület elnöke, Szentendre Város Testnevelési és Sport díjasa.

És még mennyi program vár Szentendrén:

Karácsonyi programok egész héten:

A pop-up üzletben az AERON elmúlt szezonjainak örökérvényű darabjai élednek újjá egy különleges helyszínen.

Sült kolbász helyett a nemzetközi street food fogásoké lesz a főszerep az Erzsébet téren a forró levesektől egészen a desszertekig.